Бассейн перед работой, падел с соседями: как превратить повседневную жизнь в курорт

«Внуково Кантри Клаб» — проект, в 35 минутах от Москва-Сити, который меняет культуру загорода. Комплекс удобно расположен в локации с хорошей экологией, квартиры сданы. А развитая инфраструктура, которая уже построена и работает, позволяет почувствовать себя на курорте недалеко от мегаполиса.

Более 40 видов спорта в шаге от дома

Городскому жителю не так просто найти время на занятия спортом: в пешей доступности в лучшем случае оказывается только сетевой фитнес-клуб. Во «Внуково Кантри Клаб» можно освоить новые виды спорта или продолжить регулярные тренировки, не тратя время на дорогу, так как спорткомплекс находится прямо на территории. Масштабный спортивный кластер включает в себя сразу четырнадцать теннисных и падел кортов (шесть из них на свежем воздухе, и еще восемь крытых), батутный центр, зону с тренажерами и инвентарем, ринги для единоборств и залы для йоги — каждый найдет подходящие варианты тренировок. Клуб камерный, поэтому комфорт и индивидуальный подход к каждому обеспечены.

© «Внуково Кантри Клаб»

© «Внуково Кантри Клаб»

Комплекс бассейнов с собственным пляжем

Отличительная особенность комплекса — открытый и крытый бассейны с тропическим пляжем под стеклянным куполом и летним гриль-баром.

Чтобы искупаться и позагорать, не придется тратить время на дорогу — все в шаговой доступности от дома.

Спа и качественные бьюти-услуги на территории

Курортная жизнь ассоциируется с расслаблением и возможностью наконец уделить время заботе о теле. Но в беготне рабочих будней тоже нужно регулярно давать себе передышку и восполнять силы. Для этого во Vnukovo Spa & Beauty работает русская баня, а для тех, кто не выносит высоких температур, есть хаммам — с мягким, влажным паром. Восстановиться после спортклуба можно у мастеров массажа. Записаться на пилинги и уходовые процедуры — в кабинете косметологии. Все ритуалы ухода за собой, в том числе поход к парикмахеру, стилисту, визажисту или мастеру маникюра и педикюра, доступны в любой момент, так находятся прямо на территории.

© «Внуково Кантри Клаб»

© «Внуково Кантри Клаб»

Место, где людям хорошо с собой и друг с другом

Жители «Внуково Кантри Клаб» могут не просто соседствовать, а искренне общаться и дружить. И здесь это легко осуществимо, ведь в поселке уже построена и работает вся инфраструктура, а также активно развивают комьюнити: в досуговом центре проводят культурные мероприятия и спортивные соревнования, ориентированные на посетителей всех возрастов, чтобы и дети, и взрослые могли раскрывать свои таланты.

Благодаря насыщенному календарю событий недостатка в интересном общении и знакомствах тоже не будет: на мастер-классах, лекциях, дегустациях и забегах быстро выяснится, что у вас с соседями гораздо больше общего, чем кажется. Для тех, кто не хочет превращать квартиру в домашний офис, открыт просторный коворкинг, где можно комфортно работать или учиться.

Скучающие по пятизвездочному сервису могут заказывать уборку квартиры, стирку или глажку, чтобы потратить это время на что‑то более приятное. А если нет желания готовить — вам в квартиру принесут ужин из ресторана.

© «Внуково Кантри Клаб»

© «Внуково Кантри Клаб»

Ресторан — для особых случаев, и для уютных ужинов

На территории «Внуково Кантри Клаб» работает ресторан «Весна» — семейное заведение с меню из блюд европейской и русской кухни. Чтобы поддержать атмосферу уютного загородного пространства, дизайнеры использовали в интерьере натуральные материалы и природные цвета. Можно заглянуть на завтрак, бизнес-ланч или забронировать столик для более важных встреч — свидания или торжества. В ресторане есть закрытая часть, попасть куда могут только жители комплекса. Для них это не стандартное городское заведение, а место, где их ценят и ждут: например, еще до начала работы кухни здесь можно воспользоваться бесплатной кофемашиной.

Качественное образование для детей — основное, и дополнительное

На закрытой территории находятся частные международные школа и детский сад, где помимо английского ученики изучают второй иностранный язык: можно выбрать испанский, немецкий, итальянский, французский или китайский. Педагоги уделяют достаточно времени каждому ребенку, ведь в классах не более 12 человек. Есть чем заняться и после уроков: в центре дополнительного образования работают более 40 кружков и секций, а в спортивном комплексе вместо классической физкультуры можно выбрать занятия по теннису, паделу, балету или единоборствам. В расписании каждого ребенка на спорт отведено не менее 10 часов в неделю.

Заниматься можно не только там, но и во дворе, где обустроена многофункциональную площадку для футбола, баскетбола, волейбола. Кстати, игровые площадки разделены на три возрастных зоны, так что интересно будет не только самым маленьким, но и подросткам.

© «Внуково Кантри Клаб»

© «Внуково Кантри Клаб»

Во «Внуково Кантри Клаб» представлено 27 видов планировочных решений, некоторые из них — с готовой отделкой. Площадь варьируется от 77 до 310 кв. м, что позволяет подобрать идеальное решение как для пары, так и для семей с детьми. Тратить много времени на обслуживание не придется — эти заботы возьмет на себя управляющая компания. Уборка, стирка, глажка, уход за территорией, доставка ужина из ресторана — все по желанию жителей.

А те, кто ищет уникальные форматы планировки, могут выбирать среди квартир с выходом в собственный сад и пентхаусы с приватным патио на крыше. Найдите свой дом мечты на сайте «Внуково Кантри Клаб».