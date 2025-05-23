Ремонт нельзя закончить: как в Ростове (и не только) «реновируют» исторические здания

Порой вокруг исторических построек разгораются не только скандалы, но и реальные пожары: в начале января в Нижнем Новгороде за неделю случились сразу три. Деревянный дом Мельникова-Печерского тушили более шестидесяти пожарных, но огонь повредил 250 кв. м. Здание не считалось аварийным, не так давно в нем ремонтировали протекающую крышу, а причиной возгорания объявили аварийную электропроводку. Несколькими днями ранее полыхнули деревянные перекрытия в усадьбе Вагина на Ильинской. Возгорание тоже началось на крыше и унесло жизнь человека, еще двух спасли. Дом полыхал так сильно, что огонь перекинулся на соседнюю усадьбу мeщaнинa Кoпылoвa — цexoвoгo Зaпoльcкoгo. Градозащитники считают частые пожары в исторических домах подозрительными и предполагают, что таким образом правительство города «расчищает место» под очередную многоэтажку. Власти это категорически отрицают и утверждают: несмотря на то, что флигель, соседствующий с усадьбой на Ильинской, продан застройщику, он не претендовал на старинный дом, где жили люди.