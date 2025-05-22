Пляж, «Теремок», Surf Coffee: где в Москве искать Voskresenskii, Травму и других рэперов

«Люблю ресторан „Теремок “ с его атмосферой — как будто попадаешь в свой отдельный мир! Часто захожу туда пообедать, у них очень вкусные блинчики, мой любимый жюльен, да и в целом там большое разнообразие традиционных русских блюд. Каждый визит туда — удовольствие».
«Мое любимое место в Москве — пляж в Строгино. Летом он превращается в Майами-Бич, повсюду играет музыка, люди купаются — очень круто. Я там праздновала свой день рождения, денег было очень мало, поэтому мы просто сидели, пили пиво, а про себя я думала: „Эх, ща бы сосисок пожарить“. Представьте, через пять минут появляется очень пьяный мужчина лет за сорок и предлагает нам забрать чевапчичи, поскольку его друг уже в отрубе и есть некому. Жарить нам было, конечно, тоже не на чем, так что он еще и соорудил мангал, принес угли. Дальше мы уже тусовались вместе».
«Мне нравится Екатерининский парк, я там бываю иногда. Обычно хожу по кругу и разглядываю уток, но как‑то раз со мной произошло что‑то необычное. Я проснулся от кошмара, который замотивировал меня куда‑то идти. Это было пять утра, да, я пошел в Екатерининский парк, взобрался на сценическую площадку и стал воображать какие‑то движения. Сиденья были пусты, в парке, кроме меня, никого не было. Когда я возвращался домой, представлял себя ненормальным, и мне это нравилось. Но, вернувшись домой, заснул как самый обыкновенный человек. Всегда, когда гуляю в этом парке, поглядываю на ту сцену, помнит ли она меня? Интересно».
Рудольф Страусов будет выступать на вечеринке «Это база 2025», которая пройдет 24 мая в ДК «Кристалл». Также в лайнапе — Saluki, DJ Stonik1917, Глум, Маленький Буддист, Стерео Ширина и другие. Приобрести билеты можно по ссылке.
«РУДН — моя любимая столичная локация. Когда я туда поступила, у меня еще ничего, по сути, не было, я не была артистом с аудиторией. Какая‑то популярность пришла уже в процессе учебы. У нас учится много людей, которые мне нравятся, есть красивые мальчики, хи-хик. Весело было, когда мы на пары не ходили, сидели где‑нибудь в кафешке, угорали, но предметы потом, конечно, закрывали. Я еще больше полюбила РУДН, когда мы записали клип на трек „Универ“ и первый сниппет случайно сняли именно здесь. Короче, с этим местом много всего связано, а после клипа меня еще начали узнавать в универе, стали подходить фоткаться. Это прикольно».
«Я люблю Москву-реку за большую рыбу, которую я ловлю во время рыбалки в разрешенных местах!»
«Район метро „Юго-Западная“ — это то место, с которым у меня связан переезд в Москву, точнее знакомство с ней. Люблю этот район независимо от погоды и времени года. Приезжая туда, испытываю теплые чувства, хотя не живу там уже полгода. Я люблю старые обжитые районы не с новыми ЖК, а с панельными домами. В таком я и сам тусовался первое время в Москве! Там же находится парк Олимпийской деревни. Если хочу скрыться от городской суеты, то приезжаю на „Юго-Западную“».
«Я родился и вырос в прекрасной Москве. Тут есть бесконечное количество крутейших мест, но я выделю то, без которого реально не проходит мой день, — любой Surf Coffee. Гигантское спасибо им за самый вкусный айс-латте с карамельным сиропом и мои любимые сырники».
«Мне нравится магазин одежды CAB Store, потому что именно там я познакомился со своей командой и собрал первый дорогой лук. Респект!»
Группа «Ах.Реп»
Группа «Ах.Реп»
Группа «Ах.Реп»
Алексей: «Бар „Под мухой“ на Страстном бульваре в любое время суток выручает вкуснейшим сингапурским слингом и лапшичкой с начос. Приходить желательно трезвыми, а по выходным — с наличкой».
Дима: «Я вообще из Гагарина, поэтому в Москве знаю места только рядом с Белорусским вокзалом. Люблю место „Суп-кафе“, там работают 24/7 и делают дешевые борщи».
Дрон: «Баскетбольная площадка на Покровке — любимый спот в центре, тихий и уютный. Саму площадку недавно обновили, и место немного утратило свою атмосферу, но улица внесет свои коррективы».