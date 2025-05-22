Пляж, «Теремок», Surf Coffee: где в Москве искать Voskresenskii, Травму и других рэперов

«РУДН — моя любимая столичная локация. Когда я туда поступила, у меня еще ничего, по сути, не было, я не была артистом с аудиторией. Какая‑то популярность пришла уже в процессе учебы. У нас учится много людей, которые мне нравятся, есть красивые мальчики, хи-хик. Весело было, когда мы на пары не ходили, сидели где‑нибудь в кафешке, угорали, но предметы потом, конечно, закрывали. Я еще больше полюбила РУДН, когда мы записали клип на трек „Универ“ и первый сниппет случайно сняли именно здесь. Короче, с этим местом много всего связано, а после клипа меня еще начали узнавать в универе, стали подходить фоткаться. Это прикольно».