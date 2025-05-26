Смотреть на горы прямо из кровати: 9 лучших глэмпингов в Красной Поляне

Сначала отель с уютными домиками посреди леса покорил сердца отдыхающих в Калужской области, а потом открылся и в Красной Поляне, зелени здесь тоже достаточно, но главный вид, конечно, на горы, которые видно из любой точки номера. Особая гордость Pine River — ресторан с авторским меню, где сочетают европейские и кавказские традиции, а также делают акцент на локальные сезонные продукты. С наступлением тепла столики появляются и на улице с панорамным видом на горный хребет Аибга. Этот же пейзаж видно из бассейна с круглогодичным подогревом: в этой зоне отдыха можно искупаться, подремать на лежаке, погреться в сауне или сходить на массаж.