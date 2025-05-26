Смотреть на горы прямо из кровати: 9 лучших глэмпингов в Красной Поляне

Pine River
Сначала отель с уютными домиками посреди леса покорил сердца отдыхающих в Калужской области, а потом открылся и в Красной Поляне, зелени здесь тоже достаточно, но главный вид, конечно, на горы, которые видно из любой точки номера. Особая гордость Pine River — ресторан с авторским меню, где сочетают европейские и кавказские традиции, а также делают акцент на локальные сезонные продукты. С наступлением тепла столики появляются и на улице с панорамным видом на горный хребет Аибга. Этот же пейзаж видно из бассейна с круглогодичным подогревом: в этой зоне отдыха можно искупаться, подремать на лежаке, погреться в сауне или сходить на массаж.
«Дзен Поляна»
В глэмпинге предусмотрено три типа размещения: двухэтажное шале, шатер на дереве и сафари-шатер. Первые два варианта вмещают до шести человек, а последний предполагает двухместное проживание, но с размахом — там есть даже собственная парная. На территории комплекса есть и большая баня, где можно забронировать разные программы, включая авторское парение с массажем. А вот посидеть в купели можно в любое время: они установлены на террасе каждого домика. Любители йоги могут записаться на групповое занятие или оплатить индивидуальную практику с инструктором, также для желающих проведут чайную, кофейную или какао-церемонию.
«Эндемик»
В «Эндемике», расположенном на территории национального парка, можно заселиться или в один из двенадцати небольших домиков, вмещающих до четырех человек, или в большой двухэтажный коттедж с баней на первом этаже — туда поместится компания побольше. Подкрепиться можно в гриль-баре или этнокафе, расслабиться — в русской бане. Глэмпинг расположен около большого озера, так что среди вариантов досуга есть прогулки на сапе и вейкборд. Неподалеку находится парк альпак «Пача Мама», где животных можно покормить и погладить.
«Счастье в горах»
На территории бутик-отеля расположились домики разных размеров и категорий, чтобы каждый гость, семья или компания могли выбрать что‑то подходящее: от номера-студии с террасой до бунгало с купелью или двухэтажной виллы. Для полного релакса проживающие могут заглянуть в русскую этнобаню «Дарния», где после парения и отдыха в купели им предложат травяной чай и горный мед.
«Счастье в тишине»
Как и предыдущий глэмпинг в подборке, это проект сети отелей «Счастье», но с другой концепцией: как следует из названия, гостям предлагают уединиться с природой, забыть о суете и шуме города. В каждом из лесных бунгало, построенных на склоне горы, есть кухня, лаунж-зона и терраса с купелью, а в варианте «Премиум» предусмотрен дровяной камин для вечерних посиделок у огня и два проектора — с экраном (для кинопросмотров) и звездным небом (для атмосферы).
«Лес»
«Лес» действительно расположился в лесу, в реликтовом массиве в долине двух горных рек — Медовеевки и Чвижепсе. Гостей принимают в тент-хаусах уровней «Люкс», «Люкс +» и «Suite» (номера со спальней и гостиной). В домиках есть собственная терраса, мебель из натуральных материалов, кондиционер, мини-бар, подогреваемые простыни и прочие удобства. Авторское меню ресторана Zayka собрано из блюд, в приготовлении которых активно используются местные продукты: сезонные овощи и фрукты, кавказские сыры и специи.
«Villy Uley»
На территории самшитовой рощи в национальном парке Сочи стоят десять стеклянных полусфер. Модули комфортные, но с каплей ностальгии по времени, проведенному у бабушки в деревне: вместо привычной раковины — медный рукомойник, а туалет хоть и био, но стоит в деревянной комнатке. Для обогрева используется чугунная печка. На берегу горной реки построили баню с душевыми комнатами и чайной. «Вили Улей» есть не только в Сочи: места в глэмпинге можно забронировать в Карелии, а также на Волге и Оке.
«Нахазо»
На южном склоне хребта Аибга на высоте 1900 метров установили двенадцать А-фрейм домиков, вмещающих от двух до шести человек. Они здесь двух типов — с крыльцом или террасой. В шалашах удобные ортопедические матрасы и продуманный декор, но туалеты и душевые комнаты находятся в отдельном зданииПо стандартам горных кемпингов. в 150 метрах от жилья. О любителях более дикого отдыха здесь не забыли: на территории стоят двадцать специальных настилов для палаток — можно приехать со своей или взять в аренду. А вечерами есть возможность собираться у общего костра.
«River Side»
Одному или вдвоем в «River Side» можно заселиться в номер Deluxe (с double king size кроватью!), а для проживания с детьми подойдет вариант Family Suite. У вигвамов есть веранды — можно посидеть на улице с видом на реликтовый лес. Более изысканных опций для расслабления здесь тоже много: баня, флоатинг, открытый подогреваемый бассейн с гидромассажем, обширное меню СПА-процедур.