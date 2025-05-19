Вот те крест: москвичи «исправляют» витражи с куполами на «Трубной»

Блогер и креативный тв-продюсер Инна Херингаус (@heringhausinna) этой весной записала ролик, где предложила москвичам обратить внимание на станцию метро «Трубная». Дело в том, что на куполах, изображенных в интерьере храмов, не хватает крестов — и пассажиры оставляют в выемках нательные крестики.
Станция открылась на участке Люблинско-Дмитровской линии в августе 2007 года. По задумке в интерьере хотели отразить облик старой Москвы, но скульптор Зураб Церетели предложил выйти за рамки идеи: между колонн появилось двенадцать стеклянных мозаик с архитектурой русских городов — Ярославля, Великого Новгорода, Пскова, Палеха, Владимира, Суздаля, Ростова, Кижей, Боголюбова, Переславля-Залесского, Коломенского и, конечно, столицы. Так церкви на «Трубной» «выросли», но остались незавершенными — кресты на куполах художник станции не предусмотрел. Представители Московского метрополитена не комментировали, с чем это связано.
Видео многих удивило — им поделились уже больше 17 тысяч раз, и число просмотров перевалило за 340 тысяч. Пока одни комментаторы поражаются наблюдательности автора и признаются, что никогда не рассматривали дизайн станции, другие обращают внимание, что традиция появилась давно, но раньше крестики были деревянными — пассажиры клеили их из спичек.
«К открытию станции на боковых платформах разместили изображения церковной архитектуры, но только на одном из них — это была церковь Вознесения в Коломенском — купол был увенчан крестом. Такое „символическое“ изображение православных храмов шло в том числе вразрез с подобными образами советской подземки, ведь храмы с крестами на куполах можно увидеть на стациях метро „Комсомольская“, „Нагатинская“ и „Боровицкая“.
Москвичи решили устранить этот недостаток на „Трубной“: через полгода на некоторые „витражи“ Экспертка предлагает называть эти работы не полноценными витражами, а подсвеченными панно, созданными с использованием цветных стекол и напоминающими классическую витражную технику. наклеили нательные крестики и деревянные распятия. Так пример народного благочестия превратился в интересный объект городского монументального искусства».
Это не единственный случай с недостающими крестами: например, в 2022 году во Владимире около Успенского собора установили его металлическую тактильную модель. Она повторяет архитектуру храма за исключением небольшой детали: купола не увенчаны традиционным символом. Руководительница программы «Особый взгляд», ответственной за установку макета, объясняла, что решение «продиктовано антивандальными нормами и мерами безопасности для незрячих».
Другая история, из апреля 2025 года, тоже связана с Успенским собором, но уже в Туле: на городском проспекте его изобразили без крестов, но местные жители самостоятельно исправили это.