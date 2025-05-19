Вот те крест: москвичи «исправляют» витражи с куполами на «Трубной»

Станция открылась на участке Люблинско-Дмитровской линии в августе 2007 года. По задумке в интерьере хотели отразить облик старой Москвы, но скульптор Зураб Церетели предложил выйти за рамки идеи: между колонн появилось двенадцать стеклянных мозаик с архитектурой русских городов — Ярославля, Великого Новгорода, Пскова, Палеха, Владимира, Суздаля, Ростова, Кижей, Боголюбова, Переславля-Залесского, Коломенского и, конечно, столицы. Так церкви на «Трубной» «выросли», но остались незавершенными — кресты на куполах художник станции не предусмотрел. Представители Московского метрополитена не комментировали, с чем это связано.