Признание в любви и два совета от автора
«Казань — лучший город в стране и, возможно, мире. Так считаю я и 4,5 млн туристов, которые каждый год приезжают сюда отдыхать. За двадцать лет Казань расцвела и обросла статусами спортивной столицы, ИТ-столицы, креативной столицы, зеленой столицы, в конце концов — третьей столицы России. Это город с развитой инфраструктурой для людей, сильным культурным кодом и сценариями для жизни и отдыха на любой вкус.
Снимать квартиру или номер лучше в Вахитовском районе и южной части Советского района: отсюда вы сможете дойти до центра пешком. Остальные адреса тоже окей: в Казани все хорошо с общественным транспортом, особенно троллейбусами и трамваями — они редко бывают забитыми.
В последние годы лето в городе жаркое, но не настолько, чтобы оставаться дома. Так что планируйте дни в Казани с утра до вечера и не переживайте, что не успеете чего‑то увидеть. Если хватит отпуска, обязательно поездите по Татарстану. В периферийных городах и даже небольших населенных пунктах есть на что посмотреть — от исторических объектов и интересных урбанистических решений до современных парков и набережных».
Что смотреть
Музей-заповедник «Казанский кремль»
Комплекс объединяет главные исторические, архитектурные и культурные памятники города. Лучше начать изучать территорию по порядку с мавзолея казанских ханов и дозорной башни Сююмбике, после подняться на Преображенскую башню, зайти в Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф — так вы последовательно узнаете историю цитадели с XIV века. На территории кремля работает несколько музеев и ресторанов, в каморах часто организуют выставки, а во дворе Присутственных мест — самые разные ивенты. За расписанием событий следите на сайте, программу обновляют каждые две недели.
Старо-Татарская слобода
Район образовали татары, которых выгнали за пределы городских стен после захвата Иваном Грозным Казанского ханства. За несколько веков национальная община разрослась до слободы. Все это время, несмотря на поджоги и разорения, местные бережно хранили традиции и развивали промыслы татарского народа. Сегодня исторические, немного декоративные улицы привлекают атмосферой домашнего уюта и цветными фасадами деревянных домов — памятников архитектуры. В слободе находится самая старая мечеть города Аль-Марджани, дома купцов и музеи.
Храм всех религий, или Вселенский храм
Братья художники Ильдар и Ильгиз Хановы превратили свой дом в музей культуры всего человечества. Под одной крышей собрали основные мировые религии: от христианства до Кришны и Шивы. С залами соседствуют галереи тайных обществ и исчезнувших цивилизаций вроде майя. Все комнаты суперъяркие и фотогеничные, в них нет религиозных служений и строгих правил — ведите себя как в музее. Храм постоянно расширяется за счет пожертвований и силами неравнодушных людей.
Петропавловский собор
Художник, куратор выставочной программы ЦСК «Смена», сооснователь кураторской группы Plague
«Петропавловский собор с первого взгляда впечатлил сказочным внешним убранством, но зайти внутрь не приходило в голову. В одну рождественскую ночь друг предложил заглянуть туда. Начинка храма оказалась еще интереснее фасада. В притворе собора потолок ниже, чем в глубине, поэтому не сразу виден семиярусный 25-метровый иконостас. Он собран в основном из икон небольших размеров. Их позолоченное оформление покрыто копотью и другими признаками времени, что в сочетании с тусклым естественным освещением вызывает интересный эффект. Мне очень нравится этот контраст внешнего сказочного и внутреннего таинственного вида».
Также отметим: старое и новое здание Театра им. Камала, Национальную библиотеку РТ — посмотреть снаружи и обязательно внутри, Национальный музей РТ, галерею с работами татарских и казанских художников «Хазинэ», уличное искусство на «Фабрике Алафузова».
Где гулять
Набережная озера Нижний Кабан
Место силы для многих казанцев. Променад вокруг озера равен 5 км. Советую пройти маршрут полностью: по пути увидите старое и новое здание Театра им. Камала, заброшенную пивоварню Петцольда XIX века, водные сады, домики лебедей и их обитателей, если повезет — ондатр. В теплые дни на берегу работает прокат катамаранов, лодок и сапбордов, зона для барбекю. На набережной звучит татарская музыка, а по вечерам проходят лекции, фестивали и вечеринки.
Карловская дамба
Музыкант и автор-исполнитель, экспериментирует с этническими инструментами, татарским языком и современными ритмами хип-хопа и афробитов
«Мне нравится гулять по Карловской дамбе. С высоты кажется, будто весь мир где‑то далеко: машины, люди, дела — все это движется, но уже не касается меня. Я могу стоять, смотреть на воду, на огни набережной, на силуэты домов на другом берегу, и мысли сами замедляются. Иногда я прихожу сюда, чтобы ни о чем не думать. Иногда — чтобы, наоборот, разобраться в чем‑то важном. А иногда просто чтобы поймать тот редкий момент, когда время будто останавливается и ты чувствуешь: вот оно, настоящее».
Горкинско-Ометьевский лес
Территория парка разделена на три зоны. В центральной или семейной находится спортивная база проката велосипедов, самокатов и электросамокатов, фестивальная площадка и места для отдыха. Ометьевский лес — зона экологии с редкими деревьями и растениями. В этой части парка проходит микологическая тропа, есть детская площадка с горкой и подвесными мостами, экоцентр «Дом» с лекторием и смотровой площадкой. И третья Горкинская зона — спортивная, с памп-треками и воркаут-комплексами. Всю территорию парка охватывает сеть лыжных трасс, пешеходных и велодорожек.
Также отметим: улицу Баумана и набережную Казанки, парк «Черное озеро», парк Горького, детский парк «Елмай».
Где есть
Ресторан татарской кухни «Энием»
Әнием — от татарского «мамочка» или «моя мама». В семейном ресторане подают традиционные и современные татарские блюда по рецептам мам и бабушек, это лучшее место, чтобы попробовать аутентичную национальную кухню. В одиннадцати разделах меню собраны завтраки, холодные закуски, салаты, супы, татарские блюда из печи, фирменные блюда на вертеле, горячее, сладкие татарские пироги и десерты.
Fields Cafe и Fields Premier
В сети кафе-пекарен Fields Cafe готовят сытные завтраки, например сырники, круассаны, драники, омлеты и каши с разными начинками и топингами. Обязательно попробуйте ремесленный хлеб. Его подают с авокадо, крабом, угрем, баклажаном и в виде питы с куриным бедром или сэндвича с уткой. А Fields Premier — это ресторан «комфортной» еды. Здесь готовят закуски и горячие блюда мировой гастрономии, угощают авторскими коктейлями и селективными винами.
Рестораны «Тюбетей»
Если нужно быстро перекусить между экскурсиями или по пути к следующей достопримечательности, заходите в «Тюбетей». Это сеть ресторанов быстрого питания с адаптированной под фастфуд национальной кухней. Вместо бургеров, картошки и роллов в меню кыстыбургеры, эчпочмаки фри и кураи. На десерт берите эчпочмоти — моти в форме татарских треугольников.
Также отметим: завтраки в кафе «Утро», Smorodina и ресторане Branch, обеды в кафе The Revel, пиццерии Cicheti italo bistro и бистро Olio, ужины в этнобистро «Сказки о солнце», гастробаре «Солома Yard» и ресторане татарской кухни «Умай».
Где пить кофе
Кофейня «Фильтр»
В антуражных интерьерах варят один из лучших кофе в городе. Кроме фильтра есть классические латте, капучино и флэт-уайт, матча и чай. На сладкое — чизкейки, круассаны, печенья и пирожные макарон. «Фильтр» стал для местных больше, чем просто кофейней. Комьюнити приходит сюда, чтобы, например, покататься на скейте: рампы установлены прямо внутри пространства на Шаляпина, 26. По другим адресам в заведениях работают винтажки и концепт-сторы.
Кофейня «Ботаника»
В кофейне локальных обжарщиков с десятилетним опытом можно выпить качественный вкусный кофе, сытно позавтракать и купить сувениры — от кофе в зернах, дрип-пакетах и капсулах до чаев и мерча. Команда часто участвует в коллаборациях и выпускает лимитированные штуки — например, пачки с картинами Фешина и картхолдеры из переработанных упаковок из‑под зерен.
Батч-бар «Ясный» и кофейня «Ранняя пташка»
Батч — это порция фильтра кофе, соответственно основной упор в «Ясном» сделан на черный фильтр-кофе. За стойкой бариста находится небольшой пекарский цех. Оттуда постоянно выносят ароматные кофейные и лавандовые бриоши, круассаны, слойки и другую выпечку. В «Ранней пташке», кофейне от той же команды, есть еще и кухня с отличными ланчами.
Также отметим: кофейни от локальных обжарщиков «Нефть».
Где тусить
ReLab
Недавно бару исполнилось 14 лет — это первый «правильный» коктейльный бар в Казани. Вам здесь понравится, если вы не гонитесь за мощным интертейментом, хотите провести время в приятной обстановке, с качественным обслуживанием и вкусными сложными напитками. За зрелищами идите в другой проект от команды — бар Mr. Willard. Там часто ставят иммерсивные спектакли, но имейте в виду: билеты нарасхват.
More
Лучший бар страны по версии премии WhereToEat 2025 — приходите, чтобы убедиться. Бармены смешивают коктейли на стыке сложных технологий, вкусового опыта и сенсорных чувств. Есть как классические напитки, так и авторские позиции: попробуйте Continuity с бренди, татарским чаем, молоком и копченым изюмом или Summer Gimlet с ментоловым и домашним апельсиновым ликером, миксом кислот и дистиллятом из веток смородины.
Бар «Соль»
Каждые выходные в баре ставят музыку локальные диджеи и топовые артисты со всей страны. Во дворе периодически проходят концерты и музыкальные фестивали. Местные любят «Соль» за завтраки до ночи, разнообразную коктейльную и винную карту и особенную атмосферу креативной тусовки.
Где развлекаться
ЦСК «Смена»
На первом этаже работает независимый книжный в основном с научно-популярной литературой от главных интеллектуальных издательств страны. Выше находится выставочное пространство, в экспозициях которого участвуют как молодые художники, так и авторы с именем. Напротив — лекторий. В нем почти каждый день проходят лекции, мастер-классы и кинопоказы. Третий этаж занимает фонд поддержки аудиовизуального и технологического искусства «Прометей» имени Галеева. В библиотеке фонда можно изучить историю светомузыки, а на интерактивных выставках лучше разобраться в медиаискусстве.
Экстрим-парк «Урам»
BMX-райдер
«Это самый большой экстрим-парк в Европе и главное место притяжения молодых людей в Казани. Здесь можно понаблюдать за тренировками профессионалов и попробовать себя в современных видах спорта. В парке есть как площадки для спортсменов новых олимпийских видов спорта, так и рампы для новичков и любителей. И это не просто тренировочная площадка. Парк выглядит максимально эстетично и привлекает много людей разных возрастов и интересов. Для меня „Урам“ стал вторым домом: я участвовал в проектировке спортивной части, в нем готовился к токийской Олимпиаде и до сих пор провожу все время, когда бываю в Казани».
Corner Coffee Spot
Днем заведение работает как кофейня с боулами, сэндвичами и большим выбором десертов. После захода солнца кофе в термопотах превращается в пиво, а пространство — в бильярдную. Весь инвентарь есть на месте, партии играют в порядке живой очереди. Этим летом обещают открыть двор, где будут проходить вечеринки и видеопоказы.
Также отметим: иммерсивные представления в Особняке Демидова и постановки на театральная площадка MOÑ, выставки и лекции в галереях современного искусства ES Gallery, Belova Art Gallery, «Бизон» и на кортах в падел-клубе «Артен».
Что смотреть рядом с городом
Кинопоселок Семрук
Основатель ReLab Family
«Отличное место для прогулки в выходные. Особенно понравится тем, кто любит фотографироваться в интересном антураже. Во-первых, в поселке сохранили декорации со съемок сериала „Зулейха открывает глаза“, во-вторых, с берега открывается отличный вид на Каму. Есть места для пикника и отдыха у воды, для детей — небольшая удобная площадка. Рядом со Семруком находится набережная Лаишево — Камского моря, куда можно заехать позагорать на пляже».
Голубые озера
Три озера бирюзовых оттенков — редкое природное явление. Вода в них не прогревается выше +6℃, а сернистый цинк в составе создает эффект линзы, из‑за чего озера кажутся маленькими. Недавно их территорию благоустроили: на берегах появилось пять купелей, несколько экотроп, точки проката велосипедов и лыж, пространство для лекций и мастер-классов. Экосистема Голубых озер очень хрупкая, поэтому активности вроде стоянок со столами и кострищами, станций аренды лодок, каяков и сапбордов перенесли на берега Казанки поблизости.
Нижнекамск
В это сложно поверить: фасады периферийного промышленного города стали холстами для творчества лучших уличных художников страны. Год назад в город съехались Тимур Fork, Рустам QBic, Андрей Калугин, объединения Stenka, Spektr и «ХОТ», чтобы создать муралы на самые разные темы. Пока Нижнекамск украшает семь работ. Они разбросаны по центру так, чтобы, когда вы перемещаетесь по адресам, успели изучить достопримечательности. Когда посмотрите все муралы, можете покататься на вейках в Karakul или расслабиться на «Нижнекамских термах» — одном из самых больших комплексов в России с бассейнами, горками и банями.
Также отметим: остров-град Свияжск со старейшими церквями, город эвакуации советских писателей Елабугу, Иннополис — смотреть роботов-доставщиков и кататься на беспилотном такси.
Что привезти из Казани
Мыло завода братьев Крестовниковых
Завод Крестовниковых начал работать в 1855 году. Мыло отсюда быстро заслужило признание: его поставляли императорскому двору и несколько раз удостаивали высших наград Парижской всемирной выставки. Сегодня под брендом выпускают туалетное мыло и гели для душа, жидкое мыло и крем-молочко для рук, шампуни и бальзамы, бытовую химию — выбирайте что хотите.
Мерч «Ак Барса»
Легендарный хоккейный клуб в зеленых джерси несколько раз становился чемпионом России и забирал Кубок Гагарина. «Ак Барс» на слуху даже у тех, кто не увлекается спортом, а матчи смотрит и слушает на фоне. В магазине можно выбрать подарок на любой вкус и кошелек: от брендированной одежды и сувенирной шайбы до мягкой игрушки и стикерпака.
Украшения Your Yool
Дизайнер бренда Таня Черногузова переосмысливает татарскую моду и в каждой коллекции предлагает современные варианты традиционных украшений и одежды. В ассортименте — платья с тай-дай-рисунком в стиле татарского передника, футболки со светоотражающими трайбл-элементами, тюбетейки-докеры и самые разные аксессуары, повторяющие традиционные узоры и атрибутику персонажей мифологии.
Также отметим: национальную сладость чак-чак, сковороду Kukmara, кукморские валенки, мерч футбольного клуба «Рубин», товары ЦСК «Смена».