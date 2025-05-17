«Мне нравится гулять по Карловской дамбе. С высоты кажется, будто весь мир где‑то далеко: машины, люди, дела — все это движется, но уже не касается меня. Я могу стоять, смотреть на воду, на огни набережной, на силуэты домов на другом берегу, и мысли сами замедляются. Иногда я прихожу сюда, чтобы ни о чем не думать. Иногда — чтобы, наоборот, разобраться в чем‑то важном. А иногда просто чтобы поймать тот редкий момент, когда время будто останавливается и ты чувствуешь: вот оно, настоящее».