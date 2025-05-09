Рюмочная в ТЦ, винодельня в особняке и футуристичная бильярдка: 6 новых баров Москвы

Рядом с рестораном «Кривоколенный 9с3» открылся новый проект от его создателей — бар «КК» с вином известных домов и редких находок от небольших виноделен. В лаконичном меню — роти с моцареллой и окороком, вителло-тоннато с гигантской фасолью, а также закуски: анчоусы, хамон, козий сыр с трюфелем и джемом из инжира. В «КК» проходят винные дегустации, вечеринки и музыкальные вечера, а еще там можно купить предметы искусства и мерч.