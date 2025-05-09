Рюмочная в ТЦ, винодельня в особняке и футуристичная бильярдка: 6 новых баров Москвы

Бар «Флажок»
В начале апреля на «Курской» открылся новый бар для неформальной молодежи «Флажок». Он расположился на двух этажах: на первом варят кофе и угощают десертами, а в подвале — продают разливное и баночное крафтовое пиво, кормят веганской едой и устраивают джем-сейшены, мастер-классы и вечеринки с местными диджеями. Важно: до официального открытия, 23 мая, бар работает только по выходным.
Негрони-бар ToMi
Новое заведение на Патриарших пропитано духом Милана и философией dolce far niente — сладкого ничегонеделания. Гостей будут удивлять самым большим выбором негрони в городе, помпезным интерьером, вдохновленным Италией, и изысканным меню. В нем, например, тартар из мраморной говядины с лактоферментированными белыми грибами, крудо из сахалинского гребешка и десерт негрони-тирамису.
Винный бар «КК»
Рядом с рестораном «Кривоколенный 9с3» открылся новый проект от его создателей — бар «КК» с вином известных домов и редких находок от небольших виноделен. В лаконичном меню — роти с моцареллой и окороком, вителло-тоннато с гигантской фасолью, а также закуски: анчоусы, хамон, козий сыр с трюфелем и джемом из инжира. В «КК» проходят винные дегустации, вечеринки и музыкальные вечера, а еще там можно купить предметы искусства и мерч.
«Рюмочная» в ТРЦ «Щелковский»
Вселенная рюмочных «Зинзивера» начала захватывать окраины столицы и неожиданно открыла на фуд-корте ТРЦ «Щелковский» новый бар-корнер. В меню — ерши, настойки и наливки, коктейли и много крепкого алкоголя, а перекусить предлагают фирменными пельменями, варениками, бутербродами и закусками вроде малосольного огурца, суджука и бастурмы. Цены низки даже по меркам заведений сети: пол-литра пива можно купить за сумму от 150 рублей.
Бильярдный клуб и бар Billie
Новый проект от создателей ресторана Soma объединил в себе страсть к бильярду, изобретательным напиткам и секси-джанк-фуду. Пространство в историческом здании XIX века у метро «Трубная» получилось похожим на футуристичную пустыню, в которой можно не только покатать шары, но еще и получить эстетический и гастрономический опыт. В барном меню — интерпретация старой классики, стилизованная коллекция коктейлей в рюмках и насыщенные напитки, удачно дополняющие джанк-фуд.
Ресторан и бар при винодельне Urban Winary
В отреставрированном историческом особняке на «Бауманской» заработал проект Urban Winery — современная городская винодельня с коктейльным баром и рестораном. Место стало находкой для ценителей архитектурного наследия: дизайнеры кропотливо воссоздали 16 каминов, лепнину, кладку паркета и сотню дубовых окон. В заведении представлены 17 видов собственного вина, а также более 130 бутылок от российских и зарубежных производителей. В ближайших планах у Urban Winary открыть музыкальную комнату, веранду и магазин вина.