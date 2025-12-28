Футуристичная бильярдка, пышечная и караоке для зумеров: 14 барных открытий года в Москве

«В Москве мало независимых дружественных музыкальных площадок. Их существование очень сложно поддерживать из‑за вечно поднимающейся аренды и прочих бюрократических нюансов, поэтому особенно ценны те редкие места, которые продолжают формировать интересные непопулярные лайнапы из новых или давно забытых имен отечественной сцены. Таким местом раньше для меня был клуб „Самообман“: он совмещал разные музыкальные направления, а его команда состояла из открытых и добрых людей, искренне любящих музыку. Теперь же появилась „НПО мелодия“ — маленькая площадка, на которую приходят почти в любой день недели все, кто ценит электронную экспериментальную сцену».