Наивное искусство, Маяковский и подпольщики. 10 музеев Москвы, где вы, возможно, не были

Тоже «Зарядье», и тоже палаты. Во времена Ивана Грозного здание было отдано под «офис» английской торговой «Московской компании». Царь пытался налаживать связи с Европой, поэтому заморские «бизнесмены» получили серьезные налоговые льготы и возможности для купли-продажи товаров. Здесь устраивались деловые приемы, собирались важные люди, а еще хранилась казна. Англичан выселили в 1649-м, после чего палаты переходили из рук в руки, в 1960-е старейшее представительство иностранного государства едва не снесли вместе с другими зданиями Зарядья. Только благодаря стараниям археологов его удалось сохранить. Правда, музей открыли лишь в 1990-е, зато в присутствии королевы Елизаветы II, приехавшей с визитом в Россию.