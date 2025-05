Купить картину, послушать Курентзиса, потанцевать под Шуру: что делать в Петербурге в мае

All you need is love: в первый уик-энд мая «Севкабель Порт» наполнится сиянием пайеток, блеском диско-шаров, звуками любимых песен и зажигательными танцами — на вечеринке «Дикое диско», которая провозгласит начало сезона любви и свободы. Советуют надевать свои лучшие наряды и сиять всю ночь!