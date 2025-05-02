Купить картину, послушать Курентзиса, потанцевать под Шуру: что делать в Петербурге в мае

Еще один повод увидеть Розу Хайруллину на сцене в Петербурге в мае — спектакль Антона Федорова, в котором и герои, и зрители вместе должны ответить на вопрос: «Где мы сейчас?» Хорошо всем знакомые сельские жители Петя и Нина в один прекрасный весенний день зашли за угол бани и не смогли вернуться домой. Там же с ними оказался кто‑то третий: «то ли сосед, то ли родственник, то ли еще кто‑то». И встретили они Чувака — коренного обитателя этого странного места, который оказался им самым близким и самым далеким. Вот и гадают: то ли это место? Где их прежняя жизнь? Что их ждет впереди и есть ли это «впереди»?