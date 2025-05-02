Купить картину, послушать Курентзиса, потанцевать под Шуру: что делать в Петербурге в мае

Выставки
«Иосиф Бродский. Небытие на свету» (12+)
до 24 июня в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме
В 2025 году Иосифу Бродскому могло бы исполниться 85 лет. Большая юбилейная выставка в Фонтанном доме — двухчастный проект-исследование «небытия на свету как состояния Иосифа Бродского, современного нам». Первая часть экспозиции представляет фотопленку жизни поэта, которая подсвечивает ключевые биографические сюжеты Ленинграда Бродского. Витрины оформлены как дома, а в их окнах — предметы обстановки, личные вещи, редкие автографы, книги и фотографии. Есть и уникальные документы.
Это письма друзьям, в том числе и первое из эмиграции, телеграмма из деревни Норинская в Архангельской области, где Бродский отбывал ссылку за «тунеядство», рисунки поэта на конверте пластинки с аудиозаписью «Антонио Вивальди. Шесть сонат для виолончели и клавесина», материалы суда, публикации стихов и письма отца, Александра Ивановича Бродского, с требованием освободить сына, а также рабочий стол поэта из «Полутора комнат» в доме Мурузи. Теперь он хранится в Музее истории Петербурга.
Ярмарка совриска Port Art Fair (18+)
15–18 мая в «Севкабель Порту»
Третий сезон ярмарки современного искусства в «Севкабель Порту» под кураторством Анны Заведий станет рекордным по числу участников: свои работы представят 87 независимых художников и 34 галереи из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Кейптауна, Тбилиси, Дрездена, Бангкока и других городов мира. Тема этого года — «arts & crafts». Авторы сами придумывают экспозиционные формы и общаются с коллекционерами.
«Переколлекция» (16+)
до осени в «ДК Громов»
Культовое для знатоков и любителей актуального искусства арт-пространство вернулось с первой за три года выставкой. Художник Семен Мотолянец и основатель «ДК Громов» Игорь Суханов собрали в экспозиции более 400 работ: от исторических произведений классиков советской фотографии до экспериментов художников, работающих с видео, новыми медиа и ИИ. В числе авторов — Александр Родченко, Борис Смелов, Сергей Братков, AES+F, Влад Мамышев-Монро, Тим Парщиков, Александр Гронский, Леонид Тишков, Андрей Монастырский, группа «Провмыза» и многие другие.
«Божественный Микеланьоло и его современники» (6+)
до 24 августа в Пикетном зале Зимнего дворца, Эрмитаж
В год 550-летия Микеланджело Эрмитаж рассказывает о круге и последователях великого художника Ренессанса. Центральный объект экспозиции, мраморная статуя «Скорчившийся мальчик», — единственная работа Микеланджело в России. Она поступила в императорскую коллекцию еще в 1784 году из Англии и не закончена, как и большинство произведений мастера.
«Эммануил Евзерихин. Взгляд в историю» (12+)
до 15 июня в «Росфото»
Фотограф Эммануил Евзерихин запечатлел полвека истории России: со второй половины 1920-х до конца 1970-х. Он проделал путь от подростка-фотолюбителя до корреспондента «Союзфото» и «Фотохроники ТАСС»: был военкором, снимал восстановление страны, создал портреты деятелей культуры. Выставка в «Росфото» — первая с 2007 года. Это ретроспектива творчества человека, который «смотрит на жизнь через глазок фотоаппарата и всегда в конечном счете глядит через него в историю».
«Часть процесса: ошибки, несовершенства и случайности в дизайне» (6+)
до 22 июня в дизайн-пространстве «Координата»
Ошибки — это нормально, а случайности и неудачи могут быть шагами на пути к улучшению. В этом уверены в арт-пространстве «Координата», где собрали «несовершенные» объекты от Eburet, Ushatava, Delo Design, Razumno, 99Recycle и других брендов, архитекторов и независимых дизайнеров. Истории создателей каждого объекта собраны в аудиогид, который напоминает голосовые сообщения от друзей. Не забываем с собой наушники!
«Почему, почему я лучше всех?» (12+)
до 6 июля в KGallery
В год празднования 120-летия Даниила Хармса в KGallery открылась самая масштабная по числу участников выставка, посвященная легендарному писателю и времени, в котором он жил. «Почему, почему я лучше всех?» — не только экспозиция — портрет Хармса и его окружения, но и документ эпохи Ленинграда 1920–1930-х. Рассказ будет строиться вокруг знаковых предметов: личных вещей, детских журналов «Чиж» и «Еж», оригиналов произведений художников из круга ОБЭРИУ, а также современников Хармса: Малевича, Филонова, Стерлигова, Глебова и других.
«Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой» (6+)
до 20 июля в Главном штабе
Авторский стиль художника Императорского фарфорового завода Веры Бакастовой — росписи, созвучные эстетике ар-деко, которые она наносит на вазы, объекты и чайные пары. «Поэтому особенно символично, что мероприятие проходит в год, когда весь художественный мир отмечает столетие Международной выставки декоративных искусств и художественной промышленности в Париже. Именно это событие закрепило в мировой культуре название стиля ар-деко, ставшего символом целой эпохи», — отмечают в Эрмитаже.
«Михаил Шемякин. Книга в руках художника» (12+)
с 30 апреля в Центре Михаила Шемякина
Хотя жанр книжной иллюстрации нельзя назвать основным для Михаила Шемякина, на протяжении всей жизни он постоянно к нему обращается — от первых набросков в годы учебы в художественной школе до обложек книг Сергея Довлатова и Евгения Водолазкина. В экспозицию, наряду с ними, вошли цикл к «Преступлению и наказанию» Достоевского, работы зрелого периода по текстам Пушкина и Гафта, а также «обратные иллюстрации» — когда поэты создавали собственные тексты по работам Шемякина. Важная для художника часть выставки — иллюстрации к сказкам, написанным им самим для дочери Доры.
«Великая страна — Великая Победа. 1941–1945»
до 22 июня в ЦВЗ «Манеж»
Выставка-исследование, посвященная подвигу тыла в годы Великой Отечественной войны, представляет более тысячи предметов, артефактов, документов, фотографий и аудиозаписей, датируемых 1941–1945 годами. Семь разделов экспозиции и мультимедиа-инфографика рассказывают о глобальной трансформации и переходе «на военные рельсы» транспортной системы, промышленности, экономики, науки, медицины, сельского хозяйства и культуры.
«Евгений Злобин. Поэтика города. Ленинград 1950–1960-х» (12+)
с 30 апреля в «Росфото»
Евгений Злобин был актером, режиссером, педагогом и руководителем Народного театра Выборгской стороны в ДК «Выборгский». А еще фотографом-любителем: Злобин считал фотографию «обязательным занятием для режиссера» и оперативным помощником в анализе изменчивой жизни. «Возможно, поэтому его фотолюбительское наследие, состоящее из нескольких сотен отпечатков и пленок, — своеобразное „зеркало“ яркой биографии талантливого и разностороннего человека», — отмечают в «Росфото».
«Что говорят поэту о цветах» (18+)
до 25 мая в Joy Gallery
Расцветаем вместе с весной в Петербурге и групповой выставкой в Joy Gallery. Элен Метревели, Александр Козлов, Андрей Ковязин, Наталья Чобанян, Вера Кадурина, Адель Левитова, Полина Францева, Рубен Монахов, Даша Сурма, Турбен и Mary Inkova Ljós по-своему рассказывают о цветочном мотиве в искусстве, истории и культуре — в форматах от масштабных живописных полотен, цианотипий, мозаики, скульптуры до объектов, созданных с помощью 3D-печати, стекла и металла.
«Рок, кино и пламя. Три века истории Анненкирхе» (16+)
до 1 июня в Анненкирхе
Будучи практически ровесницей Петербурга, Анненкирхе пережила многое: была сакральным местом, рок-клубом, кинотеатром, горела и затем буквально восстала из пепла. О трех столетиях истории лютеранской церкви рассказывает выставка «Рок, кино и пламя», подготовленная совместно с арт-группой «Зерно». Это последняя возможность побывать в Анненкирхе до ее закрытия: летом в здании начнется масштабная реставрация по проекту главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
«Просыпайся! Ты вырос» (18+)
до 24 мая в Abramova gallery
Вера Латышева, Александра Бурмистрова, Каролина Росляк, Анастасия Криулина, Лера Лыба и другие современные художницы через живопись, графику и керамику размышляют о том, как меняется восприятие мира, когда детство остается позади. Их работы наполнены ощущением смятения, потерянности и наивной надеждой на отсутствие перемен. Потому что взросление — это о выходе из зоны комфорта, неизбежной инфантильности и хрупкости переходного состояния.
«Виктор Цой. Легенда» (16+)
до сентября в «Севкабель Порту»
За плечами архитектора Агнии Стерлиговой и продюсера Александра Кармаева из бюро Planet9 — выставки-блокбастеры «Балабанов» и «Панк-культура. Король и Шут». Их главным проектом этого сезона стал байопик о Викторе Цое. Вместе с креативным продюсером выставки, сыном лидера группы «Кино» Александром Цоем, они представили уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы и картины, а также малоизвестные кадры семейной хроники Цоя.
Театр
«На дне» (18+)
6 и 24–25 мая в Александринском театре
Новый спектакль худрука Александринки Никиты Кобелева возвращает на сцену театра Максима Горького, чью пьесу «На дне» здесь не ставили в течение полувека. В работе режиссера герои остаются теми же бездомными и заблудившимися, что и у Горького, но становятся более приближенными к сегодняшнему дню — людьми, мечущимися в сложных кризисных ситуациях и желающими найти выход.
«В семь часов вечера после войны» (12+)
7 мая в БДТ имени Товстоногова
«Так наступил день, которого мы столько ждали. Я шел и не думал, был песчинкой, подхваченной ветром. Это был необычайный день и в своей радости, и в печали: трудно его описать — ничего не происходило, и, однако, все было полно значения — любое лицо, любое слово встречного», — такие слова 9 мая 1945 года записывали в дневниках. Теперь по ним можно воссоздать тот день и узнать, что происходит с человеком в момент события, которое меняет жизни всех — в день окончания войны и наступления мира. Эти и другие записи в сопровождении симфонического оркестра прочтут на сцене БДТ Нина Усатова, Карина Разумовская, Василий Реутов, Андрей Феськов и Алена Кучкова.
«Тихий час» (16+)
3 мая в Театре на Литейном
Режиссеры Борис Павлович и Екатерина Мигицко устраивают в Театре на Литейном «Тихий час» — спектакль-прогулку и на жестовом, и на вербальном языке одновременно. В постановке участвуют артисты «У Театра» — первого в Петербурге профессионального театра, где играют глухие и слабослышащие актеры. Они вспоминают свои сны и приглашают других побывать в них. Кому‑то снится работа, кому‑то детство. Кто‑то не может произнести ни звука, а кто‑то впервые начинает слышать.
«Считается, что спать в театре неприлично. Но у нас же лаборатория, мы позволяем себе делать странные вещи. Поэтому мы приглашаем вас на тихий час в театре. Пусть будет красиво и непонятно — как во сне», — отмечают постановщики.
Фестиваль «Новая XII» (16+)
16–18 мая на Новой сцене Александринского театра
Новая сцена Александринского театра отмечает 12-летие междисциплинарным фестивалем. В программе все то, что отражает современное лицо площадки: перформанс и две дискуссии от «Лаборатории новых медиа», аудиовизуальный концерт электронной музыки «Noiseroom. Метафора», совместный проект Новой сцены и Губернаторского оркестра под управлением Антона Лубченко «Скрябин. Поэма экстаза. Поэма огня», а также три показа лаборатории «Кинотеатр» в рамках Года молодой режиссуры.
День рождения «Невидимого театра» (18+)
4 мая в «Исткабеле»
«Невидимому театру» актера и режиссера Семена Серзина исполняется 8 лет: немалая дата для независимой площадки, но для «Невидимого» еще и «символ бесконечности». Как будут отмечать — сами еще не знают: решат после двух показов спектакля во дворе «Как хорошо мы плохо жили» 4 мая.
«Делили радости, отводили в сторону горе, отдавали сердцем и учились жить. Оставались несовершенным, сначала несуществующим, потом невидимым, но были. Хотелось бы верить. Хотелось бы, чтобы вы смотрели, говорили не глядя „Верю“. Чтобы мы за базар отвечали, души друг в друге не чая. Ладно, друзья. Отмечайте нас в сторис, делитесь с соседями в коридоре — ну что нам 8 лет», — передает Серзин.
Танцевальный спектакль «ЮЛ» (16+)
22–23 мая в Доме Радио на Невском
Новый спектакль танцтруппы Дома Радио musicAeterna Dance — пластический трактат резидентов казанской площадки MOÑ и основателей объединения «Алиф» Марселя и Марии Нуриевых. В нем не будет объемной сценографии и костюмов, главными «персонажами» станут танец, свет и музыка. Центральная тема — путь как процесс, у которого есть начало и развитие, преодоление пространства, а также случайности, которые встречаются в дороге, — такие, как неожиданные встречи и события.
«Гранатовый уксус» (18+)
12 мая в Театре на Васильевском и 20 мая в Театре имени Комиссаржевской
Московский режиссер и ученик Андрея Могучего Эдгар Закарян поставил сюрреалистический спектакль по мотивам рассказа «Зулали» Наринэ Абгарян. Главная героиня Мамида в исполнении Розы Хайруллиной создала вокруг своей семьи мир, защищенный от бега времени и его страшных изменений. В «оборону» она мастерски внедрила не самую очевидную, но несомненно работающую систему правил игры Dota 2. С ее помощью она воспитывает своих детей Назароса и Зулали — их играют артисты БДТ Дмитрий Каргин и Марьяна Карпова.
«Летний театр» (16+)
с 24 мая в «Новой Голландии»
Весь летний сезон во дворе здания «Бутылка» будут проходить джазовые концерты, выступления академических и экспериментальных музыкантов, гастроли независимых театров и перформансы. Сезон «Летнего театра» откроется 24 мая, в день рождения Иосифа Бродского, спектаклем-посвящением поэту — он создан специально для «Новой Голландии» музеем «Полторы комнаты» и «Невидимым театром» Семена Серзина.
«Лада, или Радость» (16+)
21–22 мая в Небольшом драматическом театре
Жанр своего нового спектакля режиссер Евгений Карпов определяет как сказку для взрослых: это история собаки Лады, оставленной нерадивыми хозяевами зимовать в заброшенной деревне с тремя ее обитателями. Работая традиционным для НДТ этюдным методом, он раскрывает биографию каждого персонажа гораздо шире, чем это прописано в книге Тимура Кибирова, и рисует портреты маленьких людей большой земли.
«О том, что даже в деревне в три дома есть смысл жизни, если человеку есть кому отдать свою любовь. О том, что семейные ценности остаются ценностями всегда: даже если родной семьи уже нет в живых, таковой могут стать и соседи, и заплутавший мигрант, и собака», — говорят о спектакле в театре.
«Где ты был так долго, чувак?» (18+)
3–4 мая в Театре на Васильевском
Еще один повод увидеть Розу Хайруллину на сцене в Петербурге в мае — спектакль Антона Федорова, в котором и герои, и зрители вместе должны ответить на вопрос: «Где мы сейчас?» Хорошо всем знакомые сельские жители Петя и Нина в один прекрасный весенний день зашли за угол бани и не смогли вернуться домой. Там же с ними оказался кто‑то третий: «то ли сосед, то ли родственник, то ли еще кто‑то». И встретили они Чувака — коренного обитателя этого странного места, который оказался им самым близким и самым далеким. Вот и гадают: то ли это место? Где их прежняя жизнь? Что их ждет впереди и есть ли это «впереди»?
Музыка
«Теодор Курентзис и musicAeterna: Чайковский. Симфония № 5, Штраус. Четыре последние песни» (12+)
13, 15 мая в Капелле
В новой концертной программе Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna исполнят Пятую симфонию Петра Чайковского и «Четыре последние песни» для сопрано и симфонического оркестра Рихарда Штрауса. Тема, которая объединяет шедевр русского романтика XIX века и музыкальное завещание немецкого композитора, — человек перед лицом неумолимой судьбы и неизбежной смерти.
Концерт ансамбля «Толока» (16+)
22 мая в Aurora Concert Hall
Ансамбль «Толока» состоит из петербургских молодых исследователей, которые ездят в экспедиции по всей России, расшифровывают архивные материалы и дают им новую жизнь. Этой весной «Толока» отправились в свой первый тур, чтобы исполнить музыку из разных областей страны — ту, что еще недавно звучала в домах бабушек и дедушек, на свадьбах и во время застолья.
Концерт Шуры (16+)
22 мая в «Космонавте»
Легенда девяностых, король эпатажа и один из самых экстравагантных певцов поп-эстрады отмечает 50-летие большим юбилейным концертом. В программе — только лучшие песни: визитные карточки «Твори Добро», «Холодная луна», «Не верь слезам» и «Отшумели летние дожди», а также новые композиции.
Вечеринка «Дикое диско» (18+)
3 мая в «Мачтах»
All you need is love: в первый уик-энд мая «Севкабель Порт» наполнится сиянием пайеток, блеском диско-шаров, звуками любимых песен и зажигательными танцами — на вечеринке «Дикое диско», которая провозгласит начало сезона любви и свободы. Советуют надевать свои лучшие наряды и сиять всю ночь!
Концерт Тима ищет свет (18+)
22 мая в клубе «Рассвет»
Музыкант Тима ищет свет, делающий ироничные, трогательные и печальные треки на стыке хип-хопа, рэпа и фолка, даст большой сольный концерт в «Рассвете». За это его и любят — не только за находчивую музыку и тексты, но также за драйв и искренность лайв-выступлений.
Вечеринка «Морская» (18+)
31 мая в «Севкабель Порту»
«Морская» — вечеринка вечеринок у самого синего моря и гранд-проект команды «Севкабель Порта». Традиционно она займет всю территорию общественного пространства. На девяти сценах выступят пионеры рейвов на набережной Roots United, управители поп-хитов Cava Disco, коллаборация Ритмы x Electro Music Coalition, драм-н-бейс и jungle от Timeofnight DNB, дарк-джаз и трип-хоп от 043, инопланетный хаус от Odyssey Festival, электронный саунд с мотивами байли-фанка и спид-гаража на сцене ВТУССЕ и танцевальный hard-techno от Smena.
Опера «Сорочинская ярмарка» (12+)
14 мая в Концертном зале Мариинского театра
Режиссер и хореограф Илья Устьянцев поставил в Мариинском театре незавершенную «Сорочинскую ярмарку» Мусоргского — один из редчайших образцов лирико-комической оперы. Трагический масштаб национальной истории, показанный композитором в «Борисе Годунове» и «Хованщине», сменяется здесь стихией гоголевского карнавала. Многие предпринимали попытки окончить партитуру — в том числе Римский-Корсаков. Из созданных разными композиторами редакций наиболее жизнеспособной оказалась версия Виссариона Шебалина, в 1931–1932 годах досочинившего и оркестровавшего оперу.
В городе
«Гаражка МИФа» (6+)
1–4 мая в «Севкабель Порту»
Для своей книжной распродажи издательство «МИФ» готовит около 10 тысяч наименований: новинки по культуре и искусству, психологии и бизнесу, пополнения «Мифов от и до», классику в оформлении современных российских иллюстраторов из серий «Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult», а также фэнтези, детективы и романы от «МИФ.Прозы», комиксы, литературу для детей всех возрастов и подарочные издания. Бонус — книжные подборки от литературных критиков Натальи Ломыкиной и Галины Юзефович, а также «Афиши» и «Афиши Daily».