Любимое место

«Закрываем лучший клуб в истории России»: как прошел последний рейв в ex-Mutabor

Фотографии:
Крис Данк
Сегодня в 16:15
В субботу редакция «Афиши Daily» прощалась с легендарным клубом Arma (ex-Mutabor): мы мерзли в очередях, погружались в транс на танцполе, терялись в толпе и предавались ностальгии с незнакомцами у костра в пять утра. Делимся яркими фотографиями, своими впечатлениями и историями тех, кто разделил эту ночь с нами.

Шестилетие и одновременно закрытие Arma праздновала с размахом — прощание растянулось на целых пять дней. В пятницу москвичи слэмились на Locked Club, а в субботу, 26 апреля, состоялась кульминация: редчайший для огромного пространства Arma солдаут, мощный лайнап c иностранными привозами и любимыми резидентами клуба это подтвердили. Именно в эту ночь редакторы «Афиши Daily» приехали в Arma, чтобы увидеть все своими глазами.

Самые стойкие продолжали провожать эпоху в воскресенье и понедельник, но мы на такие подвиги не решились.

Очередь на вход растянулась так сильно, что даже гостям из списков пришлось ждать на холодной ночной улице от 40 минут. Внутри тоже было многолюдно и между сценами возникали заторы, зато на самих танцполах было комфортно. В коридорах мелькали герои «Афиши Daily», инди-музыканты, диджеи, журналисты и актеры. Да и судя по сторис, вся тусовочная Москва этой ночью собралась на Шарикоподшипниковской.

Некоторые завсегдатаи клуба приходили на последний день рождения клуба с подарками. «В честь закрытия мы с друзьями подарили клубу Arma ящик клубники, — рассказал нам рекрутер Лев, — в основном ее раздали на бар и в чайные». Ему пришлось убеждать охрану в том, что это просто подарок.

В толпе мы встретили много колоритных персонажей: потные мужчины в балаклавах и без футболок танцевали среди альтушек и модников. Несколько парней со сломанными конечностями решили не пропускать последнюю вечеринку в ex-Mutabor из‑за травмы. Мы постоянно натыкались на девушку в свадебном платье, ангела, влюбленных с раскрашенными лицами и компанию, передвигавшуюся исключительно с благовониями в руках.

Нашлись те, кто не захотел оставаться внутри. «Мы увидели, как много внутри народу, и поняли, что удовольствия от столпотворения не получим», — рассказал инженер-конструктор Сергей Гаврилов, он ходит в Arma с 2021 года. Впрочем, парень не жалеет, что решил остаться на улице: «Уселись с другом на шикарном диванчике возле самовара с бесплатным чаем и выдули его весь. Нам было так хорошо, что мы пробыли на улице до пяти часов утра, разговаривая с теми, кто подсаживался, а потом, довольные, разбежались по домам».

Редакция быстро разделилась: самая юная сотрудница всю ночь протанцевала на беспощадной сцене Under, ее коллега исследовала более спокойную Main и визуальную магию от Sila Sveta, а редактор новостей, которая приехала в клуб на машине и не смогла поучаствовать в распитии Red Bull с водкой, наслаждалась уединением во внутреннем дворике.

Анна Красюк

Редактор раздела «Инфопорно»

«Сразу стоит уточнить, что я всегда была равнодушна и к электронной музыке с уклоном в техно, и к рейв-культуре — казалось, что мне это не близко. В Arma поехала из интереса: очевидно, место уже успело стать легендарным. Сначала оказалась на пятничной тусовке Private Persons, и ощущения были… странными. Куча полуголых людей в балаклавах, между которых перемещаться сложнее, чем в час пик в метро, духота и однообразная музыка.

Но эмоции были получены, и на субботнее закрытие я шла и с возросшим интересом, и с планом прочувствовать rave lonelinessОдиночество на рейве.. В какой-то момент оставила друзей и ушла блуждать по лестницам и залам, танцевать на маленькой сцене и курить у костра — получила тотальное удовольствие. Правда, ощутить полноценное одиночество не вышло: мне было интересно пообщаться с людьми, которые оказались здесь в эту ночь. Так я встретила тусовщиков, приехавших специально из Казани и Рязани, австралийца и француза, завсегдатаев клуба и таких же новичков, как я, — кто хотел напоследок оказаться в культовом месте столицы».

Несмотря на столпотворение, многие отмечали очень дружелюбную атмосферу вечеринки. «Всех сплотила мысль о любимом месте, как будто мы одна семья», — заметила продакт-менеджер Настя Васильчикова. Она также порадовалась, что ночью открыла для себя «потрясающего итальянского диджея Alessandro Gaia», о котором ей рассказал рандомный танцующий парень. Специалиста по 3D-печати Евгения Данилова же «впечатлили световые эффекты от Sila Sveta, масштабы всего ивента и привоз из US».

Утром народ и мы вместе с ним перебрались во двор — к кострам, свету и более расслабленной музыке. Насладиться ясным небом и красотой весеннего дворика мешал дикий холод. Мужчины, стоявшие в очереди за чаем, укрывали нас, дрожавших от холода, своими куртками, делали комплименты и с большой экспертностью рассуждали об электронной сцене нулевых.

У всех было ощущение, что последняя вечеринка Arma — это не просто закрытие еще одного клуба. «Меня не покидало редкое чувство: мы находимся на историческом событии, черт возьми — закрываем лучший клуб в истории России. Уверен, что пройдет 15–20 лет — и в книгах о музыке мы будем читать воспоминания об этих днях. Точно так же, как сейчас читаем про „Гагарин-пати“, клуб „Титаник“ и журнал „Птюч“», — говорит ивент-менеджер и диджей Гриша Морозов, который ходит в Arma с 2020 года.

Вокруг костра объединялись незнакомые люди, они вместе допивали последние напитки и посвящали тосты Arma.

Компания друзей рядом с нами решила не обменивать на 100 рублей барные µ-cards, а оставить их себе на память. «Почти всю ночь провела наедине с собой: много танцевала, встречала хороших знакомых, отдыхала во дворике, ела в чайной, любовалась красивыми людьми, — рассказывала ивент-менеджер Анна Гарбарь. — Хотелось замедлиться, прочувствовать каждый момент, запомнить место, которое за полтора года стало родным. Я всматривалась в детали, замечала то, что раньше ускользало, и еще сильнее прочувствовала, сколько души и внимания вложено в это место».

Дарья Мельникова

Редактор новостей

«Я много раз была в Arma, но последний уик-энд прошел особенно прекрасно. Давно не видела таких очередей в домик на Шарикоподшипниковской, даже FastPass-проход оказался далеко не фаст. „Что же вам дома не сидится?“ — спросил охранник на входе. „И правда“, — подумала я после более чем часового ожидания на апрельском холоде.

На вечеринке был солдаут — оно и понятно, легенда закрывается. Когда в клуб наконец удалось попасть, на главной сцене уже вовсю громыхал сет легендарной Наташи Абель, а зал Medium захватили Cabaret Altere с бурлеск-шоу. Сделав прощальный обход по всем сценам, я завершила ночь на одном из диванов во внутреннем дворе. Это место всегда выделялось особым чувством единения, и этой ночью оно было в два раза ярче. У костра плакали люди — переживали они что-то личное или готовились к расставанию с любимым клубом, остается лишь гадать. Мне не хотелось грустить, я верю, что для Arma это не конец: площадка меняется, а люди остаются».

По мнению режиссера и креативного продюсера Артема Ганжи, появления такой же уникальной многоформатной площадки не предвидится: «Да, есть фестивали Signal и Outline, но, помимо них, ничего подобного по масштабу нет. Это была легендарная ночь, одно из главных рейверских мероприятий за десятилетие. Даже вечером в понедельник день никто не хочет расходиться. Люди кайфуют как в последний раз, потому что многие допускают, что это реально последний раз — ведь другого такого места нет. Русский рейв очень хочет жить, но ему не дают. Mutabor нельзя закрывать, его надо охранять и выдавать статус культурного наследия», — заключил Артем.

«Как ни странно, главное впечатление от вечеринки у меня связано не с музыкальной программой, а с будоражащим бурлеском с собачкой во время Cabaret Altere, который навсегда останется в моей памяти, как и захватывающий „полет“ космонавта под потолок. „Туц-туц“ и всякую щелкотню, будем честны, можно много где услышать — но в каком еще клубе вы перейдете с танцпола на авангардную постановку с включениями экспериментальных музыкантов? То-то и оно», — отметил ивент-менеджер Гриша Морозов.

Стены заброшенного завода залил солнечный свет, а на Main диджей Филипп Горбачев прокричал: «Доброе утро, Москва!» Фотограф Саша Зацепина отметила, что с рассветными лучами солнца изменилось общее настроение: «В утреннем свете люди увидели что‑то символическое и личное, нас объединила ностальгия». Мы в последний раз посмотрели на Arma и отправились завтракать во «Вкусно и точка». Там за соседними столиками сидели молодые уставшие люди, с которыми мы только что проводили эпоху в клубной жизни России.

Почти все, с кем мы говорили этой ночью, не относились к происходящему трагично. Наши собеседники озвучивали две мысли: проект Arma обязательно продолжит радовать москвичей тусовками, а в столице просто не может не открыться новый подобный клуб. Однако на вопрос, какая площадка могла бы заменить Arma прямо сейчас, ответить не смог никто.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами