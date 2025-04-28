«Закрываем лучший клуб в истории России»: как прошел последний рейв в ex-Mutabor

На вечеринке был солдаут — оно и понятно, легенда закрывается. Когда в клуб наконец удалось попасть, на главной сцене уже вовсю громыхал сет легендарной Наташи Абель, а зал Medium захватили Cabaret Altere с бурлеск-шоу. Сделав прощальный обход по всем сценам, я завершила ночь на одном из диванов во внутреннем дворе. Это место всегда выделялось особым чувством единения, и этой ночью оно было в два раза ярче. У костра плакали люди — переживали они что-то личное или готовились к расставанию с любимым клубом, остается лишь гадать. Мне не хотелось грустить, я верю, что для Arma это не конец: площадка меняется, а люди остаются».