Это мало чем примечательная общага на улице Кульман, но так получилось, что я хожу мимо нее столько, сколько себя помню. В детстве она была на полпути до школы. Сейчас я каждый день прихожу писать тексты в заведение напротив нее, а заодно продолжаю ходить мимо, когда иду к бабушке с дедушкой. И когда у меня спросили, какое здание ассоциируется с Минском в первую очередь, в голове почему‑то всплыло именно это. Теперь я не только хожу мимо, но и ношу ее на себе.

© Из личного архива Лёши