Советы от минчанина
Коренной минчанин, шеф- и музыкальный редактор «Афиши Daily», автор телеграм-канала «край ми айривер т30», соведущий подкаста «Мы уже приехали?»
«Как и большинство беларусов, я свято верю в то, что Минск — лучший город в мире. Особенно в промежутке с апреля по ноябрь, когда здесь все расцветает. Даже если откинуть любовь к родному городу, Минск в любом случае приятная локация для путешествия на длинные выходные. Нескольких дней вполне хватит, чтобы кайфануть от местной размеренности и перезагрузиться, перед тем как заново с головой уйти в работу».
«Учитывая, что этот текст преимущественно для гостей Минска из России, кажется важным проговорить несколько особых моментов, которые сделают ваше пребывание здесь куда приятнее и дружелюбнее.
Помните, что вы приехали отдыхать в другую страну, пусть большинство людей и разговаривает с вами на одном языке. В Минске нельзя рассчитываться российскими рублями, исключительно местными. Поэтому не поленитесь зайти в обменник (их тут много) или перекинуть средства на карту „Мир“, их тут принимают без проблем. 1 белорусский рубль на момент публикации стоит примерно 27 российских рублей.
Если вы заметите вывеску, на которой написано, например, „прадукты“ — это не повод тыкать пальцем и смеяться, так слово „продукты“ пишется на белорусском — многие вывески в городе и объявления в общественном транспорте делаются именно на нем. Также в топ реплик, которые вызывают раздражение у местных, входит фраза: „Вау, у вас так чисто“. Ее мы слышим буквально десятилетиями — и постепенно из комплимента она превратилась в мем.
Что касается названия страны, вы, конечно, можете говорить „Белоруссия“, никто вас за это не депортирует (хотя иногда хочется). Но косые взгляды точно поймаете — а зачем вам это?
В остальном же Минск довольно приветливый город, где вам наверняка помогут разобраться, если вдруг получится заблудиться».
На какие достопримечательности смотреть
Театр оперы и балета
Массивное здание в стиле советского конструктивизма с милым парком и фонтаном, где величественное сочетается с уютным. Во время написания этого текста наш автор (коренной минчанин) впервые узнал, что у Оперного еще и один из самых живописных адресов в городе.
Троицкое предместье
Район «под старину»: реконструированная часть старого Минска, каким он был до Великой Отечественной войны.
Минское море и водохранилище Дрозды
Само собой, в Беларуси нет никакого моря. Но это не помешало местным градостроителям окрестить одно из крупнейших водохранилищ Минским морем, обустроить около него несколько пляжей и чилл-зон, где в холодное время года можно ловить дзен, а летом — кататься на вейкборде и не только. Чуть ближе к городу — водохранилище Дрозды примерно с тем же функционалом.
Где погулять
Центр
Городской центр — это размашистые проспекты со сталинским ампиром. На фоне российских столиц вас приятно удивит комфорт широких улиц, где практически невозможно врезаться во встречного прохожего, потому что всем хватает места.
Улица Октябрьская
Классический для большого города бывший промышленный кластер, который освоило новое поколение минчан. Там, где раньше скучали серые заводы, теперь отстроили улицу с барами, кафе и магазинами, а большую часть зданий украсили яркими муралами.
Осмоловка
Тихий уютный район, спрятавшийся за массивным оперным театром. Невысокие дома, неправдоподобно зеленые дворы и ощущение абсолютного умиротворения. Постепенно район насыщают бары, переезжающие сюда из центра.
Где есть
Ресторан «Камянiца»
Сразу закроем вопрос с локальной кухней. Драники и другие местные блюда готовят в куче сетевых заведений, но за проверенной временем едой и душой надо идти именно в «Камни». Ресторан работает с конца девяностых и почти 30 лет радует что размерами, что качеством порций.
Ресторан Cultura
Один из лучших ресторанов Минска последних лет, где классно смешивают азиатскую и европейские кухни. Не очень дешево, но абсолютно точно стоит своих денег.
Блинная «Дэпо»
Эти заведения (в Минске их два) не имеют никакого отношения к огромному московскому фуд-корту и появились в Минске за много лет до него. Здесь готовят бесконечное количество блинов в самых разных вариациях. Помимо вкусной еды, здесь вас ждет и челлендж: меню — исключительно на белорусском, но работники всегда подскажут, что лучше попробовать. Фаворит нашего автора — пятый блинец.
Кафе «Сайгон»
Для всех любителей вьетнамской кухни — лучший фо-бо и другие блюда в антураже придорожной советской столовки. Не пугайтесь внешней непритязательности, готовят здесь с вниманием и любовью. Беспроигрышный вариант: взять фо и гой-куон, чтобы наесться на день вперед. А если местный антураж все же наведет на ностальгию по детству, в меню есть и классические котлеты с пюре — и их тоже сделают хорошо.
Бургерная Burger Lab
Здесь делают не только самые внушительные бургеры в городе, но наливают великолепный холодник — холодную легкую вариацию борща, которую в России называют свекольником.
Ресторан «Гурман»
Еще одно сокровище с многолетней историей — почти 30 лет здесь делают пельмени на любой вкус, от классики до вегетарианских опций, которые при желании можно дополнить хоть сметаной, хоть грибным бульоном. Каждому гостю на стол ставят хлебную корзину с маслом — за них иногда и душу продать можно.
My Dear Kebab
Лучшие кебабы — здесь. Это чинное и приятное место в центре города, в качестве альтернативы можно сходить в Moby Dick Kebab неподалеку от вокзала, а если захочется заесть барную ночь огромной шаурмой, отправляйтесь на «Монетку» — это место, где в кафе «Мираж» вас готовы кормить курицей (и не только) в лаваше буквально круглосуточно.
Где пить кофе
Moby Dick
Уютная кофейня в самом центре, где можно не только взять кофе по вкусу, но и красиво позавтракать на летней веранде.
River Espresso Club
Кофейня на берегу реки Свислочи с большим вниманием и почти одержимостью кофейным искусством.
Kitchen Coffee
Незаметная кофейня на обратной стороне улицы Октябрьской и ваш идеальный перевалочный пункт во время долгой пешей прогулки по Минску.
Buno
Кофейня напротив главного городского рынка Комаровского, где приятный кофе дополняется всегда свежими десертами.
Где тусить
Пространство Modul
Вечеринки на любые музыкальные потребности: от ретро до передового техно. Вечеринки стартуют вечером и заканчиваются под утро.
Бар «Молодой»
Районный бар на границе центра и ближайшего к нему спальника, где наливают коктейли и локальные напитки, а кормят понятным джанкфудом, по выходным устраивают вечеринки до утра и открывают веранду под уютными яблонями.
Рюмочные «Салют»
Заведения с неприлично демократичными ценами и понятным меню. Вот оливье, вот крабовый салат, а вот «стейк из колбасы» (на самом деле это буквально жареная докторская колбаса с пюре и горошком). Отдельное внимание здесь уделяют настойкам, главный хит — шпротная (да), которую предлагают запить бабушкиным соком из томатных закаток. Существует дверь к двери в двух вариациях: «Салют» классический и люкс. Во втором все как бы чуть премиальнее, где вместо бутерброда с колбасой можно взять такой же, но с черной икрой.
Улица Кальварийская
Если раньше тусовочная жизнь от и до принадлежала Октябрьской, в последние годы она переместилась чуть дальше от центра. Так, на улице Кальварийской соседствуют сразу несколько заведений, где можно остаться на всю ночь. В Accidental Point ставят скорее фанк и хаус (а по воскресеньям проводят джазовые концерты), в Babe больше диско и попсы, а в пивном баре Mad Frog — крафт на любой вкус и музыка в диапазоне от той же попсы до панка. Приятный бонус: в двух первых местах можно еще и вкусно поесть.
Бар Uno Mas
Здесь делают отличные коктейли и наливают текилу от сердца с отличной легкой сангритой. Из минусов: пространства не очень много, но в теплый сезон ставят несколько уютных высоких столиков.
Улица Зыбицкая
Если любите барный треш с понятными хитами из топ-чартов, вам сюда, это как раз в паре шагов от Uno Mas. Бесконечное количество баров и кальянных, зайти можно в каждый из них: просто ориентируйтесь на понравившийся трек, а дальше улица затянет вас сама.
Где развлекаться
Садитесь на велосипед
Сквозь весь Минск проходит отличная велодорожка, идущая вдоль Свислочи и захватывающая сразу несколько крупных парков.
Музей Азгура
Музей-мастерская одного из ключевых скульпторов Беларуси, где собраны огромные (и поменьше) бюсты людей, про которых вы годами читали в учебниках истории.
Что посмотреть рядом с городом
Мирский замок и Несвиж
В 120 километрах от Минска друг с другом соседствуют два исторических комплекса, в которых обновили два средневековых замка.
Деревня Дудутки
Музейный комплекс в 50 километрах от города, построенный вокруг концепции старинных ремесел, где можно и самому почувствовать себя хоть пекарем, хоть сыроваром, а потом попробовать, что ты наделал.
Что привезти из Минска
Носки из LSTR
Зайдите в магазин местного бренда LSTR, который продает вещи с локальной айдентикой — от рубашек до кед. Но беспроигрышный вариант — носки. Хоть с банками сгущенки, хоть с принтом того самого холодника.
Сладости
Местный грильяж, глазированные сырки (если не расстают), вафли «Витьба», шоколад «Аленка» — тут можно разгуляться.
Книжку из «Маркса»
По всему Минску разбросаны книжные сети «Маркс», существующие в формате книги+кофе. Здесь продают как актуальную мировую литературу, так и работы современных белорусских авторов.