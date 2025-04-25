Самокаты, такси, отели: сколько позволяет сэкономить программа скидок ВТБ и «Яндекса»

Банк планирует и дальше развивать программу: увеличивать скидки и продлевать сроки действия акций. А к открытию сезона ВТБ дарит клиентам скидки до 25% на поездки на самокатах. Чтобы получить выгоду, нужно впервые привязать карту банка как основную в «Яндекс Go». Предложение действует до 18 мая 2025 года. Точный размер скидки можно узнать во время заказа услуги или при выборе способа оплаты.