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Самокаты, такси, отели: сколько позволяет сэкономить программа скидок ВТБ и «Яндекса»

Сегодня в 08:24
Фото: «Яндекс»
С наступлением тепла список расходов пополняется тратами на поездки по городу и на бронирование отелей для отпуска или майских выходных. ВТБ внимательно относится к увлечениям своих клиентов и расширяет программу спецпредложений в сервисах «Яндекса». Рассказываем, сколько держателям карт банка уже удалось сэкономить благодаря скидкам и кешбэку.
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В феврале ВТБ запустил ряд спецпредложений для пользователей сервисов «Яндекса». Они доступны и новым, и действующим клиентам банка. Среди них — скидки в «Заправках», «Такси», «Доставке» и «Электричках». В среднем за весь срок действия предложения позволили пользователям сэкономить около 1500 рублей на привычных расходах. Подробнее о них мы рассказывали ранее.

Как клиенты ВТБ и «Яндекса» воспользовались программой
«Заправки»

Среди самых популярных — скидка 5 рублей с каждого литра топлива при сумме покупки от 1500 рублей. Ее применили десятки тысяч автомобилистов.

«Такси»

За первый квартал более полумиллиона клиентов воспользовались скидкой до 50% и совершили более 2 млн поездок на такси. Больше всего поездок зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени и Казани.

«Афиша»

За первый квартал 2025 года около 120 000 человек получили скидку 15% на мероприятия из специальной подборки ВТБ и «Яндекса». Всего они совершили 155 000 заказов.

«Путешествия»

Более 13 000 бронирований почти на 400 млн рублей сделали с момента запуска совместного сайта ВТБ и «Яндекс Путешествий». За оформление заказа там можно получить кешбэк 12%. Ежемесячно сайт посещает около полумиллиона уникальных пользователей. По данным ВТБ, большинство из них бронируют проживание в России. В топ направлений по количеству броней также вошли Турция, Таиланд, ОАЭ и Беларусь.

Для ВТБ предоставление выгод в сервисах «Яндекса» — возможность расширить присутствие в популярных сервисах и приложениях и увеличить число клиентов, говорит заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

«Рассчитываем, что такой подход поможет нам привлечь в этом году миллион новых клиентов, которые оценят наши предложения по дебетовым картам, вкладам, программе лояльности и другим финансовым продуктам», — добавляет он.

Банк планирует и дальше развивать программу: увеличивать скидки и продлевать сроки действия акций. А к открытию сезона ВТБ дарит клиентам скидки до 25% на поездки на самокатах. Чтобы получить выгоду, нужно впервые привязать карту банка как основную в «Яндекс Go». Предложение действует до 18 мая 2025 года. Точный размер скидки можно узнать во время заказа услуги или при выборе способа оплаты.

Рекламодатель: ПАО Банк ВТБ, ИНН 7702070139
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