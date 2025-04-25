Самокаты, такси, отели: сколько позволяет сэкономить программа скидок ВТБ и «Яндекса»

В феврале ВТБ запустил ряд спецпредложений для пользователей сервисов «Яндекса». Они доступны и новым, и действующим клиентам банка. Среди них — скидки в «Заправках», «Такси», «Доставке» и «Электричках». В среднем за весь срок действия предложения позволили пользователям сэкономить около 1500 рублей на привычных расходах. Подробнее о них мы рассказывали ранее.
Среди самых популярных — скидка 5 рублей с каждого литра топлива при сумме покупки от 1500 рублей. Ее применили десятки тысяч автомобилистов.
За первый квартал более полумиллиона клиентов воспользовались скидкой до 50% и совершили более 2 млн поездок на такси. Больше всего поездок зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени и Казани.
За первый квартал 2025 года около 120 000 человек получили скидку 15% на мероприятия из специальной подборки ВТБ и «Яндекса». Всего они совершили 155 000 заказов.
Более 13 000 бронирований почти на 400 млн рублей сделали с момента запуска совместного сайта ВТБ и «Яндекс Путешествий». За оформление заказа там можно получить кешбэк 12%. Ежемесячно сайт посещает около полумиллиона уникальных пользователей. По данным ВТБ, большинство из них бронируют проживание в России. В топ направлений по количеству броней также вошли Турция, Таиланд, ОАЭ и Беларусь.
Для ВТБ предоставление выгод в сервисах «Яндекса» — возможность расширить присутствие в популярных сервисах и приложениях и увеличить число клиентов, говорит заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.
«Рассчитываем, что такой подход поможет нам привлечь в этом году миллион новых клиентов, которые оценят наши предложения по дебетовым картам, вкладам, программе лояльности и другим финансовым продуктам», — добавляет он.
Банк планирует и дальше развивать программу: увеличивать скидки и продлевать сроки действия акций. А к открытию сезона ВТБ дарит клиентам скидки до 25% на поездки на самокатах. Чтобы получить выгоду, нужно впервые привязать карту банка как основную в «Яндекс Go». Предложение действует до 18 мая 2025 года. Точный размер скидки можно узнать во время заказа услуги или при выборе способа оплаты.