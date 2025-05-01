Чем заняться в Москве в мае: Tyga, «Летник», велофестиваль и еще 24 идеи

Пьеса Александра Вампилова рассказывает о двух парнях: Бусыгине и Сильве, которые после ночных прогулок не успевают на последний поезд и решают найти ночлег в случайной квартире. Они попадают в дом музыканта Сарафанова и, чтобы остаться, один из них выдумывает историю, что он сын хозяина, и ему верят. Сарафановы принимают их как родных, и так незнакомцы неожиданно становятся частью чужой, но глубоко знакомой жизни.