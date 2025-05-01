Чем заняться в Москве в мае: Tyga, «Летник», велофестиваль и еще 24 идеи

Вечеринки и концерты
DJ Stonik1917
1 мая, ДК «Кристалл», 18+
Рэпер с самой доброй музыкой выпустил новый альбом и в честь него отправился в мини-тур по четырем городам, и первая в очереди — это Москва. Поддержать DJ Stonik1917 придут Антоха МС, Mirèle, Biicla, Lavblast и секретный гость.
Onyx
2 мая, Base Club, 18+
Американская хард-рэп-группа Onyx возвращается в Россию с большим туром по Сибири вместе с нидерландской хип-хоп-группой Dope D.O.D., американским рэпером Р.А. The Rugged Man и хип-хоп-исполнителем Benny Holliday. Перед тем как отправиться в Тюмень, Екатеринбург и Иркутск, музыканты посетят Москву и Петербург.
«Пир»
3 мая, локация засекречена, 18+
В ночной жизни Москвы появилась новая вечеринка от Raumtester. На каждом «Пире» будет строгая жанровая селекция. Первая — с тремя танцполами: техно, постпанк и хаус. Дресс-код первой вечеринки — красный как символ жизни и страсти.
«Дружба»
10 мая, Loft Hall (Loft#2), 18+
Масштабный ночной фестиваль с восьмью сценами, более сорока артистами и иностранным привозом. Главным акцентом события станет международная платформа от Afterhalloween и Spoons (Тель-Авив), а также коллаборации с VK Fest, Temple of Deer, Resonance, Appliqué, Meduza, Hypnotica и Radi Mira I Lubvi и другими промогруппами.
Каждая сцена будет представлять отдельный мир со своей эстетикой, визуалом и вайбом. В лайнапе — Mishell, DJ Walk, Séxstasy, Nocow, Herck, Nikita Zabelin, Geju, Utah, Denis Kostitsyn, xandr.vasiliev и другие.
Концерты на крыше
с 22 мая
В конце мая стартует ежегодный сезон концертов на крышах Москвы от Roofevents. Уютные вечера пройдут на пяти панорамных крышах: на «Киевской», «Новослободской» и «Пушкинской», на высотке Radisson Collection и на «Цветном бульваре». В программе — джазовый трибьют Адель, золотые хиты «Грэмми», романы Нью-Йорка 50-х и путешествие «Вокруг света» под музыку.
Urban Culture Fest
24 мая, «Дизайн-завод», 16+
В этом году фестиваль пройдет в 16-й день рождения кластера «Дизайн-завод». На главной сцене выступят известные артисты: Bushido Zho, Кассета, Полка и другие. На территории арт-пространства будут работать фуд-траки, зоны отдыха, а также площадки для скейт-контеста и стритбола. Вход свободный.
«Это База»
24 мая, ДК «Кристалл», 18+
«Диско-клуб» переезжает из «Суперметалла» и открывает первый сезон летних вечеринок во дворе «Кристалла». Днем пройдет традиционный скейт-контест, а вечером — лайвы и диджей-сеты. На сцене выступят Saluki, Sensee, Biicla, Geju, Agraba, Errortica и другие. Помимо этого, ожидаются большие секретные гости — в прошлом году это была Глюкоза!
«Летник»
30 мая — 1 июня, несколько локаций, 16+
В Москву мчится «Летник» (в прошлом «Ветерок»), который раскинется на весь район Ямское поле: фестиваль займет боулинг-клуб «Дорожка», клуб «Баунс», экс-«Поле» и весь двор. На пяти разноформатных сценах выступят Ssshhhiiittt, Источник, Passmurny, Антоха МС, «Где Фантом?», «Бонд с кнопкой», «Лауд», DJ Stonik1917, «Альянс», Слава КПСС, XS Project, Lavblast и другие.
Tyga
31 мая, «ЦСКА Арена», 18+
Иностранные реперские привозы не заканчиваются. Теперь в Москву решил заглянуть Tyga, в то время как его коллега по хитовому фиту «Taste» — Offset из Migos — уже во второй раз переносит свое выступление.
Стендап
Главный стендап
1, 2, 3, 8, 10, 17, 23 и 24 мая, 18+
Шоу с популярными комиками ТНТ и Labelcom. На каждом концерте выступают пять артистов, одни имена объявляют заранее, а другие держатся в секрете. 2 мая на сцену выйдет Елизавета Варвара Аранова, 2 мая — Кирилл Мазур и Лев Еременко, 8 мая — Артем Винокур, 17 мая — Евгений Чебатков и другие. Подробнее можно узнать на «Афише».
Secret Show
8 и 22 мая, Standup Club на Трубной, 18+
Шоу для тех, кто обожает загадки и сюрпризы. Детали каждой программы хранятся в секрете и раскрываются только в зале, а состав участников меняется. Ранее в Secret Show выступали Егор Константинов, Гассан Джабер, Никита Пересветов, Давид Квахаджелидзе, Даня Слободенюк и другие.
Спектакли
«Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши»
5, 6, 7, 19, 30 мая, Театр на Бронной, 18+
Премьера новой исторической драмы от Константина Богомолова. Ее действие разворачивается в Эстонии 1944 года, где в последние дни нацистской оккупации и первые часы освобождения советскими войсками герои пытаются разобраться с прошлым, настоящим и друг с другом. В центре сюжета три женщины, пережившие войну: Ольга Прозорова-Фрост, когда‑то эмигрировавшая из новой России, и ее дочери Ирина и Мария.
«Перед киносеансом»
11 мая, «Около дома Станиславского», 16+
Ретроспектакль Юрия Погребничко и Лилии Загорской. Постановка рассказывает о послевоенных годах, когда в советских кинотеатрах устраивались эстрадные концерты артистов, для которых это было последним шансом заявить о себе. Главную роль в постановке исполнила Наталья Рожкова. Она сыграла певицу в мужском костюме с фуражкой, которая поет о несбывшихся мечтах и ушедшей любви.
«Старший сын»
15 и 16 мая, МГТ, 14+
Пьеса Александра Вампилова рассказывает о двух парнях: Бусыгине и Сильве, которые после ночных прогулок не успевают на последний поезд и решают найти ночлег в случайной квартире. Они попадают в дом музыканта Сарафанова и, чтобы остаться, один из них выдумывает историю, что он сын хозяина, и ему верят. Сарафановы принимают их как родных, и так незнакомцы неожиданно становятся частью чужой, но глубоко знакомой жизни.
«Танцевальное шоу Гранд. „История в отеле. Ностальгия“»
16 мая, Концертный зал «Измайлово», 6+
Танцевально-музыкальный мюзикл, в центре внимания — история любви. Действие разворачивается в загадочном ретроотеле. «Зачем постояльцы возвращаются в этот отель из века в век? Что скрывают закрытые двери каждого номера? Почему именно здесь звучат признания в любви и принимаются самые важные решения?» — задаются вопросами создатели постановки. В мюзикле участвуют 14 чемпионов мира по танцам, а за сценографию и костюмы отвечают легенды театра. Авторы проекта — продюсер Денис Тагинцев, режиссер Егор Перегудов, художник Владимир Арефьев и певец Аскер Бербеков.
«Транссиб»
23 мая, «Практика», 16+
В 2016 году команда «Мастерской Брусникина» и студенты Школы-студии МХАТ отправились в двухнедельное путешествие на поезде от Москвы до Владивостока и обратно. Таким способом они решили собрать реальные истории пассажиров для спектакля и ответить на вопрос «Что такое Россия сегодня?».
XVII Международный театральный фестиваль им. А.П.Чехова
с 23 мая по 25 июля
С мая по июль на сценах города покажут 13 уникальных спектаклей из 12 стран: от философской оперы на марионетках из Ирана до афросоул-танцев из ЮАР. Среди участников — мастера современного театра из Аргентины, Армении, Бахрейна, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Колумбии, Ливана, Франции и ЮАР. Откроет фестиваль постановка «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа», вдохновленный картиной «Панорама рек и гор» китайского художника времен династии Сун (X–XIII века).
Еда
Il Ristorante
Обновленное весеннее меню от шефа Мануэля Пизу в ресторане на территории отеля Stella di Mosca. Среди новинок — карпаччо из гребешка, тартар из лосося с понзу, паста с кроликом и артишоками и ризотто с кремом из петрушки. На десерт — лаймовая «Павлова».
Soma
В ресторане Soma начался сезон весенних обновлений. Шеф Артем Чудненко разработал и ввел в меню новые хиты: сладкую креветку с печеным перцем и кинзой, суп с морепродуктами и яйцом пашот, краба со страчателлой и острым огурцом, куриное бедро с черными лисичками и имбирным соусом и другие позиции.
А еще команда запустила направление Soma Farm — блюда из сезонных продуктов, найденных у фермеров и на рынках выходного дня. Так, в меню появились хрустящий редис с щавелевой сметаной и сморчки в различных вариациях — с картофелем фри, с пастой или гречкой.
Self Edge Japanese
До 1 июня в японском ресторане можно будет попробовать эксклюзивный гастрономический сет, созданный в коллаборации с медиапорталом Omanko. В него вошли хенд-ролл с гребешком, криспи-райс с крабом и бычком, классические нигири, нежный лосось, креветка с фуа-гра, цукемоно и щучья икра.
К сету бармен Александр Виткасов создал девять коктейлей, посвященных московским локациям и японским префектурам. Среди них дымный виски на чае Baibu Nara, вдохновленный префектурой Нара и парком им. Горького, сётю с травяными нотами саган-дайля Shochu Sawa, посвященный Кузнецкому мосту и Осаке, джин на сенча Minto Saido, навеянный Цветным бульваром и Хиого.
И еще кое‑что
Книжная ярмарка и фестиваль культуры Китая, Кореи и Японии
1, 3 и 4 мая, Дом творчества «Переделкино»
1 мая в Доме творчества «Переделкино» пройдет книжная ярмарка «Пир духа». В программе — лекции философов, социологов и психологов о деньгах, роскоши и дофаминовых покупках.
3 и 4 мая состоится фестиваль культуры Китая, Кореи и Японии «Дальше». В эти дни планируются лекции о маньхуа, корейском шаманизме и японских комиксах по мотивам Достоевского. Параллельно пройдут более 50 событий: мастер-классы по живописи могуфа и минхва, камисибай — японский театр на велосипеде, маджонг, народные игры и другое.
Dobrovsem
10 мая, Powerhouse
Не просто маркет, а событие, на котором каждый сможет уйти с новой вещью и помочь нуждающимся. Часть прибыли с маркета идет на благотворительность, а некоторые участники сами представляют фонды помощи. «Каждый бренд, каждая вещь — это человек, его идея, руки, вдохновение. Ты не просто покупаешь свечу или серьги. Ты поддерживаешь чью-то мечту, малый бизнес, локальное творчество», — пишут организаторы.
Мастер-класс по созданию ароматической свечи
10 и 24 мая, nōtem, 16+
Мастер-класс от бренда концептуальных свечей — арт-объектов Алены Хайдуковой. Команда nōtem создает гиперреалистичные свечи в форме круассанов, багетов, томатов и других неожиданных объектов, сотрудничая с брендами Studio 29, «Самокат», Belle You и «Эконика». В один вечер каждый участник сможет своими руками сделать свечу в стакане с ароматом на выбор, а перед этим команда бренда проведет экскурсию по своему производству.
«Зона интересов»
10 мая
В российский прокат выйдет драма Джонатана Глейзера «Зона интересов», взявшая гран-при Канн и два «Оскара». В центре сюжета — жизнь семьи коменданта Освенцима, устроившей идиллию прямо у стен лагеря смерти. Премьерные показы пройдут 10 мая в Москве, Петербурге и Краснодаре, а в широкий прокат лента выйдет 22 мая.
Весенний велофестиваль и Cyclingrace
17 мая
Один день и два крупных велособытия. С раннего утра и до обеда Садовое кольцо будет во власти Cyclingrace — культовой любительской велогонки страны. Участвовать может каждыйГлавное, ознакомьтесь с правилами! в выбранном заранее формате: гонка на результат или спокойный велозаезд. Событие платное.
После Cyclingrace Садовое кольцо займет бесплатный московский велофестиваль. Чтобы избежать толпы, участников разделят на три потока: в 15.00, 16.00 и 17.00. При регистрации нужно выбрать удобное время старта и распечатать свой номер для велосипеда или костюма.
Мастер-класс по коллажу
31 мая, Odmo,16+
Коллажная практика «Карта сновидений» вместе с художницей и арт-терапевтом. Участники смогут изучить символику снов, архетипы по Юнгу, а также попробуют расшифровать и собрать в красивую визуальную историю повторяющиеся сны, знаковые образы и тайные послания. Все материалы и уютное чаепитие с плюшками включены в стоимость билета.
Cruise 2 by Kuznyahouse
с 30 апреля, с причала на Фрунзенской набережной
Cruise 2 by Kuznyahouse шумно открыл сезон весна-лето и не собирается останавливаться. 4 мая, в 14.45, на борту корабля начнется легендарная вечеринка «Солянки» и «Симачева» Love Boat Виталия Козака. Она образовалась в далеком 2008 году и всегда собирала толпы посетителей, которые взрывали танцпол под песни Димы Маликова и Бейонсе.