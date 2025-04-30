Выглядит как машина для пыток, но дает эффект: где заниматься пилатесом на реформере

В популярной студии, недавно открывшей третий филиал, для любителей пилатеса есть несколько вариантов: на реформере, на мате, для беременных и Pilates Slings, где акцент сделан на работе с фасциейТкань, которая окружает и защищает мышцы во всем теле. для улучшения лимфотока и избавления от зажимов. На сайте Sculpt подчеркивается, что у всех тренеров есть соответствующие сертификаты, опыт работы от 8 до 20 лет и глубокие знания биомеханики.