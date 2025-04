Выглядит как машина для пыток, но дает эффект: где заниматься пилатесом на реформере

Чтобы каждый получил достаточную нагрузку, соответствующую физической подготовке, в студии предусмотрено три уровня занятий: The ABC of Pilates — для новичков и предпочитающих мягкие тренировки, Reformax — с включением динамических упражнений, So Extra — самый продвинутый комплекс движений. Можно посетить индивидуальную тренировку, которую скомбинируют под ваши предпочтения и самочувствие.