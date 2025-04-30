Выглядит как машина для пыток, но дает эффект: где заниматься пилатесом на реформере

Что из себя представляет это направление?
Пилатес многим известен как комплекс упражнений на коврике с использованием дополнительного инвентаря (например, колец и эластичных лент), но на самом деле на пол он перешел со временем. Основатель метода Йозеф Пилатес создал прототип реформера еще во время Первой мировой войны, когда оказался в Англии и вместе с другими немецкими гражданами был интернирован в лагерь. Там он начал разрабатывать аппараты, которые могли бы помочь реабилитировать раненых военнопленных, для этого он прикреплял пружины и ремни к обычным железным койкам.
Реформер до сих пор напоминает кровать, но обнадеживаться и расслабляться не стоит: все не так просто, как кажется. Доказывают это как минимум многочисленные видео, где накачанные мужчины невозмутимо приходят на пилатес-класс, а уже через несколько минут обливаются потом и пытаются справиться с тремором в ногах.
В наше время занятия на тренажере по-прежнему используют для реабилитации после травм, но область его применения сильно расширилась: теперь на него обращают внимание те, кто хочет прокачать глубокие мышцы, улучшить выносливость и координацию, повысить гибкость, увеличить амплитуду движений. Направление настолько модное, что в тиктоке появилась эстетика pink pilates princess.
Где в Москве заниматься пилатесом на реформере?
Pure Mind Studio
В расписании уютной студии в центре Москвы есть разные направления: «Красивая осанка», «Красивые ягодицы», Full Body, «Барре», «Йога», «Стретчинг». Но больше всего окошек занимает пилатес на реформере, причем здесь есть даже слоты для беременных (с уточнением, что стоит дождаться второго триместра и получить разрешение от врача). Занятия на реформерах проходят в мини-группах, до трех человек, чтобы тренер мог проследить за техникой каждого и скорректировать нагрузку. После интенсивной тренировки можно отдохнуть на диванах или размять мышцы в массажном кабинете.
Sculpt
В популярной студии, недавно открывшей третий филиал, для любителей пилатеса есть несколько вариантов: на реформере, на мате, для беременных и Pilates Slings, где акцент сделан на работе с фасциейТкань, которая окружает и защищает мышцы во всем теле. для улучшения лимфотока и избавления от зажимов. На сайте Sculpt подчеркивается, что у всех тренеров есть соответствующие сертификаты, опыт работы от 8 до 20 лет и глубокие знания биомеханики.
Art of Pilates
Новые гости студии могут записаться на анализ состава тела и диагностику осанки и опорно-двигательного аппарата, после которых тренер сориентирует, на что обращать внимание во время занятий. На основе результатов для клиентов составляют индивидуальный план, ориентированный на достижение их личных целей. Помимо классического пилатеса, на реформере в студии есть программы по реабилитации, восстановлению после родов, исправлению осанки, коррекции фигуры.
Reshape
Реформеры в сети студий Reshape появились не так давно, но сразу вызвали большой ажиотаж, после чего появились не только в филиале на «Парке культуры», но и на «Таганской». Одиннадцать студий и более десяти фитнес-направлений: если на нужную дату записаться на реформеры не удастся, можно сходить на растяжку, фитбоксинг, барре, йогу, функциональную тренировку или пилатес на коврике.
Reformation
Чтобы каждый получил достаточную нагрузку, соответствующую физической подготовке, в студии предусмотрено три уровня занятий: The ABC of Pilates — для новичков и предпочитающих мягкие тренировки, Reformax — с включением динамических упражнений, So Extra — самый продвинутый комплекс движений. Можно посетить индивидуальную тренировку, которую скомбинируют под ваши предпочтения и самочувствие.
Rejoice
Камерная студия в центре города предлагает несколько направлений — как тренировки на все мышцы тела, так и занятия с акцентом на ягодицах или верхней части корпуса. Расслабить связки и мышцы после активного воздействия поможет динамическая растяжка, а будущим мамам стоит присмотреться к группам для беременных: мягкие, но тонизирующие занятия помогают снизить отечность и подготовить мышцы тазового дна к родам.
Pilates Class
У Pilates Class две студии в центре столицы: одна специализируется на индивидуальных тренировках, другая — в мини-группах. Помимо классических занятий, посетители при записи могут выбрать нужный акцент: «Сильный пресс», «Ягодицы», «Здоровая спина» или «Растяжка». А для самых выносливых в расписании есть круговая тренировка с использованием разного оборудования: реформера, «кадиллака»Javi Sanz/Getty Images и бочкиSouth_agency/Getty Images.
Studio 2
Занятия здесь разделены по трем уровням сложности (начальному, среднему, продвинутому), а еще есть отдельные классы для мужчин — с акцентом на плечевом поясе, руках и спине. В мини-группах до трех человек проходят тренировки BikePilates, которые могут подарить новые ощущения даже давним любителям пилатеса: к функциональным упражнениям на реформере добавили кардиоблок на динамическом велотренажере RealRyader.
Uform
В студии два зала. Первый горячий: занятия здесь проходят при температуре 36 градусов и влажности 40%, что помогает расслабить мышцы и сосредоточиться на ощущениях в теле. Сюда можно записаться на пилатес, йогу, растяжку с МФРМиофасциальный релиз — методика самомассажа с воздействием на мышцы и фасции. , занятие для здоровой спины и медитацию. Во втором пространстве установлены реформеры — их здесь всего три, чтобы преподаватель мог отследить технику каждого. Из необычного в расписании — тренировка Reformer & Fit, куда интегрированы упражнения с петлями TRX.