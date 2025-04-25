«Яркая вспышка в истории клубной жизни страны»: друзья Arma прощаются с легендарным местом

Первые кураторские и продюсерские опыты у меня тоже были в Mutabor. Сердечно вспоминаю танцполы-шкатулки издания psycho daily — с XXL-кроватью и „Козликом“ Алины Глазун во всю стену на „Ритуалах“; с восточной полянкой и спиритизом на Horovod. Еще были шоукейсы и концерты проектов Жени Интуриста Горбунова, когда медиум работал в режиме двухэтажного театра абсурда. И уже несколько лет спустя, после двухлетнего интенсива в „поле“, — бунтарские теплицы с рок-н-роллом и постпанком, масалы с краш-составами, танцпол-интрига на MASK, фестивальные ракушки. Благодарю команду Arma (в частности Антона и Наташу), что дали возможность продолжать собирать музыкальные контексты между струек. Ни в коем случае не ретроспектива „прошлой жизни“, а напоминание, что любая лаборатория — не только стены, а в первую очередь опыт и взгляд ее научных сотрудников».