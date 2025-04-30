Зеленый, исторический, архитектурный: 3 маршрута для майских прогулок по Москве

Прогулка по паркам и усадьбам зеленого маршрута может легко стать семейной традицией у жителей ЖК «Адмирал»*. Это новый квартал бизнес-класса от застройщика «Галс-Девелопмент», специализирующегося на элитном жилье. Он появится в 5 минутах от метро «Печатники», недалеко от набережной Москвы-реки, парков и зеленых зон. В трех кварталах будет представлено около 4700 квартир, из них в первом — 1489 лотов. Попасть внутрь комплекса можно будет только через единую зону гранд-лобби, что обеспечивает безопасность и комфорт. В зонах ожидания с мягкой мебелью удобно проводить встречи и ожидать гостей. А чтобы жителям не пришлось занимать место в квартире сезонными вещами, весь второй этаж в ЖК выделят под кладовые — спуститься туда можно будет буквально в халате и тапочках.