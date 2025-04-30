Зеленый, исторический, архитектурный: 3 маршрута для майских прогулок по Москве

Архитектурная прогулка по Сокольникам
Маршрут по одному из старейших районов Москвы, где можно встретить здания самых разных эпох — от барокко до авангарда.
Станция метро «Сокольники»
Сокольническая площадь
Маршрут начнем со станции «Сокольники». Открытая в 1935 году, она стала одной из первых в Московском метрополитене. Задержитесь, чтобы осмотреть наземный вестибюль в виде строгой арки. В его архитектуре соединяются функциональность и лаконичность: симметричные формы, мраморная облицовка и сдержанный декор с каменными барельефами. Обратите внимание на витраж в виде звезды на потолке. Стоя спиной к метро, пройдите налево по улице Стромынке. Уже на этой короткой дистанции вы заметите переход от сталинской архитектуры к более ранней, дореволюционной застройке. Следующая точка — пожарная каланча, ее видно прямо с улицы.
Пожарная каланча
Русаковская, 26
Каланча Сокольнической пожарной части — эффектная башня из красного кирпича в стиле эклектики, построенная в конце XIX века. Раньше такие были в каждом районе: со смотровой площадки пожарные следили за безопасностью, что было особенно важно, когда застройка состояла в основном из деревянных домов. Сейчас надобности в таких сооружениях нет, но каланча хорошо сохранилась и остается архитектурной доминантой улицы. Пройдите пять минут по Русаковской улице, чтобы свернуть на улицу Гастелло, — следующая точка маршрута совсем рядом.
Дворец Елизаветы Петровны
Гастелло, 44
Загородный дворец императрицы Елизаветы Петровны построили в XVIII веке по проекту Бартоломео Растрелли. Обратите внимание на богатый каменный декор — это характерная особенность барокко. К сожалению, интерьеры дворца не сохранились, но известно, что залы были отделаны в японском и китайском стилях. Сейчас здесь находится Государственный научно-исследовательский институт реставрации.
Дом культуры им. Русакова
Стромынка, 6
Финальная точка маршрута — Дом культуры им. Русакова по адресу Стромынка, 6. Это улица — часть древнего Стромынского тракта, соединявшего город с Юрьевом-Польским, Суздалем и Стромынью, с которыми Москва вела оживленную торговлю. Здание спроектировал Константин Мельников в 1929 году. Это один из самых известных примеров архитектуры авангарда: три зрительных зала словно выдвинуты из фасада, что подчеркивает утилитарность формы. Мельников не любил свои проекты, но этот считал своим наиболее значительным профессиональным достижением.
Зеленый маршрут — от Печатников до Кузьминок
Для тех, кто хочет сбежать от суеты, не уезжая далеко от дома. Идеальный вариант для семей с детьми, пар и просто тех, кто устал от быстрого городского ритма.
Парк «Печатники»
Гурьянова
Начинаем прогулку с парка «Печатники». Здесь можно арендовать велосипед и прокатиться вдоль набережной Москвы-реки, поиграть в шахматы, пройтись босиком по сенсорной тропе из разных материалов (песка, гравия, гальки, щепы и т. д.) и устроить пикник под деревьями. В последние годы район вблизи Южного порта активно благоустраивается и развивается, превращаясь в зеленый оазис посреди мегаполиса.
Как поселиться в сердце зеленого маршрута
Прогулка по паркам и усадьбам зеленого маршрута может легко стать семейной традицией у жителей ЖК «Адмирал»*. Это новый квартал бизнес-класса от застройщика «Галс-Девелопмент», специализирующегося на элитном жилье. Он появится в 5 минутах от метро «Печатники», недалеко от набережной Москвы-реки, парков и зеленых зон. В трех кварталах будет представлено около 4700 квартир, из них в первом — 1489 лотов. Попасть внутрь комплекса можно будет только через единую зону гранд-лобби, что обеспечивает безопасность и комфорт. В зонах ожидания с мягкой мебелью удобно проводить встречи и ожидать гостей. А чтобы жителям не пришлось занимать место в квартире сезонными вещами, весь второй этаж в ЖК выделят под кладовые — спуститься туда можно будет буквально в халате и тапочках.
Визуализация ЖК «Адмирал»
Визуализация внутреннего двора ЖК «Адмирал»
Визуализация общественных пространств ЖК «Адмирал»
Визуализация гранд-лобби в ЖК «Адмирал»
Визуализация гостевых зон ожидания в ЖК «Адмирал»
Подземный паркинг ЖК «Адмирал»
В рамках концепции «город в городе» треть всей территории жилого комплекса отводится под создание благоустроенных общественных зон: здесь будут не только приватные дворы и прогулочный бульвар, но и школа, детский сад, и общественные пространства с ресторанами и магазинами.
Комплекс станет частью нового экономического центра столицы в Печатниках. Как когда‑то в «Москве-Сити», на территории Южного порта реализуют крупнейший в Европе проект редевелопмента промышленных зон. Здесь появятся современные офисы, новые ЖК, прогулочные бульвары и яхтенная марина. И пусть строительство «Адмирала» только начинается, уже можно оценить, каким будет этот уголок Печатников в будущем — современным, удобным и зеленым.
Люблинский парк и усадьба Люблино
Летняя, 1, стр. 1
Следующая точка маршрута, расположенная за метро «Печатники», — Люблинский парк. Здесь можно посидеть в тени деревьев у воды или взять напрокат лодку и покататься по прудам. Парк плавно переходит в территорию усадьбы Люблино — не самой известной, но очень атмосферной. На территории усадьбы сохранились старые флигели, работает музей, проходят экскурсии и камерные культурные мероприятия. Это отличный вариант для погружения в старомосковскую усадебную жизнь — спокойную и неторопливую.
Музей-заповедник «Кузьминки»
Природно-исторический парк Кузьминки-Люблино, 1, стр. 2
От Люблино двигайтесь по Летней улице к музею-заповеднику «Кузьминки». Это уже не просто парк, а полноценная охраняемая природно-историческая территория. Здесь вы найдете лесные аллеи, пруды, живописные мостики и другую усадьбу, скрытую среди деревьев, — Кузьминки. Ее владельцами были известные бароны Строгановы и князья Голицыны. Усадьба считалась одним из самых красивых мест в Москве. Чтобы узнать больше о ее судьбе, можно взять экскурсию или просто отправиться гулять — маршрутов по заповеднику хватит на целый день.
Музей Паустовского
Кузьминская, 8
В глубине Кузьминок находится небольшой деревянный дом. Это Музей Паустовского — писателя, который особенно трепетно относился к природе и отражал это в своих произведениях. Само здание — бывший дом садовника усадьбы Голицыных. Со второй половины XIX столетия его стали сдавать в аренду на дачный сезон, а в конце прошлого века здесь открыли музей писателя. В экспозиции представлены рукописи Паустовского, фотографии и личные вещи. Помимо экскурсий, тут часто проводят литературные чтения и квесты для детей и взрослых.
Московская усадьба Деда Мороза
Волгоградский просп., 168д, стр. 5
В финале маршрута — немного волшебства. Столичная резиденция Деда Мороза в Кузьминках работает круглый год. Усадьба выглядит как деревянный терем с расписными узорами. Здесь можно познакомиться с Дедом Морозом или его помощниками, посмотреть выступления артистов и принять участие в мастер-классах. Еще на территории находится «Тропа сказок» — фотозона с персонажами любимых историй.
Прогулка в русском стиле по Измайлово
Маршрут, который поможет почувствовать русский дух без толп туристов.
Измайловский кремль
Измайловское ш., 73ж
Начните прогулку с Измайловского кремля — он находится всего в пяти минутах пешком от метро «Партизанская». Это стилизованный комплекс в духе русского зодчества с разноцветными башнями, деревянными теремами с покатыми крышами и яркими наличниками. Несмотря на то что постройка современная — кремль здесь появился при Лужкове в начале нулевых, — атмосфера на удивление живая. Внутри работают лавки народных промыслов, кафе с блинами и сбитнем, разные музеи и развлекательные центры. А еще есть смотровые площадки и фотогеничные дворики, где можно сделать красивые снимки.
Блошиный рынок
Измайловское ш., 73ж, стр. 34
Сразу за кремлем — блошиный рынок «Вернисаж», настоящий клад для любителей старины. Здесь продаются и современные предметы (например, картины и сувениры локальных мастеров), и антикварные. Найти можно буквально все: от значков и виниловых пластинок до винтажной керамики, старых фотоаппаратов и украшений. Даже если не планируете покупки, советуем пройтись, взглянуть на импровизированные витрины и пообщаться с коллекционерами. Это отличное место, чтобы почувствовать связь с прошлым и, возможно, забрать домой неожиданный трофей.
Усадьба Измайлово
Городок им. Баумана, 2, стр. 14
Пройдите по Измайловскому шоссе вдоль пруда — и вы попадете в историческое сердце района. На искусственном острове, окруженном Серебряно-Виноградным прудом, находится усадьба Измайлово. Эту царскую резиденцию построили в XVII веке при царе Алексее Михайловиче. На остров ведет красивый каменный мост. Пройдя по нему, начните исследовать постройки царских времен — например, барочные ворота, сохранившиеся с 1682 года.
Покровский собор
Городок имени Баумана, 1
В центре усадьбы расположен Покровский собор — архитектурная доминанта старого Измайлово. В XVII веке его построили костромские каменщики Григорий и Федор Медведевы в традиционном стиле. Они отделали собор красным кирпичом и изразцами. Обратите внимание на узор и рисунки на фасаде — запоминающийся декор носит название «павлиний глаз». От собора пройдите к 1-му Бауманскому мосту к следующей точке маршрута.
Чугунная арка
Городок имени Баумана, 1, соор. 42
На одной из дорожек, ведущих от усадьбы к Измайловскому лесопарку, стоит чугунная арка конца XIX века — простой, но выразительный памятник уличной архитектуры. Ворота возвели в 1852 году по проекту архитектора Константина Тона. Почему арку поставили именно здесь? Во время правления Николая I на территории Измайлово построили богадельню для ветеранов Отечественной войны 1812 года. Арка же была отлита в честь этой победы при участии солдат, находившихся здесь на попечении.
Конный двор
Главная аллея, 4
Финальная точка маршрута — конный двор Измайлово. Он находится в пяти минутах пешком от усадьбы на одной из аллей Измайловского лесопарка. Здесь можно прокатиться верхом, арендовать карету или просто понаблюдать за лошадьми. Опыт наездника не важен: внимательные инструкторы помогут сесть в седло даже новичкам. Занятия проходят на огороженном плацу под открытым небом. Это хорошее место, чтобы отдохнуть перед возвращением в город.
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