Пара советов от волгоградки
«Волгоград — это степной город, летом у нас очень жарко. Температура часто доходит до 40 градусов, и местные стараются в этот период не выходить днем на улицу, выбираясь на прогулки после 17.00. А еще в июне город атакует мошкара — от нее на ЧМ-2018 пострадали футболисты из Англии и Туниса. Меня мошки не раздражают, а печься на солнце даже в самый знойный день обожаю. Главное, чтобы под рукой было айс-латте на кокосовом. Но если вы не поклонник экстремальных путешествий, советую посещать Волгоград в мае и сентябре — в это время город особенно прекрасен.»
«Селиться лучше в Центральном районе — оттуда проще добираться до всех достопримечательностей и заведений, а еще это самая красивая и благоустроенная зона города. На крайний случай — рассматривайте Ворошиловский район.
Волгоградцы любят есть котлеты по-киевски, они на каждом шагу. Обязательно попробуйте хотя бы одну! В августе и сентябре у нас зреют местные дыни и арбузы — тоже маст-хэв. Горячее лето дает возможность горожанам купаться в Волге — не пренебрегайте этой возможностью, у нас классные песчаные пляжи. В Волгограде много стильных баров, ресторанов, кофеен и бильярдок. Советую много ходить пешком (центр небольшой), чтобы лучше прочувствовать дух Волгограда. Безумно завидую тем, у кого только впереди знакомство с моим любимым городом».
Какие достопримечательности посетить
Памятник-ансамбль на Мамаевом кургане
Важнейшее место для каждого волгоградца. На этой возвышенности в Великую Отечественную войну проходили ожесточенные бои за Сталинград, здесь похоронены более 34 тысяч солдат. В память о них в 1967 году на кургане открыли памятник «Героям Сталинградской битвы», и его главным монументом стала 85-метровая «Родина-мать». Пока будете к ней подниматься, остановитесь на площадях Стоявших насмерть, Героев и Скорби, а также загляните в Зал воинской славы, где каждый раз замирает сердце.
Волгоградский планетарий
Величественное здание в стиле сталинского ампира с мраморными залами и звездным куполом, увенчанным скульптурой «Мир», — одна из самых фотографируемых локаций города. Ее построили рабочие ГДР к 70-летию Сталина, а год назад сам звездный дом отметил такой же юбилей. Планетарий регулярно проводит лекции, а с 1 апреля по 31 октября туда можно записаться на вечернее наблюдение за луной, звездами и планетами.
Музей-панорама, Дом Павлова и руины мельницы Гергардта
В музее необычной формы можно узнать об истории Сталинградской битвы. Чуть выше него расположен Дом Павлова, который советские солдаты обороняли от немецких захватчиков 58 дней. Рядом с ним находится разрушенная мельница Гергардта, специально оставленная нетронутой в напоминание о жестокости страшных дней войны.
Также отметим: Краеведческий музей, Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова, подземный трамвай, Аллею Героев, стадион «Волгоград Арена».
Где погулять
Центральная набережная Волгограда
Набережная Волги — отличное место для прогулок по городу. От воды веет прохладой, по вечерам там собираются уличные музыканты и желающие потанцевать горожане. Путешествие по набережной можно начать от парка в пойме реки Царица, пройти мимо Центрального концертного зала и речпорта, посмотреть на фонтан «Искусство» и завершить маршрут после танцующего моста — примерно у скульптуры «Чайка на волнах». Неспешный путь займет у вас полтора часа.
Улица Мира
Волгоградский рэпер
«Улица Мира — одна из самых вайбовых и приятных улиц в центре города. В одном из ее дворов, за легендарным планетарием, в одно время тусили все маргинальные личности Волгограда. Удивительно, при этом никакого особого треша там не происходило».
Нижние Баррикады
В Волгограде есть уголок с атмосферой старой Англии — район Нижние Баррикады, где в конце XIX века англичане строили дома для рабочих оружейного завода. Узкие улочки, двухэтажные кирпичные дома с острыми крышами и фронтонами — редкое для России сочетание английской эклектики и советского индустриального наследия. Ценно и то, что здания сохранились с довоенного времени и пережили Сталинградскую битву. Теперь там царит тихая, почти деревенская атмосфера — и это несмотря на близость к центру города.
Где есть
Пиццерия May’s
Утром и днем — уютный дайнер с большими завтраками, а вечером — бар с едой, викторинами, громкой музыкой. Здесь подают американскую пиццу (в том числе и 50-сантиметровую), разный фастфуд и волгоградские газированные напитки. Год назад владельцы заведения решили поставить стол для бильярда — и тем самым призвали всех модных усачей города.
Ресторан «Река»
Заведение находится в историческом здании волгоградского Речного порта, откуда гостям открывается шикарная панорама на город. Тут можно попробовать кухню пяти морей, от средиземноморских устриц до камчатских крабов, и блюда из локальных продуктов, например волжскую уху или щучьи котлеты.
Ресторан Marusya
Так повелось, что в Волгограде все фанатеют по котлетам по-киевски. Их продают в местных ларьках и кафе, но если хотите попробовать fancy-версию, отправляйтесь в «Марусю». В этом симпатичном ресторане с видом на центральную набережную подается домашняя еда: пельмени, уха по-волжски, окрошка и свекольник.
Также отметим: бистро June, ресторан 12 kitchen & wine, покоряющая Дубай и Москву волгоградская сеть блинных «БлинБери», ресторан грузинской кухни «Персонажи», лапшичная FatMao, пиццерия «Скромно», паназиатский ресторан Goya.
Где пить кофе
Кофейня «42»
В минималистичном инди-заведении «42» готовят один из лучших кофе в Волгограде. Тут также можно выпить матчу и сидр, сытно позавтракать и наесться десертами. Туристам необходимо попробовать авторский «Вечер во Вьетнаме» — приторный напиток, вдохновленный Азией.
Кофейня «Колба»
Милая кофейня с верандой напротив здания НЭТа. За некринжовыми сувенирами из Волгограда идите именно в «Колбу»: помимо кофе и десертов здесь продаются стильные сувенирные открытки, шоперы и трогательная «Волгоградская азбука».
Кофейня «Чарли»
«Ставить вечный знак качества не хочется — ведь команда заведения и его меню могут со временем меняться. Прямо сейчас нам с супругой нравится кофейня „Чарли“. Во-первых, там действительно делают хороший кофе и вкусные альтернативные и авторские напитки. Во-вторых, у них крутая линейка десертов, собственные конфеты. В-третьих, здесь подают достойную европейскую кухню. Кофейня закрывает 90% процентов потребностей: здесь можно позавтракать, пообедать и просто заскочить за кофе».
Также отметим: кофейни в центре Волгограда «Воронка», So So Coffee, Waves, Zicaffe.
Где тусить
Alyaska Bar и «Птолемей»
Молодежный бар «Аляска» с большим выбором крафтового пива в последние годы солидно расширился. Буквально в двух шагах его создатели открыли рюмочную «Птолемей», с авторскими настойками, вином и бутербродами, и закусочную «Крошечная картошечная» с курицей, креветками и картошкой во фритюре. Теперь в одном волгоградском дворе собрано все для идеального вечера под сет местного диджея. Не зря сюда часто заглядывают гастролирующие селебы — например, телеведущий Иван Ургант, стендаперы Андрей Бебуришвили и Дима Коваль.
Бар «Друзья»
А это бар для аудитории постарше — с вкусной едой, хорошим алкоголем и фейс-контролем на входе. По вечерам здесь отрываются под хаус и русский поп или смеются на стендап-выступлениях.
Бар «Подъезд»
Заведение с рокерским вайбом, брутальными барменами, бесконечными банками и бутылками крафтового пива и одними из лучших бургеров в городе. Атмосферу дополняют грубый интерьер и тяжелый плейлист, а недавно в заведении открылась летняя веранда.
Также отметим: граффити-спот «Саботаж 214», бары «Большой Птолемей», «Ведров».
Где развлекаться
Бильярдный клуб «Шарик»
Недавно открывшийся модный бильярд-клуб с разноцветными столами, стильным интерьером, холодильником крафта и дартсом. Здесь можно поучаствовать в турнире по пулу или непринужденно поиграть и выпить с друзьями под приятный плейлист.
Новый экспериментальный театр (НЭТ)
В историческом здании с шикарным интерьером можно увидеть классические и современные постановки. Театр пережил войны, реконструкции и стал домом для творческих экспериментов с участием известных актеров и режиссеров.
Серф-клуб Volga Surf Camp
В теплое время года в этом водном комплексе можно покататься на серфе, сходить в баню и поужинать в ресторане с потрясающим видом на волжский закат.
Также отметим: Бани на Богунской, парк развлечений с колесом обозрения ЦПКиО, бильярдный клуб «Салют», Казачий театр, Молодежный театр.
Что посмотреть рядом с городом
Музей-заповедник «Старая Сарепта»
Музейный комплекс на месте поселения, созданного немецкими миссионерами в XVIII веке. Они занимались сельским хозяйством, стали пионерами в производстве отечественного масла и горчицы, а также развивали ремесла. Формально Сарепта — часть Волгограда, но она находится в далеком Красноармейском районе, куда горожане практически никогда не выбираются из‑за удаленности от центра.
Озеро Эльтон
Крупнейшее соленое озеро Европы с удивительно меняющимся уровнем воды и розовым оттенком из‑за водорослей. Когда‑то здесь добывали соль, а теперь работает бальнеологический курорт. Любители природы и уникальных пейзажей оценят.
Александровский грабен
«Словно сошедший с полотен футуристических фильмов Александровский грабен — геологический феномен, возникший на границе тектонических гигантов. Это место, где сталкиваются эпохи: слои красно-бурой глины, хранящие память о последних 100 тысячах лет, соседствуют с белоснежными песками и пластами белой глины, чей возраст превышает 50 миллионов лет. Прогуливаясь у подножия холмов-шиханов, можно ощутить себя на марсианском плато или в каньонах Аризоны.Атмосферу инопланетного пейзажа дополняет водохранилище — Волгоградское море, чьи воды, сливаясь с горизонтом, создают иллюзию бескрайнего космического океана. Любопытным туристам стоит внимательно смотреть под ноги: среди осыпей встречаются окаменевшие раковины моллюсков, зубы древних акул и кости рыб».
«Рядом с грабеном притаилась станица Суводская — живой музей казачьей культуры. Деревянные дома с резными наличниками, почерневшие от времени срубы и старинные подворья переносят гостей в эпоху, когда степные просторы охраняли вольные казачьи отряды».
Также отметим: город Волжский, Меловые горы в Ольховском районе, природный парк «Щербаковский», город Серафимовичи.
Что привезти из Волгограда
Горчичное масло
Если заедете в Сарепту, обязательно купите там горчичного масла. Иногда его можно найти в сувенирных магазинах в центре Волгограда. Отлично заходит с жареной и вареной картошечкой!
Шарф футбольного клуба «Ротор»
«Большой театр любит кто‑то, а я люблю команду „Ротор“!» И пусть футбольный клуб сейчас далеко не на пике, местные по-прежнему его поддерживают. Разделите их страсть и купите мерч местного «Ротора» в официальном магазине атрибутики.
Конфеты от компании «Конфил»
На продукции этой фабрики вырос каждый волгоградец. Советуем зайти в один из брендовых магазинов и закупиться весовыми конфетами. Фавориты нашей редакторки: «Корабли пустыни», «Лебяжья поляна», «Ясный месяц», «Отражение кокосик», «Жаркое лето» и «Маэстро-виртуоз».