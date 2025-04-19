«Волгоград — это степной город, летом у нас очень жарко. Температура часто доходит до 40 градусов, и местные стараются в этот период не выходить днем на улицу, выбираясь на прогулки после 17.00. А еще в июне город атакует мошкара — от нее на ЧМ-2018 пострадали футболисты из Англии и Туниса. Меня мошки не раздражают, а печься на солнце даже в самый знойный день обожаю. Главное, чтобы под рукой было айс-латте на кокосовом. Но если вы не поклонник экстремальных путешествий, советую посещать Волгоград в мае и сентябре — в это время город особенно прекрасен. »