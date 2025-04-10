Центр «Зотов»
В здании Хлебозавода № 5 на Ходынской улице кипит просветительская деятельность: архитекторы, искусствоведы, дизайнеры, историки, культурологи и урбанисты формируют программу центра из бесплатных лекций, дискуссий и практических занятий и знакомят москвичей с конструктивизмомом. Сейчас в рамках лектория «Любовь и искусство» в «Зотове» обсуждают творческие союзы Сальвадора Дали и Галы, Фриды Кало и Диего Риверы, Михаила Матюшина и Елены Гуро, Александра Веснина и Любови Поповой.
Сет рюмочных
Помимо безудержного веселья в объединенииВ него входят «Зинзивер», «Дежурная рюмочная», «Южная рюмочная», «Вишневый сад», «Лампопо», «Ладья», «Барка» и клуб «Клуб». московских рюмочных можно бесплатно преисполниться в своем познании. По четвергам в «Дежурной рюмочной» (а иногда — в «Ладье», клубе «Клуб» или «Лампопо») устраивают лекции, паблик-токи и разговоры с залом. Спикерами становятся самые разные люди — писатели, маркетологи, режиссеры, математики, организаторы фестивалей, педагоги, музыканты и другие. Основное требование организаторов — «главное, чтобы человеку было, что сказать». Рюмочные в частности посетили журналист и культуролог Юрий Сапрыкин, режиссер Александр Хант, рэпер и писатель Константин Сперанский и поэт Лев Рубинштейн.
Центр Вознесенского
В независимой институции, исследующей современную культуру через призму текста, несколько раз в неделю эксперты говорят об истории, литературе, современном и не только искусстве, кино и театре. Ведущими лекциями становятся музейные директора, кинокритики, искусствоведы и независимые исследователи. Вход на мероприятия почти всегда бесплатный, но иногда в центре организовывают платные циклы — один из них курс о балете.
Фотолаборатория «Перспектива»
В «Перспективе» можно не только познакомиться с московскими модниками в очереди за новой пленкой, но и по вторникам послушать бесплатные лекции, связанные с мастерством и историей фотоискусства. Спикерами выступают фотографы, визуальные художники и преподаватели и культурологи, а еще в фотолаборатории проходят мастер-классы по проявке и печати цветных и черно-белых пленок.
Пространство «Свое поле»
В лофте на Красном Октябре два-три раза в неделю говорят об искусстве и всем, что с ним связано — литературе, кинематографе, живописи, музыке, архитектуре и истории. В «Своем поле» регулярно проходят платные лекционные циклы. Например, «Небогема», посвященная скромным интеллигентам, остававшимся в тени своего дела, и диптих о связи музыки и памяти. Пространство также становится площадкой для музыкально-поэтических вечеров, паблик-токов, кинобесед и встреч детей с артистами балета.
Культурный центр ЗИЛ
Тематика лекций ЗИЛа охватывает широкий спектр направлений — от театрального искусства и кино до антропологии и астрономии. Бывают как разовые лекции, так и циклы. Среди ближайших — серия выступлений профессионалов кино и театра «Актерский карандаш», обсуждения творчества Федора Достоевского «Близко к тексту», встречи астрономического клуба «ЗИЛ.астро» и музыкальная лаборатория для тех, кто хочет изучить процесс создания и реализации треков.
Дом культуры ГЭС-2
В модном городском пространстве «ГЭС-2» каждую неделю проходят лекции о моде, искусстве, лингвистике, географии, музыке и не только. Слушателям предлагают располагаться в совершенно разных местах: в актовом зале, классах и галереях, на платформах и прямо на полу — все пространство становится площадкой для получения знаний и их обсуждения. Встречи открыты для всех — достаточно зарегистрироваться на сайте, а многие мероприятия сопровождаются переводом на русский жестовый язык.
Кинотеатр «Ноябрь»
В небольшом андеграундном пространстве на Покровке регулярно устраивают кинопоказы, лекции и дискуссии о кино, архивистике, анимации и визуальной антропологии. На большую часть событий можно попасть за донат 100 рублей. Среди спикеров — искусствоведы, кураторы, режиссеры, продюсеры и молодые исследователи.
Государственная Третьяковская галерея
Сразу в нескольких филиалах одного из главных музеев России на Кадашевской набережной, Лаврушинском переулке и на Крымском Валу проходят регулярные лекции, охватывающие широкий круг тем: от живописи и архитектуры до истории, кинематографа и реставрации произведений искусства. Просветительских событий у музея действительно много — более десяти в неделю, включая как отдельные встречи, так и целые циклы, посвященные русскому искусству, жанровой живописи и творчеству отдельных художников.