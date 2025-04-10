Помимо безудержного веселья в объединенииВ него входят «Зинзивер», «Дежурная рюмочная», «Южная рюмочная», «Вишневый сад», «Лампопо», «Ладья», «Барка» и клуб «Клуб». московских рюмочных можно бесплатно преисполниться в своем познании. По четвергам в «Дежурной рюмочной» (а иногда — в «Ладье», клубе «Клуб» или «Лампопо») устраивают лекции, паблик-токи и разговоры с залом. Спикерами становятся самые разные люди — писатели, маркетологи, режиссеры, математики, организаторы фестивалей, педагоги, музыканты и другие. Основное требование организаторов — «главное, чтобы человеку было, что сказать». Рюмочные в частности посетили журналист и культуролог Юрий Сапрыкин, режиссер Александр Хант, рэпер и писатель Константин Сперанский и поэт Лев Рубинштейн.