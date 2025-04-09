Дом человека, который не чувствовал боли: удивительная история особняка Морозова

Арсений Морозов был яркой в Москве персоной: кутила, балагур, красавец и богач , склонный к вере во все мистическое. В последнем они сошлись по характеру с архитектором Виктором Мазыриным. В Москве его, правда, многие еще с гимназии звали Анчутка. В народе это означало «чертик» или «бесенок». Скорее всего, прозвище он получил из­-за своей необычной внешности: смуглый оттенок кожи, нос с горбинкой, волнистые темные волосы. Анчуткой его называли и сокурсники в Институте ваяния, живописи и зодчества — в будущем известные в Москве люди: архитектор Эрихсон, Малютин, автор первой матрешки, и художник Коровин. Тот объяснял прозвище не «бесенком», а так: «Почему Анчутка — очень на девицу похож. Если надеть на него платочек бабий, ну готово — просто девица». Но версия с бесенком лучше подошла к раскрывающемуся характеру Мазырина.