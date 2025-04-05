Отель в деревне, юрта у озера, гостиница в музее: 5 необычных мест для отдыха в Карелии

Бутик-отель «Заонежье»
На краю маленькой деревни Кажма прошлой осенью появился бутик-отель — и теперь местные жители с интересом наблюдают за тем, как туристы со всей России приезжают к ним знакомиться с северной природой, кухней и достопримечательностями. Останавливаются гости в деревянных домах «Заонежья» с каминами и окнами, выходящими прямо на Онегу и заповедные леса. При отеле работает ресторан «Руна», где подают локальные блюда из дичи, улова деревенских рыбаков и собранных вручную ароматных трав и грибов. В часе езды от отеля — знаменитый остров Кижи, но и в Кажме хватает развлечений. Активные гости могут изучить окрестности на джипе, каяке и сап-серфе, а любители спокойного отдыха смогут исследовать экотропы и природные источники, помедитировать и пройти сеанс арт-терапии.
Гостиница «Ночь в музее»
Если вам всегда хотелось оказаться в фильме «Ночь в музее», то гостиница в городке Сортавала — отличный вариант. Там можно переночевать прямо в шунгитовой пещере, среди артефактов и картин, и ознакомиться с выставкой, следуя оставленным для вас указаниям. Номера оформлены в виде палатки геолога© «Минерал-центр», а камин, небольшой фуршет с клюквенной настойкой и панорамные окна с видом на карельские елки погрузят вас в атмосферу северных экспедиций.
Парк-отель «Дача Винтера»
Расположенная на мысе Таруниеми усадьба в начале XX века принадлежала известному хирургу и общественному деятелю Густаву Винтеру, который заложил традиции загородного отдыха в этих местах. Их суровая красота вдохновила более чем на 200 картин художника Николая Рериха, гостившего у врача. Сегодня парк-отель сочетает историческое наследие и комфорт: современные коттеджи, таунхаусы и ресторан соседствуют с вековыми лесами и скалистыми берегами Ладоги. На территории отеля можно прогуляться по саду и верхушкам сосен в веревочном парке. Если наскучит — стоит посетить главные достопримечательности Карелии: отель удобно расположен рядом с островом Валаам, горным парком «Рускеала», ладожскими шхерами и городом Сортавала.
Парк-отель «Хвоя Карелия»
В глубине карельского леса на берегу озера Надозеро расположен отель с необычными вариантами проживания — домами-сферами, панорамными шале и купольными Dome-dom. Каждый из них имеет собственную зону для барбекю и панорамные окна с видом на хвойный лес. В теплое время года рядом с «Хвоей Карелия» туристы исследуют палеовулкан Гирвас, катаются на лодке и квадроцикле, парятся в бане на воде и купаются в бассейне, знакомятся с местной кухней и отправляются на экскурсии по «Золотому кольцу Карелии».
База отдыха «Юрта Лахти»
В Карелии есть возможность остановиться и в современных юртах с панорамным куполом, сквозь который открывается звездное небо. База отдыха находится в заповедной зоне деревни Мунозеро, в которой течет родник Тереки с целебными водами. Днем гости гуляют по лесам, собирают ягоды, ловят форель и устраивают прогулки на яхте, а вечером — наслаждаются тишиной у костра и греются в бане на берегу озера.