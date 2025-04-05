Отель в деревне, юрта у озера, гостиница в музее: 5 необычных мест для отдыха в Карелии

На краю маленькой деревни Кажма прошлой осенью появился бутик-отель — и теперь местные жители с интересом наблюдают за тем, как туристы со всей России приезжают к ним знакомиться с северной природой, кухней и достопримечательностями. Останавливаются гости в деревянных домах «Заонежья» с каминами и окнами, выходящими прямо на Онегу и заповедные леса. При отеле работает ресторан «Руна», где подают локальные блюда из дичи, улова деревенских рыбаков и собранных вручную ароматных трав и грибов. В часе езды от отеля — знаменитый остров Кижи, но и в Кажме хватает развлечений. Активные гости могут изучить окрестности на джипе, каяке и сап-серфе, а любители спокойного отдыха смогут исследовать экотропы и природные источники, помедитировать и пройти сеанс арт-терапии.