Федук, Дейнека и Боярский: планы на апрель в Петербурге

Жанр своего нового спектакля режиссер Евгений Карпов определяет как сказку для взрослых: это история собаки Лады, оставленной нерадивыми хозяевами зимовать в заброшенной деревне с тремя ее обитателями. Работая традиционным для НДТ этюдным методом, он раскрывает биографию каждого персонажа гораздо шире, чем это прописано в книге Тимура Кибирова, и рисует портреты маленьких людей большой земли. В театре говорят, что это спектакль «о том, что даже в деревне в три дома есть смысл жизни, если человеку есть кому отдать свою любовь. О том, что семейные ценности остаются ценностями всегда: даже если родной семьи уже нет в живых, таковой могут стать и соседи, и заплутавший мигрант, и собака».