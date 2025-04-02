Петербург

Федук, Дейнека и Боярский: планы на апрель в Петербурге

Сегодня в 07:16
Врываемся в настоящую петербургскую весну вместе с буйством красок новых выставок Anna Nova и Marina Gisich Gallery, смотрим театральные премьеры Романа Габриа и Семена Серзина, слушаем пианистку Элисо Вирсаладзе и стилягу Федука. Рассказываем об этих и других главных выставках, спектаклях, концертах и городских событиях апреля в Петербурге.

Выставки

«Почему, почему я лучше всех?» (12+)

с 5 апреля, в KGallery

© KGallery

В год празднования стодвадцатилетия Даниила Хармса в KGallery открывается масштабная выставка, посвященная легендарному писателю и времени, в котором он жил. «Почему, почему я лучше всех?» — не только портрет Хармса и его окружения, но и документ эпохи Ленинграда 1920–1930-х. Рассказ будет строиться вокруг знаковых предметов: личных вещей Хармса, детских журналов «Чиж» и «Еж», оригиналов произведений художников из круга ОБЭРИУ, а также современников — Малевича, Филонова, Стерлигова и других.

Почему, почему я лучше всех?
Выставка в Санкт-Петербурге / до 6 июля
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«Рок, кино и пламя. Три века истории Анненкирхе» (16+)

до 1 июня, в Анненкирхе

© Анненкирхе

Почти ровесница Петербурга, Анненкирхе пережила многое: была сакральным местом, рок-клубом и кинотеатром, горела и буквально восставала из пепла. О трех столетиях истории лютеранской церкви рассказывает выставка «Рок, кино и пламя», подготовленная совместно с арт-группой «Зерно». Это последняя возможность побывать в Анненкирхе до ее закрытия: летом в здании церкви начнется масштабная реставрация по проекту главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

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zernoart.ru

«Саша Кокачева. Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда» (18+)

до 18 мая, в Anna Nova Gallery

© Anna Nova Gallery

В своих работах ученица Леонида Цхэ Саша Кокачева стремиться поймать ощущение «застывшего времени», а прообразы героев выискивает в личном архиве семейных фотографий. Поэтому они, лишенные конкретных черт, и кажутся странно знакомыми, словно призраки прошлого, всплывающие в памяти. Саша использует технику коллажа, работает пастелью, углем и аэрозольными красками. Помимо живописи в экспозицию вошли стальные пластины с выгравированными винтажными узорами и инсталляция из стрел. Центральный объект — люстра, как будто пролетевшая сквозь этажи и замершая в падении.

Саша Кокачева: Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда
Выставка в Санкт-Петербурге / до 18 мая
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«Виктор Цой. Легенда» (16+)

до сентября, в «Севкабель Порту»

© «Севкабель Порт»

За плечами архитектора Агнии Стерлиговой и продюсера Александра Кармаева из бюро Planet9 — выставки-блокбастеры «Балабанов» и «Панк-культура. Король и Шут». Их главный проект этого сезона — байопик о Викторе Цое. Вместе с сыном лидера группы «Кино» Александром Цоем они представили уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы и картины, а также малоизвестные кадры семейной хроники Цоя.

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
Выставка в Санкт-Петербурге / до 30 сентября
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«Фотоклуб „Новатор“. ХХ век» (12+)

до 13 апреля, в «Росфото»

© «Росфото»

Основанный в Москве в декабре 1961 года любительский клуб «Новатор» при районном ДК не только стал центром фотодвижения столицы, но и взрастил десятки профессиональных репортеров и фотохудожников. Выставка в «Росфото» объединила более ста пятидесяти снимков мастеров «Новатора», в том числе отпечатки классиков советской фотографии и инициаторов создания «Новатора» — Александра Хлебникова, Василия Улитина и Георгия Сошальского. В таком масштабе работы участников клуба не показывали больше полувека.

Фотоклуб «Новатор». ХХ век
Выставка в Санкт-Петербурге / до 13 апреля
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Night Expansion by Nonotak (16+)

до 11 мая, в арт-пространстве «Цистерна х Т-Банк»

© «Цистерна х Т-Банк»

Художник-визуалист Ноэми Шипфер и архитектор и музыкант Таками Накамото из французско-японского арт-дуэта Nonotak известны своим высокотехнологичным и графически выверенным подходом к созданию зрелищных аудиовизуальных инсталляций, исследующих и расширяющих границы восприятия пространства и времени. Каждая их работа — это комбинация скульптуральных световых структур и сложных звуковых ландшафтов, которые взаимодействуют со зрителями, меняя ощущение от окружающей реальности.

Мультимедийная выставка Night Expansion by Nonotak (Франция - Япония)
Выставка в Санкт-Петербурге / до 11 мая
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«Просыпайся! Ты вырос» (18+)

до 24 мая, в Abramova Gallery

© Abramova Gallery

Вера Латышева, Александра Бурмистрова, Каролина Росляк, Анастасия Криулина, Лера Лыба и другие современные художницы через живопись, графику и керамику размышляют о том, как меняется восприятие мира, когда детство остается позади. Их работы наполнены ощущением смятения, потерянности и наивной надежды на перемены. Потому что взросление — это о выходе из зоны комфорта, неизбежной инфантильности и хрупкости переходного состояния.

Подробности
abramovagallery.art

«Дмитрий Грецкий и Евгения Кац. Cargo сказка» (18+)

до 11 мая, в Marina Gisich Gallery

© Marina Gisich Gallery

Дмитрий Грецкий и Евгения Кац — творческая пара петербургских художников, которые живут и работают в Торонто. Они — те немногие, кому удалось продемонстрировать, что академический живописец способен мыслить как современный художник. В их новый проект «Cargo сказка» вошли масштабные занавесы, гигантские стальные шпалеры, которые напоминают мерцающие экраны, а также академичные графитовые рисунки на полупрозрачной бумаге. Все это — образы, связанные с проживанием изматывающей современности и находящиеся где‑то на грани между видимым и исчезающим, эфемерным и материальным.

Дмитрий Грецкий и Евгения Кац. Cargo сказка
Выставка в Санкт-Петербурге / до 11 мая
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«Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения» (16+)

до 14 апреля, в Корпусе Бенуа Русского музея

© Русский музей

К юбилею гиганта советского искусства Русский музей показывает около девяноста работ из своего собрания: культовую живопись Александра Дейнеки «Раздолье», «Сбитый ас», «Текстильщицы» и «Бег», а также менее известные работы — рисунки, акварели, плакаты и пейзажные зарисовки, написанные им в зарубежных поездках, в том числе «Нью-Йорк» и «Вена. Стефанкирхе». Хайлайт экспозиции — мозаичные панно «Утро» (1949) и «Хоккеисты» (1959–1960), которые демонстрируются впервые за пятьдесят лет.

Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения
Выставка в Санкт-Петербурге / до 14 апреля
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Аfterparty (18+)

до 1 мая, в Nikolay Evdokimov Gallery

© Nikolay Evdokimov Gallery

Новая серия работ художника Рубена Монахова — о празднике, который безжалостно кончился. Его покосившиеся натюрморты становятся не только оммажами Кузьме Петрову-Водкину, но и попыткой собрать мир воедино, понять происходящее. Особое внимание художник уделяет деталям, этим «едва заметным шрамам, оставленным разгульным весельем на нежном теле реальности» — будь то отколотый носик чайника, покосившаяся картина, следы импровизированного фуршета, пятно на ковре или дырка в портьере.

Подробности
evdokimovgallery.com

«Великая страна — Великая Победа. 1941–1945»

до 25 мая, в Манеже

© Манеж

Выставка-исследование, посвященная подвигу тыла в годы Великой Отечественной войны, представляет более тысячи предметов, артефактов, документов, фотографий и аудиозаписей, датируемых 1941–1945 годами. Семь разделов экспозиции и мультимедиаинфографика рассказывают о глобальной трансформации и переходе на военные рельсы транспортной системы, промышленности, экономики, науки, медицины, сельского хозяйства и культуры.

Великая страна — Великая Победа. 1941–1945
Выставка в Санкт-Петербурге / до 25 мая
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«Автопортрет. Во времени и в пространстве» (6+)

с 8 апреля, в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

© МИСП

Художница Мария Кулагина — наследница конструктивиста Густава Клуциса, одного из родоначальников фотомонтажа. В своих работах она не боится экспериментировать с материалами и формой, помещая на плоскость холста трехмерные объекты. На выставке в МИСПе представят как раннюю живопись художницы, так и объекты последних лет — крупноформатные рельефы и скульптурные композиции, выполненные с использованием картона, фанеры, проволоки и гипса.

Подробности
mispxx-xxi.ru

«Ассамбляж, объект, инсталляция» (12+)

до 21 апреля, в Мраморном дворце Русского музея

© Русский музей

Русский музей продолжает показывать новаторские экспозиции: вслед за посвящением Сергею Курехину в Мраморном дворце представили гид по предметному дизайну. Выставка прослеживает эволюцию ассамбляжа, объекта и инсталляции в отечественном искусстве через работы Ильи Кабакова, Тимура Новикова, Петра Белого, Аллы Урбан, Владимира Янкилевского, Александра Бродского, Ольги и Александра Флоренских, Александра Дашевского и других художников.

Ассамбляж, объект, инсталляция
Выставка в Санкт-Петербурге / до 21 апреля
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Театр

«Театральный роман» (16+)

12–13, 29 апреля, в Театре им. Ленсовета

© Юлия Смелкина/Театр им. Ленсовета

Новый спектакль Романа Габриа — заявка на звание следующего большого хита. Для «истории одного спектакля», поставленной по «Белой гвардии», «Дням Турбиных» и недописанному «Театральному роману» Булгакова, режиссер собрал звездный состав актеров — от Ильи Деля до Михаила Боярского. Вместе они «пытаются дофантазировать», каким был путь легендарной постановки МХАТа — от идеи до сцены. Именно эта история стала основой во многом автобиографичного «Театрального романа».

Театральный роман
Спектакль / апрель - июль
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«Тихий свет» (18+)

17 апреля, 18.30, 20.30, в Невидимом театре

© Невидимый театр

Новый спектакль актера, режиссера и худрука Невидимого театра Семена Серзина — это «трагедия наоборот, когда все самое страшное уже случилось», и «меланхолия русской души, если бы о ней когда‑то услышал Ларс фон Триер». «Тихий свет» по пьесе Романа Козырчикова рассказывает о жизни обычных людей на периферии как географической, так и социальной, о безысходности их существования, о природе человеческих взаимоотношений и моральной ответственности.

Тихий свет
Спектакль / апрель
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«ФМ Игры» (16+)

26–27 апреля, в БДТ им. Товстоногова

© Стас Левшин/БДТ имени Товстоногова

Режиссер и хореограф Евгений Козлов исследует проблематику романов «Игрок» и «Преступление и наказание», соединяя вместе несколько театральных форм: в спектакле есть и опера, и танец, и физический театр, и драматургия текстов Федора Достоевского. «Игры в Достоевского, с Достоевским, игры по правилам Федора Михайловича, и игра, полная азарта, которому был подвержен писатель», — говорят о постановке в БДТ.

Подробности
bdt.spb.ru

«Лада, или Радость» (16+)

19–20 апреля, в Небольшом драматическом театре

© НДТ Льва Эренбурга

Жанр своего нового спектакля режиссер Евгений Карпов определяет как сказку для взрослых: это история собаки Лады, оставленной нерадивыми хозяевами зимовать в заброшенной деревне с тремя ее обитателями. Работая традиционным для НДТ этюдным методом, он раскрывает биографию каждого персонажа гораздо шире, чем это прописано в книге Тимура Кибирова, и рисует портреты маленьких людей большой земли. В театре говорят, что это спектакль «о том, что даже в деревне в три дома есть смысл жизни, если человеку есть кому отдать свою любовь. О том, что семейные ценности остаются ценностями всегда: даже если родной семьи уже нет в живых, таковой могут стать и соседи, и заплутавший мигрант, и собака».

Лада, или Радость
Спектакль / апрель - июнь
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Музыка

Zoloto (16+)

12 апреля, в СК «Юбилейный»

© ZOLOTO

Для петербургской презентации своего нового альбома «Перевоплотиться» музыкант Владимир Золотухин и его бенд Zoloto замахнулись на «Юбилейный» — чтобы мы смогли в стадионном масштабе кричать «Капалавада!» и укреплять собственное чувство внутренней свободы.

Перевоплотиться: Zoloto
Концерт / апрель - май
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Фортепианный вечер Элисо Вирсаладзе (6+)

6 апреля, в Петербургской филармонии

© Эмиль Матвеев/ИТАР-ТАСС

Грузинская пианистка и одна из самых прославленных исполнительниц современности выступит в Петербургской филармонии с посвящением Фридерику Шопену. В программе вечера — Полонез-фантазия, Соната № 3 си минор, а также мазурки, ноктюрны и вальсы польского композитора-романтика.

Подробности
philharmonia.spb.ru

Feduk (16+)

11 апреля, в клубе «А2»

© FEDUK

Федук возвращается в Петербург в сопровождении бенда музыкантов и диджеев, чтобы раздать немного хип-хопа и лирики о любви. Помимо новинок последних лет с альбомов «В тон улицам» и «ЙАЙ», обещает спеть и хиты — «Розовое вино», «Краски», «Моряк».

FEDUK
Концерт / апрель
Подробнее на Афише

Антоха МС (12+)

19 апреля, в клубе «А2»

© Антоха МС

Самобытный певец, трубач и хедлайнер летних фестивалей даст большой петербургский концерт. Идем слушать не только недавний альбом Антохи МС «Шик мола», но и вневременные треки про джаз, лето, провода и родину-красную-смородину.

Антоха MC
Концерт / 19 апреля
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Баста и Гуф (18+)

5 апреля, в «СКА Арена»

© «СКА Арена»

Воссоединение года, даже десятилетия: Баста и Гуф дадут большой совместный концерт в «СКА Арене». Будут сольные блоки, а также общий, в котором обещают всю эталонную классику — в том числе «Город дорог», «Другая волна», «Самурай». «С выхода нашего совместного альбома, который мы записывали с большой радостью, прошло пятнадцать лет — это хороший повод собраться», — делится Баста.

Баста Гуф
Концерт / 5 апреля
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В городе

«Три цвета» Кшиштофа Кесьлевского (18+)

18–20 апреля, в кинотеатре «Родине»

© Canal+

Знаменитую кинотрилогию польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского вновь покажут на большом экране. «Три цвета: Синий» — история молодой женщины, чудом выжившей в автокатастрофе, но потерявшей мужа, известного композитора, и пятилетнюю дочь. «Белый» — о польском мигранте, который после развода планирует поквитаться с бывшей супругой. «Красный» — о красивой девушке-модели, которая выясняет, что ее новый знакомый, судья на пенсии, очень любит вторгаться в личную жизнь других людей. Перед каждым показом выступит киновед Анастасия Меловская.

Три цвета: Синий
Детектив / с 3 апреля
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Три цвета: Белый
Трагикомедия / с 19 апреля
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Три цвета: Красный
Детектив / с 20 апреля
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