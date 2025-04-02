Крути педали отсюда: почему велосипедисты и водители ненавидят друг друга (есть за что)

Мне кажется, в мэрии до сих пор не понимают, а зачем ее вообще развивать — вместо этого пытаются ограничивать те же самокаты, хотя именно отдельная инфраструктура решила бы все проблемы. А ведь за стоимость одного бесполезного подземного перехода, который появляется где‑нибудь в поле, можноВ 2014 году эксперт Антон Банин оценивал затраты на строительство 1 км велодорожек с инфраструктурой в крупных городах России в 5–6 млн рублей. В 2015 году подземный пешеходный переход в Зябликово обошелся бюджету в 499 млн рублей. Если ориентироваться на эти данные, то 10 лет назад вместо одного перехода можно было бы построить около 80 км велодорожек. Точных и актуальных данных о стоимости подобных объектов в Москве на 2025 год найти не удалось. создать хорошую современную велоинфраструктуру в нескольких районах. Сейчас Москва недотягивает не просто до лучших мировых примеров вроде Нидерландов, но и до морально устаревших немецких, польских или финских подходов к созданию велоинфраструктуры».