Крути педали отсюда: почему велосипедисты и водители ненавидят друг друга (есть за что)

Любителей покрутить педали каждый год становится больше. В 2024 году москвичи пользовались городским велопрокатом на 70% чаще по сравнению с предыдущим, а в начале 2025-го россияне купили на 56% велосипедов больше, чем в прошлом году.
Виновниками становились как водители, так и сами велосипедисты — примерно в равной степени. В столице владельцев двухколесного транспорта сбивали, когда они спокойно двигались по краю дороги или неправомерно пересекали пешеходный переход, на них наезжали фуры, автобусы и такси, а сами велосипедисты сталкивались с прохожими и в состоянии опьянения не справлялись с управлением. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов утверждал, что тяжесть последствий подобных ДТП снижается.
«Там безопаснее»: почему велосипедисты выезжают на дорогу
Согласно ПДД, велосипедисты должны двигаться по велополосеВелополоса — отмеченная разметкой часть на автомобильной дороге., велосипеднойВелосипедная дорожка — отделенный разметкой от тротуара и автомобильной дороги путь для велосипедистов. или велопешеходнойВелопешеходная дорожка — часть тротуара с разметкой для велосипедистов и пешеходов. дорожке. Если такой инфраструктуры нет, движение по ней невозможно или горожане едут колонной, то россиянам старше 14 лет разрешается ехать по правому краю проезжей части. По тротуару или пешеходной дорожке (куда водители часто отправляют велосипедистов) можно ехать только при отсутствии альтернативПо тротуару или пешеходной дорожке велосипедист может двигаться только если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине. или при сопровождении ребенка.
В 2024 году в столице обустроили велоинфраструктуру на 92 улицах: в одних местах прокладывали новые велодорожки, в других — наносили временные или постоянные велополосы. Проблема в том, что москвичи не хотят пользоваться даже доступной инфраструктурой. Главная претензия к дорожкам и полосам заключается в том, что они внезапно начинаются и так же резко обрываются, по ним ходят пешеходы и они могут быть небезопасны.
«Машины более предсказуемы, потому что руководствуются ПДД. Если знаешь правила, движение по проезжей части безопаснее. Предугадать маневры пешеходов, детей, животных, самокатчиков сложнее.
По велодорожкам я не езжу по следующим причинам
- Если они находятся рядом с пешеходной зоной, по ней непременно будут ходить „непредсказуемые“ люди.
- Если они расположены между тротуаром и припаркованными машинами, есть риск резкого открывания двери — у тебя не будет возможности для маневра.
- Часто велосипедная дорожка начинается из ниоткуда и резко обрывается. И куда велосипедисту деваться, кроме как выезжать на дорогу?
- По велополосе „против шерсти“ едут самокатчики или доставщики, хотя на встречку проезжей части они никогда не выезжают.
- На велополосе, в отличие от проезжей части, скапливается много грязи с дороги, расположены канализационные люки с прорезями, в которое может попасть шоссейное колесо».
«Велоинфраструктура в Москве за 10 лет не сильно изменилась, ее как было недостаточно, так и осталось. С приходом Сергея Собянина на пост мэра в центре начали пытаться делать дорожки при реконструкции улиц, но первый блин получился комом: велодороги создавались за счет и так узких тротуаров, и в итоге по ним все ходили. Без проблем проехать на велосипеде или самокате можно было разве что ночью. Переносить же движение на велополосы городские власти сначала боялись, а когда попробовали, столкнулись с критикой от автомобилистов. В итоге в мэрии решили заморозить проекты велоинфраструктуры.
Ситуация поменялась только во время пандемии. Заложенные ранее постоянные велополосы стали оформлять в качестве эксперимента на теплое время года, чтобы снизить возможный негатив — хотя к тому моменту все привыкли к велосипедам и самокатам. По логике, эксперимент должен был перейти в постоянную всесезонную инфраструктуру, но что‑то опять пошло не так.
Мне кажется, в мэрии до сих пор не понимают, а зачем ее вообще развивать — вместо этого пытаются ограничивать те же самокаты, хотя именно отдельная инфраструктура решила бы все проблемы. А ведь за стоимость одного бесполезного подземного перехода, который появляется где‑нибудь в поле, можноВ 2014 году эксперт Антон Банин оценивал затраты на строительство 1 км велодорожек с инфраструктурой в крупных городах России в 5–6 млн рублей. В 2015 году подземный пешеходный переход в Зябликово обошелся бюджету в 499 млн рублей. Если ориентироваться на эти данные, то 10 лет назад вместо одного перехода можно было бы построить около 80 км велодорожек. Точных и актуальных данных о стоимости подобных объектов в Москве на 2025 год найти не удалось. создать хорошую современную велоинфраструктуру в нескольких районах. Сейчас Москва недотягивает не просто до лучших мировых примеров вроде Нидерландов, но и до морально устаревших немецких, польских или финских подходов к созданию велоинфраструктуры».
Департамент транспорта Москвы и Центр организации дорожного движения Москвы не ответили на запрос «Афиши Daily».
«Они не соблюдают ПДД»: за что водители не любят велосипедистов
Московские водители, с которыми мы пообщались, говорят, что испытывают раздражение в первую очередь к самокатчикам и курьерам. Хотя претензии к обычным велосипедистам у них тоже имеются.
Личный водитель
«Бесит, что велосипедисты не соблюдают ПДД, не пропускают пешеходов, ездят по встречке и на запрещающие цвета светофора. Сегодня в центре наблюдал, как велосипедист с проезжей части резко повернул с дороги на пешеходный переход и даже не спешился. Человек создал аварийную ситуацию, там машины чуть ли не столкнулись друг с другом, а он довольный поехал по делам. И такое происходит постоянно. Блин, ну надо же уважать друг друга! Товарищи доставщики на электровелосипедах тоже творят полное безобразие: внаглую пролетают даже мимо женщин с детьми, чуть ли не сбивая их.
В центре появилось много специально выделенных для велосипедистов полос на проезжей части. Вам предоставили место — вот и катайтесь. Но нет, они выезжают на проезжую часть и тротуары и создают всем неудобства. Я только рад за соблюдающих правила велосипедистов, которые здорово проводят время. 90% несчастных случаев с велосипедистами можно было бы избежать, если бы они соблюдали ПДД».
Московский таксист
«Велосипедисты точно лучше самокатчиков в плане адекватности — они в целом соблюдают ПДД. Хорошо, если они не мешают движению и не едут посередине полосы, там, где можно ехать по краю. Некоторые надевают световозвращающие элементы — это сильно улучшает заметность на дороге, а следовательно — и безопасность».
Большинство опрошенных нами москвичей, катающихся по дорогам, признались, что периодически нарушают ПДД. Например, велосипедисты нередко игнорируют запрет на левый поворот на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в этом направлении. Один из опрошенных озвучил такое мнение: «Если нарушаешь и никому не мешаешь, то ты крутой чувак. Если нарушаешь, чисто чтобы покошмарить водителей или пошугать прохожих, то ты мудак».
Однако по московским улицам ездят и те, кто совсем не считается с ПДД. В столице существуют целые велоклубы, устраивающие рискованные заезды каждую неделю. Реже энтузиасты проводят уличные гонки вроде «Сквозь»Андеграундная уличная гонка. . От репортажей с таких заездов становится не по себе: велосипедисты лавируют между машинами на высокой скорости, пролетают на красный свет, сталкиваются друг с другом и пешеходами, едут по встречке. Но что заставляет москвичей добровольно рисковать на дорогах и совершать безумные маневры? Об этом мы поговорили с одним из экстремалов.
Велосипедист, не соблюдающий ПДД, велоблогер
«Люблю ощущение свободы, превосходства и безнаказанности. У меня просто нет мотивации соблюдать ПДД, ведь ощутимого наказания за их нарушения нет. Руководствуюсь одним правилом — главное, чтобы меня не сбили. Это случалось четырежды: задним ходом, разворачиваясь через сплошную, открытой дверью и на пешеходном переходе. Отделывался испугом, ссадинами и поломанными деталями. Но это было в первые годы моей езды по городу, я тогда еще соблюдал правила.
Практически никогда не конфликтую с водителями. С пониманием и снисхождением отношусь к их желанию. Сам вожу машину и знаю, что бывает сложно заметить велосипедиста. Бесят только те, кто сигналит сзади, когда я спокойно еду. Иногда везет, я настигаю их на светофоре или в пробке, громко стучу в окно. Люди от неожиданности испуганно подскакивают, а я вежливо объясняю им, что так делать не надо».
В России за нарушение ПДД автомобилистам грозят штрафы, лишение прав и уголовная ответственность — в зависимости от тяжести проступка. Велосипедисты тоже обязаны соблюдать правила, но за их нарушение предусмотрены в основном штрафы: например, за движение по тротуару велосипедист заплатит 800 рублей, за вождение в пьяном виде — до 1500 рублей, а за нарушение, повлекшее легкий или средней тяжести вред здоровью, — до 1500 рублей. В редких случаях, когда велосипедист становится виновником ДТП с тяжкими последствиями, он несет уголовную ответственность.
«Тебя тут быть не должно»: как водители относятся к велосипедистам
Отношение московских водителей к велосипедистам нельзя назвать дружелюбным. По словам Антона Чепеля, основателя велоклуба «49/17», автомобилисты нередко ведут себя агрессивно: прижимают к обочине тех, кто спокойно едет в правой полосе, и подрезают, не уступая даже на главной. «Есть небольшой процент водителей, которые плохо знают ПДД. Я десятки раз подъезжал на светофорах к водителям, которые меня притирали, подрезали, гудели мне и что‑то кричали, и задавал им вопрос: „Зачем ты это делал?“ Самый частый ответ: „Тебя тут быть не должно.“ Я всегда предлагал в моменте открыть ПДД и вместе прочитать пункт 24.2, где говорится, что велосипед имеет право ехать по проезжей части. К сожалению, такой диалог ни к чему не приводил, а иногда только усугублял конфликт».
Создательница BDSM Cycling Club — проекта, в котором велосипедисты делятся историями пережитых травм и аварий
«Некоторые водители пытаются выгнать нас с дороги: поворачивают, будто бы велосипедиста нет в крайней части полосы, специально прижимают его к тротуару. Автомобилисты и пассажиры часто открывают двери, не смотря на дорогу. Некоторые нарочно проносятся на высокой скорости мимо велосипедиста и перестраиваются в пробке в шахматном порядке — чтобы мы просто не могли их объехать. Так себя ведут не очень счастливые люди, которым все равно, на ком срывать злость.
Такое поведение водителей отражает и то, что в России законом не регламентированы правила взаимодействия автомобилиста и велосипедиста. Например, в Германии минимальное расстояние обгона машиной велосипедиста — 1,5 м в городе и 2 м за городом. В Великобритании есть Highway Code, в котором прописана иерархия участников движения — и в некоторых ситуациях велосипедисты имеют преимущество перед автомобилями».
Памятка: как велосипедисту обезопасить себя на дороге
Советы дают основательница московского велоклуба ikigai Настя Атрошенко и создательница проекта BDSM Cycling Club Оля Фурсова.
Найдите опытного компаньона или велоклуб. С ними вы научитесь навыкам езды на дорогах в условиях существующих реалий. Чем больше будете кататься, тем быстрее наберетесь опыта, который понадобится в непредсказуемой ситуации.
Ездите в шлеме, в одежде со светоотражающими элементами и в очках, если у вас плохое зрение.
Не экономьте на фонариках — в темноте они помогут вовремя заметить препятствия и сделают вас заметнее для других.
Анализируйте дорожную ситуацию: во время езды крутите головой и предугадывайте маневры.
Будьте предсказуемыми: показывайте знаки водителям, когда перестраиваетесь и поворачиваете.
Сдайте на права — полученные знания помогут чувствовать себя на дороге безопаснее.
Как сделать Москву безопаснее и комфортнее для велосипедистов
По словам урбаниста Аркадия Гершмана, на улицах с движением машин до 30 км/ч отдельная инфраструктура не требуется — велосипедисты могут безопасно двигаться в общем потоке с автомобилями. Но для мест с более интенсивным трафиком необходимы другие решения.
«Одним из решений для улиц с движением машин до 50 км/ч может стать велополоса на проезжей части, отделенная от машин разметкой, столбиками или парковкой. Это дешевый и быстрый, но не самый удобный вариант: его сложно поддерживать в чистоте зимой. Тем не менее в старых районах города, например на Бульварном кольце, он остается приемлемым.
На проспектах и более скоростных улицах уже необходимы физически обособленные велодороги — называю их именно так, без уменьшительно-ласкательного суффикса. Обособлять велодороги можно с помощью озеленения, а с учетом излишне широких дорог в Москве, сделать это реально за счет проезжей части.
Безопасная и комфортная велосеть должна быть связанной — ведь велосипедисты и самокатчики телепортироваться не умеют. У москвичей должна быть возможность безопасно перемещаться из одного района в другой, из окраин в центр на велосипеде и самокате в любое время».