Чем заняться в Москве апреле: концерт Offset, «Золотая маска», Non/fictio№ и еще 21 идея

Теперь здесь можно попробовать детройтскую пиццу с хрустящей корочкой, бургер с арахисовым соусом и малиновым луком, суп гамбо с копченой сметаной из Нового Орлеана и гавайское кокосовое пюре. Барное меню также обновилось — в нем появились пивные коктейли, молочные шейки на сезонных ягодах и необычные мини-миксы.