Чем заняться в Москве апреле: концерт Offset, «Золотая маска», Non/fictio№ и еще 21 идея

Концерты
Mirèle
12 апреля, в ДК «Кристалл», 16+
Mirèle вновь отправилась в тур с последним альбомом «Мрак, привет». 12 апреля она выступит в ДК «Кристалл», где помимо песен с пластинки прозвучат другие треки. «Обещаю, будет красиво», — подчеркивает Mirèle.
Offset
18 апреля, в «МТС Live Холле», 16+
В Москве не прекращается парад неожиданных иностранных привозов: 1 марта в столицу приезжал Dababy, а в этот раз на сцену выйдет Offset, один из участников легендарной группы Migos. Разогревать зал будет Токсис.
Вечеринки
Resonance 10
4 апреля, в клубе Arma, 18+
Resonance Moscow празднует десятилетие. За это время проект вырос в лейбл, образовательную платформу и радиошоу, поддерживающее локальную электронику. В лайнапе Nikita Zabelin, Raumtester, Ivan Logos, Julia Karma, Sofia Rodina, Slon, Pie, Oid, Sofist и другие.
Monasterio 12 Years
11 апреля, в клубе TBA, 18+
В апреле день рождения празднует еще один знаковый техно-проект — Monasterio. На 12-летие культовой команды приедут иностранные гастролеры: Apau (Германия), Volunt Barbati (Бельгия) и Kahan (Иран). Им составят компанию Solitary Garden x Sub Imperium, Schranzeslav, Alod & Kyk и другие.
Sigma Final Fantasy
19 апреля, в клубе Arma, 18+
Заключительный эпизод фестиваля Sigma в стенах закрывающегося клуба Arma. Ивент объединит 10 промокоманд, 13 сабивентов и 57 артистов. По словам организаторов, эта ночь станет исторической.
Arma Sick Years
26–29 апреля, в клубе Arma, 18+
Arma готовит прощальный уик-энд с клубом. Финальный рейв будет длиться 48 часов, охватывая все пространство площадки. Лайнап пока держится в секрете, за визуал отвечает команда Sila Sveta.
Стендап
«Плюшки». Проверочная вечеринка
8, 14, 22, 29 апреля, в Still Standup Club, 18+
Создатели ютуб-канала «Плюшки», участники шоу «Игра» и КВН — Богдан Лисевский, Андрей Бабич, Илья Беляков и Анастасия Сергеева — проверят новый материал перед небольшим туром по стране.
Кирилл Мазур. Сольный концерт
4, 9, 13 апреля, в КДК «Большевик», 18+
Три апрельских выступления финалиста шестого сезона шоу «Открытый микрофон ТНТ» Кирилла Мазура. Недавно комик снялся в шоу «Натальная карта», после которого в комментариях его стали называть душкой, а в рилсах завирусились фрагменты из выпуска.
Спектакли
Фестиваль «Золотая маска»
с 1 апреля по 28 мая
В Москве стартует главный театральный фестиваль «Золотая маска». В афишу смотра попали постановки с разных уголков России: из Улан-Удэ, Перми, Петербурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, Якутска и других городов.
Так, 14 апреля в Губернском театре покажут «Биографию из леса» Тюменского драматического театра, а 30 апреля в Театре на Таганке — «Фотографию, на которой меня нет» Театра юного зрителя Республики Саха.
«Надо что‑то делать»
6 апреля, в пространстве «Внутри», 18+
В центре сюжета — две семейные пары, которые волей случая оказываются в замкнутом пространстве. Четверо влюбленных и одиноких людей, потерявшихся в суете быта и постоянной необходимости «что‑то делать», попытаются вновь обрести себя. Главные роли исполнили Янина Колесниченко, Георгий Ковалев, Елизавета Орлова и Илья Козырев.
«Девочки»
17–18 апреля, в Театре на Таганке, 16+
Премьера спектакля Дениса Парамонова по пьесе Михаила Рощина «Эшелон» рассказывает о судьбах женщин в годы войны. Действие разворачивается осенью 1941 года в вагоне-теплушке, где оказываются женщины, потерявшие все. Несмотря на трудности, они находят друг в друге поддержку и помогают отражать удары судьбы.
«И вновь… Лермонтов»
19–20 апреля, в Artplay, 16+
Театральная экскурсия, которая откроет Михаила Лермонтова с неожиданной стороны. Более 40 артистов из «Вне… театра» покажут, каким был поэт. А музыкальные и цирковые номера сделают рассказ еще интереснее.
Еда
«Столовая»
В баре-столовой от создателей «Эскаписта» обновилось настоечное меню. Теперь в нем представлено 16 новых вкусов — от уникальных, таких как бородинский, том-ям и лимонный перец, до классических — смородина и облепиха.
«Камин»
После длительного ремонта на Малой Сухаревской вновь открылся бар-квартирник «Камин» от Николая Муравлева, Ильи Карпикова, Никиты Николаевского и Goldman Group (Mitzva Bar, The Bix Bar and Legend, Zionist).
Теперь там есть «Комната подростка» с нефорской атрибутикой и пивным баром, «Кабинет бати» с классическими коктейлями в авторской подаче и «Мастерская деда» — с домашними настойками, советской музыкой и бутерами с селедкой.
«Дорожка»
Боулинг-клуб сменил джанкфуд на трендовый casual dining формат. Бренд-шеф Саша Нечаев («Культурные люди», «Фаро») полностью обновил меню, сделав ставку на культовые блюда США.
Теперь здесь можно попробовать детройтскую пиццу с хрустящей корочкой, бургер с арахисовым соусом и малиновым луком, суп гамбо с копченой сметаной из Нового Орлеана и гавайское кокосовое пюре. Барное меню также обновилось — в нем появились пивные коктейли, молочные шейки на сезонных ягодах и необычные мини-миксы.
И еще кое‑что
Air Max Day
5 апреля, на «Дизайн заводе»
День, посвященный легендарной технологии, разработанной дизайнером Тинкером Хэтфилдом для компании Nike в 1987 году. С тех пор кроссовки с баллонами стали культовыми.
В программе запланированы выступления спикеров, конкурсы и много-много кроссовок. Среди участников события — Avito, SuperStep, Kickspaper, AirMaxFam, «Волковская пивоварня», Codered, MRKT+, Sneakershot и Only Human.
Парад современного российского кино
апрель, в «Betboom Доме Динамо»
Весь апрель киноклуб «Betboom Дома Динамо» и медиапроект «Улица Балабанова» будут показывать авторское российское кино последних лет. Зрителей ждут не только смотры успешных дебютных работ и фестивальных хитов, но и встречи с режиссерами.
4 апреля покажут пронзительную драму «Свет» Антона Коломейца, 5 апреля — абсурдистскую трагикомедию «Человек из Подольска» Семена Серзина, 11 апреля — фантастическую картину «Пришелец» Ивана Соснина, 19 апреля — подростковую комедию «Каникулы» Анны Кузнецовой, 24 апреля — северную сказку «Агнию» Павлы Стратулат, а 26 апреля — «Страсти по Матвею» Сергея Ильина. Вход свободный по предварительной регистрации.
Техно-йога
7, 14, 21, 28 апреля, в пространстве ODMO
Каждый понедельник в особняке XIX века проходит йога под техно-сет, ритм которого соответствует частоте сердечных сокращений. Сбор гостей начинается в 19.00, а практика стартует в 19.30. Стоимость: early bird — 1870 рублей, обычный тариф — 2200 рублей.
Non/fictio№
10–13 апреля, в Гостином Дворе
Главное книжное событие весны. На стендах будут представлены новинки литературы, редкие находки, фантастика, фэнтези, мемуары, биография и поэзия. На Non/fictio№ также пройдут лекции, семинары, дискуссии и встречи с писателями.
В этом году ярмарка осталась без издательства Individuum. Но команда все равно разместит свой стенд и будет продавать книги в рюмочной «Барка» по тому же адресу.
«Любовь на троих. Любовные треугольники Серебряного века»
15 апреля, в пространстве ODMO
Доцент факультета журналистики МГУ Егор Сартаков расскажет за ужином о любовных треугольниках Серебряного века. Гости узнают, как сложились отношения Блока и Любови Менделеевой; почему Ахматова и Глебова-Судейкина делили не только ужин, но и партнера, и многое другое.
Ceramania
19–20 апреля, в «Даниловском Event Hall»
На маркете будет представлено 130 лавочек с керамикой, ювелиркой, стеклом и текстилем. Помимо этого, каждый гость сможет поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции от ремесленников.
В этом году фестиваль будет проходить на просторной площадке, что сделает его более комфортным для гостей и участников, поэтому вход будет платным — 100 рублей.
Курс «Наивное шитье»
20, 27 апреля, 4, 11 мая, в «Доме Липы»
Второй поток курса «наивного» шитья, где не будет сложных выкроек и точных расчетов. За четыре занятия участники смогут сшить три вещи: рубашку, стеганый шопер и жилетку. У каждого будет своя машинка, ткани на выбор и все необходимые материалы. Куратором курса выступит Настя Царева — основательница «Своя Ателье».
Лекция «История проституции»
22 апреля, в пространстве ODMO, 18+
Арт-ужин от проекта YaAndArt, на котором гостям расскажут, как жили секс-работницы в разные эпохи — от храмовых ритуалов Месопотамии до блеска куртизанок Возрождения, а также почему власть то запрещала, то регулировала профессию. Атмосферу дополнят авторское меню и бокал просекко.
Ретроспектива «Любовное настроение Вонга Карвая»
31 марта — 8 апреля, в кинотеатре «Художественный»
Старейший кинотеатр Москвы устраивает показы работ мастера атмосферных мелодрам и неонового кино Вонга Карвая. В программе — культовые «Любовное настроение», «Чунгкингский экспресс», «2046», «Падшие ангелы» и «Прах времен».