Гид

Чем заняться в Москве апреле: концерт Offset, «Золотая маска», Non/fictio№ и еще 21 идея

Сегодня в 08:00
Ждем потепления, на низком старте готовимся скупать эспрессо-тоники во всех кофейнях — и параллельно заглядываем на главную книжную ярмарку, ловим обновленное меню в «Дорожке» и прощаемся с Arma.

Концерты

Mirèle

12 апреля, в ДК «Кристалл», 16+

© Предоставлено пресс-службой

Mirèle вновь отправилась в тур с последним альбомом «Мрак, привет». 12 апреля она выступит в ДК «Кристалл», где помимо песен с пластинки прозвучат другие треки. «Обещаю, будет красиво», — подчеркивает Mirèle.

Mirele
Концерт / 12 апреля
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Offset

18 апреля, в «МТС Live Холле», 16+

© Prince Williams/WireImage

В Москве не прекращается парад неожиданных иностранных привозов: 1 марта в столицу приезжал Dababy, а в этот раз на сцену выйдет Offset, один из участников легендарной группы Migos. Разогревать зал будет Токсис.

Offset
Концерт / 18 апреля
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Вечеринки

Resonance 10

4 апреля, в клубе Arma, 18+

© Resonance Moscow

Resonance Moscow празднует десятилетие. За это время проект вырос в лейбл, образовательную платформу и радиошоу, поддерживающее локальную электронику. В лайнапе Nikita Zabelin, Raumtester, Ivan Logos, Julia Karma, Sofia Rodina, Slon, Pie, Oid, Sofist и другие.

Подробности и билеты
на сайте

Monasterio 12 Years

11 апреля, в клубе TBA, 18+

© Voluntbarbati

В апреле день рождения празднует еще один знаковый техно-проект — Monasterio. На 12-летие культовой команды приедут иностранные гастролеры: Apau (Германия), Volunt Barbati (Бельгия) и Kahan (Иран). Им составят компанию Solitary Garden x Sub Imperium, Schranzeslav, Alod & Kyk и другие.

Подробности и билеты
на сайте

Sigma Final Fantasy

19 апреля, в клубе Arma, 18+

© Дмитрий Ковязин

Заключительный эпизод фестиваля Sigma в стенах закрывающегося клуба Arma. Ивент объединит 10 промокоманд, 13 сабивентов и 57 артистов. По словам организаторов, эта ночь станет исторической.

Подробности и билеты
на сайте

Arma Sick Years

26–29 апреля, в клубе Arma, 18+

© Arma

Arma готовит прощальный уик-энд с клубом. Финальный рейв будет длиться 48 часов, охватывая все пространство площадки. Лайнап пока держится в секрете, за визуал отвечает команда Sila Sveta.

Подробности и билеты
на сайте

Стендап

«Плюшки». Проверочная вечеринка

8, 14, 22, 29 апреля, в Still Standup Club, 18+

© Предоставлено пресс-службой

Создатели ютуб-канала «Плюшки», участники шоу «Игра» и КВН — Богдан Лисевский, Андрей Бабич, Илья Беляков и Анастасия Сергеева — проверят новый материал перед небольшим туром по стране.

Плюшки. Проверочная вечеринка
Концерт / апрель
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Кирилл Мазур. Сольный концерт

4, 9, 13 апреля, в КДК «Большевик», 18+

© Кирилл Мазур

Три апрельских выступления финалиста шестого сезона шоу «Открытый микрофон ТНТ» Кирилла Мазура. Недавно комик снялся в шоу «Натальная карта», после которого в комментариях его стали называть душкой, а в рилсах завирусились фрагменты из выпуска.

Кирилл Мазур. Сольный концерт
Концерт / апрель
Подробнее на Афише

Спектакли

Фестиваль «Золотая маска»

с 1 апреля по 28 мая

© Тюменский драматический театр

В Москве стартует главный театральный фестиваль «Золотая маска». В афишу смотра попали постановки с разных уголков России: из Улан-Удэ, Перми, Петербурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, Якутска и других городов.

Так, 14 апреля в Губернском театре покажут «Биографию из леса» Тюменского драматического театра, а 30 апреля в Театре на Таганке — «Фотографию, на которой меня нет» Театра юного зрителя Республики Саха.

Подробности и билеты
на «Афише»

«Надо что‑то делать»

6 апреля, в пространстве «Внутри», 18+

© «Внутри»

В центре сюжета — две семейные пары, которые волей случая оказываются в замкнутом пространстве. Четверо влюбленных и одиноких людей, потерявшихся в суете быта и постоянной необходимости «что‑то делать», попытаются вновь обрести себя. Главные роли исполнили Янина Колесниченко, Георгий Ковалев, Елизавета Орлова и Илья Козырев.

Надо что-то делать
Спектакль / апрель
Подробнее на Афише

«Девочки»

17–18 апреля, в Театре на Таганке, 16+

© Rob Laughter/Unsplash

Премьера спектакля Дениса Парамонова по пьесе Михаила Рощина «Эшелон» рассказывает о судьбах женщин в годы войны. Действие разворачивается осенью 1941 года в вагоне-теплушке, где оказываются женщины, потерявшие все. Несмотря на трудности, они находят друг в друге поддержку и помогают отражать удары судьбы.

Девочки
Спектакль / апрель - май
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«И вновь… Лермонтов»

19–20 апреля, в Artplay, 16+

© Artplay

Театральная экскурсия, которая откроет Михаила Лермонтова с неожиданной стороны. Более 40 артистов из «Вне… театра» покажут, каким был поэт. А музыкальные и цирковые номера сделают рассказ еще интереснее.

И вновь… Лермонтов
Спектакль / апрель
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Еда

«Столовая»

© Предоставлено рестораном

В баре-столовой от создателей «Эскаписта» обновилось настоечное меню. Теперь в нем представлено 16 новых вкусов — от уникальных, таких как бородинский, том-ям и лимонный перец, до классических — смородина и облепиха.

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в телеграме

«Камин»

© Предоставлено рестораном

После длительного ремонта на Малой Сухаревской вновь открылся бар-квартирник «Камин» от Николая Муравлева, Ильи Карпикова, Никиты Николаевского и Goldman Group (Mitzva Bar, The Bix Bar and Legend, Zionist).

Теперь там есть «Комната подростка» с нефорской атрибутикой и пивным баром, «Кабинет бати» с классическими коктейлями в авторской подаче и «Мастерская деда» — с домашними настойками, советской музыкой и бутерами с селедкой.

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в телеграме

«Дорожка»

© Предоставлено рестораном

Боулинг-клуб сменил джанкфуд на трендовый casual dining формат. Бренд-шеф Саша Нечаев («Культурные люди», «Фаро») полностью обновил меню, сделав ставку на культовые блюда США.

Теперь здесь можно попробовать детройтскую пиццу с хрустящей корочкой, бургер с арахисовым соусом и малиновым луком, суп гамбо с копченой сметаной из Нового Орлеана и гавайское кокосовое пюре. Барное меню также обновилось — в нем появились пивные коктейли, молочные шейки на сезонных ягодах и необычные мини-миксы.

Подробности
в телеграме

И еще кое‑что

Air Max Day

5 апреля, на «Дизайн заводе»

© Kickspaper

День, посвященный легендарной технологии, разработанной дизайнером Тинкером Хэтфилдом для компании Nike в 1987 году. С тех пор кроссовки с баллонами стали культовыми.

В программе запланированы выступления спикеров, конкурсы и много-много кроссовок. Среди участников события — Avito, SuperStep, Kickspaper, AirMaxFam, «Волковская пивоварня», Codered, MRKT+, Sneakershot и Only Human.

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на сайте

Парад современного российского кино

апрель, в «Betboom Доме Динамо»

Кадр из фильма «Человек из Подольска»
© ООО «Компания „Новые люди“»

Весь апрель киноклуб «Betboom Дома Динамо» и медиапроект «Улица Балабанова» будут показывать авторское российское кино последних лет. Зрителей ждут не только смотры успешных дебютных работ и фестивальных хитов, но и встречи с режиссерами.

4 апреля покажут пронзительную драму «Свет» Антона Коломейца, 5 апреля — абсурдистскую трагикомедию «Человек из Подольска» Семена Серзина, 11 апреля — фантастическую картину «Пришелец» Ивана Соснина, 19 апреля — подростковую комедию «Каникулы» Анны Кузнецовой, 24 апреля — северную сказку «Агнию» Павлы Стратулат, а 26 апреля — «Страсти по Матвею» Сергея Ильина. Вход свободный по предварительной регистрации.

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на сайте

Техно-йога

7, 14, 21, 28 апреля, в пространстве ODMO

© FbyF Studio/Pexels

Каждый понедельник в особняке XIX века проходит йога под техно-сет, ритм которого соответствует частоте сердечных сокращений. Сбор гостей начинается в 19.00, а практика стартует в 19.30. Стоимость: early bird — 1870 рублей, обычный тариф — 2200 рублей.

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на сайте

Non/fictio№

10–13 апреля, в Гостином Дворе

© Non/fictio№

Главное книжное событие весны. На стендах будут представлены новинки литературы, редкие находки, фантастика, фэнтези, мемуары, биография и поэзия. На Non/fictio№ также пройдут лекции, семинары, дискуссии и встречи с писателями.

В этом году ярмарка осталась без издательства Individuum. Но команда все равно разместит свой стенд и будет продавать книги в рюмочной «Барка» по тому же адресу.

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на сайте

«Любовь на троих. Любовные треугольники Серебряного века»

15 апреля, в пространстве ODMO

© Предоставлено пресс-службой

Доцент факультета журналистики МГУ Егор Сартаков расскажет за ужином о любовных треугольниках Серебряного века. Гости узнают, как сложились отношения Блока и Любови Менделеевой; почему Ахматова и Глебова-Судейкина делили не только ужин, но и партнера, и многое другое.

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на сайте

Ceramania

19–20 апреля, в «Даниловском Event Hall»

© Предоставлено пресс-службой

На маркете будет представлено 130 лавочек с керамикой, ювелиркой, стеклом и текстилем. Помимо этого, каждый гость сможет поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции от ремесленников.

В этом году фестиваль будет проходить на просторной площадке, что сделает его более комфортным для гостей и участников, поэтому вход будет платным — 100 рублей.

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на сайте

Курс «Наивное шитье»

20, 27 апреля, 4, 11 мая, в «Доме Липы»

© Предоставлено пресс-службой

Второй поток курса «наивного» шитья, где не будет сложных выкроек и точных расчетов. За четыре занятия участники смогут сшить три вещи: рубашку, стеганый шопер и жилетку. У каждого будет своя машинка, ткани на выбор и все необходимые материалы. Куратором курса выступит Настя Царева — основательница «Своя Ателье».

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на сайте

Лекция «История проституции»

22 апреля, в пространстве ODMO, 18+

© Предоставлено пресс-службой

Арт-ужин от проекта YaAndArt, на котором гостям расскажут, как жили секс-работницы в разные эпохи — от храмовых ритуалов Месопотамии до блеска куртизанок Возрождения, а также почему власть то запрещала, то регулировала профессию. Атмосферу дополнят авторское меню и бокал просекко.

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на сайте

Ретроспектива «Любовное настроение Вонга Карвая»

31 марта — 8 апреля, в кинотеатре «Художественный»

Кадр из фильма «Чунгкингский экспресс»
© Ocean Shores Video

Старейший кинотеатр Москвы устраивает показы работ мастера атмосферных мелодрам и неонового кино Вонга Карвая. В программе — культовые «Любовное настроение», «Чунгкингский экспресс», «2046», «Падшие ангелы» и «Прах времен».

Художественный
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