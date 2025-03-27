Для новичков, любителей и заядлых синефилов: 18 московских киноклубов

Московская синематека и независимое пространство с широким спектром мероприятий — от показов и лекций до воркшопов и перформансов. Кинотеатр «‎Ноябрь»‎ группа энтузиастов придумала чуть больше года назад, и за это время он уже снискал популярность среди московских синефилов. Вместо массового и стереотипно авторского кинематографа организаторы «‎Ноября»‎ часто показывают анимацию, экспериментальное, любительское кино или что‑то из пленочных киноархивов. С выступлениями и программами сюда нередко заглядывают и киноведы с кинокураторами: только за последние несколько месяцев в синематеке прочитали лекции доктор искусствоведения Анжелика Артюк, режиссер и киновед Арсений Занин, кинокритик и историк кино Антон Мазуров.