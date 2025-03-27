Для новичков, любителей и заядлых синефилов: 18 московских киноклубов

Кинотеатр «Ноябрь»
Московская синематека и независимое пространство с широким спектром мероприятий — от показов и лекций до воркшопов и перформансов. Кинотеатр «Ноябрь» группа энтузиастов придумала чуть больше года назад, и за это время он уже снискал популярность среди московских синефилов. Вместо массового и стереотипно авторского кинематографа организаторы «Ноября» часто показывают анимацию, экспериментальное, любительское кино или что‑то из пленочных киноархивов. С выступлениями и программами сюда нередко заглядывают и киноведы с кинокураторами: только за последние несколько месяцев в синематеке прочитали лекции доктор искусствоведения Анжелика Артюк, режиссер и киновед Арсений Занин, кинокритик и историк кино Антон Мазуров.
Знакомые с этими именами и увлекающиеся экспериментальным, артхаусным кино синефилы почувствуют себя в «Ноябре» в «своей тарелке». Для неподготовленного же зрителя поход в синематеку может показаться испытанием. Но если пристанище отчаянных киношников с легким градусом милого снобизма вызывает у вас чувство неподдельного интереса и любопытства, то хотя бы раз заглянуть точно стоит.
Каждое воскресенье организаторы выкладывают расписание событий на ближайшую неделю в телеграм-канале. А еще у «Ноября» есть ютуб-канал, где можно найти записи прошедших лекций.
«Вертикали»
Еще одно синефильское место, где регулярно организовывают показы фильмов, о которых вы с большой вероятностью раньше не слышали. «Вертикали» — это объединение из нескольких киносообществ, которые проходят в художественном пространстве Île Thélème. Как и в кинотеатре «Ноябрь», в здесь часто показывают фильмы с пленки, арт-хаус, авангардное и экспериментальные кино.
Отдельного внимания заслуживает киноклуб «Молодое кино», в котором показывают дебютные работы начинающих режиссеров. Показы проходят два раза в месяц и сопровождаются дискуссиями с создателями картин. Фильмы показывают разные — как фестивальные, так и любительские. Работы, которые отбирают для просмотра, часто объединены тематически. В феврале, например, показывали фильмы, созданные с помощью нейронных технологий, а в конце прошлого года проходил спецпоказ под названием «Видеоарт, экспериментальное».
О киномероприятиях в Île Thélème можно найти информацию на их сайте или в телеграм-канале «Киновертикалей».
Gaze
Еженедельный феминистский киноклуб, который проходит по воскресеньям в «Открытом пространстве». gaze был основан два года назад студентками НИУ ВШЭ как университетское сообщество о женском кинематографе и сейф-спейс, где после кинопоказа все желающие могут в дружеской обстановке обсудить темы, связанные с феминизмом, патриархатом, сестринством, личным опытом и многим другим.
Сейчас gaze позиционирует себя как горизонтальное независимое киносообщество, в котором каждый может предложить картину для следующего просмотра и организовать его. Фильмы в киноклубе показывают разные — от работ культовых режиссерок прошлого века до современных документальных картин и ромкомов. После каждого показа проходят теплые обсуждения, где каждый участник или участница могут поделиться своими впечатлениями. А после обсуждения организаторки нередко зовут желающих выпить по стакану пива в ближайшем баре.
Информацию о следующий встречах основательницы киноклуба размещают в своем телеграм-канале.
ergo sum
Единственный клуб в нашей подборке, который организует ночные кинопоказы. Каждую субботу за полчаса до полуночи экстремальные кинолюбители собираются в «Циферблате на Кузнецком мосту», чтобы всю ночь смотреть и обсуждать фильмы. Обычно для киноночей кураторы клуба выбирают две-три знаковые работы одного режиссера или определенное направление в кинематографе. Например, в одну из встреч в феврале показывали фильмы режиссеров Югославской черной волны, а в январе проводили ночь Чехословацкой анимации. В перерывах между фильмами участники в расслабленной атмосфере делятся своими впечатлениями и мнениями.
Показы киноклуба проходят в антикафе «Циферблат», поэтому просмотр фильмов сопровождается приятным бонусом — безлимитными бесплатными сладостями и кофе. И если от печенья и конфет ночью можно отказаться, то большой стакан кофе для такого досуга точно понадобится.
Анонсами киноночей организаторы делятся в телеграм-канале.
«Воскресный киноклуб»
Еще один киноклуб, проходящий в антикафе «Циферблат». Воскресный киноклуб существует уже около четырех лет и, как можно догадаться, всегда проходит по воскресеньям. Формат простой — просмотр фильма и последующее обсуждение в приятной компании кинолюбителей. За несколько лет регулярных показов в киноклубе сформировалось дружелюбное комьюнити, в котором можно открыто поделиться своими интерпретациями и мыслями о просмотренной картине.
Программа у киноклуба всегда разнообразная — отбираемые фильмы не привязывают к конкретному жанру, историческому периоду или стране. Кураторы показов обычно выбирают либо знаковые для истории кинематографа работы, либо достойные внимания картины, которые интересно обсудить в большой компании. За этот год в киноклубе уже успели посмотреть и обсудить «Город астероидов» (2023) Уэса Андерсона, «Бассейн» (2003) Франсуа Озона, «400 ударов» (1959) Франсуа Трюффо, «Трудности перевода» (2003) Софии Копполы и несколько других фильмов.
За анонсами следующих встреч киноклуба можно следить в их телеграм-канале.
Vortex cinema
«Вихревой» (vortex в пер. с англ. — вихрь) киноклуб, который зародился в стенах Шанинки, но теперь постепенно выходит за его пределы. У киноклуба нет определенной кураторской рамки, поэтому организаторы показывают фильмы разных жанров и направлений. Основной ориентир — авторское, малоизвестное кино, которое часто ускользает из поля зрения большинства зрителей. Часто на обсуждения просмотренных работ приглашают и самих режиссеров. Хотя vortex cinema не является клубом документального кино, при выборе фильмов кураторы клуба часто отдают предпочтение именно неигровым картинам. Со слов одной из создательниц киноклуба, именно в документальных историях больше пространства для осмысления нашей реальности.
Фестивали и паблик-токи — два других направления деятельности киноклуба. Например, прошлой осенью кураторы vortex cinema совместно с медиа о доккино БЛИ (К) и кинокритиком Юрием Михайлиным организовали фестиваль одноминутного кино «Что происходит?», а сейчас обсуждают возможное сотрудничество с другим международным кинофестивалем. На паблик-токи, которые начали проводить недавно, создатели киноклуба приглашают фестивальных агентов, продюсеров и режиссеров, где они вместе обсуждают связанные с кинематографом и киноиндустрией темы. Многогранная активность киноклуба позволяет ему быть универсальным пространством для людей разного бэкграунда — как заядлых любителей авторского кинематографа и связанных с индустрией людей, так и для тех, кто только начинает интересоваться немейнстримным кино.
О своих будущих мероприятиях организаторы vortex cinema рассказывают в телеграм-канале.
OPIA
Самый известный и, возможно, единственный независимый клуб документального кино, который существует с 2017 года. За 8 лет активной работы киноклуб реализовал огромное количество мероприятий — от обычных камерных показов до собственных фестивалей и мультиформатных ивентов. В последнее время мероприятия организовывают нечасто — примерно раз в пару месяцев.
За все годы своего существования OPIA стала не столько киноклубом, сколько пространством для исследования реальности через документальные практики и тесным комьюнити любителей и режиссеров неигрового кино. Если вы интересуетесь документальным кино, сами его снимаете или хотите стать частью сообщества независимых документалистов, то OPIA — однозначно место для вас.
Информацию о мероприятиях организаторы размещают в телеграм-канале.
Киносалоны в ODMO
Киносалоны в ODMO — это показы фильмов с фуршетом, которые могут заинтересовать тех, кому не подходит формат камерных киноклубов. Event-площадка ODMO регулярно организовывает разноплановые тематические мероприятия, среди которых и неординарные киноивенты. На их салонах классический кинопоказ соединяется с высокой кухней, меню которой меняется от фильма к фильму. На обсуждения организаторы часто приглашают кинокритиков и авторов каналов о кино, чтобы сделать дискуссии более интересными и живыми.
Если вы находитесь в поиске более изысканного киноэкспириенса, то мероприятия в ODMO, вероятно, ваш вариант. Иногда киновечера даже сопровождаются караоке! Как, например, на показе любимого всеми мюзикла «Mamma MIA!»
Информацию о мероприятиях ODMO можно найти в их паблике во ВКонтакте, телеграм-канале или на сайте Timepad.
La commune
La commune — это не просто киноклуб, а настоящее объединение мечтателей и идеалистов. Проект был создан осенью прошлого года из‑за желания организовать независимое, уютное пространство, где можно было бы говорить о кино «просто, но глубоко» — дискутировать, вместе искать и изобретать смыслы, делиться эмоциями от просмотренного. Организаторы киноклуба стараются сделать La commune пространством, доступным для разнородной аудитории — и для новичков, и для прожженных синефилов. Среди недавних показов — такие жемчужины авторского кино, как «Великий диктатор» (1940) Чарли Чаплина, «Газовый свет» (1944) Джорджа Кьюкора, «Город уснул» (2020) Марии Игнатенко и «Про уродов и людей» (1998) Алексея Балабанова. Помимо кинопоказов создатели киноклуба регулярно организуют лекции.
В La commune важно не столько, что показывают, сколько как — организаторы уделяют особое внимание созданию подходящей фильму атмосферы. Поэтому каждый показ проходит при свечах и среди декораций, чтобы зрители могли полностью погрузиться в фильм и оказаться внутри кадра.
Об актуальных мероприятиях La commune можно узнать в их телеграм-канале.
Киноклубы «Москино»
Об артхаусных кинотеатрах «Москино», где часто показывают непрокатное авторское кино и фильмы в оригинале с русскими субтитрами, знает, наверное, каждый москвич-синефил. Но не всем известно, что в двух из них — в «Юности» и «Факеле» — есть свои киноклубы с ведущими-киноведами и обсуждениями после просмотра. Идеальный вариант для тех, кому может быть неловко ходить на показы независимых киноклубов и кто хочет глубже погрузиться в контекст просмотренного фильма.
Картины в рамках киновстреч показывают разнообразные. Мартовская программа «Факела» состояла из «ярких кинохитов, ставших триумфаторами проката». Среди них «Гражданин Кейн» (1941), «Убийство священного оленя» (2018) и «Воспоминания об убийстве» (2003). Программа «Юности» еще более неординарная — документальный фильм про Эми Уайнхаус, «Ласточка» (2024) с последующим обсуждением с самой режиссеркой Маликой Мухамеджан, американская комедия «Как разговаривать с девушками на вечеринках» (2018) и советский фильм Никиты Михалкова от книжного киноклуба.
Анонсы киноклубов можно найти в разделе «Специальные мероприятия» на сайте Москино.
Дискуссионный киноклуб, в рамках которого показывают классику мирового кино от Ингмара Бергмана до Вонга Карвая.
Творческое объединение и киноклуб, где смотрят и делятся впечатлениями о разном кино — большом и маленьком, классическом и современном, студийном и малобюджетном.
Одна из инициатив творческого объединения в пространстве на Староконюшенном переулке. У киноклуба несколько кураторов, каждый из которых организовывает свой цикл показов, среди которых студенческие работы, картины в жанре фэнтези и фантастики, фильмы, снятые левыми режиссерами, и другие.