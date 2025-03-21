Бутерброд с икрой или рикотти? Узнайте, какой вы десерт из театрального буфета

Если вы открыли этот тест, кажется, театр вам небезразличен. А в каких театрах вас можно обнаружить чаще всего?
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Ваши эмоции, когда видите афишу нового спектакля?
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В середине спектакля начинается интерактив со зрителями — например, разговаривают с ними или делают участниками постановки. Ваша реакция?
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С театральными предпочтениями разобрались — теперь хотим узнать получше, какой вы человек. Представьте, что грядет какое‑то важное и ответственное мероприятие. Как будете готовиться?
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Какой комплимент вам было бы приятнее всего услышать от друзей или коллег?
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А как относитесь к сюрпризам, например, от друзей?
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