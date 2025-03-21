Театр

Бутерброд с икрой или рикотти? Узнайте, какой вы десерт из театрального буфета

Сегодня в 13:44
Прогулка до буфета — не менее приятная часть театрального экспириенса. Специально ко Дню театра «Афиша» вместе с сетью пекарен «Буше» подготовила особенное пирожное рикотти «Игристое-ананас» — ищите его в кафе Петербурга уже с 26 марта. А пока пройдите наш тест, который определит, какой десерт из буфета похож на вас.
Если вы открыли этот тест, кажется, театр вам небезразличен. А в каких театрах вас можно обнаружить чаще всего?
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Ваши эмоции, когда видите афишу нового спектакля?
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В середине спектакля начинается интерактив со зрителями — например, разговаривают с ними или делают участниками постановки. Ваша реакция?
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С театральными предпочтениями разобрались — теперь хотим узнать получше, какой вы человек. Представьте, что грядет какое‑то важное и ответственное мероприятие. Как будете готовиться?
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Какой комплимент вам было бы приятнее всего услышать от друзей или коллег?
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А как относитесь к сюрпризам, например, от друзей?
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