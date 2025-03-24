Шагаю по Москве: где искать нескучные экскурсии по городу

Это не совсем обычная экскурсия: прогулки с МХТ проходят без гида, но с наушниками. Вы скачиваете приложение, выбираете аудиоспектакль и гуляете по местам, которые указаны на карте. Так, можно отправиться в Царицыно, пройтись по окрестностям Театра им. Маяковского и оказаться в Лефортово. Есть вариант на дождливую погоду — аудиоспектакль в поезде МЦК. Всю дорогу в наушниках звучат голоса известных российских актеров, которые одновременно исполняют роли и делятся историческими фактами о местах, которые вы видите.