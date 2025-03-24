Шагаю по Москве: где искать нескучные экскурсии по городу

Образовательный проект рассказывает о Москве через архитектуру и инженерные особенности зданий. Здесь вы не найдете избитых центральных маршрутов. Часто прогулки проходят в районах, куда просто так не занесет, — скажем, в Бутырском, Чертаново и на Шаболовке. А экскурсии в хорошо знакомых местах помогают взглянуть на город по-новому: например, подняться на часовую башню Киевского вокзала и найти керамику на фасадах Лубянки.
У этого экскурсионного бюро интересный подход к программе: гиды говорят о городе и архитектуре через истории людей, которые жили и работали в нем. Например, прогулка по особняку Морозова включает не только осмотр шикарных залов, но и разговор об огромной семье владельца. А во время экскурсии в высотку на Котельнической набережной вы зайдете в четырехкомнатную квартиру, где раньше жили сотрудники МИД.
Музей современного искусства устраивает экскурсии не только по собственным выставкам. Почти каждый день гиды водят любителей конструктивизма в Дом Наркомфина. В прошлом веке он был жильем переходного типа для создания коммун. На экскурсии узнаете, как и зачем инженеры экспериментировали с пространством и как выглядят квартиры-ячейки. Приятный бонус — кофе-брейк в кафе на третьем этаже коммунального блока.
Это не совсем обычная экскурсия: прогулки с МХТ проходят без гида, но с наушниками. Вы скачиваете приложение, выбираете аудиоспектакль и гуляете по местам, которые указаны на карте. Так, можно отправиться в Царицыно, пройтись по окрестностям Театра им. Маяковского и оказаться в Лефортово. Есть вариант на дождливую погоду — аудиоспектакль в поезде МЦК. Всю дорогу в наушниках звучат голоса известных российских актеров, которые одновременно исполняют роли и делятся историческими фактами о местах, которые вы видите.
Здесь найдете разноплановые экскурсии под любой запрос. Если хотите познакомиться с окраинами города, отправляйтесь на прогулку по району Щукино. Если с центральной Москвой — по арбатским переулкам и домам меценатов Замоскворечья. Поклонникам модерна подойдет экскурсия в деревянный особняк Носова, известный необычной формой. А любители науки оценят маршрут по Нахимовскому проспекту с посещением Института океанологии РАН. В последнем увидите закрытые рабочие помещения и испытательный бассейн.
Историко-культурологический проект организует экскурсии по старинным районам города. На прогулке рассказывают не только об архитектуре зданий, но и о том, что в них происходило: балах, творческих вечерах, исторических встречах и судьбах жильцов. В частности, с гидом можно пройтись по окрестностям Хитровки и осмотреть местные «трущобы», доходный дом Натальи Тюляевой и Иоанно-Предтеченский монастырь. Конечно, вам обязательно расскажут, кто все это строил и кто здесь жил.
Помимо экскурсий по московскому метро, Музей транспорта организует прогулки с гидами на речных электросудах. Варианта пока два — от причала ЗИЛ до Южного речного вокзала и от причала Киевский до Сити-Центральный. Если отправитесь по первому маршруту, экскурсовод расскажет про трансформацию промышленных районов в жилые кварталы с нестандартной архитектурой. А во время прогулки по второму пути узнаете об истории метромоста, небоскребов Москва-Сити и Киевского вокзала.
Экскурсионное бюро водит разноплановые исторические экскурсии по Москве, в том числе с акцентом на мистику и тайны. Например, на прогулке по храму Василия Блаженного узнаете легенду об архитекторах, которых якобы ослепил Иван Грозный. А во время экскурсии по Донскому монастырю и некрополю вам расскажут, где похоронена пушкинская Пиковая дама и кто из друзей поэта предсказал появление интернета.