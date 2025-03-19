Музыка, спорт, лекции, кинопоказы: гид по фестивалю New Star Camp на курорте «Роза Хутор»

Концепция фестиваля 2025-го — Upshifting. На русский язык перевести термин одним словом не получится, поэтому организаторы сами объясняют, что подразумевают под ним. Одна сторона — техническая: увеличение количества слотов на тренировки, большее число разноплановых активностей, расширение фуд-кортов, грамотный контроль за исполнением программы. «Идеологическая же сторона Upshifting’а [подразумевает, что мы даем] нашим гостям не просто эскейп в горы и в то место, где над тобой висит незримый „колпак безопасности“ из похожих на тебя людей, — объясняет основатель фестиваля Игорь Игнатьев. — Еще мы даем возможность потратить время с максимальной пользой, чтобы [после возвращения из этого путешествия] появлялись новые мысли, знакомства, нейронные связи и ощущение того самого вайба, который не описывается словами, но остается в памяти».