Музыка, спорт, лекции, кинопоказы: гид по фестивалю New Star Camp на курорте «Роза Хутор»

New Star Camp — фестиваль с давней историей, его проводят на протяжении уже шестнадцати лет. А с 2021 года каждый сезон организаторы объявляют концепцию мероприятия, чтобы сформировать общее видение, задать определенный настрой и выстроить вокруг него программу.
Концепция фестиваля 2025-го — Upshifting. На русский язык перевести термин одним словом не получится, поэтому организаторы сами объясняют, что подразумевают под ним. Одна сторона — техническая: увеличение количества слотов на тренировки, большее число разноплановых активностей, расширение фуд-кортов, грамотный контроль за исполнением программы. «Идеологическая же сторона Upshifting’а [подразумевает, что мы даем] нашим гостям не просто эскейп в горы и в то место, где над тобой висит незримый „колпак безопасности“ из похожих на тебя людей, — объясняет основатель фестиваля Игорь Игнатьев. — Еще мы даем возможность потратить время с максимальной пользой, чтобы [после возвращения из этого путешествия] появлялись новые мысли, знакомства, нейронные связи и ощущение того самого вайба, который не описывается словами, но остается в памяти».
Организаторы фестиваля поставили перед собой цель погрузить гостей «в атмосферу свободы, экспериментов и технологий». Все активности распределили по четырем направлениям: Action, Music, Mind и Explore, — рассказываем про каждое из них.
Action
Это направление включает все спортивные активности: среди них специальный учебный сноупарк (с уроками лавинной безопасности), тренировки по джиббингуЭто акробатика, прыжки, скольжение и передвижение по специальным фигурам. и фристайлу. Самые азартные и уверенные могут записаться на соревнования (в том числе для новичков и детей). О тех, кто не заинтересован в зимних видах спорта, тоже не забыли: для них организовали беговой клуб, функциональные тренировки и йогу — каждый найдет что‑то подходящее.
Показывать свои таланты будут не только отдыхающие: впервые в истории фестиваля пройдет Кубок России по сноуборду в дисциплине Big Air: спортсмены продемонстрируют трюки на сноуборде, прыгая с большого трамплина. А еще райдеры в той же дисциплине посоревнуются в финале чемпионата России по фристайлу.
Music
Музыка — ведущее направление фестиваля, и в этом году организаторы сделали акцент на жанровом разнообразии: больше площадок и больше имен в лайнапе. На семи сценах за неделю New Star Camp выступят более 70 музыкантов: среди них как уже известные исполнители, так и перспективные новички, которые с высокой вероятностью пополнят ваши плейлисты. Гости услышат live-выступления Дельфина, группы «Сироткин», Гуфа, Кассеты, Friendly Thug 52 NGG, «Лауд», Антохи МС и других артистов. Dj-сеты тоже, конечно, в программе — ради танцев придется отбросить в сторону лыжи и сноуборд.
Mind
Движение — это жизнь, но не забываем и о других составляющих здорового духа и тела. Направление Mind на фестивале включает в себя лекторий («Формирование медиабренда сегодня» от «Правил жизни», «Нейросети в работе журналиста» от Setters Media и «Мода в беге» от Amazing Red), кинопоказы (можно будет посмотреть «Эстафету» и «Sofia a Story of the Half-Day Ticket»), коворкинг, стендап (от Фила Воронина и Насти Веневитиной), нетворкинг-игры, Dungeons & Dragons, воркшоп по ИИ-арту.
А еще «Яндекс» откроет «Сансетошную», ее цель — воссоздать атмосферу посиделок на офисной крыше. Не переживайте — работать и участвовать в дейликах не заставят, зато предложат встретить закат под акустическую музыку и душевные разговоры.
Explore
Разнообразные apres-skiФранцузское словосочетание, которое переводится «после лыж».-активности составляют направление Explore. Это ежедневно работающие лаунж-зоны и фуд-корты, на высоте 1100 и 1600 метров можно будет угоститься горячей едой: от чебуреков до европейского и американского стритфуда. Сюда также входят другие форматы и локации для исследования «Розы Хутор». Желающим сохранить теплые воспоминания о фестивале в материальном воплощении стоит заглянуть в мерчстор New Star Camp.