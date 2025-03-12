— Не хочу говорить, что я какой‑то супермен и мне все легко дается, это не так. Я с детства попал в суперкоманду, это очень помогло на старте. И мне повезло с природными данными. Не буду философствовать и умничать, рассказывая, что я исключительно правильным образом восстанавливаюсь, никогда не пью пиво и так далее. Все это у футболиста может присутствовать. У меня есть свои проблемные зоны — то же колено, — стараюсь держать себя в тонусе. Главное — мой запал к футболу не остыл и никуда не делся. Будь иначе, я бы давно закончил, и восстановления, массажи, качания пресса были бы мне ни к чему. Но я хочу продолжать. У меня полтора года контракта: если сейчас дам слабину, могу не вернуться на уровень. Лучше отработать честно и до конца.