Клуб «Клуб», скейт-бар, «Авиапарк» и мусорка: 7 мест в Москве, где собираются неформалы

Самый альтушечный бар Москвы и всего «сета рюмочных „Зинзивера“». О происходящем там в пятницу вечером безумии слагаются легенды и создаются мемы . Совсем скоро в «КК» откроется легендарная веранда, и вся неформальная молодежь столицы начнет проводить выходные именно там — под песни «Пошлой Молли» и со стаканом ерша в руке. В баре не только праздно проводят время: тут работает независимый магазин с селективной литературой, винилом и зинами, а при нем проходят собрания книжного клуба, куда, кстати, недавно заглядывал Рома Желудь. По будням здесь царит интеллигентский вайб: поэтические слэмы, лекции о культуре, презентации книг и показы кино и аниме, а на выходных в баре устраивают безумные пляски под диджей-сеты локальных артистов и шумные рок-концерты.