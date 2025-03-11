Клуб «Клуб», скейт-бар, «Авиапарк» и мусорка: 7 мест в Москве, где собираются неформалы

Клуб «Клуб»
Самый альтушечный бар Москвы и всего «сета рюмочных „Зинзивера“». О происходящем там в пятницу вечером безумии слагаются легенды и создаются мемы. Совсем скоро в «КК» откроется легендарная веранда, и вся неформальная молодежь столицы начнет проводить выходные именно там — под песни «Пошлой Молли» и со стаканом ерша в руке. В баре не только праздно проводят время: тут работает независимый магазин с селективной литературой, винилом и зинами, а при нем проходят собрания книжного клуба, куда, кстати, недавно заглядывал Рома Желудь. По будням здесь царит интеллигентский вайб: поэтические слэмы, лекции о культуре, презентации книг и показы кино и аниме, а на выходных в баре устраивают безумные пляски под диджей-сеты локальных артистов и шумные рок-концерты.
Клуб «Невротик»
Осенью на Яузской набережной, на месте бывших «Культа» и «Дичи», открылся новый клуб для музыкальных гиков — «Невротик». Сцена заведения стала площадкой для молодых независимых музыкантов, играющих в самых разных жанрах: от хип-хопа и блэк-метала до экспериментальной электроники, инди и джаза. В «Невротике» постоянно проходят кинопоказы, свопы, поэтические вечера, спектакли, лекции и музыкальные фестивали. Во время мероприятий можно перекусить сэндвичами, супами, хумусом и десертами.
Мусорка на Стрелецком
Молодые люди активно потянулись к мусорке на станции «Марьина Роща» в 2021 году. С этого момента местные жители регулярно наблюдают за картиной: компании зумеров ритуально мочатся за помойкой, оставляют там «дары» в виде еды, напитков и сигарет, а потом фотографируются — для паблика «Люди, которые ссут на Стрелецком». После репортажа «Афиши Daily», который привлек внимание общественности к этому безумному феномену, местные ЖКХ-ники обнесли помойку забором. Но это не остановило неформалов со всей России от путешествий до культовой помойки: видимо, ее уже не смоешь с карты андеграунда.
«Афиша Daily» не пропагандирует мелкое хулиганство или нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.
Торговый центр «Авиапарк» и Ходынское поле
Встретить школьников в черной оверсайз-одежде и ботинках на платформе можно на многих фуд-кортах страны, но в «Авиапарке» их концентрация особенно высока. В феврале 2023 года это место стало ареной битвы двух субкультур — ЧВК Реданцев и офников. Торговый центр продолжает привлекать нефоров и блогеров, которые делают на них контент. С наступлением тепла подростки покидают фуд-корт и отправляются снимать тиктоки и кататься на самокатах в ближайший парк на Ходынке.
Бары Punk Fiction и «Мотыга»
Во дворе пространства «Авиатор» соседствуют сразу два бара, привлекающие любителей тяжелого рока и экспериментальной электроники — Punk Fiction со скейт-спотом и ламповым интерьером и более брутальное руин-заведениеЗаведения, расположенные в старых и полуразрушенных зданиях. «Мотыга». Часто они совместно проводят рок-фестивали, а веранда между ними становится отличным местом для отдыха и перекура в теплое время. Аудитория здесь самая взрослая из всех мест в подборке, а в меню — много крафтового пива и хорошо представленная веганская кухня.
Креативное пространство «НИИ Снегири»
С июня группа энтузиастов ремонтирует бывшее здание НИИ драгоценных металлов на Варшавском, 58, превращая его в крупный арт-кластер. Креативное пространство постепенно оживает: здесь уже проходят тусовки, андеграундные концерты, джем-сейшены, игры в Dungeons & Dragons и перформансы. В «НИИ Снегири» также открылись творческие мастерские и локации для съемок. Среди резидентов — модные художники, поэты, дизайнеры, ремесленники, режиссеры и сценаристы.
Концертная площадка «Склад № 3»
Прямо сейчас в темном помещении в пяти минутах от станции «Электрозаводская» зарождаются будущие звезды шугейза, инди, хардкора, постпанка, панка, краута, психоделика и нойза и джаза. Атмосфера «Склада № 3» пропитана духом юного бунтарства: слэмящиеся вчерашние школьники, стены туалета, исписанные надписями и залепленные стикерами, DIY-интерьер и продажа мерча андеграундных коллективов. Помимо концертов и фестивалей, в бар можно заглянуть ради лекций, кинопоказов, поэтический вечеров и выставок.