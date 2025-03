Вводим в Kurs дела: как звучит главное андеграундное радио Москвы и кто его создает

Среди программ на KURS radio — кассетные сеты Tape to Tape, рубрика Spy From Moscow про ска, инструментальные джемы «Шорох», мрачная электроника «Демонов Грусти», просветительская передача о басовой культуре People Just Do Nothing, лекции о технологиях звукозаписи meio culto и истории артистов о создании треков Oramica.