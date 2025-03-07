Вводим в Kurs дела: как звучит главное андеграундное радио Москвы и кто его создает

Магазин виниловых пластинок Kultura Record Store на Трехсвяте, в самом тусовочном районе московской молодежи, превращается в радиостанцию по средам, пятницам и воскресеньям. Пять слотов вещания заняты регулярными шоу — а у KURS radio их больше 60.
«Ты заранее знаешь, что услышишь на массовых радиостанциях: Studio 21 крутит хип-хоп, а Radio Record — попсовую электронику. Это доступная музыка, найти ее не составляет труда. Фишка же KURS в разнообразии: за день ты можешь погрузиться в экспериментальный эмбиент, потом попасть на шоу о многообразии звуковых культур, услышать треки, которые еще нигде не выходили, и познакомиться с редким жанром гамеланВид традиционного индонезийского музицирования.. Наша задача — сплотить музыкальные комьюнити и сделать срез российской культуры: найти диджеев, обитающих на локальных тусовках, и показать демки, которые они пока передают только друг другу», — рассказали Даня и Тема, создатели KURS radio.
Среди программ на KURS radio — кассетные сеты Tape to Tape, рубрика Spy From Moscow про ска, инструментальные джемы «Шорох», мрачная электроника «Демонов Грусти», просветительская передача о басовой культуре People Just Do Nothing, лекции о технологиях звукозаписи meio culto и истории артистов о создании треков Oramica.
Как Даня и Тема создали KURS Radio
KURS radio основали два диджея — 23-летний москвич Даниил Prasdov и 30-летний петербуржец Артем Kid Cope. Пару лет назад они познакомились благодаря общему другу в Kultura Record Store в Питере. Этот виниловый магазин в 2018 году соосновал сам Тема, а еще за спиной у него было шоу на лос-анджелесском dublabВ 2015−2018 годах Тема вместе с другом Кириллом Hoavi вел передачу о русской электронной музыке на онлайн-радиостанции dublab, базирующейся в Лос-Анджелесе. и петербургском TESTFMВ 2018–2020 годах Тема вел шоу This & That на независимом онлайн-радио TESTFM.. Парень всегда ценил радийный формат за свободу: можно не как в клубе подстраиваться под танцпол, а играть то, что хочешь.
Тема давно вынашивал идею создать свой проект, и когда в Москве открылся филиал Kultura Record Store, Даниил кстати предложил посотрудничать. Они встретились, обсудили планы и поняли, что «вайбы у них совпадают». Так в апреле 2024 года состоялся первый эфир KURS radio. Быстро стало ясно: вдвоем с проектом не справиться, надо собирать команду. Сегодня в ней помимо основателей состоят SMM-специалистка Лиза Еськова, дизайнер Саша Осипов, менеджер Андрей Таран и куратор волонтеров Денис Калиниченко, которых, к слову, у KURS уже семь человек.
Главное — вайб. Как выступить на KURS radio
Чтобы стать артистом или ведущим шоу на KURS radio, нужно рассказать о себе и своих любимых музыкальных жанрах в специальной анкете. «Просматриваем сотни заявок, и многие в них отвечают сухо: я играю хаус-техно, и все. Мы же ищем людей, близких нашему вайбу: они хотят рассказывать о музыке, открыты новому, уважают коллег и занимаются диггингом редких и необычных треков. Иногда общаешься с человеком и понимаешь: для него музыка — это целая вселенная, о которой он готов говорить часами».
На медийность артиста и количество подписчиков создали KURS radio не смотрят, «главное, чтобы он был клевый чувак и любил хорошую музыку». Анкета — лишь один из способов найти каких‑то интересных людей: иногда Даню и Тему цепляет чей‑то сет на тусовке или на просторах SoundCloud — и они зовут этого человека выступить.
Почему онлайн-радио — не самый прибыльный бизнес
В начале основателям пришлось потратиться на покупку компьютера, микрофона, камеры и остальной техники, необходимой для трансляций. Посколько радио вещает из Теминой Kultura Record Store, за аренду помещения платить не надо. Как только ребята закроют вопрос с техническим оснащением и поймут, что их Boosty-саппортеры позволяют финансово содержать работу радио, они планируют стабильно платить ведущим и членам команды.
KURS — пока абсолютно не коммерческая инициатива, подчеркивают Даня и Тема. На проекте не зарабатывают ни они, ни артисты. При этом с ростом популярности KURS Radio резидентов стали чаще звать на выездные шоу-кейсы — так, летом диджеи выступали на борту ресторана-корабля Cruise и в клубе Blank. Основатели осознанно отправляют на выездные мероприятия самых активных резидентов, чтобы хотя бы разово их «поддержать копеечкой». Часть заработанных средств частично идет на нужды студии — покупку оборудования, которое все еще приходится занимать у друзей.
Сцена на фесте, покорение Питера и иностранцев: куда радио держит курс
Команда KURS мечтает однажды курировать сцену на фестивале. По их словам, в России такой формат непопулярен, но за рубежом это очень распространенная история: свои стейджи делали, например, Kiosk Radio, The Lot Radio и Resident Advisor.
Музыкальные энтузиасты также собираются выводить KURS на международный уровень и знакомить людей из других стран с российской электронной сценой. «Мы же слушаем британское радио NTS, нам интересно, что у них там происходит. У жителей других стран тоже органично появляется любопытство к тому, что создают в России. Наш ведущий Вася Сайко переехал в Японию, и недавно в качестве исключения у KURS состоялся эфир из Токио. Заметили, что после него японцы начали нас лайкать, им понравился контент. У KURS небольшая аудитория в пределах России, но надо смотреть шире», — убеждена команда.
А еще Даня и Тема в 2025 году собираются открывать филиал KURS radio в Петербурге: «Не хочется быть ограниченными только Москвой: в Питере есть много интересных ребят». Благодаря этому появится возможность добавить еще три дня эфира и приблизиться к вещанию 24/7. В отличие от московской, студия будет работать в закрытом формате: во время записей эфиров в помещение смогут попасть только резиденты.
Что о KURS говорят радиоведущие
Ведущий шоу «Вот это звуки», сооснователь московского бара Escapist и Stolovaya
«KURS radio — важная и крутая инициатива. Через их записи я нахожу неограненные алмазы среди диджеев, которые пока не играют каждую пятницу в популярных заведениях. Они будто настаивались как вино и прятались вне инфополя, чтобы теперь поделиться тем, что насобирали. Локальная музиндустрия из такого и создается».
«KURS radio создает вокруг себя комьюнити, и в этом я вижу ключевую роль инициативы. Когда музыканты разрозненны, то создаются некие пузыри и ощущение изолированности. Люди с такими ценностными ориентирами, как у Дани и Темы, нужны индустрии: прежде музыки они ставят солидарность, безопасность, доступность и горизонтальность сообщества».
Ведущий шоу «Демоны Грусти», основатель бренда Volchok и магазина «Общее/Частное»
«Для меня KURS — это фиксатор актуальной диджейской движухи и возможность поэкспериментировать как артисту. Например, для подготовки сета я несколько дней собирал и изучал новые музыкальные направления tanzelcore и keller synth, распечатывал обложки и писал текст. Свести это все мне нормально не удалось, но от подготовки получил удовольствие. Надеюсь, проект будет долгоиграющим и стабильным, а ребята останутся собой».
Ведущий шоу Angel Dust, художник и татуировщик
«KURS — по-настоящему независимый проект, а в каждом выпуске слышится самовыражение и уникальность артистов. Вижу будущее KURS на официальной FM-волне и искренне надеюсь, что скоро эфиры будут вдохновлять миллионы человек, и все это это благодаря здоровому упорству и трудолюбию Даниила и Артема».
Трансляции и записи эфиров KURS radio доступны на YouTube и SoundCloud, а совсем скоро у проекта появится собственный сайт с круглосуточным вещанием. За новостями проекта можно следить в телеграм-канале.