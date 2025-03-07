Вводим в Kurs дела: как звучит главное андеграундное радио Москвы и кто его создает

KURS radio основали два диджея — 23-летний москвич Даниил Prasdov и 30-летний петербуржец Артем Kid Cope. Пару лет назад они познакомились благодаря общему другу в Kultura Record Store в Питере. Этот виниловый магазин в 2018 году соосновал сам Тема, а еще за спиной у него было шоу на лос-анджелесском dublabВ 2015−2018 годах Тема вместе с другом Кириллом Hoavi вел передачу о русской электронной музыке на онлайн-радиостанции dublab, базирующейся в Лос-Анджелесе. и петербургском TESTFMВ 2018–2020 годах Тема вел шоу This & That на независимом онлайн-радио TESTFM.. Парень всегда ценил радийный формат за свободу: можно не как в клубе подстраиваться под танцпол, а играть то, что хочешь.