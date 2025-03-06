Сильный пол

Между нами, девочками: 10 идей, как отметить 8 Марта женской компанией

Сегодня в 07:00
Международный женский день — праздник, который хочется отметить с любимыми подружками, сестрами и мамами. Собрали для вас 10 развлечений на любой вкус: от создания ковров до киномарафона и арт-бранча.

Попариться в «Алатыре»

© «Алатырь»

Отметить 8 Марта компанией можно в стильной бане на реке Клязьма. Базовая программа здесь включает стол с приветственным угощением и самоваром, аромамасла, звукотерапию, мыльную помывку и скрабирование. После нескольких этапов парения сможете окунуться в холодную купель и воспользоваться солевой ванной для ног. А в финале — отдых на фотогеничных сенных качелях.

Адрес
Адмиральская, влад. 1, стр. 1
Стоимость посещения
от 70 000 р. на 2 человека
Сайт
alatyrbanya.ru

Попробовать спешел в Senti Menti

© Senti Menti

Ресторан на Солянке специально к 8 Марта ввел в меню нежный бисквитный десерт со сметанным кремом и джемом. Он украшен множеством фиолетовых и белых бутонов из шоколада — визуально напоминает алтайское весеннее поле. Кстати, десерт достаточно большой — можно смело брать на двоих.

Адрес
Солянка, ½, стр. 1
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Сайт
sentimenti.moscow
Senti Menti
Ресторан / Солянка, 1/2, стр. 1
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Погулять по «Аптекарскому огороду»

© «Аптекарский огород»

Посмотреть на первые тюльпаны, нарциссы и крокусы можно в Ботаническом саду МГУ. Тут до 22 марта идет ежегодная выставка «Репетиция весны» с темой «Загадочные сады Персии». В центре экспозиции — Персидский сад с прудом и тремя фонтанами в окружении тюльпанов и цитрусовых. Можно также побродить по оранжереям, на стенах которых найдете картины и плакаты с дворцами и пейзажами Персии.

Адрес
просп. Мира, 26, стр. 1
Стоимость вдохного билета
500 р.
Сайт
hortus.msu.ru

Сделать ковер на мастер-классе в мастерской Rowrug

© Rowrug

В мастерской Rowrug на «Хлебозаводе» весь день будут тафтинг-девичники. Сможете создать яркий ковер 40×40 см с помощью специального пистолета — инструкторы научат шить и проклеивать задник. В честь праздника гостям студии подарят цветы и угощения. Зовите подруг, сестер и мам — компаниям от четырех человек дают скидки.

Адрес
Новодмитровская, 1
Стоимость посещения
от 5500 р.
Сайт
rowrug.ru

Сходить на арт-бранч «Женщины эпохи авангарда» в центр «Зотов»

© Центр «Зотов»

Центр «Зотов» 8 Марта устраивает камерный арт-бранч с лекцией и экскурсией по выставке «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». Поговорите о главных художницах 1910–1920-х, выберете самую эпатажную пару того времени и узнаете, кто дал кличку мопсу Ив Сен-Лорана.

Адрес
Ходынская, 2, стр. 1
Стоимость посещения
3500 р.
Сайт
centrezotov.ru

Заняться дживамукти-йогой в студии «Поток»

© «Поток»

Если вам с подругой хочется провести время активно, запишитесь на класс по йоге в студию «Поток». Направление «Дживамукти» отличается от привычной «Хатхи» особым стремлением к расслаблению и ощущению собственного тела. В программе — асаны в спокойном темпе и упражнения на статическое удержание.

Адрес
Климашкина, 20
Стоимость посещения
1400 р.
Сайт
potok.yoga

Потанцевать на Applique в Gazgolder Club

© Gazgolder Club

В 11 вечера команда Applique устраивает вечеринку с классным лайнапом: в Москву из Берлина прилетает диджей Филипп Горбачев. Берите с собой подружек и встречайте весну с новым классным сетапом. Помимо него услышите выступления Digital Ivan, Levandowskiy, Mark S и других артистов.

Адрес
Нижний Сусальный пер., 5, стр. 26
Стоимость посещения
от 1500 р.
Сайт
gazgolderclub.ru

Устроить марафон фильмов с Юрой Борисовым в кинотеатре «Октябрь»

Кадр из фильма «Анора»
© Neon

В киноцентре «Октябрь» покажут сразу пять фильмов с самым популярным российским актером. Приготовьте много попкорна — программа начнется в полдень и продлится до полуночи. Сможете увидеть оскароносную «Анору» и масштабную экранизацию «Мастера и Маргариты», а еще «Хрусталь», «Кентавра» и «Быка».

Адрес
Новый Арбат, 24
Стоимость
от 700 р.
Сайт
karofilm.ru

Погулять по библиотеке Дома творчества «Переделкино»

© Дом творчества «Переделкино»

В Переделкино в выходной пройдет экскурсия по библиотеке Дома творчества. Ее хранитель и заведующий Денис Крюков расскажет, как здесь появилась большая книжная коллекция. А еще поделится смешными и необычными историями, которые здесь случились, и покажет книги с автографами авторов.

Адрес
пос. Переделкино, Погодина, 4
Стоимость посещения
200 р.
Сайт
pro-peredelkino.org

Купить себе подарок на маркете в особняке Лемана

© «Творческие люди»

В особняке В.А.Лемана 8 марта, с 11.00 до 21.00, будет большой весенний маркет. Сможете компанией погулять по нарядным залам и устроить друг другу фотосессии, а еще найти подарки: свечи, духи, декор для дома, авторскую посуду и винтажные украшения от европейских и американских брендов. В одной из комнат будет импровизированное кафе — для кофе-брейка.

Адрес
Гороховский пер., 19
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