Между нами, девочками: 10 идей, как отметить 8 Марта женской компанией

Посмотреть на первые тюльпаны, нарциссы и крокусы можно в Ботаническом саду МГУ. Тут до 22 марта идет ежегодная выставка «Репетиция весны» с темой «Загадочные сады Персии». В центре экспозиции — Персидский сад с прудом и тремя фонтанами в окружении тюльпанов и цитрусовых. Можно также побродить по оранжереям, на стенах которых найдете картины и плакаты с дворцами и пейзажами Персии.