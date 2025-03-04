От Брюллова до Булановой: чем заняться в Петербурге в марте

Выставки
«Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения»
до 14 апреля, в Корпусе Бенуа (Русский музей), 16+
К юбилею гиганта советского искусства Русский музей показывает десятки работ из своего собрания: культовую живопись Александра Дейнеки «Раздолье», «Сбитый ас», «Текстильщицы» и «Бег», а также менее известные работы — рисунки, акварели, плакаты и пейзажные зарисовки, написанные им в зарубежных поездках: в том числе «Нью-Йорк» и «Вена. Стефанкирхе». Хайлайт экспозиции — мозаичные панно «Утро» (1949) и «Хоккеисты» (1959–1960), которые демонстрируются впервые за пятьдесят лет.
«Парад/В будущем»
с 1 марта, в «Росфото», 12+
Персональная выставка китайского фотографа-художника Алмонда Чу состоит из двух частей. Первая, «Парад», — это серия автопортретов, снятых в том числе в Москве и Петербурге, с размышлениями о единстве, дружбе и взаимоуважении в современном обществе. В проекте «В будущем» Чу пытается обозначить для себя образ будущего «в обстановке экстраординарных событий, в том числе пандемии COVID-19».
«Виктор Цой. Легенда»
до 30 сентября, в «Севкабель Порту», 12+
За плечами архитектора Агнии Стерлиговой и продюсера Александра Кармаева из бюро Planet9 — выставки-блокбастеры «Балабанов» и «Панк-культура. Король и Шут». Их главный проект этого сезона — байопик о Викторе Цое. Вместе с креативным продюсером выставки, сыном лидера группы «Кино» Александром Цоем, они представили уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы и картины, а также малоизвестные кадры семейной хроники Цоя.
«Ассамбляж, объект, инсталляция»
до 21 апреля, в Мраморном дворце (Русский музей), 12+
Русский музей продолжает показывать новаторские экспозиции: вслед за посвящением Сергею Курехину в Мраморном дворце представили гид по предметному дизайну. Выставка прослеживает эволюцию ассамбляжа, объекта и инсталляции в отечественном искусстве через работы Ильи Кабакова, Тимура Новикова, Петра Белого, Аллы Урбан, Владимира Янкилевского, Александра Бродского, Ольги и Александра Флоренских, Александра Дашевского и других художников.
«Монолит» Андрея Кузьмина
до 26 апреля, в Name Gallery, 16+
Экс-«митек», участник «Новой академии» и основатель арт-группы «Васильки» Андрей Кузьмин в своей живописи, графике и инсталляциях размышляет о вечности, времени и взаимодействии человека с высшими силами. В центре его новой выставки — позаимствованный из «Космической одиссеи» Кубрика образ Монолита, который «вечен и навсегда»: «Он везде: на Земле, на заброшенной советской стройке, в облаках Юпитера, в океанах Европы или за двадцать тысяч световых лет отсюда».
«КВ-7. Михаил Рогинский»
до 14 марта, в музее «Полторы комнаты», 16+
Музей Иосифа Бродского открыл новое пространство — «Квартиру № 7» с Литейной стороны дома Мурузи. Среди оголенных стен с проступающей кирпичной кладкой и нависающим над ней потолком из профлиста показывают работы одного из «отцов российского поп-арта» Михаила Рогинского. Это первая за двадцать лет персональная выставка художника в Петербурге. Более двухсот вошедших в экспозицию картин долгое время стояли рядами в небольшом помещении в промзоне на окраине Москвы, а после завершения выставки их передадут в частные и музейные собрания.
«Лев Юдин»
8–23 марта, в «Квартире № 34» музея «Полторы комнаты», 16+
Еще одно пространство музея «Полторы комнаты» — это «Квартира № 34» в мемориальной парадной на улице Пестеля на пятом этаже, проекция коммунальной квартиры № 28, где жила семья поэта. С 1889 по 1892 год ее снимали Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус.
В марте здесь откроется выставка авангардиста и ученика Казимира Малевича Льва Юдина. В экспозицию войдут книжная и журнальная графика, макеты и эскизы иллюстраций к детским книгам, виртуозная силуэтная аппликация, рисунки и офорты 1930–1940-х, а также эксперименты с бумажной скульптурой. Все работы будут выставлены на аукционе «Литфонда», который состоится 22 марта.
«Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П.Брюллова»
до 12 мая, в Михайловском дворце (Русский музей), 12+
К юбилею Карла Брюллова Русский музей подготовил масштабную выставку, в экспозицию которой вошли около ста шестидесяти полотен кисти художника и сотни акварелей и рисунков из Третьяковки, Эрмитажа, Царского Села и других музеев, а также частных собраний Петербурга и Москвы. Центральным экспонатом стало отреставрированное эпическое полотно «Последний день Помпеи», восстановление которого проходило прямо в Корпусе Бенуа — зрители могли наблюдать за процессом через прозрачные двери.
«Вперед и вверх»
до 20 марта, в арт-пространстве «Сегоднязавтра», 16+
В репинском арт-пространстве размышляют о том, как меняется художественная практика в эпоху искусственного интеллекта. Среди авторов — молодой режиссер Иван Туруханов, штатный фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец, оператор «Лендока» Сергей Скворцов и другие. Главное в их работах — это динамика: напряженные ракурсы пленочной фотографии встречаются с кадрами, снятыми на цифровую камеру или доработанными с помощью редакторов.
«City of Lost Adults»
до 16 марта, в Anna Nova, 18+
Сюжет выставки Михаила Левиуса разворачивается в мире, вдохновленном американской массовой культурой и эстетикой компьютерных игр девяностых годов с их детализированными фонами и размытыми персонажами. Название проекта отсылает к игре «The City of Lost Children», которая в детстве запомнилась художнику своей специфической атмосферой и предгрозовой палитрой. «И вот, спустя годы, я осознал, что этот „Город потерянных детей“ вырос вместе со мной, превратившись в „Город потерянных взрослых“», — признается он.
«Марк Шагал. La Bible»
до 27 июля, в культурном квартале «Брусницын», 12+
В экспозицию масштабной выставки Марка Шагала вошли восемьдесят четыре оригинальные литографии, которые иллюстрируют события Ветхого Завета. Двадцать четыре из них были выполнены в рамках серии «Окна Иерусалима» — это эскизы витражей для синагоги при госпитале в Иерусалиме. Дополняют выставку работы современных художников монументальной живописи Александра Демидова, Евгения Панина и Ирины Бричагиной, которые вступают в творческий диалог с наследием Шагала.
Театр
Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты»
6–7, 21 марта, в Театре им. Комиссаржевской, 18+
Режиссер Александр Баргман поставил спектакль по мотивам одноименной комедии Островского — этот текст, по его мнению, «сегодня необычайно актуален». Сюжет о небогатом дворянине, который хочет проникнуть в среду «власть имущих» и сделать себе карьеру, он трактует как историю творческого человека, артиста и лицедея. Талантливо и расчетливо герой пьесы втирается в доверие к «сильным мира сего», и только своему дневнику поверяет подлинные, сокровенные мысли о них.
Гастроли Большого театра
14–16 марта, в Мариинском театре, 12+
В марте главные театры страны обменяются гастролями. На сцене Мариинского театра Большой театр покажет оперу-былину «Путешествие в Реймс» Джоаккино Россини — историю любви на фоне церемонии коронации Карла X Французского. Премьера постановки состоялась в 2018 году, над ней работали Нидерландская национальная опера (Амстердам), Королевская Датская опера (Копенгаген) и Опера Австралии (Сидней).
Гастроли МХТ им. Чехова
23 марта — 8 апреля, в концертном зале «Октябрьский», БДТ им. Товстоногова и Александринском театре, 18+
Ставшие традицией петербургские гастроли МХТ имени Чехова на этот раз обещают быть грандиозными. На трех сценах покажут восемь разноплановых спектаклей: от парада звезд в литературно-музыкальном вечере «Истории любви» до панк-комедии «Как вам это понравится» по Уильяму Шекспиру, от новых мхатовских прочтений чеховской «Чайки» и лермонтовского «Маскарада» до экспериментальных и камерных «Чрево» и «Соня-9». Свой спектакль привезет и худрук театра Константин Хабенский — постановку «Враки, Или завещание барона Мюнхгаузена».
Театр на Разночинной
в марте, 16+
В Петербурге появился новый театр. У Театра на Разночинной нет постоянной труппы и пула режиссеров, поэтому в камерном пространстве можно увидеть многообразие жанров: интеллектуальный стендап Бориса Павловича «Митьки никого не хотят победить» с Боуи и Пушкиным в числе героев, библейскую историю о непокорном пророке «Иона», «Осень патриарха» по Маркесу, «Што-с» по незавершенной поэме Лермонтова или «Список 313» о Берлине 1933 года, когда в городе, как и по всей Германии, публично сжигали книги.
Спектакль «Ромео и Джульетта во мгле»
7–8, 18 марта, в МДТ — Театре Европы, 16+
Новый спектакль Льва Додина поставлен вместе с учениками его молодой студии. Это своего рода миф о любви, в каждом поколении и в каждой эпохе сталкивающейся с все новым и вполне реальным злом. За граффити, в декорациях которых разворачивается действие, отвечал Ник Касьяненко, актер и стрит-арт-художник, вместе с Кириллом Люкевичем получивший «Золотую маску» за спектакль — променад по заброшкам «4elovekvmaske».
Спектакль «Материнское сердце»
5–7 марта, в БДТ им. Товстоногова, 16+
Спектакль Андрея Могучего «Материнское сердце» с успехом идет в БДТ с 2022 года. Взяв за основу с десяток шукшинских рассказов, тексты Николая и Елены Рерих, стихи Козьмы Пруткова, а также образы из произведений Гоголя, Гете и Достоевского, Могучий затеял грандиозное роуд-муви по бескрайним просторам русской беды с не менее грандиозной Ниной Усатовой в главной роли.
Спектакль «Исследование ужаса»
7, 27 марта, в музее «Полторы комнаты», 18+
Сенсационный спектакль, получивший в 2020 году «Золотую маску», режиссер Борис Павлович поставил по мотивам произведений «чинарей» — домашнего содружества ленинградских поэтов и философов, в которое входили Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, Александр Введенский и другие. Это не документальное воспроизведение исторического периода, а попытка вглядеться в природу мышления, способов взаимодействия поэтов и мыслителей прошлого века.
Музыка
Концерт группы «Макулатура»
28 марта, в клубе «Космонавт», 18+
Евгений Алехин и Константин Сперанский обещают устроить «мистерию, мрачный и гротескный праздник». По случаю наступления весны, что тоже «важнейшее дело в целом году», будут хиты и редкие песни: рэпчик, сыгранный вживую расширенным составом — с барабанами, басом, электрогитарами и клавишными в «невероятно шумных и тревожных аранжировках».
Концерт «Therr Maitz с хором и оркестром»
7 марта, в клубе A2, 16+
Группа Therr Maitz, возглавляемая музыкантом и идеологом шоу LAB Антоном Беляевым, даст большой концерт с оркестром и хором — прямо как на первом петербургском Пикнике «Афиши», который прошел летом 2024 года. Это будет «уникальный музыкальный перформанс, где встретятся страсть к импровизации и выверенная музыкальная геометрия».
Концерт дуэта «Базар»
16 марта, в клубе «Космонавт», 18+
Московский инди-дуэт делает витиеватую изобретательную поп-музыку. Вместо прямолинейных бэнгеров — зарисовки о любовной лихорадке, разбитых сердцах, ностальгии и проверках на прочность. На большом весеннем концерте ждем «кинематографичный инди в координатах латинской музыки, восточных орнаментов, блюза и рэпа».
Концерт Татьяны Булановой
30 марта, в клубе «Космонавт», 12+
Музыкальное гилти-плеже марта — сходить на концерт Татьяны Булановой. В программе самые любимые и проверенные временем хиты, в том числе «Не плачь», «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный», поэтому в планах отрываться и даже плакать, если захочется, в зоне танцевального партера.
В городе
Ретроспектива Вонга Карвая
в марте, в киноцентре «Родина», 18+
Март в «Родине» пройдет под знаком Вонга Карвая — режиссера, сформировавшего визуальный язык конца тысячелетия и оказавшего огромное влияние на следующие поколения авторов, от Софии Копполы до Ксавье Долана и Барри Дженкинса. Покажут знаковые картины режиссера: «Чунгкингский экспресс» (16 марта), «Падшие ангелы» (8 марта), «Любовное настроение» (15 и 26 марта) и «2046» (22 марта).