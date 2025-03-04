От Брюллова до Булановой: чем заняться в Петербурге в марте

Музей Иосифа Бродского открыл новое пространство — «Квартиру № 7» с Литейной стороны дома Мурузи. Среди оголенных стен с проступающей кирпичной кладкой и нависающим над ней потолком из профлиста показывают работы одного из «отцов российского поп-арта» Михаила Рогинского. Это первая за двадцать лет персональная выставка художника в Петербурге. Более двухсот вошедших в экспозицию картин долгое время стояли рядами в небольшом помещении в промзоне на окраине Москвы, а после завершения выставки их передадут в частные и музейные собрания.