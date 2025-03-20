Идите в баню: почему это модно и к каким местам стоит присмотреться

Почему бани сейчас в моде?
«В последнее время действительно наблюдается баня-бум. Несколько лет назад стало модным заниматься физическим здоровьем, а потом аккуратно вошло в моду и „сохранение ментального благополучия“. С первым было примерно понятно, куда идти и что делать: фитнес-центры и парки всегда были в доступе, а вот способов поддержать второе оказалось так много, что все немного запутались. И в этот момент пришла очередь бани. Конечно, она всегда была, но сегодня баня — многофункциональный ретритно-оздоровительно-помывочный центр. Это место, где человек может закрыть сразу несколько потребностей в зависимости от цели визита. Главное — понимать, зачем ты туда идешь. Поболтать с подругами — это один формат, погреться с семьей — другой, побыть в одиночестве — третий.
Мы живем в суперскоростное время, особенно в крупных городах. Режим многофункциональности и многозадачности — наше стандартное состояние, мы всегда в движении, наш мозг обрабатывает огромное количество информации. Стресс, переутомление, бессонница, проблемы со здоровьем — список бесконечный. И на фоне моды на все новое и здоровое люди ищут способы расслабления, восстановления и наполнения. С этим как раз помогает баня. Она легко доказала, что ее можно считать незаменимым инструментом, совмещающим в себе заботу и о физическом, и о ментальном состоянии.
К тому же общий тренд на создание красивых пространств распространился и на бани. Теперь можно не просто попариться, а провести время в приятных декорациях, поесть вкусную и полезную еду, сделать уходовые процедуры с использованием качественной косметики. Мужчины с радостью ходят в шикарные банные клубы, где обсуждают спорт и деловые вопросы, параллельно проводя те же процедуры для красоты и оздоровления. Получается, что баня позволяет закрыть даже потребность в красоте, эстетике, культурном времяпровождении».
Как подготовиться к походу в баню
Тем, у кого смутное представление о том, как устроено парение и в какой последовательности заходить в парную и окунаться в купель, походы в баню могут казаться едва ли не пугающими. Но всегда можно оплатить работу пармастера или выбрать определенную программу — ваша работа будет заключаться только в получении удовольствия. Если пока сомневаетесь, загляните в памятку, которую «Афиша Daily» подготовила вместе с экспертом, — процесс и его преимущества станут понятнее.
Дважды чемпион России по парению, основатель и преподаватель школы банного мастерства «Чувашия парит», судья чемпионатов по парению, спа-технолог
Что взять с собой
- Шапочку
- Раздельный купальник/плавки
- Сланцы
- Мыльные принадлежности
- Полотенце или простынку, чтобы постелить на полку
- Веники
- Питье
Многое из этого могут предоставлять на месте — лучше заранее уточнить.
Как париться, если идете без пармастера
- Перед заходом в баню попейте: чай, воду, компот или морс.
- Сполоснитесь под душем, смойте косметику.
- Зайдите в парную, погрейтесь 10–15 минут при легкой температуре: предварительный прогрев подготовит тело к дальнейшим нагрузкам. Греться лучше лежа, чтобы голова и ноги были на одной высоте.
- Снова ополоснитесь — под теплым душем.
- Отдохните, попейте чай.
- Снова зайдите погреться — но уже при более высокой температуре.
- Сделайте перерыв: попейте, подышите.
- Заходите в парную на основной заход — париться вениками. Лучше делать это лежа, приподняв ноги, поочередно прогревая вениками сначала их, а потом переходя выше по телу.
- Время контраста: облейтесь прохладной водой или окунитесь в купель.
- Снова зайдите в парную — согреться.
Полезные советы
Веники в бане лучше не заваривать в кипятке, иначе все самое полезное перейдет в жидкость. Лучший способ — сполоснуть их теплой водой под душем, не выжимая положить в сухой пакет, завернуть его и занести в парную, положить в горячее место. Через 10–15 минут веники будут готовы — распаренные, легкие и пушистые.
В банную печь лучше ничего не лить, кроме чистой воды: ни отвары, ни соли, ни пиво. Чтобы сделать ароматный пар, достаточно подержать над печкой пучок травы.
У парения могут быть противопоказания: проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что посещение бани не навредит вам.
Лучшие бани Москвы и Подмосковья: рекомендации героев «Афиши»
«Я обожаю ходить в баню — это часть моего времени на себя и элемент любимой еженедельной рутины. А еще идеальный формат для того, чтобы качественно провести время с подругами. Но часто хожу и одна, в основном в общественные бани, для меня этой такой ритуал восстановления среди других женщин.
Мне нравятся Усачевские бани. В банный день не ставлю звонков и восстанавливаю силы в одиночестве — думаю, это связано с тем, что в работе у меня очень много коммуникаций, ивентов и общения. Мне нравится проводить в таких местах целый день: я делаю скрабы, маски, массажи, читаю и часто придумываю новые проекты.
Обожаю ходить в баню с подружками: мне кажется, это классный формат девичника для небольшой компании, когда можно провести время с пользой для души и для тела. В Москве для такого камерного формата мне нравится „Живица“ в Саду Баумана (особенно советую программу „Алтайская живица“).
А еще я всегда стараюсь изучать бани, когда куда‑то путешествую. Одни из лучших моих парений были в комплексе на турбазе „Молодость“ на Алтае и в Каштановых банях в Красной Поляне».
«Хожу только в Siberia к Сергею Нестерову (Нестор). Это лучшие бани из всех, где я когда‑либо бывала! Очень рекомендую вариант „Кочевник“, обычно мы с подругами выбираем именно его».
Премьер балета Большого театра России, продюсер культурных мероприятий
«Баня — это отдельная отдушина моей жизни в бесконечно двигающейся Москве. Место, где можно посидеть в тишине, заземлиться, да и просто быть в чем мать родила.
Номер один для меня — Усачевские бани. Оптимальная цена за вход, есть несколько мужских разрядов. И что важно — безлимитное время. Еда потрясающая, гречка за 160 рублей — отвал башки. В парилке каждый час новый аромат. Счастье, не правда ли? Уютно, ухоженно, демократично. Лучшее место.
Следующие в моем списке — Сандуны. Из плюсов: баня находится в центре Москвы, и туда всегда удобно заглянуть. Пар приличный в любом разряде. Из минусов — высокая стоимость. Эту локацию можно охарактеризовать как место, где хорошо проводят время предприниматели.
„Жар-птица“. Красиво, масштабно, но мне не хватает некой камерности. При этом по уровню оснащения — одна из лучших».
«Если хочется побыть в бане без толпы посторонних — вам в Goosi, пространство там рассчитано всего на 10 гостей. Мы с подругами пришли в субботу днем и два часа из трех были только нашей девчачьей компанией. Потом присоединилась пара, но банщик нас грамотно разделял: парились и находились в аквазоне они, отдыхали на мягких шезлонгах, пили ароматный чай и болтали мы — и наоборот. В Goosi предусмотрено три тарифа: утренний, дневной и вечерний, но при наличии свободных мест можно заглянуть в баню и без предварительного резерва после прогулки в парке «Сокольники». Для неподготовленных гостей предусмотрены одноразовые купальные принадлежности, а так с собой стоит захватить только бикини — все остальное дадут на месте.
В наш дневной тариф входило три посещения парной: аромапар, прогрев веерами и парение вениками. В перерывах можно было окунуться в ледяную ванну, понежиться в джакузи с гидромассажем или расслабиться в зоне отдыха. Особенно понравилась кадка с настоящим снегом для контрастных ощущений. Помимо этого в бане есть и дополнительные услуги: массажи, пилинги, обертывания и спа-парения. Обещают делать на премиальной косметике, но мы пока не пробовали.
«Княже» — не просто баня, а иммерсивный банный комплекс. Пространство общее и для мужчин, и для женщин, поэтому не рассчитывайте попариться голышом. Но если настроены на приватность, можете арендовать один из двух атмосферных сьютов и получить доступ в ВИП-пространство с глиняной парной, соляной комнатой, 3D-хаммамом и сеновалом.
Мы отдыхали в мовне (общественной бане). Уже на входе понимаешь, почему она иммерсивная: тебя встречает краснощекая хостес в сарафане и с шутками-прибаутками погружает в атмосферу старой Руси. Приглушенный свет, много дерева, просторная трапезная с полноценной кухней, баром, соленьями и настойками. За их борщ можно смело продать душу. А еще вам погадают и предложат кинуть кости, чтобы поучаствовать в лотерее. Каждый час в бане проходят аромапарения: мы попали на багульник, мяту и чеснок. Чтобы остудиться, можно облиться из бочки, прыгнуть в гранд-купель или ледяную. Для тех, кто не любит острых ощущений, предусмотрен чан с водой комфортной температуры и душистыми травами. Как и полагается в приличных заведениях, в «Княже» есть допы: парения, контрасты, помывки, банные ритуалы и спа-программы, в том числе и с использованием косметики La Sultane de Saba, — такое мы любим».
Главный редактор «Афиши Daily»
«Если рабочая неделя выдалась такой, что ее хочется забыть, а трудовую сжечь, есть секрет идеального восстановления. Разрываем паттерн утомленных офисных сотрудников и в пятницу вечером следуем не в бар, не домой смотреть новую серию «Разделения», а в Калужскую область: там находится комплекс «Сила духа». С учетом вечерних пробок дорога из центра Москвы займет около двух часов. К вашему приезду в специальном домике накроют стол и заварят чай, а потом вас ждет знакомство с пармастером, выбор эфирного масла из большой библиотеки и собственно парение — оказывается, для того чтобы напрочь забыть пароль от ноутбука, нужны горячая баня и прохладный веник.
Программ несколько: есть парные, есть чисто девичьи, а есть, например, «Перезагрузка. Пять стихий» — для тех, кто хочет настроиться на новый этап своей жизни и объединить физические обряды с психологической перезагрузкой. Она там действительно возможна: в этом месте (кстати, со связью там сложно, что я считаю скорее плюсом) про телефон можно вспомнить только под луной в купели, полной трав, — она выглядит так, что точно соберет много лайков. Дальше в программе — индивидуальное парение (интенсивность, аромат и продолжительность адаптируют под вас), ледяная купель (теперь верю Дурову и Цукербергу, что погружение в воду со льдом сбрасывает гормоны стресса), натуральное обертывание и полночный стол с блюдами из печи. Остается только забраться на печку или в особенную сенную комнату без окон, чтобы наконец выспаться как в детстве — и вернуться утром в город совершенно новым человеком».
Новостной редактор «Афиши Daily»
«Бани Алексеева — место, где чувствуешь себя настоящей принцессой среди величественных дворцовых интерьеров. Без сомнения, лучшая общественная баня Подмосковья, где даже без дополнительных программ можно погрузиться в атмосферу покоя и прогреться на качественном коллективном парении. Обязательно выбирайте время посещения так, чтобы за один сеанс (3 часа) успеть насладиться несколькими вкусными парами: полынью, мятой или чесноком. И, конечно, не забудьте попробовать домашний квас — здесь он особенно вкусный».