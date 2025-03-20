Идите в баню: почему это модно и к каким местам стоит присмотреться

«В последнее время действительно наблюдается баня-бум. Несколько лет назад стало модным заниматься физическим здоровьем, а потом аккуратно вошло в моду и „сохранение ментального благополучия“. С первым было примерно понятно, куда идти и что делать: фитнес-центры и парки всегда были в доступе, а вот способов поддержать второе оказалось так много, что все немного запутались. И в этот момент пришла очередь бани. Конечно, она всегда была, но сегодня баня — многофункциональный ретритно-оздоровительно-помывочный центр . Это место, где человек может закрыть сразу несколько потребностей в зависимости от цели визита. Главное — понимать, зачем ты туда идешь. Поболтать с подругами — это один формат, погреться с семьей — другой, побыть в одиночестве — третий.