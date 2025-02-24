13 идей, где с размахом отметить Масленицу в Москве и Подмосковье

Москва
По Москве, гулянья в рамках фестиваля «Московская Масленица»
1–2 марта, бесплатно
Ежегодная Масленица на главных площадях и в парках столицы. Посетить праздничные гулянья можно будет на Манежной площади, Тверском бульваре, ВДНХ, Болотной площади, в Коломенском парке, кинопарке «Москино» и в других местах. В каждой точке пройдут блинные ярмарки, мастер-классы и традиционные сжигания чучела. Кроме того, на площади Революции будет организована площадка «Афиши», на ней гости смогут завязать ленточку и загадать желание.
Измайловский кремль
1–2 марта, от 34 тыс. р. для групп до 20 человек
Кремль в Измайлово предлагает сразу три пакетных предложения для празднования Масленицы организованной группой. Гостей собираются развлекать квестами, хороводами под баян, масленичными забавами, сжиганием чучела и чаепитием с блинами.
Парк «Покровское-Стрешнево»
2 марта, 13.00–16.00, вход свободный
Широкая Масленица в парке «Покровское-Стрешнево». В программе запланировано выступление аутентичного ансамбля и окрутников — мистических существ славянского фольклора. Кроме того, в этот день можно будет увидеть спектакль «Веснушки», а затем попрощаться с Масленицей.
Усадьба Кусково
14 февраля — 16 марта, от 10 500 р. для групп до 15 человек + 2 сопровождающих
Погружение в историю Масленицы во Дворце Шереметевых. Празднование начнется с экскурсии, где расскажут о балах XVIII века. После этого фольклорный ансамбль перенесет в атмосферу уличных гуляний, в программе — перетягивание каната, хороводы, карусель, эстафеты и народный оркестр. Вместе с этим посетителям предложат самостоятельно сделать древний славянский оберег — куклу Масленицу.
Музей ратной истории на Крутицком патриаршем подворье
1–2 марта, 11.00–18.00, вход свободный, жетоны на активности — в кассе
«Масленица на Крутицах» — традиционные гулянья в атмосфере Московского царства на Крутицком патриаршем подворье от Музея ратной истории. Организаторы подготовили стрельбу из лука, штурм крепости, гонки на санях, бои на мешках, чеканку монет и мастер-классы по ремеслам. За дополнительную плату можно научиться плести браслеты, расписывать изразцы, делать свечи и украшения из бересты.
Музей Москвы
27 февраля, 1 и 2 марта, от 500 р.
Интерактивная программа с живой музыкой, народными песнями, викториной, загадками и играми в стенах Музея Москвы. Посетители смогут узнать о традициях праздника, гостеприимстве жителей столицы и истории средневековых памятников. А после этого под звуки гуслей смогут поучаствовать в хороводах.
Бар Underdog
24 февраля — 2 марта, вход свободный
Традиционная Масленица теперь и в московском андерграундном баре. В честь праздника там подготовили не только развлечения и специальное меню, но и сувенирный набор, в который вошли матрешка из Ярославля, ивановский платок с вышивкой и печатный пряник Underdog из Тулы. В конце недели Underdog устроит танцы и сожжение Масленицы.
Подробности: @underdog_moscow
Фуд-молл «Депо»
1–2 марта, вход свободный
Народные гулянья с театром песни «Яр». Все дни ожидаются интерактивы и пляски с профессиональными артистами в костюмах. А 2 марта команда кулинаров под руководством шеф-поваров Григория Мосина и Алисы Полуниной приступит к приготовлению более 2000 блинов за один час, стремясь побить рекорд России.
Московская область
Музей пастилы
15 февраля — 2 марта, 1500–2500 р.
Театрализованная экскурсия, где раскроются секреты старинной пастильной фабрики Чуприковых. Под руководством мастеров гости испекут настоящие русские блины и узнают, как правильно их есть. На дворе фабрики развернется представление, а завершится праздник традиционным чаепитием в Малиновой гостиной.
Музей-заповедник Чехова «Мелихово»
1–2 марта, 2000 р.
Старинные игры, русские песни и мастер-класс «Масленичная лошадка». Организаторы расскажут о традициях праздника и жизни семьи Антона Павловича Чехова в Мелихове. В дополнение к этому артисты Мелиховского театра представят инсценировки чеховских рассказов, а в фотозоне можно будет сделать памятные снимки.
Μузей-запoведник «Γopки Ленинcкие»
1 марта, 750 р.
Фолк-Масленица, которая точно запомнится сжиганием самого большого чучела в России. Но перед этим на территории музея-заповедника пройдет выступление Московского казачьего хора, народные игры, танцы и хороводы. Атмосферу дополнят фестиваль русской кухни с традиционными угощениями и ярмарка народных промыслов.
Серпуховский историко-художественный музей
2 марта, от 550 р.
Уличные забавы, народные игры, роспись фигурок и интерактивная экскурсия с квестом. В стоимость билета входят блины с пылу с жару и горячий чай, а еще роспись сувенирной фигурки.
Музей-заповедник «Абрамцево»
22 февраля — 5 марта, от 500 р. для организованных групп
В Абрамцево подготовили театрализованный квест «В царстве берендеев» с посещением выставки «О счастливом царстве» в Поленовской даче, где гости увидят произведения В.М.Васнецова, М.А.Врубеля и других художников. Помимо квеста развлекать будут мастер-классом по созданию музейного сувенира, хороводами и играми на свежем воздухе в живописной усадьбе. Без чаепития с горячими блинами не отпустят.