Масленица

13 идей, где с размахом отметить Масленицу в Москве и Подмосковье

Сегодня в 15:00
Блин, Масленица пришла! Рассказываем, где в Москве и Подмосковье посмотреть сжигание самого большого чучела, поводить хороводы с окрутниками, узнать историю Масленицы в дворцовых интерьерах, покататься на санях и сделать памятную игрушку.

Москва

По Москве, гулянья в рамках фестиваля «Московская Масленица»

1–2 марта, бесплатно

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Ежегодная Масленица на главных площадях и в парках столицы. Посетить праздничные гулянья можно будет на Манежной площади, Тверском бульваре, ВДНХ, Болотной площади, в Коломенском парке, кинопарке «Москино» и в других местах. В каждой точке пройдут блинные ярмарки, мастер-классы и традиционные сжигания чучела. Кроме того, на площади Революции будет организована площадка «Афиши», на ней гости смогут завязать ленточку и загадать желание.

Измайловский кремль

1–2 марта, от 34 тыс. р. для групп до 20 человек

© Артем Геодакян/ТАСС

Кремль в Измайлово предлагает сразу три пакетных предложения для празднования Масленицы организованной группой. Гостей собираются развлекать квестами, хороводами под баян, масленичными забавами, сжиганием чучела и чаепитием с блинами.

Парк «Покровское-Стрешнево»

2 марта, 13.00–16.00, вход свободный

© Unsplash

Широкая Масленица в парке «Покровское-Стрешнево». В программе запланировано выступление аутентичного ансамбля и окрутников — мистических существ славянского фольклора. Кроме того, в этот день можно будет увидеть спектакль «Веснушки», а затем попрощаться с Масленицей.

Усадьба Кусково

14 февраля — 16 марта, от 10 500 р. для групп до 15 человек + 2 сопровождающих

© Музей-усадьба «Кусково»

Погружение в историю Масленицы во Дворце Шереметевых. Празднование начнется с экскурсии, где расскажут о балах XVIII века. После этого фольклорный ансамбль перенесет в атмосферу уличных гуляний, в программе — перетягивание каната, хороводы, карусель, эстафеты и народный оркестр. Вместе с этим посетителям предложат самостоятельно сделать древний славянский оберег — куклу Масленицу.

Музей ратной истории на Крутицком патриаршем подворье

1–2 марта, 11.00–18.00, вход свободный, жетоны на активности — в кассе

© Музей ратной истории

«Масленица на Крутицах» — традиционные гулянья в атмосфере Московского царства на Крутицком патриаршем подворье от Музея ратной истории. Организаторы подготовили стрельбу из лука, штурм крепости, гонки на санях, бои на мешках, чеканку монет и мастер-классы по ремеслам. За дополнительную плату можно научиться плести браслеты, расписывать изразцы, делать свечи и украшения из бересты.

Музей Москвы

27 февраля, 1 и 2 марта, от 500 р.

© Музей Москвы

Интерактивная программа с живой музыкой, народными песнями, викториной, загадками и играми в стенах Музея Москвы. Посетители смогут узнать о традициях праздника, гостеприимстве жителей столицы и истории средневековых памятников. А после этого под звуки гуслей смогут поучаствовать в хороводах.

Бар Underdog

24 февраля — 2 марта, вход свободный

© Underdog

Традиционная Масленица теперь и в московском андерграундном баре. В честь праздника там подготовили не только развлечения и специальное меню, но и сувенирный набор, в который вошли матрешка из Ярославля, ивановский платок с вышивкой и печатный пряник Underdog из Тулы. В конце недели Underdog устроит танцы и сожжение Масленицы.

Подробности: @underdog_moscow

Фуд-молл «Депо»

1–2 марта, вход свободный

© «Депо»

Народные гулянья с театром песни «Яр». Все дни ожидаются интерактивы и пляски с профессиональными артистами в костюмах. А 2 марта команда кулинаров под руководством шеф-поваров Григория Мосина и Алисы Полуниной приступит к приготовлению более 2000 блинов за один час, стремясь побить рекорд России.

Московская область

Музей пастилы

15 февраля — 2 марта, 1500–2500 р.

© Музейная фабрика коломенской пастилы

Театрализованная экскурсия, где раскроются секреты старинной пастильной фабрики Чуприковых. Под руководством мастеров гости испекут настоящие русские блины и узнают, как правильно их есть. На дворе фабрики развернется представление, а завершится праздник традиционным чаепитием в Малиновой гостиной.

Музей-заповедник Чехова «Мелихово»

1–2 марта, 2000 р.

© Музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово»

Старинные игры, русские песни и мастер-класс «Масленичная лошадка». Организаторы расскажут о традициях праздника и жизни семьи Антона Павловича Чехова в Мелихове. В дополнение к этому артисты Мелиховского театра представят инсценировки чеховских рассказов, а в фотозоне можно будет сделать памятные снимки.

Μузей-запoведник «Γopки Ленинcкие»

1 марта, 750 р.

© Μузей-запoведник «Γopки Ленинcкие»

Фолк-Масленица, которая точно запомнится сжиганием самого большого чучела в России. Но перед этим на территории музея-заповедника пройдет выступление Московского казачьего хора, народные игры, танцы и хороводы. Атмосферу дополнят фестиваль русской кухни с традиционными угощениями и ярмарка народных промыслов.

Серпуховский историко-художественный музей

2 марта, от 550 р.

© Серпуховский историко-художественный музей

Уличные забавы, народные игры, роспись фигурок и интерактивная экскурсия с квестом. В стоимость билета входят блины с пылу с жару и горячий чай, а еще роспись сувенирной фигурки.

Музей-заповедник «Абрамцево»

22 февраля — 5 марта, от 500 р. для организованных групп

© Музей-заповедник «Абрамцево»

В Абрамцево подготовили театрализованный квест «В царстве берендеев» с посещением выставки «О счастливом царстве» в Поленовской даче, где гости увидят произведения В.М.Васнецова, М.А.Врубеля и других художников. Помимо квеста развлекать будут мастер-классом по созданию музейного сувенира, хороводами и играми на свежем воздухе в живописной усадьбе. Без чаепития с горячими блинами не отпустят.

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