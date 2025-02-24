13 идей, где с размахом отметить Масленицу в Москве и Подмосковье

Ежегодная Масленица на главных площадях и в парках столицы. Посетить праздничные гулянья можно будет на Манежной площади, Тверском бульваре, ВДНХ, Болотной площади, в Коломенском парке, кинопарке «Москино» и в других местах. В каждой точке пройдут блинные ярмарки, мастер-классы и традиционные сжигания чучела. Кроме того, на площади Революции будет организована площадка «Афиши», на ней гости смогут завязать ленточку и загадать желание.