Чем заняться в Москве в марте: джанк-фуд в Billie, «Гоголиада» в Ленкоме и еще 26 идей

Спектакль в жанре found drama, на создание которого режиссер Григорий Добрыгин вдохновился реальными видео с ютуба. Он и артисты «а39» просмотрели сотни роликов и выбрали самые неожиданные моменты, когда обычные люди попадали в объектив не по своей воле. Это не блогеры, привыкшие к камере, а те, чьи спонтанные эмоции стали вирусными. Артисты не просто скопировали их поведение, а осмыслили его, превратив в театральное высказывание о жизни, боли и грани между реальностью и искусством.