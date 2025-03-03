Чем заняться в Москве в марте: джанк-фуд в Billie, «Гоголиада» в Ленкоме и еще 26 идей

Вечеринки
Фестиваль «СОЮЗ»
7 марта, Arma, 18+
Грандиозный фестиваль электронной музыки, на которой 20 ведущих промо-команд Москвы и 50 диджеев устроят прощальный рейв перед апрельским закрытием Arma.
Lovesome night
7 марта, Gazgolder Club, 18+
В этот вечер на сцене выступят Hofmannita, Lovesome Mama, Sky Rae, Matey, а запульт встанут — Zyomka, Kris Trofimova, Masha Acid, Benzi Boo, Yandex 3000 и Dominique Mara.
Applique, давай, открой коробку
8 марта, Gazgolder, 18+
После долгого перерыва Applique открывает двери обновлённого пространства Gazgolder. В честь этого из Берлина возвращается один из самых успешных российских электронных музыкантов Филипп Горбачев.
«Чары»
22 марты, Arma, 18+
Масштабный фестиваль с участием международных звезд и локальных артистов. Тон вечера зададут итальянец Саверио Челестри и француз Тайеб Шекир, а московские дэт-метал-трио Gosudar, хардкор-бэнд Scumback и экспериментаторы Unlife откроют главную сцену.
Final Level
29 марта, Arma, 18+
После вечеринки в Gazgolder Applique заедут попрощаться с закрывающейся в апреле Arma, где задействуют все локации клуба. В лайнапе — Reptiloid, Nina Indi, «Лауд», «Кассета», Mark S и другие.
Стендапы
«Что у вас случилось?»
5, 12, 19 марта, Standup Club на Трубной, 18+
Юмористическо-терапевтическое шоу. Во время него комики взаимодействуют с аудиторией, обсуждая актуальные вопросы зрителей. Совместно с «пациентом» комики-терапевты анализируют ситуацию и предлагают варианты решения.
Заметки Севы Ловкачева и Николая Андреева
26 марта, Standup Club на Трубной, 18+
«Заметки» — импровизационный формат, в котором комики помогают друг другу придумывать шутки прямо на сцене. Проект «Заметки» изначально был представлен как рубрика в программе «Пора разбирацца», а впоследствии обрел самостоятельный формат.
Еда
Спешелы
J’PAN и Senti Menti
С 3 по 9 марта в J’PAN можно будет попробовать традиционные вафли тайяки в виде рыбки с тремя вкусами: груша-османтус / лаванда-инжир / роза-абрикос. При изготовлении десерта повара добавили в тесто рисовую муку, а в начинку — крем-чиз и фруктовое конфи, вдохновившись другой японской сладостью — моти.
А в Senti Menti с 5 по 9 марта появится праздничный торт flower cake с шифоновым бисквитом, клубничным конфи и пастой из розы. Также бар проекта подготовил два праздничных коктейля: фруктовый Sophia с персиком и пеной из просекко и цветочный твист на беллини Loren с османтусом и содовой.
Rebellion
Достойные спешелы появились и в уютной сети кафе (роняем слезу по закрывшейся точке на Петровском бульваре). В меню: пастрами из утки с вителло тонато, грибной крем-суп с ржаными гренками, салат с розовыми томатами и уткой, гриль чиз с грибами, ньокки с курицей и грибами, пшенная каша с уткой.
Новые места
Billie
Новая стильная точка на карте Москвы от создателей Soma с тремя столами для пула и джанк фудом, разработанным Артемом Чудненко. Billie открыли создатели ресторана Soma: Олег Цой, Паша Ница и Миша Пугачев. В меню — курица в попкорне, щавелевый чизкейк, кальцоне с шоколадным ганашем, мороженым и меренгой, пицца-сендвич с мортаделлой и сочными помидорами и другие привлекательные позиции.
Оригинал
Элегантный ресторан на Земляном Валу от Алексея Ольхова — создателя Blanc, Yauza, Radio и ДК «Кристалл». За итальянскую кухню в нем отвечает бренд-шеф Андрей Лапин, а за десерты — Дарья Серебрякова. Они оба работали в других проектах бизнесмена.
Спектакли
«Мещане»
7 марта, Театр Ермоловой, 16+
Спектакль по пьесе Максима Горького, которая стала его драматургическим дебютом. В центре сюжета — семья Бессеменовых и их родственники, квартиранты и приживалы, собравшиеся за одним столом. Каждый персонаж обладает уникальным характером и взглядом на жизнь, что приводит к острым конфликтам.
«Гогольилиада»
14, 15, 29 марта, Ленком, 16+
Трагикомедия на основе произведений Николая Гоголя: «Нос», «Портрет», «Мертвые души», «Записки сумасшедшего» и «Ревизор». В постановке знакомые персонажи появляются в неожиданных и сюрреалистических обстоятельствах.
«Осень»
15, 16, 30 марта на Новой сцене МХТ им. А. П. Чехова
Главные герои постановки — супружеская пара, прожившая вместе десять лет. Трепетные чувства и страсть давно ушли в прошлое, сменившись бытовыми заботами. И вот однажды осенью они решают вернуть былое, назначив друг другу свидание в том самом городе, где расцвела их любовь.
«Деревенские истории, известные и не очень»
22 марта, «Практика», 6+
Живое прочтение народных сказок под музыку балалайки, гуслей и баяна от Театра Вкуса — резидента «Практики». Спектакль перенесет зрителей в мир народной фантазии: как выглядели богатыри на самом деле, о чем мечтали простые люди, чем они занимались после рабочего дня и какие небылицы сочиняли. Еще здесь можно не просто смотреть, но и стать частью сюжета — выйти на сцену и сыграть свою роль.
«Сирано де Бержерак»
29, 30 марта, «Сатирикон», 16+
Спектакль-фантазия Константина Райкина вокруг героической комедии Э. Ростана. В центре сюжета Сирано — человек с огромным носом и несгибаемыми принципами. Он отъявленный романтик и благородный поэт, но его комплексы мешают ему в карьере и любви. «Вот такой неудачник-одиночка, на которого хочется во-многом быть похожим. Сирано — это про красоту поражения», — отметил Райкин.
Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность
14 марта, Музей Москвы, 16+
Вторая редакция скандинавского ситкома Майи Дороженко о поиске себя. По сюжету Одвар и Ингрид живут среди живописных фьордов в уютном доме. Их сосед сбежал в теплые страны, а они остались вдвоем — и тут Одвар вдруг задумывается: кто он на самом деле? Все ли в его жизни действительно так идеально? В главных ролях — Лев Зулькарнаев и Элизабет Дамскер.
Youtube/В полиции: красная кнопка
26 марта, Музей Москвы, 18+
Спектакль в жанре found drama, на создание которого режиссер Григорий Добрыгин вдохновился реальными видео с ютуба. Он и артисты «а39» просмотрели сотни роликов и выбрали самые неожиданные моменты, когда обычные люди попадали в объектив не по своей воле. Это не блогеры, привыкшие к камере, а те, чьи спонтанные эмоции стали вирусными. Артисты не просто скопировали их поведение, а осмыслили его, превратив в театральное высказывание о жизни, боли и грани между реальностью и искусством.
И еще кое‑что
Читка
5 марта, «Чехов и компания»
Повторная читка комедийных пьес Антона Павловича Чехова выпускниками ГИТИСа мастерской’24 Юрия Бутусова. Алина Болознева, Никита Ремизов, Евгения Леонова и Николай Рысев сыграют/прочитают две одноактные комические пьесы «Медведь» и «Предложение». Они исследуют гротеск и парадоксальность чеховских персонажей и наполнят текст новой энергией.
Local Ceramics Fest
7,8, 9 марта, Artplay
Большая ярмарка керамики, на которой можно не только найти уютную посуду и предметы декора, но и посетить многочисленные мастер-классы. С самого утра до закрытия взрослые и дети смогут полепить из глины, поработать с мозаикой и расписать тарелки. Предварительная запись не нужна, а стоимость начинается от 400 рублей. На территории фестиваля также будет работать фуд-корт.
Ламбада-маркет
8-9 марта, «Три вокзала. Депо»
Больше 130 модных проектов, наполненная культурная программа и праздничный концерт. Хедлайнером события 9 марта станет Никита Малинин — главный «котенок» нулевых.
Литературные встречи про книгам Вирджинии Вулф
8 и 22 марта, «Чехов и компания»
В марте пройдет сразу две литературные встречи по книгам Вирджинии Вулф. 8 марта в уютной атмосфере «Чехова и компании» будут обсуждать «Миссис Дэллоуэй» — одну из лучших книг ХХ века по версии Times. А 22 марта будут разбирать роман «На маяк». Модератор встреч — обозревательница и сотрудница «Чехова и компании» Ульяна Линделль.
ЛИТО. Молодежный поэтический клуб
9 марта, Дом творчества Переделкино, 12+
Поэтический клуб без стартового взноса, дресс-кода и стресса — только слова и свобода. В нем учатся понимать поэзию, разбирать стихи, получать фидбэк и пробовать новые техники. Ведущий — Егор Зайцев, поэт, переводчик, драматург.
Актерские курсы
10, 12, 13, 17 марта, Дом Липы, 18+
Четыре трехчасовых занятия, на которых можно будет освоить ключевые актерские техники: работу с голосом и дикцией, управление эмоциями, свободу тела и уверенность перед зрителями. В финале каждый выступит на импровизированной сцене. Курс ведет актриса театра и кино Света Богданова («Черная весна», «Лихие»).
HOW TO: составить букет
16 марта, Odmo
Настоящий весенний вечер в компании цветочной мастерской You. На мастер-классе опытные флористы помогут освоить техники составления композиций, подобрать цветы под настроение и сделать букет, который отражает стиль участника.
Арт-ужин «Чтение картин: греческие мифы»
18 марта, Odmo
Искусствовед и ведущая подкаста «Об истории и искусстве» Екатерина Андреева расскажет, как появились боги Олимпа, чем прославился Геракл и почему мифы о любви до сих пор формируют наши представления о романтике. Сопровождать лекцию будет ужин от Odmo, меню пока уточняется.
Sound Up
21 марта, Artplay Media
Юбилейный десятый сезон Фестиваля современной инструментальной музыки откроется перформансом «Sound Sculpture» — гипнотической пьесой Майкла Гордона для 8 виолончелей в исполнении виолончельного октета Sound Up orchestra под руководством Ольги Калиновой.
«Вдохновленный идеей трехмерного звучания, композитор создал не просто партитуру, но объемную звуковую скульптуру, основой которой являются восемь виолончелистов, рассаженных по кругу. По задумке Гордона, музыкальные паттерны передаются от одного виолончелиста к другому таким образом, что возникает особый акустический эффект — звук кружится словно в центрифуге по часовой и против часовой стрелки», — рассказали организаторы.
Мастер-класс по кремоварению
30 марта, «Дом липы»
Мастер-класс с брендом авторской парфюмерии Van Dive для тех, кто хочет создать свой уникальный аромат. За два часа гости смогут научиться сочетать ароматы и создавать крем, который не только увлажняет кожу, но и звучит эксклюзивным шлейфом.