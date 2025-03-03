Гид

Чем заняться в Москве в марте: джанк-фуд в Billie, «Гоголиада» в Ленкоме и еще 26 идей

Сегодня в 15:15
Весне дорогу! Оправляемся от блинно-масленичного загула, идем в новую бильярдную от авторов Soma, открываем сезон вечеринок и пробуем спешлы к 8 марта.

Вечеринки

Фестиваль «СОЮЗ»

7 марта, Arma, 18+

© arma17

Грандиозный фестиваль электронной музыки, на которой 20 ведущих промо-команд Москвы и 50 диджеев устроят прощальный рейв перед апрельским закрытием Arma.

Подробности
на сайте

Lovesome night

7 марта, Gazgolder Club, 18+

© HOFMANNITA

В этот вечер на сцене выступят Hofmannita, Lovesome Mama, Sky Rae, Matey, а запульт встанут — Zyomka, Kris Trofimova, Masha Acid, Benzi Boo, Yandex 3000 и Dominique Mara.

Подробности
на сайте

Applique, давай, открой коробку

8 марта, Gazgolder, 18+

© PHILIPP GORBACHEV official

После долгого перерыва Applique открывает двери обновлённого пространства Gazgolder. В честь этого из Берлина возвращается один из самых успешных российских электронных музыкантов Филипп Горбачев.

Подробности
на сайте

«Чары»

22 марты, Arma, 18+

© saveriocelestri

Масштабный фестиваль с участием международных звезд и локальных артистов. Тон вечера зададут итальянец Саверио Челестри и француз Тайеб Шекир, а московские дэт-метал-трио Gosudar, хардкор-бэнд Scumback и экспериментаторы Unlife откроют главную сцену.

Подробности
на сайте

Final Level

29 марта, Arma, 18+

© ЛАУД

После вечеринки в Gazgolder Applique заедут попрощаться с закрывающейся в апреле Arma, где задействуют все локации клуба. В лайнапе — Reptiloid, Nina Indi, «Лауд», «Кассета», Mark S и другие.

Подробности
на сайте

Стендапы

«Что у вас случилось?»

5, 12, 19 марта, Standup Club на Трубной, 18+

© Предоставлено пресс-службой

Юмористическо-терапевтическое шоу. Во время него комики взаимодействуют с аудиторией, обсуждая актуальные вопросы зрителей. Совместно с «пациентом» комики-терапевты анализируют ситуацию и предлагают варианты решения.

Что у вас случилось?
Концерт / март
Подробнее на Афише

Заметки Севы Ловкачева и Николая Андреева

26 марта, Standup Club на Трубной, 18+

© Standup Club на Трубной

«Заметки» — импровизационный формат, в котором комики помогают друг другу придумывать шутки прямо на сцене. Проект «Заметки» изначально был представлен как рубрика в программе «Пора разбирацца», а впоследствии обрел самостоятельный формат.

Заметки Севы Ловкачева и Николая Андреева
Концерт / 26 марта
Подробнее на Афише

Еда

Спешелы

J’PAN и Senti Menti

1/2
© Предоставлено рестораном
2/2
© Предоставлено рестораном

С 3 по 9 марта в J’PAN можно будет попробовать традиционные вафли тайяки в виде рыбки с тремя вкусами: груша-османтус / лаванда-инжир / роза-абрикос. При изготовлении десерта повара добавили в тесто рисовую муку, а в начинку — крем-чиз и фруктовое конфи, вдохновившись другой японской сладостью — моти.

А в Senti Menti с 5 по 9 марта появится праздничный торт flower cake с шифоновым бисквитом, клубничным конфи и пастой из розы. Также бар проекта подготовил два праздничных коктейля: фруктовый Sophia с персиком и пеной из просекко и цветочный твист на беллини Loren с османтусом и содовой.

J'Pan
Ресторан / Льва Толстого, 16, ДК «Красная роза», БЦ «Морозов»
Подробнее
Senti Menti
Ресторан / Солянка, 1/2, стр. 1
Подробнее

Rebellion

1/6
© Предоставлено рестораном
2/6
© Предоставлено рестораном
3/6
© Предоставлено рестораном
4/6
© Предоставлено рестораном
5/6
© Предоставлено рестораном
6/6
© Предоставлено рестораном

Достойные спешелы появились и в уютной сети кафе (роняем слезу по закрывшейся точке на Петровском бульваре). В меню: пастрами из утки с вителло тонато, грибной крем-суп с ржаными гренками, салат с розовыми томатами и уткой, гриль чиз с грибами, ньокки с курицей и грибами, пшенная каша с уткой.

Подробности
на сайте

Новые места

Billie

1/4
© Предоставлено рестораном
2/4
© Предоставлено рестораном
3/4
© Предоставлено рестораном
4/4
© Предоставлено рестораном

Новая стильная точка на карте Москвы от создателей Soma с тремя столами для пула и джанк фудом, разработанным Артемом Чудненко. Billie открыли создатели ресторана Soma: Олег Цой, Паша Ница и Миша Пугачев. В меню — курица в попкорне, щавелевый чизкейк, кальцоне с шоколадным ганашем, мороженым и меренгой, пицца-сендвич с мортаделлой и сочными помидорами и другие привлекательные позиции.

Подробности
в нашем телеграм-канале
Billie
Ресторан / Неглинная, 29, стр. 1
Подробнее

Оригинал

1/4
© Предоставлено рестораном
2/4
© Предоставлено рестораном
3/4
© Предоставлено рестораном
4/4
© Предоставлено рестораном

Элегантный ресторан на Земляном Валу от Алексея Ольхова — создателя Blanc, Yauza, Radio и ДК «Кристалл». За итальянскую кухню в нем отвечает бренд-шеф Андрей Лапин, а за десерты — Дарья Серебрякова. Они оба работали в других проектах бизнесмена.

Оригинал
Ресторан / Земляной Вал, 9а
Подробнее

Спектакли

«Мещане»

7 марта, Театр Ермоловой, 16+

© Театр Ермоловой

Спектакль по пьесе Максима Горького, которая стала его драматургическим дебютом. В центре сюжета — семья Бессеменовых и их родственники, квартиранты и приживалы, собравшиеся за одним столом. Каждый персонаж обладает уникальным характером и взглядом на жизнь, что приводит к острым конфликтам.

Мещане
Спектакль
Подробнее на Афише

«Гогольилиада»

14, 15, 29 марта, Ленком, 16+

© Ленком

Трагикомедия на основе произведений Николая Гоголя: «Нос», «Портрет», «Мертвые души», «Записки сумасшедшего» и «Ревизор». В постановке знакомые персонажи появляются в неожиданных и сюрреалистических обстоятельствах.

Гогольилиада
Спектакль / март - май
Подробнее на Афише

«Осень»

15, 16, 30 марта на Новой сцене МХТ им. А. П. Чехова

© Александра Торгушникова/МХТ им. А. П. Чехова

Главные герои постановки — супружеская пара, прожившая вместе десять лет. Трепетные чувства и страсть давно ушли в прошлое, сменившись бытовыми заботами. И вот однажды осенью они решают вернуть былое, назначив друг другу свидание в том самом городе, где расцвела их любовь.

Подробности
на сайте

«Деревенские истории, известные и не очень»

22 марта, «Практика», 6+

© «Практика»

Живое прочтение народных сказок под музыку балалайки, гуслей и баяна от Театра Вкуса — резидента «Практики». Спектакль перенесет зрителей в мир народной фантазии: как выглядели богатыри на самом деле, о чем мечтали простые люди, чем они занимались после рабочего дня и какие небылицы сочиняли. Еще здесь можно не просто смотреть, но и стать частью сюжета — выйти на сцену и сыграть свою роль.

Деревенские истории, известные и не очень
Спектакль / март - апрель
Подробнее на Афише

«Сирано де Бержерак»

29, 30 марта, «Сатирикон», 16+

© «Сатирикон»

Спектакль-фантазия Константина Райкина вокруг героической комедии Э. Ростана. В центре сюжета Сирано — человек с огромным носом и несгибаемыми принципами. Он отъявленный романтик и благородный поэт, но его комплексы мешают ему в карьере и любви. «Вот такой неудачник-одиночка, на которого хочется во-многом быть похожим. Сирано — это про красоту поражения», — отметил Райкин.

Сирано де Бержерак
Спектакль / март - апрель
Подробнее на Афише

Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность

14 марта, Музей Москвы, 16+

© АНО СКАУТ

Вторая редакция скандинавского ситкома Майи Дороженко о поиске себя. По сюжету Одвар и Ингрид живут среди живописных фьордов в уютном доме. Их сосед сбежал в теплые страны, а они остались вдвоем — и тут Одвар вдруг задумывается: кто он на самом деле? Все ли в его жизни действительно так идеально? В главных ролях — Лев Зулькарнаев и Элизабет Дамскер.

Oddvar* при необходимости шлифовать и обрабатывать поверхность
Спектакль / 14 марта
Подробнее на Афише

Youtube/В полиции: красная кнопка

26 марта, Музей Москвы, 18+

© Музей Москвы

Спектакль в жанре found drama, на создание которого режиссер Григорий Добрыгин вдохновился реальными видео с ютуба. Он и артисты «а39» просмотрели сотни роликов и выбрали самые неожиданные моменты, когда обычные люди попадали в объектив не по своей воле. Это не блогеры, привыкшие к камере, а те, чьи спонтанные эмоции стали вирусными. Артисты не просто скопировали их поведение, а осмыслили его, превратив в театральное высказывание о жизни, боли и грани между реальностью и искусством.

Youtube/В полиции: красная кнопка
Спектакль / 26 марта
Подробнее на Афише

И еще кое‑что

Читка

5 марта, «Чехов и компания»

Повторная читка комедийных пьес Антона Павловича Чехова выпускниками ГИТИСа мастерской’24 Юрия Бутусова. Алина Болознева, Никита Ремизов, Евгения Леонова и Николай Рысев сыграют/прочитают две одноактные комические пьесы «Медведь» и «Предложение». Они исследуют гротеск и парадоксальность чеховских персонажей и наполнят текст новой энергией.

Подробности
в телеграм-канале

Local Ceramics Fest

7,8, 9 марта, Artplay

© Local Ceramics Fest

Большая ярмарка керамики, на которой можно не только найти уютную посуду и предметы декора, но и посетить многочисленные мастер-классы. С самого утра до закрытия взрослые и дети смогут полепить из глины, поработать с мозаикой и расписать тарелки. Предварительная запись не нужна, а стоимость начинается от 400 рублей. На территории фестиваля также будет работать фуд-корт.

Подробности
на сайте

Ламбада-маркет

8-9 марта, «Три вокзала. Депо»

© Ламбада-маркет

Больше 130 модных проектов, наполненная культурная программа и праздничный концерт. Хедлайнером события 9 марта станет Никита Малинин — главный «котенок» нулевых.

Подробности
на сайте

Литературные встречи про книгам Вирджинии Вулф

8 и 22 марта, «Чехов и компания»

© chekhovandcompany

В марте пройдет сразу две литературные встречи по книгам Вирджинии Вулф. 8 марта в уютной атмосфере «Чехова и компании» будут обсуждать «Миссис Дэллоуэй» — одну из лучших книг ХХ века по версии Times. А 22 марта будут разбирать роман «На маяк». Модератор встреч — обозревательница и сотрудница «Чехова и компании» Ульяна Линделль.

Подробнее про чтение "Миссис Дэллоуэй"
на сайте
Подробнее про чтение "На маяк"
на сайте

ЛИТО. Молодежный поэтический клуб

9 марта, Дом творчества Переделкино, 12+

© FatCamera/Getty Images

Поэтический клуб без стартового взноса, дресс-кода и стресса — только слова и свобода. В нем учатся понимать поэзию, разбирать стихи, получать фидбэк и пробовать новые техники. Ведущий — Егор Зайцев, поэт, переводчик, драматург.

Подробнее
на сайте

Актерские курсы

10, 12, 13, 17 марта, Дом Липы, 18+

© Hispanolistic/Getty Images

Четыре трехчасовых занятия, на которых можно будет освоить ключевые актерские техники: работу с голосом и дикцией, управление эмоциями, свободу тела и уверенность перед зрителями. В финале каждый выступит на импровизированной сцене. Курс ведет актриса театра и кино Света Богданова («Черная весна», «Лихие»).

Подробнее
на сайте

HOW TO: составить букет

16 марта, Odmo

© you_workshop

Настоящий весенний вечер в компании цветочной мастерской You. На мастер-классе опытные флористы помогут освоить техники составления композиций, подобрать цветы под настроение и сделать букет, который отражает стиль участника.

Подробности
на сайте

Арт-ужин «Чтение картин: греческие мифы»

18 марта, Odmo

© Национальный музей Швеции

Искусствовед и ведущая подкаста «Об истории и искусстве» Екатерина Андреева расскажет, как появились боги Олимпа, чем прославился Геракл и почему мифы о любви до сих пор формируют наши представления о романтике. Сопровождать лекцию будет ужин от Odmo, меню пока уточняется.

Подробности
на сайте

Sound Up

21 марта, Artplay Media

© Фестиваль Sound Up

Юбилейный десятый сезон Фестиваля современной инструментальной музыки откроется перформансом «Sound Sculpture» — гипнотической пьесой Майкла Гордона для 8 виолончелей в исполнении виолончельного октета Sound Up orchestra под руководством Ольги Калиновой.

«Вдохновленный идеей трехмерного звучания, композитор создал не просто партитуру, но объемную звуковую скульптуру, основой которой являются восемь виолончелистов, рассаженных по кругу. По задумке Гордона, музыкальные паттерны передаются от одного виолончелиста к другому таким образом, что возникает особый акустический эффект — звук кружится словно в центрифуге по часовой и против часовой стрелки», — рассказали организаторы.

Подробности
на сайте

Мастер-класс по кремоварению

30 марта, «Дом липы»

© «Дом липы»

Мастер-класс с брендом авторской парфюмерии Van Dive для тех, кто хочет создать свой уникальный аромат. За два часа гости смогут научиться сочетать ароматы и создавать крем, который не только увлажняет кожу, но и звучит эксклюзивным шлейфом.

Подробности
на сайте
Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами