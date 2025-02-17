Бильярд в «Лузере» и раут в «Стрелке»: где бы кутил Александр Пушкин в Москве наших дней

Светские салоны — бар Strelka
Историк, аккредитованный экскурсовод по Москве
«Постоянный адрес Пушкина был в Петербурге, но в Москве у него проживало много друзей, и поэт часто проводил у них время: жил у Павла Нащокина на Воротниковском переулке, бывал у Петра Вяземского на Вознесенском и у Дмитрия Веневитинова на Кривоколенном, посещал салон Зинаиды Волконской на Тверской. Здесь регулярно проводились балы, устраивались светские вечера, велись оживленные беседы о литературе, политике, последних событиях в жизни столицы».
Сегодня места светского притяжения рассредоточились по всему центру. Среди них — летняя веранда «Стрелки», где встречаются с друзьями поужинать с видом на Москву-реку и храм Христа Спасителя. Чуть позже можно отправиться на вечеринку там же, или посмотреть новое кино от А24, или вовсе переместиться в район Кривоколенного переулка — в «Кривоколенный 9с3» или Soma.
Палаты Украинцева — РГБ
В начале XIX века в Палатах Украинцева находился Архив Коллегии иностранных дел — здесь хранились документы и рукописи, с которыми работали историки. Заведовал архивом Алексей Малиновский, дядя одноклассника и друга Пушкина по Царскосельскому лицею, а сам поэт в 1830-х годах числился здесь чиновником, чтобы иметь доступ к историческим документам. В архив он приходил в поисках материалов для написания «Истории Пугачевского бунта», которая позже легла в основу «Капитанской дочки». За свою историю это учреждение несколько раз меняло свое местоположение и название и сейчас находится по другому адресу, но на месте одного из его корпусов на Моховой расположилось монументальное здание Российской государственной библиотеки им. Ленина. Если бы Пушкин жил в Москве XXI века, он бы точно заглянул сюда в поисках старинных газет и дневников для вдохновения или просто бы пришел поработать с ноутбуком в тишине одного из читальных залов.
Карты в «Английском клубе» — бильярд в «Лузере»
«Пушкин был очень азартным человеком и любил играть в карты. В полицейском списке московских картежников за 1829 год он даже числился как „известный в Москве банкомет“. При этом в игре поэту особо не везло — он часто проигрывал крупные суммы, а однажды чуть не отдал противнику главы из „Евгения Онегина“, но в последний момент все-таки смог отыграться».
Играл Пушкин в основном в Английском клубе на Тверском бульваре. Это было закрытое привилегированное заведение для мужчин из высшего света, где за игрой в штосс или банк можно было обсудить политику и последние новости, а после пообедать или поужинать. В современной Москве такой досуг вышел из моды, но, думаем, азартному Пушкину понравилось бы играть в бильярд в трехэтажном особняке «Лузер», а потом обсуждать последние сплетни за пивом и сэндвичем с пастрами со столичными модниками.
Императорский московский театр — «Электротеатр Станиславский» и «Мастерская Петра Фоменко»
Во времена Александра Пушкина главные премьеры московской сцены проходили в Императорском театре. Сейчас это два театра — Большой и Малый — но раньше у них была единая труппа, и артисты участвовали в спектаклях на обеих сценах. В Императорском московском театре показывали оперу и балет, проводили бенефисы известных исполнителей. Для Пушкина же, как и для многих его современников, театр был не только местом для культурного досуга, но и площадкой для оживленных дискуссий, возможностью показать себя высшему свету. По воспоминаниям современников, в театрах поэт вел себя не очень пристойно: мог завести антиправительственные разговоры или поссориться с чиновником выше его по званию. Но все громкие премьеры Пушкин обязательно посещал и интересовался всеми новинками. Поэт был новатором, поэтому в современной Москве ему бы точно понравился экспериментальный репертуар «Электротеатра Станиславский» и «Мастерской Петра Фоменко». Впрочем, от походов в Большой и Малый театр он бы тоже не отказался.
«Пушкин — одна из самых свободных и прогрессивных фигур в нашей культуре, так что, попади он в Москву XXI века, наверняка исследовал бы новые виды искусства, которых при нем еще не было. Скажем, ходил бы на кинопремьеры в „Художественный“ и на выставки в МАММ, а потом записывал бы кружочки в свой телеграм-канал и выкладывал рецензии и обзоры в соцсети».
Ресторан «Яр» — «Горыныч»
«Обедал поэт чаще всего вне дома — один из его московских знакомых, дипломат Александр Булгаков, вспоминал, что Пушкин „жил все по трактирам“. Например, он часто бывал в знаменитом в то время ресторане „Яр“. Вообще, поэт любил богемные места, но не запредельно дорогие — все-таки он был не так богат, как, скажем, его герой Евгений Онегин».
«Яр» был одним из самых модных заведений Москвы. Здесь можно было попробовать лучшие французские вина и блюда русской кухни по доступным ценам: подавались караваи и растягаи, блины, пирожки с разными начинками, запеченные осетр и судак, черная икра, бычьи хвосты, суп из малины и ревеня, который, кстати, очень любил Пушкин. Ресторан существует до сих пор, но уже по другому адресу, и сегодня он не так известен. В современной Москве поэт бы точно заглянул в «Горыныч» — ресторан альянса White Rabbit Family, оформленный в сказочном русском стиле, в котором подают блюда из настоящей печи, домашний хлеб и блины, говяжьи языки на гриле, ребра и стейки. Вероятно, он бы оценил, что в его честь в Москве открыли ресторан «Пушкин» в духе старой дворянской усадьбы. Конечно, есть здесь каждый день поэту бы вряд ли было по карману, а вот разово покутить с близкими друзьями — вполне себе.
Книжная лавка Глазунова — «Чехов и компания»
Книжные магазины на Никольской улице были известны по всей России — это место было центром книгопечатания, именно здесь до 1918 года располагался Печатный двор (сейчас в этом здании находится корпус РГГУ). Одним из самых известных магазинов Никольской была лавка Ивана Глазунова. В ней часто бывал и Пушкин, который не мог жить без книг. При лавке работала библиотека, где все желающие могли прочитать и обсудить последние новинки, это было что‑то вроде современного литературного клуба. Его посещали многие литераторы и критики того времени. Например, Белинский вспоминал: «Я бросаю перо и иду куда‑нибудь, иногда в лавку Глазунова, где часов шесть сряду болтаю черт знает что». Кстати, именно в типографии Ивана Глазунова был напечатан «Евгений Онегин». Сейчас книжные магазины в столице разбросаны по разным районам, но, например, новенький «Чехов и компания», объединенный с кофейней, расположился вблизи от «Иллюзиона» и регулярно проводит встречи книжного клуба — звучит, как комфортное пристанище для любого поэта.