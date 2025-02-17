Бильярд в «Лузере» и раут в «Стрелке»: где бы кутил Александр Пушкин в Москве наших дней

Во времена Александра Пушкина главные премьеры московской сцены проходили в Императорском театре. Сейчас это два театра — Большой и Малый — но раньше у них была единая труппа, и артисты участвовали в спектаклях на обеих сценах. В Императорском московском театре показывали оперу и балет, проводили бенефисы известных исполнителей. Для Пушкина же, как и для многих его современников, театр был не только местом для культурного досуга, но и площадкой для оживленных дискуссий, возможностью показать себя высшему свету. По воспоминаниям современников, в театрах поэт вел себя не очень пристойно : мог завести антиправительственные разговоры или поссориться с чиновником выше его по званию. Но все громкие премьеры Пушкин обязательно посещал и интересовался всеми новинками. Поэт был новатором, поэтому в современной Москве ему бы точно понравился экспериментальный репертуар «Электротеатра Станиславский» и «Мастерской Петра Фоменко». Впрочем, от походов в Большой и Малый театр он бы тоже не отказался.