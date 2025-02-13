Тир, гонг-медитация или камерный кинотеатр: 13 идей для свидания с собой

Спа-комплекс
Amnis Spa находится в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel Moscow. На площади 3000 кв. м. разместились бассейн под стеклянным куполом, финская сауна, хаммам, джакузи и купель с холодной водой, а еще 14 процедурных кабинетов и круглосуточный фитнес-центр. На выбор в спа-меню — уходовые комплексы для лица и тела, массажи и четыре авторских ритуала. Последние проводятся с использованием ароматерапии, звуковой антистресс-терапии, псаммотерапии (лечение горячим песком), натуральных масел или запатентованной морской воды.
Экскурсия по Дому Наркомфина
Дом Наркомфина — экспериментальное «жилье переходного типа» и яркий пример архитектуры советского авангарда, который несколько лет назад пережил реконструкцию. На экскурсии по коммунальному блоку дома от команды Музея «Гараж» можно оценить оригинальную задумку архитектора Моисея Гинзбурга и узнать, как жили работники Народного комиссариата финансов. После этого всех участников приглашают заглянуть в кафе (обычно оно открыто только для жильцов дома, патронов и участников программы лояльности музея). В меню — закуски, салаты и горячие блюда из сезонных продуктов, а еще авторские десерты: шеф-кондитер Лена Набиуллина разработала безглютеновое пирожное «Темный шоколад», лимонное и ванильное пирожные, чизкейк и кето-эскимо специально для Дома Наркомфина.
Аквапарк
В аквакомплексе «Лужники» работают девять горок общей протяженностью 1300 метров. Здесь можно провести целый день: спуститься с «Циклона», «Вихря», «Торнадо» и других водных аттракционов, а после — расслабиться в термобассейне, частично расположенном на открытом воздухе. Он прогревается до 36 градусов, поэтому наслаждаться панорамным видом на Воробьевы горы можно даже зимой. Еще в «Лужниках» есть несколько бассейнов с подсветкой, пневмо- и гидромассажем, противотоками, водопадами и гейзерами.
Выставка
Команда Центра «Зотов» отмечает второй день рождения экспозицией «Русское невероятное» и приглашает всех желающих поразмышлять об истоках и загадках конструктивизма. На выставке можно увидеть произведения из 29 государственных музеев и галерей: 144 экспоната показывают путь от древнерусской живописи до современного искусства. В рамках прокта открыт лекторий: как раз 13 февраля искусствовед Дмитрий Никишов расскажет об арт-группе «Движение».
Сайклинг
Энергичная тренировка — отличный вариант для тех, кто хочет перезагрузить голову и позаботиться о теле. В студии Rock the Cycle проходят именно такие: крутить педали в течение 45 минут будет легче и веселее благодаря зажигательным трекам и поддержке тренера. На выбор — более десяти типов тренировок (на сайкле и гребном тренажере), которые подойдут как новичкам, так и профессиональным райдерам. Например, 120-минутная Rock Cinema под фильм в оригинале или живой концерт понравится любителям длинных заездов, а часовая Rock the Party в формате тематической вечеринки с бокалом игристого после перевернет представления о том, что спорт — это скучно.
Камерный кинотеатр
В «Мир искусства» стоит идти за нетипичным репертуаром, который не найти в других кинотеатрах. Здесь показывают признанные шедевры кинематографа, каждую неделю зрителей ждет ретроспектива творчества известных режиссеров: от Альфреда Хичкока и Франсуа Трюффо до Джима Джармуша и Дэвида Линча. Помимо классики, в афише можно найти современные авторские картины, фильмы по искусству, документальное и анимационное кино, короткометражки и работы молодых кинематографистов. Ни один фильм в течение недели не повторяется, а большинство кинокартин показывают в оригинале с русскими субтитрами.
Гонг-медитация или саундхилинг
Успокоить поток мыслей, услышать внутренний голос или просто расслабиться поможет класс гонг-медитации или саундхиллинга. Обе практики, основанные на звуках и вибрациях, есть в пространстве ASHRAM. Преподавателей и мастеров подбирает лично Наталья Османн — основательница студии и известного в соцсетях проекта FollowMeTo. В пространстве также проводятся занятия йогой и цигуном, еще здесь есть кабинет массажных ритуалов и концепт-стор. ASHRAM находится в центре Москвы, поэтому время наедине с собой можно продолжить прогулкой по Тверскому бульвару или переулкам вокруг Патриарших прудов.
Шахматный бар-клуб
MyChess Club Moscow — шахматный клуб с баром и рестораном в высотке на Кудринской площади. Здесь можно принять участие в турнире или взять уроки у гроссмейстеров и кандидатов в мастера спорта. Атмосфера игры чувствуется в каждой детали: от будуарного интерьера до барной карты, коктейли в которой названы в честь известных шахматистов — Тиграна Петросяна, Бориса Спасского, Эмануила Ласкера и других. Впрочем, за клетчатую доску никто насильно усаживать не станет — здесь можно просто приятно провести время.
Бутик-отель
Бутик-отель П17 находится в самом центре Москвы — на Петровке. Отдых здесь можно совместить с прогулкой по Страстному бульвару, походом в Московский музей современного искусства или в баню (до «Сандунов» — пять минут пешком). Для брони доступны номера, оформленные в двух цветовых решениях — зеленом и синем. В ярком дизайне сочетаются отсылки к прошлому и современные тенденции: например, советский комод тут соседствует с авангардным декором. Визитная карточка отеля — делюкс-номер с ванной у большого арочного окна.
Тир
Стрелковый клуб «Объект» — место, где можно научиться метко и быстро (а главное — безопасно) стрелять. Есть курсы и для тех, кто никогда не держал в руках оружие, и для продолжающих. На первых занятиях новичкам объясняют, как правильно обращаться с пистолетом и заряжать его, дают пострелять с разных дистанций. Можно забронировать 45-минутный курс «Современное оружие»: он проходит в группе до четырех человек и предполагает 75 выстрелов — хватит, чтобы приловчиться.
«Аптекарский огород»
Посмотреть на первые в этом году подснежники, цветущие нарциссы или морозники, увидеть экзотическую орхидею-вампира — несмотря на холода, в феврале в «Аптекарском огороде» есть чем заняться. Можно просто побродить по аллеям сада или заглянуть в Субтропическую оранжерею: в честь Китайского Нового года ее украсили гирляндами, красными драконами и фонариками.
Мастер-класс по тафтингу
На групповом занятии в студии ROWRUG каждый сможет сделать авторский ковер — даже если до этого вы никогда не слышали о существовании пистолета для тафтинга. Выбирайте миниатюрное изделие или вариант побольше — от размера зависит длительность мастер-класса и его цена. Эскизы будущих творений вам предложат на месте, но можно принести и свой вариант (при условии, что он не будет слишком сложным в исполнении). Обычно готовое изделие участники мастер-классов забирают в течение двух недель.
Иммерсивный театр
В поставках иммерсивного тектра «Морфеус» зрители сами определяют, как будет развиваться сюжет. Изюминка шоу — участникам предварительно завязывают глаза, это позволяет полностью погрузиться в процесс и запустить игру воображения. На выбор есть спектакли в разных жанрах: от романтической комедии до детектива и триллера. А постановки проводятся для небольших групп от 2 до 7 человек, у театра камерный формат.