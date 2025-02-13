Тир, гонг-медитация или камерный кинотеатр: 13 идей для свидания с собой

Для идеального свидания партнер не обязателен — отлично провести время можно и с собой. Если вам не с кем праздновать День святого Валентина, организуйте дейт сами: собрали места в Москве под разное настроение — никаких слез 14-го февраля под романтичные комедии в компании чипсов (только если сильно захочется)!

Спа-комплекс

© Amnis Spa

Amnis Spa находится в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel Moscow. На площади 3000 кв. м. разместились бассейн под стеклянным куполом, финская сауна, хаммам, джакузи и купель с холодной водой, а еще 14 процедурных кабинетов и круглосуточный фитнес-центр. На выбор в спа-меню — уходовые комплексы для лица и тела, массажи и четыре авторских ритуала . Последние проводятся с использованием ароматерапии, звуковой антистресс-терапии, псаммотерапии (лечение горячим песком), натуральных масел или запатентованной морской воды.

Адрес ул. Охотный Ряд, д. 2 Стоимость разового посещения спа-зон 12 000 р. Узнать подробности Сайт

Экскурсия по Дому Наркомфина

© Варвара Топленникова/Музей современного искусства «Гараж»

Дом Наркомфина — экспериментальное «жилье переходного типа» и яркий пример архитектуры советского авангарда, который несколько лет назад пережил реконструкцию. На экскурсии по коммунальному блоку дома от команды Музея «Гараж» можно оценить оригинальную задумку архитектора Моисея Гинзбурга и узнать, как жили работники Народного комиссариата финансов . После этого всех участников приглашают заглянуть в кафе (обычно оно открыто только для жильцов дома, патронов и участников программы лояльности музея). В меню — закуски, салаты и горячие блюда из сезонных продуктов, а еще авторские десерты: шеф-кондитер Лена Набиуллина разработала безглютеновое пирожное «Темный шоколад», лимонное и ванильное пирожные, чизкейк и кето-эскимо специально для Дома Наркомфина.

Адрес Новинский Бульвар, д. 25 Стоимость 3000 р. Узнать подробности Cайт

Аквапарк

© Аквакомплекс «Лужники»

В аквакомплексе «Лужники» работают девять горок общей протяженностью 1300 метров. Здесь можно провести целый день: спуститься с «Циклона», «Вихря», «Торнадо» и других водных аттракционов, а после — расслабиться в термобассейне, частично расположенном на открытом воздухе . Он прогревается до 36 градусов, поэтому наслаждаться панорамным видом на Воробьевы горы можно даже зимой. Еще в «Лужниках» есть несколько бассейнов с подсветкой, пневмо- и гидромассажем, противотоками, водопадами и гейзерами.

Адрес ул. Лужники, 24, стр. 4 Стоимость от 3690 р. Узнать подробности Cайт

Выставка

© Даниил Анненков

Команда Центра «Зотов» отмечает второй день рождения экспозицией «Русское невероятное» и приглашает всех желающих поразмышлять об истоках и загадках конструктивизма. На выставке можно увидеть произведения из 29 государственных музеев и галерей: 144 экспоната показывают путь от древнерусской живописи до современного искусства. В рамках прокта открыт лекторий: как раз 13 февраля искусствовед Дмитрий Никишов расскажет об арт-группе «Движение».

Адрес Ходынская улица, д. 2 стр. 1 Стоимость 500 р. Узнать подробности Cайт

Сайклинг

© Rock the Cycle

Энергичная тренировка — отличный вариант для тех, кто хочет перезагрузить голову и позаботиться о теле. В студии Rock the Cycle проходят именно такие: крутить педали в течение 45 минут будет легче и веселее благодаря зажигательным трекам и поддержке тренера. На выбор — более десяти типов тренировок (на сайкле и гребном тренажере), которые подойдут как новичкам, так и профессиональным райдерам . Например, 120-минутная Rock Cinema под фильм в оригинале или живой концерт понравится любителям длинных заездов, а часовая Rock the Party в формате тематической вечеринки с бокалом игристого после перевернет представления о том, что спорт — это скучно.

Адреса ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 26 Театральный пр‑д, д. 5/1 ул. Лужники, д. 24, стр. 21, блок C Стоимость 1500 р. Узнать подробности Cайт

Камерный кинотеатр

© «Cinema Prestige»

В «Мир искусства» стоит идти за нетипичным репертуаром, который не найти в других кинотеатрах. Здесь показывают признанные шедевры кинематографа, каждую неделю зрителей ждет ретроспектива творчества известных режиссеров: от Альфреда Хичкока и Франсуа Трюффо до Джима Джармуша и Дэвида Линча . Помимо классики, в афише можно найти современные авторские картины, фильмы по искусству, документальное и анимационное кино, короткометражки и работы молодых кинематографистов. Ни один фильм в течение недели не повторяется, а большинство кинокартин показывают в оригинале с русскими субтитрами.

Адрес ул. Долгоруковская, д. 33, стр. 3 Стоимость от 400 р. Подробности и афиша Сайт

Гонг-медитация или саундхилинг

© ASHRAM

Успокоить поток мыслей, услышать внутренний голос или просто расслабиться поможет класс гонг-медитации или саундхиллинга. Обе практики, основанные на звуках и вибрациях, есть в пространстве ASHRAM. Преподавателей и мастеров подбирает лично Наталья Османн — основательница студии и известного в соцсетях проекта FollowMeTo. В пространстве также проводятся занятия йогой и цигуном, еще здесь есть кабинет массажных ритуалов и концепт-стор . ASHRAM находится в центре Москвы, поэтому время наедине с собой можно продолжить прогулкой по Тверскому бульвару или переулкам вокруг Патриарших прудов.

Адрес ул. Малая Никитская, д. 20, стр. 1 Стоимость от 2500 р. Узнать подробности Сайт

Шахматный бар-клуб

© MyChess Club Moscow

MyChess Club Moscow — шахматный клуб с баром и рестораном в высотке на Кудринской площади. Здесь можно принять участие в турнире или взять уроки у гроссмейстеров и кандидатов в мастера спорта. Атмосфера игры чувствуется в каждой детали: от будуарного интерьера до барной карты, коктейли в которой названы в честь известных шахматистов — Тиграна Петросяна, Бориса Спасского, Эмануила Ласкера и других. Впрочем, за клетчатую доску никто насильно усаживать не станет — здесь можно просто приятно провести время.

Адрес Кудринская площадь, 1 Стоимость участия в турнире 1000 р. Узнать подробности Сайт

Бутик-отель

© П17 Отель

Бутик-отель П17 находится в самом центре Москвы — на Петровке. Отдых здесь можно совместить с прогулкой по Страстному бульвару, походом в Московский музей современного искусства или в баню (до «Сандунов» — пять минут пешком) . Для брони доступны номера, оформленные в двух цветовых решениях — зеленом и синем. В ярком дизайне сочетаются отсылки к прошлому и современные тенденции: например, советский комод тут соседствует с авангардным декором. Визитная карточка отеля — делюкс-номер с ванной у большого арочного окна.

Адрес ул. Петровка, 17, стр. 1 Стоимость от 6684 р. за ночь Узнать подробности Сайт

Тир

© Стрелковый клуб «Объект»

Стрелковый клуб «Объект» — место, где можно научиться метко и быстро (а главное — безопасно) стрелять. Есть курсы и для тех, кто никогда не держал в руках оружие, и для продолжающих. На первых занятиях новичкам объясняют, как правильно обращаться с пистолетом и заряжать его, дают пострелять с разных дистанций . Можно забронировать 45-минутный курс «Современное оружие»: он проходит в группе до четырех человек и предполагает 75 выстрелов — хватит, чтобы приловчиться.

Адрес Московская область, Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 50 Стоимость от 10 500 р. Узнать подробности Сайт

«Аптекарский огород»

© «Аптекарский огород»

Посмотреть на первые в этом году подснежники, цветущие нарциссы или морозники, увидеть экзотическую орхидею-вампира — несмотря на холода, в феврале в «Аптекарском огороде» есть чем заняться . Можно просто побродить по аллеям сада или заглянуть в Субтропическую оранжерею: в честь Китайского Нового года ее украсили гирляндами, красными драконами и фонариками.

Адрес Проспект Мира, 26/1 Стоимость от 300 р. Узнать подробности Сайт

Мастер-класс по тафтингу

© ROWRUG

На групповом занятии в студии ROWRUG каждый сможет сделать авторский ковер — даже если до этого вы никогда не слышали о существовании пистолета для тафтинга . Выбирайте миниатюрное изделие или вариант побольше — от размера зависит длительность мастер-класса и его цена. Эскизы будущих творений вам предложат на месте, но можно принести и свой вариант (при условии, что он не будет слишком сложным в исполнении). Обычно готовое изделие участники мастер-классов забирают в течение двух недель.

Адрес Новодмитровская ул., 1, стр. 26 Стоимость от 5500 р. Узнать подробности Cайт

Иммерсивный театр

© Morpheus

В поставках иммерсивного тектра «Морфеус» зрители сами определяют, как будет развиваться сюжет. Изюминка шоу — участникам предварительно завязывают глаза, это позволяет полностью погрузиться в процесс и запустить игру воображения. На выбор есть спектакли в разных жанрах: от романтической комедии до детектива и триллера. А постановки проводятся для небольших групп от 2 до 7 человек, у театра камерный формат.

Адрес Садовническая набережная, д. 71 или онлайн Стоимость от 3900 р.