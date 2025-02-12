Летим над МКАД, гуляем по мебельному: 8 идей, как в Москве повторить свидание из кино

Идеи для бедных студентов
Погулять по мебельному магазину, как в «500 днях лета»
Отношения героев фильма «500 дней лета» — не лучший пример для подражания, а вот их романтическому досугу можно позавидовать. Том и Саммер встречались в кино и виниловых магазинах, устраивали пикники с чтением книг и, пьяные, пели в караоке. Однако культовое свидание произошло в IKEA. Похожая прогулка по мебельному гипермаркету потребует ноль рублей, а заодно поможет разыграть совместный быт с партнером и выяснить на берегу, стоит ли доверять ему выбор штор в вашу будущую квартиру. Помянуть добрым словом IKEA и воплотить планы можно в сети Hoff.
Покататься на качельках и напиться чаю, будто вы живете во вселенной фильма «Скотт Пилигрим против всех»
Скотт не сильно заморачивался над свиданием с девушкой своей мечты и просто позвал ее на прогулку. Почему бы и вам не последовать его примеру? Можете тоже позвать свою Рамону на ночь глядя в спальный район Москвы покататься на качелях — вдруг она согласится? Тем более сама погода благоволит 14 февраля повторить безмятежную сцену из фильма «Скотт Пилигрим против всех»: вечером в столице обещают снегопад. А если повезет, после прогулки девушка пригласит вас домой, где вы сможете согреться не только чаем из длинного спискаЧерника, малина, женьшень, для сна, зеленый, зеленый с лимоном, зеленый с лимоном и медом, от проблем с печенью, имбирный с медом, имбирный без меда, ваниль с миндалем, белый трюфель с кокосом, ромашка, черника с ромашкой, ванильный с орехами, с апельсиновой цедрой и «Эрл Грей». Рамоны…
Для тех, кто отложил деньги на День святого Валентина
Порубиться в пейнтбол, как Патрик и Кэт из «10 причин моей ненависти»
Фанаты ромкома «10 причин моей ненависти», которые не готовы, как Хит Леджер, петь серенады на весь стадион, могут вдохновиться на романтические подвиги другой сценой. В финале фильма Патрик и Кэт, наконец разобравшись в своих чувствах, отправляются играть в пейнтбол, где их страсть выливается в поцелуй прямо посреди игрового поля. Повторить этот момент можно на множестве площадок в столице, одна из них — «Московский пейнтбольный клуб», филиалы которого есть в нескольких районах и ближнем Подмосковье.
Заехать в автокинотеатр и притвориться героями «Бриолина»
Другой идеальный дейт-сеттинг — беззаботная Америка 1950-х годов с рок-н-роллом, кожаными куртками и щедро смазанными гелем высокими прическами, по которой ностальгирует тинейджерский мюзикл «Бриолин». Свидание можно начать с визита в американскую закусочную, а потом с бургерами и милкшейками отправиться в автокинотеатр от «Синема Парка» на территории пространства «Три вокзала. Депо». В репертуаре на 14 февраля — картины «Один день в Стамбуле», «Постучись в мою Тверь», «Что скрывает любовь» и «Подземная бездна».
Пощеголять музыкальными знаниями, как это делала Роб из «Меломанки»
Если вы разочаровались в романтике, как и главная героиня сериала «Меломанка» Роб, то отправляйтесь со своим крашем в виниловый магазин. Там без лишних сантиментов можно претенциозно пообсуждать свои уникальные музыкальные предпочтения, вспомнить истории с самых безумных концертов и даже найти пластинку, которая станет саундтреком вашего романа. Начать вечер предлагаем на Китай-городе, в модном магазине PLSTK WRLD, а оттуда недалеко до бара Escapist, где всегда приятно пропустить по стаканчику лагера и покатать шары. Настоящим музыкальным фанатикам, которые не боятся тесных помещений с пыльными стеллажами, советуем отправиться в самый большой в России склад пластинок «Звуковой барьер» у метро «Университет».
Влюбиться в джаз и в друг друга, подобно героям «Ла-Ла Ленда»
«Ла-Ла Ленд» — неисчерпаемый источник вдохновения для романтиков: танцы на набережной звездной ночью, посещение обсерватории, поцелуи в кабинке фуникулера… Однако для свидания в феврале идеальным вариантом станет все же джазовый концерт. В День всех влюбленных позвольте этому жанру завладеть вашим сердцем и, как Мия и Себастьян, отправляйтесь в джаз-клуб. В Kozlov как раз подготовили насыщенную программу на вечер пятницы: выступление акустического трио Moonshine, шоу-посвящение Адриано Челентано от певца Алекса Абры, еженедельный джазовый свинг и вокальный джем, который продлится всю ночь. Если сомневаетесь, что сможете оценить джаз по достоинству, освежите в памяти проникновенный монолог героя Райана Гослинга, который убедительно объясняет всю прелесть этой музыки.
Для тех, кто планирует шиковать
Подарить возлюбленной вертолетную прогулку из «Пятидесяти оттенков серого»
Если бы Кристиан Грей из «Пятидесяти оттенков серого» жил в Москве, он бы обязательно 14 февраля устроил своей возлюбленной ночной круиз на вертолете. Вы тоже можете порадовать партнера таким приключением, и для этого не надо быть долларовым миллиардером: за 20-минутный романтический полет вокруг Москвы над МКАД жителям столицы нужно заплатить 38 тысяч рублей, а после завершения прогулки пассажиров угостят фруктами и шампанским. После знакомства с предпринимателем Анастейша, к слову, получает от него в подарок первое издание книги Томаса Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». Вы же, вдохновившись выходом фильма «Пророк», можете шикануть и приобрести полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина в 10 томах — чтобы ваш партнер понял, что вы не только романтик, но и интеллектуал.
Покататься на карете и перенестись в эпоху «Бриджертонов»
После особенно страстной сцены в третьем сезоне «Бриджертонов» под инструментальную версию хита Питбуля «Give Me Everything» каретные прогулки неожиданно приобрели эротический вайб. Ощутить его и на время превратиться в лондонского аристократа можно, заплатив от 30 тысяч рублей в час. Самая изысканная прогулка с двумя лошадями и костюмированным кучером обойдется в каретном дворе «Маренго» в 50 тысяч рублей. По запросу можно арендовать личного пажа.