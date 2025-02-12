Летим над МКАД, гуляем по мебельному: 8 идей, как в Москве повторить свидание из кино

Если стандартные сценарии на 14 февраля с ужином в ресторане и розами под стеклянным куполом уже надоели, стоит обратиться к дейтинг-опыту любимых персонажей. Собрали восемь необычных киносвиданий, которые можно повторить в Москве в эту пятницу, — от романтической перестрелки и прослушивания джаза до путешествий на каретах и вертолетах.

Идеи для бедных студентов

Погулять по мебельному магазину, как в «500 днях лета»

© «Двадцатый Век Фокс СНГ»

Отношения героев фильма «500 дней лета» — не лучший пример для подражания, а вот их романтическому досугу можно позавидовать. Том и Саммер встречались в кино и виниловых магазинах, устраивали пикники с чтением книг и, пьяные, пели в караоке. Однако культовое свидание произошло в IKEA. Похожая прогулка по мебельному гипермаркету потребует ноль рублей, а заодно поможет разыграть совместный быт с партнером и выяснить на берегу, стоит ли доверять ему выбор штор в вашу будущую квартиру. Помянуть добрым словом IKEA и воплотить планы можно в сети Hoff.

500 дней лета Ромком / с 17 февраля Билеты Подробнее на Афише

Покататься на качельках и напиться чаю, будто вы живете во вселенной фильма «Скотт Пилигрим против всех»

© Universal Studios

Скотт не сильно заморачивался над свиданием с девушкой своей мечты и просто позвал ее на прогулку. Почему бы и вам не последовать его примеру? Можете тоже позвать свою Рамону на ночь глядя в спальный район Москвы покататься на качелях — вдруг она согласится? Тем более сама погода благоволит 14 февраля повторить безмятежную сцену из фильма «Скотт Пилигрим против всех»: вечером в столице обещают снегопад. А если повезет, после прогулки девушка пригласит вас домой, где вы сможете согреться не только чаем из длинного спискаЧерника, малина, женьшень, для сна, зеленый, зеленый с лимоном, зеленый с лимоном и медом, от проблем с печенью, имбирный с медом, имбирный без меда, ваниль с миндалем, белый трюфель с кокосом, ромашка, черника с ромашкой, ванильный с орехами, с апельсиновой цедрой и «Эрл Грей». Рамоны…

Скотт Пилигрим против всех Боевик / США, 2010 Подробнее на Афише

Для тех, кто отложил деньги на День святого Валентина

Порубиться в пейнтбол, как Патрик и Кэт из «10 причин моей ненависти»

© Touchstone Pictures

Фанаты ромкома «10 причин моей ненависти», которые не готовы, как Хит Леджер, петь серенады на весь стадион, могут вдохновиться на романтические подвиги другой сценой. В финале фильма Патрик и Кэт, наконец разобравшись в своих чувствах, отправляются играть в пейнтбол, где их страсть выливается в поцелуй прямо посреди игрового поля. Повторить этот момент можно на множестве площадок в столице, одна из них — «Московский пейнтбольный клуб», филиалы которого есть в нескольких районах и ближнем Подмосковье.

10 причин моей ненависти Комедия / США, 1999 Подробнее на Афише

Заехать в автокинотеатр и притвориться героями «Бриолина»

© Paramount Pictures

Другой идеальный дейт-сеттинг — беззаботная Америка 1950-х годов с рок-н-роллом, кожаными куртками и щедро смазанными гелем высокими прическами, по которой ностальгирует тинейджерский мюзикл «Бриолин». Свидание можно начать с визита в американскую закусочную, а потом с бургерами и милкшейками отправиться в автокинотеатр от «Синема Парка» на территории пространства «Три вокзала. Депо». В репертуаре на 14 февраля — картины «Один день в Стамбуле», «Постучись в мою Тверь», «Что скрывает любовь» и «Подземная бездна».

Бриолин Мюзикл / США, 1978 Подробнее на Афише

Пощеголять музыкальными знаниями, как это делала Роб из «Меломанки»

© Hulu

Если вы разочаровались в романтике, как и главная героиня сериала «Меломанка» Роб, то отправляйтесь со своим крашем в виниловый магазин. Там без лишних сантиментов можно претенциозно пообсуждать свои уникальные музыкальные предпочтения, вспомнить истории с самых безумных концертов и даже найти пластинку, которая станет саундтреком вашего романа. Начать вечер предлагаем на Китай-городе, в модном магазине PLSTK WRLD, а оттуда недалеко до бара Escapist, где всегда приятно пропустить по стаканчику лагера и покатать шары. Настоящим музыкальным фанатикам, которые не боятся тесных помещений с пыльными стеллажами, советуем отправиться в самый большой в России склад пластинок «Звуковой барьер» у метро «Университет».

Меломанка Комедия / США, 2020 – 2020 Подробнее на Афише

Влюбиться в джаз и в друг друга, подобно героям «Ла-Ла Ленда»

© «Централ Партнершип»

«Ла-Ла Ленд» — неисчерпаемый источник вдохновения для романтиков: танцы на набережной звездной ночью, посещение обсерватории, поцелуи в кабинке фуникулера… Однако для свидания в феврале идеальным вариантом станет все же джазовый концерт. В День всех влюбленных позвольте этому жанру завладеть вашим сердцем и, как Мия и Себастьян, отправляйтесь в джаз-клуб. В Kozlov как раз подготовили насыщенную программу на вечер пятницы: выступление акустического трио Moonshine, шоу-посвящение Адриано Челентано от певца Алекса Абры, еженедельный джазовый свинг и вокальный джем, который продлится всю ночь. Если сомневаетесь, что сможете оценить джаз по достоинству, освежите в памяти проникновенный монолог героя Райана Гослинга, который убедительно объясняет всю прелесть этой музыки.

Ла-Ла Ленд Комедия / с 12 февраля Билеты Подробнее на Афише

Для тех, кто планирует шиковать

Подарить возлюбленной вертолетную прогулку из «Пятидесяти оттенков серого»

© «Двадцатый Век Фокс СНГ»

Если бы Кристиан Грей из «Пятидесяти оттенков серого» жил в Москве, он бы обязательно 14 февраля устроил своей возлюбленной ночной круиз на вертолете. Вы тоже можете порадовать партнера таким приключением, и для этого не надо быть долларовым миллиардером: за 20-минутный романтический полет вокруг Москвы над МКАД жителям столицы нужно заплатить 38 тысяч рублей, а после завершения прогулки пассажиров угостят фруктами и шампанским. После знакомства с предпринимателем Анастейша, к слову, получает от него в подарок первое издание книги Томаса Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». Вы же, вдохновившись выходом фильма «Пророк», можете шикануть и приобрести полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина в 10 томах — чтобы ваш партнер понял, что вы не только романтик, но и интеллектуал.

Пятьдесят оттенков серого Мелодрама / США, 2015 Подробнее на Афише

Покататься на карете и перенестись в эпоху «Бриджертонов»

© Netflix

После особенно страстной сцены в третьем сезоне «Бриджертонов» под инструментальную версию хита Питбуля «Give Me Everything» каретные прогулки неожиданно приобрели эротический вайб. Ощутить его и на время превратиться в лондонского аристократа можно, заплатив от 30 тысяч рублей в час. Самая изысканная прогулка с двумя лошадями и костюмированным кучером обойдется в каретном дворе «Маренго» в 50 тысяч рублей. По запросу можно арендовать личного пажа.