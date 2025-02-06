Зимы больше не будет? Что происходит с погодой в Москве

Как теплая зима изменила город Стали экономить на коммунальных услугах

Нетипичная для зимних месяцев теплая погода сказывается и на работе коммунальных услуг. Например, система теплоснабжения в столице работает на минимальных параметрах 75–77 градусов, сообщает МОЭК. По словам компании, «температурные качели» значительно осложняют регулирование температуры теплоносителя в домах — в результате управляющим компаниям необходимо проводить наладочные работы для установления комфортного уровня тепла.

Индустрия зимних развлечений больше не зарабатывает

От плюсовой температуры и отсутствия снега значительно пострадала индустрия зимних развлечений и спорта. Так, спортивный клуб «Альфа-Битца», который также занимается организацией и проведением соревнований по лыжным гонкам, приостановил работу проката и сервиса лыж. Активист клуба и президент Федерации лыжных гонок города Москвы Вячеслав Веденин рассказал «Афише Daily» об отмене практически всех лыжных стартов в январе и феврале не только в «Альфа-Битце», но и на таких площадках, как Мещерский парк, Одинцово, Марьино и Парк 850-летия Москвы. «И так короткая, зима в этом году вообще отменилась», — отметил Веденин. По его словам, сложившаяся ситуация значительно отразилась на финансовой ситуации в клубе: «Клуб закрыт в связи с отсутствием снега — соревнования не проводятся, прокат не работает, источников поступления денег нет» .

Так, на 2026 год перенесли Лыжный марафон МВТУ — один из старейших в Москве. Гонка должна была состояться 16 февраля. Основная причина та же: аномально теплая погода и отсутствие естественного снежного покрова для качественной подготовки трасс. При этом полный возврат стоимости слота организаторы осуществить не могут — ситуация попадает под обстоятельства непреодолимой силы. Среди других перенесенных мероприятий — московский этап «Лыжни России-2025» (ежегодно в гонке участвуют 500 тыс. человек). Из‑за погодных условий также на время были закрыты лыжная трасса и пункт проката на территории «КСК „Битца“». По состоянию на 4 февраля лыжники все еще не могут кататься на территории клуба: команда ждет улучшения погодных условий и снега.

Лыжная тропа в Москве в начале февраля © Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

На горнолыжных курортах Подмосковья с последствиями теплой зимы справляются при помощи систем искусственного оснежения, которые, однако, могут работать только при минусовой температуре. Так, генеральный директор курорта «Сорочаны» Максим Отчерцов отметил, что снежить трассы приходится ночью, когда столбик термометра пересекает значение ниже нуля.

Теплая зима отразилась и на продажах зимней одежды, в частности пуховиков. Об этом изданию Shopper’s сообщили сразу несколько московских ретейлеров. Среди них Finn Flare, который отмечает падение уровня продаж на 20–25% по сравнению с прошлым годом, а представители ​​Slava Concept называют цифру в 10%. По словам представителей бизнеса, ситуацию с потерей выручки не спасает даже увеличившийся спрос на легкую одежду.

Появился риск неурожая и повышения цен

Издание Invezz пишет, что аномально высокие температуры могут привести к слишком быстрому развитию пшеницы. Тогда она будет более подвержена заморозкам, если холодная погода вернется. Также из‑за плюсовой температуры возрастает риск роста числа вредителей и болезней, способных еще больше навредить урожаю.

О том, что урожай в 2025 году может быть хуже предыдущего, сообщает и президент российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Хотя эксперты всё же склоняются к тому, что прогнозировать что‑то однозначно еще рано, а при благоприятных условиях ситуация может и вовсе выправиться.

Звери стали просыпаться раньше

Теплая зима представляет потенциальную угрозу не только для сельского хозяйства, но и для природного мира, где тоже происходят свои аномалии. Например, в этом году первые подснежники расцвели в «Аптекарском огороде» 19 января — на два месяца раньше, чем в прошлые годы.

Подснежники в ботаническом саду МГУ имени М.В.Ломоносова © Софья Сандурская/ТАСС

22 января генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова написала в своем телеграм-канале, что в зоопарке запели большие синицы — однако тревогу бить пока рано. В зоопарке произошли и другие аномалии: на фоне ранней весны там распелись куры и гуси, а бурые медведи по ошибке вышли из спячки.

Оттепель также разбудила клопов-солдатиков, которые обычно зимуют под корой, а еще спровоцировала появление грибов на деревьях: об этом сообщили жители Подмосковья. Из‑за теплой погоды в лесу можно встретить вешенку, чагу и березовый трутовик — однако это нормальное для таких видов грибов явление в периоды оттепели.

О возможных тяжелых последствиях мягкой и короткой зимы для экосистемы предупреждает эксперт по сохранению ценных лесных экосистем фонда «Природа и люди» Константин Кобяков.

Константин Кобяков Эксперт по сохранению ценных лесных экосистем фонда «Природа и люди»

«Многим жителям средней полосы России установившаяся этой зимой погода нравится — и тепло, и мухи не кусают. Но природе такие аномальные явления на пользу не идут, часто они губительны. За тысячелетия эволюции обитающие на какой‑то территории виды приспосабливаются именно к тому климату, который свойственен этой территории, даже если этот климат суров. Изменение привычного для них порядка вещей может привести к их гибели.

Сейчас мы видим, что во многих местах полностью сошел снег, а почва сильно пропиталась водой. И если наступят морозы, отсутствие снега может привести к очень глубокому промерзанию почвы, повреждению корней растений, гибели почвенной фауны. Также длительные теплые периоды зимой вредны для впадающих в спячку животных — они могут проснуться, и уже не заснуть после возвращения холодов. В этом случае они наверняка умрут».

Прогноз здесь неутешительный — все модели климатических изменений сходятся на том, что частота и сила экстремальных природных явлений будут только нарастать ».

Центр Москвы в начале февраля © Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Что будет с климатом дальше?

К началу февраля температурная аномалия в столице немного спала, но все еще сохраняется, сообщает Гидрометцентр России. В этом месяце такого экстремального тепла, как в январе, уже не обещают, однако вполне вероятно, что москвичей ожидает ранняя весна.

Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин связывает теплую зиму с глобальными изменениями климата и отмечает, что в будущем количество таких зим будет только увеличиваться.

Алексей Кокорин Климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди»

«Когда мы говорим про будущее, имеем в виду не один-два года, а лет двадцать-тридцать. Теплых зим будет больше, вероятно, в два-три раза. Такие теплые зимы, как сейчас, были и раньше. Однако их частота кардинально изменилась: случаи аномальных температур в мире участились в пять раз. Во-первых, по всей планете наблюдается антропогенный (связанный с деятельностью человека. — Прим. ред.) тренд на потепление, на который постепенно накладываются естественные факторы, и наоборот. В России этот процесс происходит гораздо быстрее, потому что у нас огромная площадь суши, а почти все лишнее тепло уходит в океан ».

Кроме того, по мнению Кокорина, на нетипично высокие температуры зимой влияют и естественные факторы, среди которых особенно влиятельны океанские течения в Тихом океане, называемые Эль-Ниньо (а также их обратная фаза — Ла-Нинья). «Работает это так: в атмосфере есть лишнее тепло, поскольку человек усилил парниковый эффект. Более 90% этого тепла поглощает океан, и делает он это то быстрее, то медленнее. Во время Ла-Нинья поглощение идет усиленное, а в случае Эль-Ниньо — ослабленное. В этот раз Эль-Ниньо был с середины 2023 года и до конца 2024-го, поэтому было жарче и летом, и теплее зимой», — рассказывает эксперт.

Алексей Кокорин считает, что следующим поколениям придется привыкать к бесснежным зимам : «Через 40–50 лет средняя зима станет примерно на 3 градуса теплее. Это не мало, но и не 10 градусов. То есть очень редко, но будут и сильные морозы, в какие‑то года будет довольно много снега. Но в какие‑то года снега может не быть вовсе».