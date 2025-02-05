Где провести День влюбленных в Москве и за городом: 10 уютных отелей и глэмпингов

Совсем скоро День святого Валентина, который в этом году выпадает на пятницу — хороший повод сменить обстановку и даже отправиться в мини-путешествие с любимым человеком. Собрали 10 проверенных городских отелей и глэмпингов недалеко от Москвы.

Для тех, кто не хочет уезжать из города MYS Boutique Hotel

© MYS Boutique hotel

В тихом Кривоколенном переулке найдете пятизвездочный отель, который в 2023 году пережил ребрендинг. Сейчас это камерная гостиница, вдохновленная скандинавским стилем. В интерьере — ничего лишнего, только пастельные тона, много дерева и света. Идеальный вариант для тех, кто хочет перезагрузиться и побыть наедине, ни на что не отвлекаясь. Под крышей бутик-отеля находится уютный ресторан Sölna Bistro со столиками на двоих — как раз для романтического ужина.

Где Кривоколенный пер., 10, стр. 4 Цена от 16 000 р. за ночь с 14 по 15 февраля Подробности на сайте

Marco Polo

Дизайнерский номер от актрисы Веры Кинчевой © Marco Polo

Этот бутик-отель известен «киношными» номерами с авторским дизайном, яркими акцентами в декоре и оригинальными концепциями. Например, апартаменты «Джейн» в оливковых тонах созданы в память об известной бизнес-леди Джейн МакГилл. А номер с терракотовыми деталями сделала актриса Вера Кинчева, известная по сериалам «Престиж» и «Лучше, чем люди». План на свидание такой: выберите дизайнерский вариант, проведите фотосессию, а утром спуститесь вниз позавтракать на Патриках.

Где Спиридоньевский пер., 9, стр. 1 Цена от 9 810 р. за ночь с 14 по 15 февраля Подробности на сайте

«Арбат, 6»

© «Арбат, 6»

Отель в доходном доме Тишенинова расположен между Старым и Новым Арбатом. До заселения можно прогуляться по старой Москве или сходить в киноцентр «Октябрь» или «Художественный». На выбор — 30 номеров с разными концепциями и интерьерами . Некоторые из них украшены работами художницы Татьяны Ян и репродукциями Уильяма Морриса. Есть комнаты с мансардными окнами, чтобы подглядывать за московскими крышами.

Где Арбатский пер., 2/6 Цена от 12 255 р. за ночь с 14 по 15 февраля Подробности на сайте

Vnukovo Village

© Vnukovo Village

В четырехзвездочном отеле на День влюбленных подготовили целую программу: ужин с музыкальным сопровождением, вечеринку и конкурс на лучшую пару . В номерах гостей будут ждать украшения, приветственное игристое и нарезка, а еще комплимент от отеля. Днем можно будет прогуляться по территории, на которой есть пруд, а вечером сходить в сауну или бассейн.

Где Киевская, 4 Цена от 3110 р. за ночь с 14 по 15 февраля + 7000 р. за спецпрограмму Подробности на сайте

Lotte Hotel Moscow

© Lotte Hotel Moscow

Люкс-вариант свидания — спецпредложение «Реальная любовь» от Lotte Hotel Moscow. Включает не только проживание в номере с видом на Садовое кольцо, но и завтрак с бутылкой игристого, приветственные напитки и сладости, доступ в спа-центр, хаммам и джакузи, а еще воздушные шары в виде сердца и свечи. Ко Дню всех влюбленных гостям подарят карточную игру Love Questions и бенто-торт в виде валентинки.

Где Новинский б-р, 8, стр. 2 Цена от 60 000 р. за ночь с 14 по 15 февраля Подробности по ссылке

Stella di Mosca

© Stella di Mosca

В люкс-отеле рядом с Красной площадью есть спецпредложение для влюбленных More Amore. Гостей ждут шампанское, цветы и лепестки роз в номере, а еще приветственный сладкий комплимент и завтрак на двоих. Свидание можно продолжить в спа-пространстве с бассейном, баней, финской сауной и турецким хамамом. Для тех, кто хочет расслабиться, — спа-люкс для пар с собственным джакузи. А на «десерт» — ужин в Il ristorante с романтичным сет-меню.

Где Большая Никитская, 9 Цена от 180 000 р. за ночь с 14 по 15 февраля Подробности на сайте

Для тех, кто хочет в мини-путешествие «Зеленая тропа»

© «Зеленая тропа»

Глэмпинг для романтиков и гедонистов в Тульской области вблизи небольшой реки Ямница. Тут можно забронировать номер на дереве или поселиться в более приземленном варианте — например, домике с сауной или верандой. По территории разбросаны ресторан, баня, дикий пруд и зона барбекю. Есть специальные предложения для пар: например, в вариант «Романтический» входит декор в домике, пикник с глинтвейном на поляне и завтрак в номер.

Где Тульская обл., Заокский р-н, дер. Волковичи Расстояние от Москвы 149 км Цена от 11 500 р. за ночь с 14 по 15 февраля Подробности на сайте

«А-ферма»

© «А-ферма»

На территории этого глэмпинга вы найдете только треугольные домики с панорамными окнами. Каждый из них утоплен в сосновом лесу — свиданию точно никто не помешает. На территории есть ферма с лошадьми, коровами, козами и собаками, так что можно сходить на экскурсию и увидеть, как за ними ухаживают. Еще пара вариантов провести время вдвоем — посидеть у камина в кафе, отдохнуть в купели под открытым небом и попариться в бане с видом на реку .

Где Московская обл., дер. Авсюнино Расстояние от Москвы 101 км Цена от 38 000 р. за две ночи с 14 по 16 февраля (минимальный срок проживания на выходных — две ночи) Подробности на сайте

«Дом на дереве»

© «Дом на дереве»

Если хочется совместить знакомство со старинным городом и долгие прогулки вдоль большой воды, отправляйтесь в зону отдыха «Дом на дереве». Она находится на берегу озера Плещеево вблизи Переславля-Залесского. На территории — дома разных форм (в том числе круглый), и все расположены на деревьях. Еще в зоне отдыха есть пляж, общий дом с душем и кухней и питомник с кроликами.

Где Ярославская обл., с. Веськово, Петра Первого, 7 Расстояние от Москвы 130 км Цена от 7000 р. за ночь с 14 по 15 февраля Подробности на сайте

«Глэмпинг Силы ветра»

© Сила ветра

Глэмпинг на берегу Московского водохранилища. Его фишка — необычные домики из морских контейнеров с панорамными окнами. Для каждого гостя тут готовят завтрак и предоставляют термос на случай долгих прогулок по лесу. На территории есть общая зона барбекю, библиотека с камином и баня. В хорошую погоду можно покататься на коньках, тюбингах и лыжах.

Где Московская обл., Мытищи Расстояние от Москвы 20 км Цена от 12 650 р. за ночь с 14 по 15 февраля Подробности на сайте

«Болотов дача»

© «Болотов дача»

Место с минималистичными домиками в скандинавском стиле находится в полутора часах езды. Тут на двоих можно забронировать не только отдельное строение, но и комнату в амбаре или даже восстановленную избу. У пруда, в лесу или у рощи — выбирайте по настроению. Время можно провести в сауне или большом общем доме с гостиной, коворкингом и верандой .