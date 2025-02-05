Где провести День влюбленных в Москве и за городом: 10 уютных отелей и глэмпингов

Для тех, кто не хочет уезжать из города
MYS Boutique Hotel
В тихом Кривоколенном переулке найдете пятизвездочный отель, который в 2023 году пережил ребрендинг. Сейчас это камерная гостиница, вдохновленная скандинавским стилем. В интерьере — ничего лишнего, только пастельные тона, много дерева и света. Идеальный вариант для тех, кто хочет перезагрузиться и побыть наедине, ни на что не отвлекаясь. Под крышей бутик-отеля находится уютный ресторан Sölna Bistro со столиками на двоих — как раз для романтического ужина.
Marco Polo
Этот бутик-отель известен «киношными» номерами с авторским дизайном, яркими акцентами в декоре и оригинальными концепциями. Например, апартаменты «Джейн» в оливковых тонах созданы в память об известной бизнес-леди Джейн МакГилл. А номер с терракотовыми деталями сделала актриса Вера Кинчева, известная по сериалам «Престиж» и «Лучше, чем люди». План на свидание такой: выберите дизайнерский вариант, проведите фотосессию, а утром спуститесь вниз позавтракать на Патриках.
«Арбат, 6»
Отель в доходном доме Тишенинова расположен между Старым и Новым Арбатом. До заселения можно прогуляться по старой Москве или сходить в киноцентр «Октябрь» или «Художественный». На выбор — 30 номеров с разными концепциями и интерьерами. Некоторые из них украшены работами художницы Татьяны Ян и репродукциями Уильяма Морриса. Есть комнаты с мансардными окнами, чтобы подглядывать за московскими крышами.
Vnukovo Village
В четырехзвездочном отеле на День влюбленных подготовили целую программу: ужин с музыкальным сопровождением, вечеринку и конкурс на лучшую пару. В номерах гостей будут ждать украшения, приветственное игристое и нарезка, а еще комплимент от отеля. Днем можно будет прогуляться по территории, на которой есть пруд, а вечером сходить в сауну или бассейн.
Lotte Hotel Moscow
Люкс-вариант свидания — спецпредложение «Реальная любовь» от Lotte Hotel Moscow. Включает не только проживание в номере с видом на Садовое кольцо, но и завтрак с бутылкой игристого, приветственные напитки и сладости, доступ в спа-центр, хаммам и джакузи, а еще воздушные шары в виде сердца и свечи. Ко Дню всех влюбленных гостям подарят карточную игру Love Questions и бенто-торт в виде валентинки.
Stella di Mosca
В люкс-отеле рядом с Красной площадью есть спецпредложение для влюбленных More Amore. Гостей ждут шампанское, цветы и лепестки роз в номере, а еще приветственный сладкий комплимент и завтрак на двоих. Свидание можно продолжить в спа-пространстве с бассейном, баней, финской сауной и турецким хамамом. Для тех, кто хочет расслабиться, — спа-люкс для пар с собственным джакузи. А на «десерт» — ужин в Il ristorante с романтичным сет-меню.
Для тех, кто хочет в мини-путешествие
«Зеленая тропа»
Глэмпинг для романтиков и гедонистов в Тульской области вблизи небольшой реки Ямница. Тут можно забронировать номер на дереве или поселиться в более приземленном варианте — например, домике с сауной или верандой. По территории разбросаны ресторан, баня, дикий пруд и зона барбекю. Есть специальные предложения для пар: например, в вариант «Романтический» входит декор в домике, пикник с глинтвейном на поляне и завтрак в номер.
«А-ферма»
На территории этого глэмпинга вы найдете только треугольные домики с панорамными окнами. Каждый из них утоплен в сосновом лесу — свиданию точно никто не помешает. На территории есть ферма с лошадьми, коровами, козами и собаками, так что можно сходить на экскурсию и увидеть, как за ними ухаживают. Еще пара вариантов провести время вдвоем — посидеть у камина в кафе, отдохнуть в купели под открытым небом и попариться в бане с видом на реку.
«Дом на дереве»
Если хочется совместить знакомство со старинным городом и долгие прогулки вдоль большой воды, отправляйтесь в зону отдыха «Дом на дереве». Она находится на берегу озера Плещеево вблизи Переславля-Залесского. На территории — дома разных форм (в том числе круглый), и все расположены на деревьях. Еще в зоне отдыха есть пляж, общий дом с душем и кухней и питомник с кроликами.
«Глэмпинг Силы ветра»
Глэмпинг на берегу Московского водохранилища. Его фишка — необычные домики из морских контейнеров с панорамными окнами. Для каждого гостя тут готовят завтрак и предоставляют термос на случай долгих прогулок по лесу. На территории есть общая зона барбекю, библиотека с камином и баня. В хорошую погоду можно покататься на коньках, тюбингах и лыжах.
«Болотов дача»
Место с минималистичными домиками в скандинавском стиле находится в полутора часах езды. Тут на двоих можно забронировать не только отдельное строение, но и комнату в амбаре или даже восстановленную избу. У пруда, в лесу или у рощи — выбирайте по настроению. Время можно провести в сауне или большом общем доме с гостиной, коворкингом и верандой.