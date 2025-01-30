Паша Техник, «Последний день Помпеи» и театр «Шалом»: чем заняться в Петербурге в феврале

Проводим февраль в оттепельном Петербурге, гуляя от музея к музею — чтобы увидеть «City of Lost Adults» Михаила Левиуса и блокбастер про Виктора Цоя, великого Карла Брюллова и Виктора Васнецова, настоящую снежную зиму и непарадную сторону города. А в дни, которые выдадутся холодными, достаем коньки и нарезаем круги по льду под открытым небом.

Выставки «City of Lost Adults» (18+) до 16 марта в Anna Nova

© Anna Nova

Сюжет выставки Михаила Левиуса разворачивается в мире, вдохновленном американской массовой культурой и эстетикой компьютерных игр девяностых годов с их детализированными фонами и размытыми персонажами. Название проекта отсылает к игре «The City of Lost Children», которая в детстве запомнилась художнику своей специфической атмосферой и предгрозовой палитрой. «И вот, спустя годы, я осознал, что этот „Город потерянных детей“ вырос вместе со мной, превратившись в „Город потерянных взрослых“», — признается он.

Михаил Левиус. City of Lost Adults Выставка в Санкт-Петербурге / до 16 марта Подробнее на Афише

«Виктор Цой. Легенда» (16+) до 10 марта в «Севкабель Порту»

© «Севкабель Порт»

За плечами архитектора Агнии Стерлиговой и продюсера Александра Кармаева из бюро Planet9 выставки-блокбастеры «Балабанов» и «Панк-культура. Король и Шут», а теперь еще и масштабный байопик о Викторе Цое. Вместе с креативным продюсером выставки, сыном лидера группы «Кино» Александром Цоем, они представили уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы и картины, а также малоизвестные кадры семейной хроники Виктора Цоя.

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» Выставка в Санкт-Петербурге / до 9 марта Билеты Подробнее на Афише

«Неслучайный взгляд. Сергей Подгорков» (16+) до 16 февраля в Art of Foto

© Art of Foto

Фотограф Сергей Подгорков — летописец жизни неформального Ленинграда конца XX века. В его объективе обыденный, непарадный город обретает острую характерность, а на первый план выходят люди и моменты жизни, которых принято не замечать. «Его герои не сюрреалистические уродцы, не презренные совки, а униженные и оскорбленные соотечественники, среди которых мы вечно живем», — говорит о Сергее Подгоркове историк Лев Лурье.

«Великий Карл» (6+) до 12 мая в Михайловском дворце (Русский музей)

© Русский музей

Юбилей Карла Брюллова Русский музей отметил масштабной выставкой, в экспозицию которой вошли около ста шестидесяти полотен кисти художника и сотни акварелей и рисунков из Третьяковки, Эрмитажа, Царского Села и других музеев, а также частных собраний Петербурга и Москвы. Центральным экспонатом стало отреставрированное эпическое полотно «Последний день Помпеи», восстановление которого проходило прямо в корпусе Бенуа — зрители могли наблюдать за процессом через прозрачные двери.

Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова Выставка в Санкт-Петербурге / до 12 мая Подробнее на Афише

«Анималистика. И в шутку, и всерьез» (6+) до 9 марта в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

© Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

Новая выставка МИСПа наполнена портретами зверей, животными на природе, а также произведениями, посвященными дружбе человека и братьев его меньших. В экспозицию вошли более ста пятидесяти работ из собраний тридцати шести музеев России, галерей и частных коллекционеров: это живопись, графика и скульптуры Кузьмы Петрова-Водкина, Нико Пиросмани, Святослава Рериха и других художников.

Анималистика. И в шутку, и всерьез Выставка в Санкт-Петербурге / до 9 марта Билеты Подробнее на Афише

«Криулина/Пастухов» (12+) до 18 февраля в Итальянском зале Академии Художеств

© Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина

Выпускники петербургской Академии художеств, скульптор Михаил Пастухов и художница Анастасия Криулина, рефлексируют о недалеком прошлом — 2010-х годах. Герои работ Пастухова — наши современники, гопники и дворовые девчонки, помещенные в контекст «русской тоски». Криулина, обращаясь к семейным архивам, создает сюрреалистические картины, героями которых становятся ее родственники и друзья. Куратором выставки выступил ректор Академии художеств Семен Михайловский.

«Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» (0+) до 13 мая в Русском музее

© Русский музей

Первая за тридцать лет ретроспектива Виктора Васнецова, мастера исторической фольклорной живописи и основоположника неорусского стиля. В экспозиции — около ста двадцати работ художника из Русского музея, Третьяковской галереи, Дома-музея Васнецова и других собраний: монументальные полотна Васнецова на религиозные темы, «парижские» произведения и натурные пейзажи, архитектурные проекты и костюмы, портреты зрелого периода и графика: некоторые листы выставляются впервые.

Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения Выставка в Санкт-Петербурге / до 23 июня Подробнее на Афише

«Крепость кротовьих лапок» (18+) до 20 февраля в NameGallery

© NameGallery

В основе выставки художницы Гали Фадеевой — идея подземного зрения, которое заменяет привычную перспективу близким, доверительным взглядом. Кроты как герои картин выступают проводниками в пространство снов, памяти и измененного восприятия, где предметы теряют резкие очертания, а формы становятся текучими и облачными. «Близорукость целомудренна. Она лишена властного устремления и обнаруживает красоту в малых деталях, в ближнем плане», — говорит искусствовед и куратор выставки Глеб Ершов.

Галя Фадеева. Крепость кротовьих лап Выставка в Санкт-Петербурге / до 20 февраля Подробнее на Афише

«КВ-7. Михаил Рогинский» (16+) до 15 февраля, в музее «Полторы комнаты»

© «Полторы комнаты»

Музей Иосифа Бродского открыл новое пространство — «Квартиру № 7» с Литейной стороны дома Мурузи. Среди оголенных стен с проступающей кирпичной кладкой и нависающим над ней потолком из профлиста показали работы одного из «отцов российского поп-арта» Михаила Рогинского. Это первая за двадцать лет персональная выставка художника в Петербурге. Более двухсот вошедших в экспозицию картин долгое время стояли рядами в небольшом помещении в промзоне на окраине Москвы, а после завершения выставки будут переданы в частные и музейные собрания.

«…но зима здесь слишком длинна*» (12+) до 23 февраля в «Росфото»

© «Росфото»

Снегопады, заледеневшие реки и каналы, заснеженные набережные, а еще прогулки по льду, узоры на окнах: все признаки зимы, которых не хватает Петербургу прямо сейчас, запечатлены на снимках легендарных петербургских фотографов Владимира Антощенкова, Олега Бахарева, Сергея Свешникова, Бориса Смелова, Александра Китаева. Главный месседж выставки — «Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна», о чем пел Виктор Цой в песне «Город».

«Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда» (12+) до 6 апреля в Театральном музее

© Театральный музей

Проект к юбилею реформатора театра Всеволода Мейерхольда — это выставка-пазл из трех важных для режиссера тем: «Влечение к строительству», «Ревизор» и «Петербург». Она выполнена в формате спектакля, где сюжет пишет сама жизнь, а художественная реальность пьесы «Ревизор» становится частью судьбы двух гениев — Гоголя и Мейерхольда. В экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов, живопись, фотографии, макеты к спектаклям Мейерхольда, а также впервые — шесть мозаик для неосуществленного проекта нового здания Театра имени Мейерхольда.

Казус Мейерхольда, или «Ревизора» хочется всегда Выставка в Санкт-Петербурге / до 6 апреля Подробнее на Афише

Выставка «Твердыня пламенная» (6+) до 2 марта в Государственном Эрмитаже

© Государственный Эрмитаж

В основу новой выставки-блокбастера вошли живопись и графика Николая Рериха, предоставленные Эрмитажем, Музеем-институтом семьи Рерихов и еще двадцатью институциями России, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Индии и США. Название выставки повторяет заголовок одного из известных сборников публицистики художника. Книга впервые была издана в 1933 году, за несколько лет до подписания Пакта Рериха — первого в мире договора об охране исторических памятников, художественных и научных учреждений. Ему посвящен отдельный раздел выставки.

Твердыня пламенная. К 150-летию со дня рождения Н. К. Рериха Выставка в Санкт-Петербурге / до 2 марта Подробнее на Афише

Театр Гастроли театра «Шалом» с 12 по 16 февраля в Александринском театре

© Театр «Шалом»

Московский театр «Шалом» впервые едет на гастроли в Петербург. На Новой сцене Александринки покажут четыре знаковых постановки: моноспектакль худрука Олега Липовецкого о взрослении «Жирная Люба», его же «Моня Цыцкес — знаменосец» по повести Эфраима Севелы, «Исход» Петра Шерешевского о «страстном желании все поменять и о невозможности забыть», а также спектакль Галины Зальцман «Поезд жизни» — актуальный «для тех, кто способен смеяться над абсурдом реальности, и для тех, кому так нужна надежда на свет в конце тоннеля».

Гастролям «Шалома» посвящен специальный гастрономический сет, разработанный бистро Tel Aviv by Saviv вместе с театром и «Афишей». В него вошли четыре блюда, вдохновленные спектаклями из гастрольной программы: форшмак «Мордехай» из сельди с тартином, пирог из перепелов с соусом жу, филе камбалы со шпинатом и солеными лимонами, а также банановый сплит. Попробовать сет можно до 28 февраля.

«Тихий свет» 7 и 8 февраля в «Невидимом театре»

© «Невидимый театр»

Новый спектакль актера, режиссера и худрука «Невидимого театра» Семена Серзина — это «трагедия наоборот, когда все самое страшное уже случилось», и «меланхолия русской души, если бы о ней когда‑то услышал Ларс Фон Триер». «Тихий свет» по пьесе Романа Козырчикова рассказывает о жизни обычных людей на периферии как географической, так и социальной, о безысходности их существования, о природе человеческих взаимоотношений и моральной ответственности.

Инклюзивная постановка «Твоими глазами» 8 февраля на Новой сцене Александринского театра

© «Антон тут рядом»

Труппа современного танца и перформанса «Антон тут рядом» начала свою работу в 2021 году с постановки перформанса «По пути» — инклюзивной истории про мое и чужое, лес и дом, тут и там. Ее участники — нейроотличные танцоры и студенты фонда, а также танцоры без особенностей развития. Вместе с худруком Алевтиной Грунтовской они готовят новый спектакль «Твоими глазами», в основе которого — сновидения, записанные на диктофон. Через танец участники труппы расскажут о страхе одиночества и том, как его преодолеть.

Балет «Две Анны» (12+) 1 и 2 февраля в БДТ имени Товстоногова

© БДТ имени Товстоногова

Балетный спектакль «Две Анны» — это совместный проект фестиваля искусств «Дягилев P.S.» и компании MuzArts. Автор либретто и режиссер Феликс Михайлов, хореографы Юрий Посохов и Павел Глухов, композитор Илья Демуцкий, артисты балета Большого театра, танцовщик Ильдар Гайнутдинов и актриса БДТ имени Товстоногова Полина Маликова расскажут историю о двух великих женщинах XX века, ставших символами Серебряного века, — Анне Ахматовой и Анне Павловой.

Вечер памяти Владимира Шклярова (12+) 9 февраля в Мариинском театре

© Мариинский театр

Премьеру Мариинского 9 февраля могло бы исполниться сорок лет. В этот день его память почтят большим концертом на сцене театра, автором концепции которого выступил Юрий Смекалов. Рената Шакирова и Филипп Степин покажут третий акт балета «Спящая красавица» — спектакля Мариуса Петипа 1890 года, реконструированного Сергеем Вихаревым. Виктория Терешкина и Кимин Ким выйдут в картине «В царстве теней» из балета Баядерка в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани. А солисты Большого и Мариинского театров примут участие в гала-выступлении.

«Мать. Горькая пьеса» (18+) 21 февраля в Александринском театре

© Александринский театр

Четырехчасовой спектакль Константина Богомолова, поставленный специально для Александринского театра, своим названием он отсылает к одноименной книге Максима Горького, однако ставится по самостоятельной пьесе режиссера. Роман, ставший отправной точкой нового театрального сочинения Богомолова, написан в 1906 году, а прототипом молодого революционера Павла Власова стал слесарь Сормовского завода Петр Заломов, организовавший в 1902-м одну из первых первомайских демонстраций в России.

Мать. Горькая пьеса Спектакль / февраль - апрель Билеты Подробнее на Афише

Музыка Вечеринка «Чувство ритма х Паша Техник» (18+) 22 февраля в клубе «Ритмы»

© techniquepashalive

Паша Техник едет на первую флагманскую вечеринку клуба в 2025 году с диджей сетом, перформансом и рабочей флешкой. На саппорте в лайн-апе резиденты «Ритмов», EMC и Roots United — Amplituda, Neyro, EL, The Villars, Димка Батарин, Bovitz и Babura с брейкбитом, техно и электро.

Концерт группы «Золотые зубы» (18+) 21 и 22 февраля в «Ритмах»

© «Ритмы»

Трио из Тольятти едет в Петербург сразу с двумя концертами. 21 февраля «Золотые зубы» вспомнят 2021 и 2022 год — альбомы «Боль и гордость» и «Страна радости». А 22 февраля сыграют все самое свежее — с пластинок «Зима любви» и «Post-hardcore» — а также новое и еще не вышедшее.

Концерт группы «Сироткин» (16+) 14 февраля в А2

Группа, чьи песни звучат в «Майоре Громе», «Чиках» и «Вампирах средней полосы», сыграет большой зимний концерт в Петербурге, который, спасибо погоде, скорее похож на тестовый прыжок в карман весны — а мы и рады! В лайн-апе — от гимна молодости и свободы «Выше домов» до свежих «Ходячих несчастий», от искренней радости до светлой грусти.

В городе Катки в Петербурге до конца сезона в городе

© «Севкабель Порт»

Занятие на эту зиму — в перерывах между оттепелью и температурными рекордами кататься на коньках под открытым небом. Ледовые площадки работают в «Севкабель Порту» и «Новой Голландии», в «Охта Парке», «Никольских рядах» и культурном квартале «Брусницын», а также «Флагшток» — самый большой каток в Петербурге с видом на Финский залив и «Лахта-центр».

Серия лекций Игоря Кузьмичева в феврале на «Фонтанке-69»

В рамках своей новой мини-серии лекций журналист, историк и автор телеграм-канала «Здесь был Майк» Игорь Кузьмичев расскажет о забытых поэтах ленинградского андеграунда 1960-1980-х (11 февраля), о барабанщике группы «Кино» Георгии Гурьянове, а также о том, как модники, художники и музыканты влияли на жизнь и творчество друг друга (26 февраля).

Экскурсия «Архитектура ленинградского модернизма. Главные имена и шедевры» 22 февраля в городе

© «Петербург глазами инженера»

Чтобы разобраться в противоречивом советском модернизме, проект «Петербург глазами инженера» проведет экскурсию по памятникам той эпохи на Выборгской и Петроградской сторонах, а также на Васильевском острове. Покажут первый ленинградский небоскреб, испытательную лабораторию ЦНИИ РТК, так называемые «панельные сталинки», пятый корпус ЛЭТИ и расскажут о том, как можно построить двадцатиэтажное здание на тонких ножках.

Garage sail (6+) c 14 по 16 февраля в «Севкабель Порту»

© «Севкабель Порт»