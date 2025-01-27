Чем заняться в Москве в феврале: прощание с Arma, «Голиаф», «Носферату» и еще 22 идеи

Московская зима пока не балует снегом, зато радует почти европейской погодой. Готовимся вылезать из спячки и рассказываем, как провожать остатки сезона — и на какие городские мероприятия стоит заглянуть.

Вечеринки

Bushizm Birthday Party 1 февраля, ДК Кристалл, 18+

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Вечеринка в честь дня рождения рэпера Bushido Zho, которая пройдет совместно с андерграундным фотопроектом La Routine Magazine. В лайнапе соберутся все друзья рэпера.

Monasterio Season 2025 Opening 7 февраля, Arma, 18+

Последняя вечеринка Monasterio в легендарном клубе Arma (экс-Mutabor). Промокоманда откроет танцевальный сезон на четырех сценах, на которых отыграют испанец DΛVЯ, SØDS из Германии и TØLR из Болгарии. Первые два артиста выступят в России впервые. Также на одном из танцполов состоится дебютное выступление командного дуэта BEARD POWER от ALEX PANKOV и GEMÜT.

Private Persons 14 февраля, Arma, 18+

Большая зимняя встреча с резидентами лейбла независимой танцевальной музыки. Состав участников пока не раскрывается, но уже открыта регистрация на закрытую продажу билетов.

Arma In Love 15 февраля, Arma, 18+

Первый из двух ключевых ивентов в здании на Дубровке перед предстоящим закрытием площадки. «ARMA IN LOVE — клубный уикенд-бестселлер. Легендарная серия, предвосхищающая приход весны», — пишут организаторы. За пультом стоит ждать главных представителей отечественной электронной сцены и европейских звезд.

AVG x Desiigner 21 февраля, Tau, 18+

Большая вечеринка с неожиданным привозом: 21 февраля в формате клаб-шоу выступит американский рэпер Desiigner. Он прославился в 2016 году — тогда на него обратил внимание Канье Уэст, который позаимствовал куплет из его песни «Panda» и включил в свой нашумевший альбом «The Life of Pablo». Следом и оригинальная версия песни превратилась в один из самых назойливых хитов 2016 года, а ее автор подписал контракт с лейблом Уэста Good Music.

Еда

Joi Izakaya

© Joi Izakaya

Коллаборация с Japonica из шести блюд, вдохновленных кухней разных городов Японии. В меню — чаванмуши из Киото, салат из Нары, кусикацу из Осаки, жареный рис из Нагоя, химедзуси и мороженое из Камакуры.

Joi Izakaya Ресторан / Грузинский Вал, 11, стр. 3 Подробнее

«Прошуттерия»

© Прошуттерия

В обновленном меню появился лимонный цыпленок, ванильная панна котта с хурмой, маккерони с мортаделлой и фисташкой и чай с шишками.

Прошуттерия Ресторан / Новослободская, 24а, стр. 2 Подробнее

Self Edge Japanese

© Self Edge Japanese

В меню — новые обеды за 1950 рублей. В состав сета вошли кимчи-мисо с крабом, бобы эдамаме с бонито, жареный рис с креветкой в темпуре, традиционная закуска цукэмоно, ролл футомаки с выдержанным лососем и омлетом томаго, гедза с нежным бычком и кальмаром, а еще нигири томаго с угрем и хэндролл с маринованными грибами.

Self Edge Japanese Ресторан / Б.Грузинская, 76 Забронировать столикПодробнее

Murph

© Murph

В Murphy запустили раздел с закусками. В нем можно найти тартар из говядины с грибным кетчупом, бутерброд с красной икрой, оливки, хлеб с жженым маслом и баклажаны гриль с копченым томатом.

Подробности: @murph.coffee

Tel Aviv by Saviv

© Предоставлено пресс-службой

Коллаборация бистро Tel Aviv by Saviv, театра «Шалом» и «Афиши», которая вылилась в гастрономический сет, вдохновленный еврейской культурой. С 12 по 16 февраля на Новой сцене Александринского театра пройдут гастроли Московского еврейского театра «Шалом». К этой премьере бренд-шеф Тимофей Милюков и кондитер Алена Офицерова создали сет из четырех блюд, раскрывающих темы спектаклей через гастрономию: форшмак «Мордехай», пирог с перепелами, филе камбалы со шпинатом и банановый сплит.

Спектакли

«Голиаф» 2, 13 февраля, Шалом, 12+

© Театр «Шалом»

Новый взгляд на древнюю библейскую историю о противостоянии Давида и Голиафа.Режиссер Саша Золотовицкий исследует, как обстоятельства формируют наши роли и насколько сложно вырваться из рамок, созданных другими. Вместо привычного образа кровожадного великана зрители видят человека, вынужденного играть роль, навязанную ему судьбой. А Голиаф предстает как личность со своими страхами, переживаниями и мечтами о простой жизни.

Голиаф Спектакль / февраль Билеты Подробнее на Афише

«Рыжий. Я всех любил. Без дураков» 7, 8 февраля, Театр на Таганке, 16+

Кадры с репетиции спектакля режиссёра Эдгара Закаряна «Рыжий. Я всех любил. Без дураков» — ретроспектива короткой, но яркой жизни поэта Бориса Рыжего. Алексей Вавилкин/Театр на Таганке

Постановка рассказывает о жизни поэта Бориса Рыжего. История начинается с его последнего дня и охватывает ключевые моменты: школьные годы, боксерский ринг, первую любовь, успехи в литературе, рождение ребенка.

Рыжий. Я всех любил. Без дураков Спектакль / февраль - апрель Билеты Подробнее на Афише

«Юлий Цезарь Live» 12 февраля, Модерн, 16+

© «МДТ «Модерн»

Современная интерпретация шекспировской трагедии о последних днях Цезаря. Заговорщики Кассий и Брут планируют убийство римского императора, стремясь предотвратить его восхождение к власти. Однако режиссер Юрий Грымов переосмысляет известный сюжет: заговорщики погибают сразу после совершения преступления, что приводит Рим к хаосу, а главным героем спектакля делает народ.

Юлий Цезарь Live Спектакль / 12 февраля Билеты Подробнее на Афише

«Nirvana» 14 февраля, «Модерн», 16+

© «МДТ «Модерн»

История о жизни культового музыканта Курта Кобейна, его борьбе с внутренними демонами и поиске себя. В постановке через призму его жизни раскрываются острые вопросы о целом поколении: кризис молодежи, одиночество, бунт против навязанных норм и поиск искренности.

Nirvana Спектакль / январь - март Билеты Подробнее на Афише

«Восемь» 18 февраля, Театр на Таганке, 16+

© Театр на Таганке

Октодрама номинанта на «Золотую Маску» Сергея Чехова по мотивам романа «Бесы» Федора Достоевского. В центре сюжета — Николай Ставрогин, который ведет на сцене диалог со своими внутренними демонами. Постановка разделена на восемь эпизодов, в каждом из которых актеры представляют один из смертных грехов: Зависть, Гордыню, Похоть, Тщеславие, Тоску, Уныние, Чревоугодие и Гнев.

8 (Восемь) Спектакль / январь - апрель Билеты Подробнее на Афише

«Старушка в подарок» 18,19 февраля, Театр Сатиры, 12+

© Владимир Федоренко/РИА Новости

Комедийный спектакль о старении, одиночестве и отношениях между поколениями. По сюжету молодая пара покупает роскошную шестикомнатную квартиру в центре Москвы, которая идеально подойдет для создания уютного семейного уголка. Однако их ждет сюрприз: вместе с квартирой идет старушка, милая, но не слишком гостеприимная.

Старушка в подарок Спектакль / февраль - март Билеты Подробнее на Афише

И еще кое‑что

Фестиваль документального кино 1-22 февраля, BetBoom Дом Динамо и и галерея ГУМ-Red-Line

© Предоставлено пресс-службой

Фестиваль документального кино об искусстве, моде и креативности. В программе — фильмы о Жан-Поле Готье, Бэнкси, Мартине Маржела и креативности Германа Васке. Перед показами выступят эксперты: художники Миша Most, Гоша Острецов, Саша Фролова и другие. 1 февраля пройдет лекция Павла Тюна и показ фильма «Почему мы креативны?», а 8 февраля — арт-ток с Сашей Фроловой и Гошей Острецовым, после которого покажут «Жан-Поль Готье, с любовью». Фестиваль завершится 22 февраля лекцией об эволюции стрит-арта и фильмом о Бэнкси. Вход бесплатный, однако необходимо зарегистрироваться.

Пешеходная экскурсия по «музейной миле» 2,8,23 февраля, сквер Антоновой, возле главного входа в ГМИИ им. А.С. Пушкина

© Москва глазами инженера

«Музеи — это такие же здания, как все остальные. Или нет? На экскурсии пройдем от Пушкинского музея до Третьяковской галереи и разберемся в этом вопросе», — отвечают организаторы. В ходе прогулки искусствовед Ксения Коробейникова поделится знаниями о музейной архитектуре и ее особенностях. Также планируется посещение ГЭС-2, частных галерей и масштабных культурных центров.

Киносалон «Носферату» 4 февраля, Odmo, 18+

© Universal Pictures

Просмотр жуткого ремейка «Носферату» в компании кинокритика и автора телеграм-канала «Темная комната» Рената Газизова. Фильм показывают на проекторе в оригинале с русскими субтитрами. В стоимость билета включен один welcome drink и фуршетный стол, меню вечера уточняется.

«Мозаика» 8 февраля, Дом Липы

© Дом Липы

Мастер-класс по созданию мозаичного мини-панно. Продолжительность занятия 2-3 часа, за это время каждый создаст композицию из разнообразных стеклянных плиток и научится закреплять их с помощью затирки.

Арт-ужин «История Эротического Искусства» 13 февраля, Odmo, 18+

Жан-Оноре Фрагонар, Задвижка. Около 1777 © DIRECTMEDIA Publishing GmbH/wikimedia.org

Искусствовед и автор подкаста «Об истории и искусстве» Екатерина Андреева расскажет, почему в искусстве так много обнаженных людей и как нагота в искусстве — от древнегреческих богинь до натурщиц-куртизанок — раскрывает нравы времени и культуру.

«Продленка» 13-16 февраля, Лесные поляны, Щелковский район

Восьмая смена лагеря для взрослых. Во время каждого заезда организаторы стараются воссоздать детские впечатления от посещения лагеря: проживание в «девчачьих» и «мальчишечьих» комнатах, вожатые, которых необходимо слушаться, концерты самодеятельности и лагерные анкеты. Тема грядущей смены — Love is: «Морозы не помеха нашим горячим сердцам. Будем признаваться друг другу в любви и ходить на свидания, отправлять тайные и не очень валентинки, кружиться в медляках и, смущаясь, прятать трогательный влюбленный румянец».

Книжный клуб 15 февраля, «Чехов и компания»

© Варвара Топленникова

Несколько раз в месяц кофейня и книжное пространство «Чехов и компания» проводит книжный клуб. В начале февраля в центре внимания окажется философская драма Гете «Фауст», наполненная глубокими размышлениями и яркими образами. Модератором встречи 15 февраля выступит Тимофей Свинцов — литературный критик и сотрудник «Чехов и компания». А 12 февраля в пространстве пройдет презентация книги Марии Степановой «„Меня Москва душила в объятьях…“. Адреса Владимира Маяковского».

Декоративная ваза с полимерной глиной 22 февраля, Дом Липы

© Дом Липы