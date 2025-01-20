Велнес

Вокруг шум, но ты не кипишуй. Где медитировать в Москве?

Вчера в 12:36
Если вы живете на полной скорости — встречи, поездки, дела, — порой нужно просто остановиться и выдохнуть. Для тех, кого стандартные медитации не привлекают, вместе со студией Radugadesign мы собрали места, где можно замедлиться среди океанских волн, раствориться в звуках экзотических инструментов и получить иммерсивный опыт.

Испытать силу поющих чаш

Фитнес-студия L.A.B Space

L.A.B Space

Если медитации с поющими чашами для вас звучат как нечто магическое из древних сказок, настало время сделать их своей реальностью. Подобные занятия действительно помогают расслабиться и восстановить силы. Некоторые исследования показывают, что звукотерапия способна снять даже болевые ощущения. Мы, конечно, не врачи, но проверить советуем.

Адрес
8 филиалов, их расположение  — на сайте
Часы работы
у каждой студии свое расписание
Узнать подробности
на сайте

Искать баланс в медитативном шоу «Elements»

Арт-пространство Luminar-x

Luminar-x

Медитативная практика от Luminar-x и студии Radugadesign — мультимедийное путешествие сквозь пять стихий: огонь, воду, землю, воздух и эфир, символизирующих страсть, интуицию, устойчивость, свободу и духовность. Визуальные эффекты, музыка и голосовое сопровождение помогают погрузиться в новый опыт и наблюдать за своими ощущениями. Необычное пространство глубокого самосозерцания для всех, кто любит эксперименты.

 

Адрес
2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы», 1 этаж
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Узнать подробности
на сайте

Иммерсивный опыт

Шоу «Лаборатория цвета»

«Лаборатория цвета»

Цифровое искусство и медитация — отличный тандем. На «Хлебозаводе» проходит шоу, где оживают цвета: студия Formika Lab создала пространство, в котором проекции окутывают стены и пол, позволяя гостям полностью раствориться в процессе. Это место — явное доказательство, что цвет влияет на состояние и настроение.

Адрес
Новодмитровская, 1, пространство «Внутришоу»
Часы работы
на сайте
Узнать подробности
на сайте


Заняться ночной йогой в океанариуме

Hard-Ha Yoga

«Вкус & цвет»


Если ранние подъемы не для вас, попробуйте полуночные практики в океанариуме на ВДНХ. Здесь проводят занятия хатха-йогой поздним вечером. Представьте: вы, коврик, спокойная вода и полное погружение (практически в прямом смысле!). В стоимость включена прогулка по океанариуму, а по пятницам прямо под водой устраивают музыкальные концерты. 

Адрес
ВДНХ, пространство «Море музыки»
Часы работы
на сайте
Узнать подробности
на сайте

Зависнуть в гамаках под космические саундтреки

Студия Yahmur Space

Yahmur Space

Практики в Yahmur Space проходят под звуки гонга, бубна, тибетских поющих чаш и других музыкальных инструментов со всего мира. Для тех, кто хочет поглубже погрузиться в восточную философию, есть занятия по йоге и тайцзицюань. Но наш фаворит — медитация в гамаках под окутывающую палитру звуков 15 инструментов и горлового пения. После такого будто уносит в космос.

Адреса
просп. Мира, 71, стр. 1; Покровка, 9, стр. 2; Волхонка, 7/6, премиум-центр
Часы работы
на сайте
Узнать подробности
на сайте

Замедлиться в городском саду

Urban Zen Garden

design-zavod.ru

На «Дизайн-заводе» теперь есть уголок спокойствия — сад, где можно медитировать среди камней и зелени (правда, нужно дождаться прихода тепла). Снимите обувь, пройдитесь босиком и почувствуйте воссоединение с природой. На сайте пространства есть инструкции, которые помогут настроиться на нужную волну.

Адрес
Большая Новодмитровская, 36
Часы работы
круглосуточно
Узнать подробности
на сайте

Погрузиться в молчание с монахами

Центр «Парамита»

«Парамита»


Хочется чего-то более глубокого? Попробуйте буддийские медитации в центре «Парамита», где устраивают ретриты с настоящими монахами, помогающие полностью отключиться от внешнего мира. Можно попробовать длительные випассаны за городом или однодневные занятия. А для тех, кто не планировал выходить из дома, — онлайн-практики.

Адрес
места проведения зависят от практики, указаны на сайте
Часы работы
на сайте
Узнать подробности
на сайте

Бросить все и уехать в Тверскую область

Глэмпинг «Ново-Окатово»

Глэмпинг «Ново-Окатово»


Иногда город выматывает, и остается единственное желание — сбежать куда-нибудь в лес. Отличный вариант — экоотель в Тверской области. На берегу Волги вы сможете помедитировать на природе, прогуляться по «Энергетической тропе», попариться в бане и поужинать в ресторане с дровяной печью. Идеальное место, чтобы восстановить ментальное состояние и насладиться природой.

Адрес
Глэмпинг «Ново-Окатово», Тверская обл., Калязинский р-н
Часы работы
заезд пн-вс 17.00–22.00, выезд до 15.00
Узнать подробности
на сайте

Остаться дома и медитировать онлайн

Иногда лучший вариант — не спешить на другой конец города, а позаботиться о себе, не выходя из дома. Для таких случаев есть бесплатные онлайн-медитации. Попробуйте, например, практики от We Meditate — это простой и быстрый способ успокоить ум и справиться с бешеным ритмом жизни.

Узнать подробности
на сайте
Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами