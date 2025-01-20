Вокруг шум, но ты не кипишуй. Где медитировать в Москве?

Испытать силу поющих чаш Фитнес-студия L.A.B Space

L.A.B Space

Если медитации с поющими чашами для вас звучат как нечто магическое из древних сказок, настало время сделать их своей реальностью. Подобные занятия действительно помогают расслабиться и восстановить силы. Некоторые исследования показывают, что звукотерапия способна снять даже болевые ощущения. Мы, конечно, не врачи, но проверить советуем.

Адрес 8 филиалов, их расположение — на сайте Часы работы у каждой студии свое расписание Узнать подробности на сайте

Искать баланс в медитативном шоу «Elements» Арт-пространство Luminar-x

Luminar-x

Медитативная практика от Luminar-x и студии Radugadesign — мультимедийное путешествие сквозь пять стихий: огонь, воду, землю, воздух и эфир, символизирующих страсть, интуицию, устойчивость, свободу и духовность. Визуальные эффекты, музыка и голосовое сопровождение помогают погрузиться в новый опыт и наблюдать за своими ощущениями. Необычное пространство глубокого самосозерцания для всех, кто любит эксперименты.

Адрес 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы», 1 этаж Часы работы пн-вс 10.00–22.00 Узнать подробности на сайте

Иммерсивный опыт Шоу «Лаборатория цвета»

«Лаборатория цвета»

Цифровое искусство и медитация — отличный тандем. На «Хлебозаводе» проходит шоу, где оживают цвета: студия Formika Lab создала пространство, в котором проекции окутывают стены и пол, позволяя гостям полностью раствориться в процессе. Это место — явное доказательство, что цвет влияет на состояние и настроение.

Адрес Новодмитровская, 1, пространство «Внутришоу» Часы работы на сайте Узнать подробности на сайте



Заняться ночной йогой в океанариуме Hard-Ha Yoga

«Вкус & цвет»



Если ранние подъемы не для вас, попробуйте полуночные практики в океанариуме на ВДНХ. Здесь проводят занятия хатха-йогой поздним вечером. Представьте: вы, коврик, спокойная вода и полное погружение (практически в прямом смысле!). В стоимость включена прогулка по океанариуму, а по пятницам прямо под водой устраивают музыкальные концерты.

Адрес ВДНХ, пространство «Море музыки» Часы работы на сайте Узнать подробности на сайте

Зависнуть в гамаках под космические саундтреки Студия Yahmur Space

Yahmur Space

Практики в Yahmur Space проходят под звуки гонга, бубна, тибетских поющих чаш и других музыкальных инструментов со всего мира . Для тех, кто хочет поглубже погрузиться в восточную философию, есть занятия по йоге и тайцзицюань. Но наш фаворит — медитация в гамаках под окутывающую палитру звуков 15 инструментов и горлового пения. После такого будто уносит в космос.

Адреса просп. Мира, 71, стр. 1; Покровка, 9, стр. 2; Волхонка, 7/6, премиум-центр Часы работы на сайте Узнать подробности на сайте

Замедлиться в городском саду Urban Zen Garden

На «Дизайн-заводе» теперь есть уголок спокойствия — сад, где можно медитировать среди камней и зелени (правда, нужно дождаться прихода тепла). Снимите обувь, пройдитесь босиком и почувствуйте воссоединение с природой. На сайте пространства есть инструкции, которые помогут настроиться на нужную волну.

Адрес Большая Новодмитровская, 36 Часы работы круглосуточно Узнать подробности на сайте

Погрузиться в молчание с монахами Центр «Парамита»

«Парамита»



Хочется чего-то более глубокого? Попробуйте буддийские медитации в центре «Парамита», где устраивают ретриты с настоящими монахами, помогающие полностью отключиться от внешнего мира . Можно попробовать длительные випассаны за городом или однодневные занятия. А для тех, кто не планировал выходить из дома, — онлайн-практики.

Адрес места проведения зависят от практики, указаны на сайте Часы работы на сайте Узнать подробности на сайте

Бросить все и уехать в Тверскую область Глэмпинг «Ново-Окатово»



Иногда город выматывает, и остается единственное желание — сбежать куда-нибудь в лес. Отличный вариант — экоотель в Тверской области. На берегу Волги вы сможете помедитировать на природе, прогуляться по «Энергетической тропе», попариться в бане и поужинать в ресторане с дровяной печью. Идеальное место, чтобы восстановить ментальное состояние и насладиться природой.

Адрес Глэмпинг «Ново-Окатово», Тверская обл., Калязинский р-н Часы работы заезд пн-вс 17.00–22.00, выезд до 15.00 Узнать подробности на сайте

Остаться дома и медитировать онлайн

Иногда лучший вариант — не спешить на другой конец города, а позаботиться о себе, не выходя из дома. Для таких случаев есть бесплатные онлайн-медитации. Попробуйте, например, практики от We Meditate — это простой и быстрый способ успокоить ум и справиться с бешеным ритмом жизни.