Вокруг шум, но ты не кипишуй. Где медитировать в Москве?

Испытать силу поющих чаш
Фитнес-студия L.A.B Space
Если медитации с поющими чашами для вас звучат как нечто магическое из древних сказок, настало время сделать их своей реальностью. Подобные занятия действительно помогают расслабиться и восстановить силы. Некоторые исследования показывают, что звукотерапия способна снять даже болевые ощущения. Мы, конечно, не врачи, но проверить советуем.
Искать баланс в медитативном шоу «Elements»
Арт-пространство Luminar-x
Медитативная практика от Luminar-x и студии Radugadesign — мультимедийное путешествие сквозь пять стихий: огонь, воду, землю, воздух и эфир, символизирующих страсть, интуицию, устойчивость, свободу и духовность. Визуальные эффекты, музыка и голосовое сопровождение помогают погрузиться в новый опыт и наблюдать за своими ощущениями. Необычное пространство глубокого самосозерцания для всех, кто любит эксперименты.
Иммерсивный опыт
Шоу «Лаборатория цвета»
Цифровое искусство и медитация — отличный тандем. На «Хлебозаводе» проходит шоу, где оживают цвета: студия Formika Lab создала пространство, в котором проекции окутывают стены и пол, позволяя гостям полностью раствориться в процессе. Это место — явное доказательство, что цвет влияет на состояние и настроение.
Заняться ночной йогой в океанариуме
Hard-Ha Yoga
Если ранние подъемы не для вас, попробуйте полуночные практики в океанариуме на ВДНХ. Здесь проводят занятия хатха-йогой поздним вечером. Представьте: вы, коврик, спокойная вода и полное погружение (практически в прямом смысле!). В стоимость включена прогулка по океанариуму, а по пятницам прямо под водой устраивают музыкальные концерты.
Зависнуть в гамаках под космические саундтреки
Студия Yahmur Space
Практики в Yahmur Space проходят под звуки гонга, бубна, тибетских поющих чаш и других музыкальных инструментов со всего мира. Для тех, кто хочет поглубже погрузиться в восточную философию, есть занятия по йоге и тайцзицюань. Но наш фаворит — медитация в гамаках под окутывающую палитру звуков 15 инструментов и горлового пения. После такого будто уносит в космос.
Замедлиться в городском саду
Urban Zen Garden
На «Дизайн-заводе» теперь есть уголок спокойствия — сад, где можно медитировать среди камней и зелени (правда, нужно дождаться прихода тепла). Снимите обувь, пройдитесь босиком и почувствуйте воссоединение с природой. На сайте пространства есть инструкции, которые помогут настроиться на нужную волну.
Погрузиться в молчание с монахами
Центр «Парамита»
Хочется чего-то более глубокого? Попробуйте буддийские медитации в центре «Парамита», где устраивают ретриты с настоящими монахами, помогающие полностью отключиться от внешнего мира. Можно попробовать длительные випассаны за городом или однодневные занятия. А для тех, кто не планировал выходить из дома, — онлайн-практики.
Бросить все и уехать в Тверскую область
Глэмпинг «Ново-Окатово»
Иногда город выматывает, и остается единственное желание — сбежать куда-нибудь в лес. Отличный вариант — экоотель в Тверской области. На берегу Волги вы сможете помедитировать на природе, прогуляться по «Энергетической тропе», попариться в бане и поужинать в ресторане с дровяной печью. Идеальное место, чтобы восстановить ментальное состояние и насладиться природой.
Остаться дома и медитировать онлайн
Иногда лучший вариант — не спешить на другой конец города, а позаботиться о себе, не выходя из дома. Для таких случаев есть бесплатные онлайн-медитации. Попробуйте, например, практики от We Meditate — это простой и быстрый способ успокоить ум и справиться с бешеным ритмом жизни.