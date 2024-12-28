Почему роботы-доставщики «Яндекса» такие милые? Отвечает дизайнер

Роботы-доставщики часто встречаются на улицах Москвы и никого не оставляют равнодушными: их фотографируют, гладят и даже помогают выбраться из сугробов в снежные дни. Мы узнали у руководителя дизайна автономного транспорта «Яндекса» Дениса Мосина, почему роботы такие милые и как рождается их дизайн — от первых набросков до готового продукта.

Денис Мосин Руководитель дизайна автономного транспорта «Яндекса»

Первый шаг — исследование и подготовка

Каждый новый проект начинается с исследования и сбора продуктовых требований. Участие в этом принимают все ключевые отделы, от директоров и инженеров до дизайнеров. Все эти идеи и требования объединяются в единый документ — PRD (Product Requirements Document).

Для дизайнеров этот документ становится своего рода путеводителем. В него мы включаем ссылки на референсы, описания стилистических решений, ключевые метрики и ограничения, которые нужно учитывать.

На этом этапе формируются базовые визуальные архетипы будущего робота.

Мы создаем разные стилистические направления Милый — с элементами, которые вызывают эмоциональную привязанность у пользователей.

Технологичный — подчеркивает передовые технологии и инновации.

Округлый или угловатый — плавные или более строгие формы корпуса, которые влияют на восприятие продукта.

Каждое из этих решений мы сопоставляем с требованиями из PRD. Выбор архетипа во многом зависит от сценария использования и среды эксплуатации робота. Например, в жилых районах уместен милый образ, а для промышленных зон подойдет технологичный стиль.

1 / 3 Первое поколение роботов-доставщиков © Пресс-служба «Яндекса» 2 / 3 Второе поколение роботов-доставщиков © Пресс-служба «Яндекса» 3 / 3 Третье поколение роботов-доставщиков © Пресс-служба «Яндекса»

Концептуальный дизайн

Когда мы определились с общим направлением, начинается работа над дизайн-концепцией. Этот этап дает дизайнерам больше свободы.

Мы изучаем форму корпуса, элементы шасси, оптику, цветовые решения и даже текстуру материалов. Каждый изгиб и поверхность играют роль: важно, чтобы робот выглядел гармонично, но при этом мог эффективно справляться со своей задачей.

Ключевой вызов на этом этапе — балансировать между креативностью и технической осуществимостью. В тесной связке с инженерами мы проверяем, насколько наши идеи реализуемы. Например, округлая форма может улучшить восприятие продукта пользователями, но потребует большего количества пластика или изменит конструкцию внутренних отсеков.

Сложные решения часто приходят через эксперименты и прототипирование. Порой мы создаем десятки вариантов шасси или оптики, чтобы выбрать единственно верный.

Части робота-доставщика третьего поколения © Пресс-служба «Яндекса»

Детализация и доработка

На этом этапе концепт переходит в режим детальной проработки. Каждый миллиметр корпуса пересматривается, чтобы довести дизайн до идеала. Дизайнеры «берут в руки напильники», уточняя все кривизны и углы.

Особое внимание уделяется эргономике и удобству производства. Например, слишком толстый пластик может потребовать увеличения внутреннего пространства для грузового отсека. Любое изменение формы влечет за собой корректировку деталей, поэтому работа на этом этапе требует тщательного анализа.

Здесь вступают в игру этапы DFM (Design for Manufacturing)Подход к проектированию, который оптимизирует дизайн изделия для успешного производства. и DVT (Design Validation Testing)Прототипы DVT предназначены для проверки необходимого для старта процесса производства качества продукта. Для этого они проходят расширенный набор тестов (визуальных, функциональных, нагрузочных). . На этих стадиях совместно с производственными партнерами вносятся финальные правки. Например, мы можем слегка изменить форму корпуса, чтобы снизить вероятность производственного брака, или упростить крепление деталей, чтобы ускорить сборку.

Схема робота-доставщика «Яндекса» © Пресс-служба «Яндекса»

Не только продуктовый дизайн

Дизайн — это не только внешний вид и форма робота. Мы отвечаем за гораздо большее.

У нас три ключевых направления работы Дизайн продукта — дизайн корпуса, шасси, оптики и других элементов.

Дизайн интерфейсов и удаленного контроля. Каждый робот нуждается в системе удаленного управления для экстренных ситуаций. Это резервный механизм, который позволяет оператору вмешаться, если робот застрял. Мы создаем интерфейсы для таких систем, которые одновременно понятны операторам и позволяют быстро принять верное решение.

Коммуникационный дизайн. Это та самая обертка, в которую мы заворачиваем наши продукты. Сайты, рендеры, презентации — все это часть большой работы, которая позволяет людям понять, что это за роботы и зачем они нужны. Например, когда мы презентуем новый продукт или объясняем его возможности на сайте, мы создаем не только тексты, но и образы. Дизайнеры рисуют рендеры, интерфейсы и презентации, чтобы пользователи могли влюбиться в продукт еще до его выхода.

Разработка роботов-доставщиков — это не только процесс создания формы и функций. Это возможность заглянуть в будущее и повлиять на то, как оно будет выглядеть.

1 / 2 Робот-доставщик «Яндекса» © Пресс-служба «Яндекса» 2 / 2 © Пресс-служба «Яндекса»

Наши роботы уже сейчас помогают людям в городе, но это только начало. В ближайшие десятилетия автономные устройства изменят транспортную инфраструктуру городов, сделают ее более эффективной и безопасной.

Мы хотим сделать этих роботов понятными, доступными и надежными, чтобы они не вызывали у людей страха или раздражения, а становились частью повседневной жизни.