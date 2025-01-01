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Чем заняться в Москве в январе: «Альянс», Хаски в Arma, каток DFF и еще 25 идей

Сегодня в 12:00
Хорошие новости для всех, кто на праздники остается в Москве: городских мероприятий столько, что глаза разбегаются. Экономим вам время и рассказываем, на какие из них обратить внимание, когда ваш праздничный кутеж подойдет к концу.

Концерты

«Альянс»

2 января, «16 тонн», 16+

© «Альянс»

Камерный акустический концерт легенд постпанка и нью-вейва, песни которых звучат в кино и сериалах. В этот день «Альянс» исполнят как любимые всеми треки, так и песни с релиза «Полно!».

Альянс
Концерт
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Лолита Кокс

4 января, Powerhouse, 16+

© «Лолита Косс»

Мультиинструменталист из Подольска устраивает в Powerhouse «ЙОУлку» с беззаботным детским вайбом и психотерапевтическими песнями. Он исполнит полюбившиеся многим в этом году треки с Машей, а затем презентует песню «Что‑то чудес охота, ай» вместе с Варей из «Хадн Дадн». Завершится вечер часовым диджей-сетом.

Подробности и билеты.

Найк Борзов

5 января, «Мумий Тролль Music Bar», 18+

© Предоставлено пресс-службой

В 2024 году Найк Борзов выступил, кажется, на всех самых крупных фестивалях России. Новый год он начнет в уютной атмосфере «Мумий Тролль Music Bar».

Подробности и билеты.

«Елка залпом 25. Старый новый Хаски»

6 января, Arma, 18+

© Предоставлено пресс-службой

Веселая ночь в компании Хаски и группы «Залпом». Помимо двух выступлений ожидается иммерсивное шоу, маскарады и невесть что! «Наш общедоступный корпоратив — единственное время-место в году, когда дозволяется быть кем угодно, но не собой», — пишут организаторы и предупреждают, что дресс-код строгий: красные колпаки, бороды из ваты, кокошники, чужие лица, собственные маски и другие безумные праздничные атрибуты.

Подробности и билеты.

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

20 и 27 января, Джаз-клуб Игоря Бутмана, 6+

© Игорь Онучин/РИА «Новости»

Легендарный джазовый оркестр под руководством Бутмана открывает новый сезон в стенах джаз-клуба бессменного руководителя. За 20 лет существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира. В его репертуаре много как эксклюзивной авторской музыки, так и всемирно известной.

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
Концерт / январь - февраль
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Вечеринки

Samovar

4 января, Blanc, 18+

© Samovar

Лейбл Samovar не теряет времени и врывается в 2025 год с первой вечеринкой в самый разгар праздников. Лайнап пока в секрете, но зарегистрироваться на бесплатный вход и купить билеты можно уже сейчас.

Подробности и билеты.

«Актовый бал»

5 января, ДК «Кристалл», 18+

© Предоставлено пресс-службой

Блестяще-бархатная вечеринка в исторических стенах ДК «Кристалл». В этот вечер будут действовать сразу две сцены, где выступят талантливые артисты: Valdman + Orchestra, Monoplay, Socko, Holy Molly и другие. Также в программе театральная постановка, которая, как заявляют организаторы, словно сон, размывает границы реального. Дресс-код: коктейльный и элегантный.

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«Pop-Up Electrica: Электрическая ночь чудес»

6 января, Arma, 18+

© «Студия новой музыки»

Этот вечер откроет академический концерт Ансамбля солистов «Студии новой музыки», выступавший в Берлинской филармонии, венском «Концертхаусе», парижском Cité de la Musique и венецианском театре «Малибран». Концерт начнется ровно в полночь и будет состоять из двух частей. В два часа ночи классическую музыку сменят энергичные сеты Eldar Iksanov, Zots, Roma Ptashenko, Elistratov, Vanya и других.

Подробности и билеты.

Quintessence

7 января, RNDM, 18+

© quintessence.moscow

Традиционная рождественская вечеринка Quintessence с яркими декорациями. В атмосфере камерного рейва за музыку будут отвечать Roks, Liida, Errioxa, Mari Ka, Anastasia Zems и Dmitry Gasparov.

Подробности и билеты.

«Ствол х Easy Fresh»

18 января, Arma, 18+

© «Ствол»

Первая вечеринка «Ствола» в этом году в честь дня рождения Easy Fresh — диджея и директора музыкальных проектов Cream Soda, Lovanda, Afelia, Ilya Gadaev. Early birds уже в продаже.

Подробности и билеты.

Новое меню в ресторанах

J’pan

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© Предоставлено рестораном
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© Предоставлено рестораном

В завтраках появились тост карааге, хашбрауны с беконом/угрем, роти с авокадо и онигирники — сырники с соусом манго. Основное меню пополнилось вонтонами в бульоне, сашими из гребешка, тяханом и тавагадоном, стейками из тунца и котлетками цукуне.

Еще J’Pan обновил бар и добавил в него напитки-стихии, пять видов крафтового чая и спешелти-кофе. Из десертов — новогодняя «Фудзи» с ванильным кранчем, вишневым бисквитом и черничным кули, часть выручки от которой ресторан перечисляет в фонд «Подари жизнь».

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J'Pan
Ресторан / Трубная, 21
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Osteria 345

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© ushatava_live
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© ushatava_live
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© ushatava_live

Необычная коллаборация с брендом Ushatava, благодаря которой появились не только новые напитки от бар-менеджера Константина Диденко, но и интересная активность. В заведении заработало ателье аналоговой фотографии, где каждый гость сможет сделать памятный снимок в духе первых фотостудий на фоне состаренного изображения зимнего пейзажа.

Подробности @ushatava_live

«Римляне»

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© rim_lini
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© rim_lini

Новогодний спешел от семейного дуэта Анны и Оксаны Мироновых (авторы телеграм-каналов «Вкусный вайб» и PRAvDA), символом которого стали мандарины и шишки. В меню вошли перлотто с грибами и гранатом, пицца с мандаринами и курицей, оливье с мортаделлой и рождественский тирамису с мандаринами.

Подробности @rim_lini

«Скрепка»

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© skrepka.cafe
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© skrepka.cafe

В сентябре в Москве закрылся бар «Сентябрь», а в октябре — бистро «Скрепка». Однако разлука была недолгой — они объединились и создали новое городское кафе. Гостей нового места не оставили без сезонных позиций, среди которых пицца с сырокопченой олениной, вяленой клюквой и крошкой хвои.

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Спектакли

«Портрет Дориана Грея»

4 января, Театр имени Гоголя, 16+

© Театр имени Гоголя

Мистическая постановка по роману Оскара Уайльда. Сюжет расскажет о молодом человеке, чьи злодеяния оставляют след на его портрете, но не на внешности. Ключевым вопросом спектакля становится цитата, произнесенная одним из персонажей: «Что пользы человеку обрести весь мир, если он теряет собственную душу?» Дориана играют четыре актера, подчеркивая тем самым многоликость персонажа.

Портрет Дориана Грея
Спектакль / январь - февраль
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«Скотный двор»

5, 6, 8 января, «Модерн», 18+

© «Модерн»

Спектакль Юрия Грымова, основанный на знаменитом романе Джорджа Оруэлла, в котором домашние животные поднимают восстание и избавляются от власти людей, становясь независимой коммуной. На примере зверей постановка разбирает качества человека, которые привели ко всем страшным событиям в Англии прошлого века.

Скотный двор
Спектакль / январь - март
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«Ромео vs Джульетта XX лет спустя»

8 января, Московский театр оперетты, 12+

© Московский театр оперетты

Спектакль в постановке Алексея Франдетти не имеет отношения к оригинальному произведению Шекспира. В нем показана альтернативная версия двух влюбленных из враждующих семей, которые не умерли, а поженились.

Ромео vs Джульетта XX лет спустя
Спектакль / февраль
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«Каренина. Процесс»

11–12 января, Театр Наций, 16+

© Театр Наций

Новый взгляд на роман Льва Толстого, в котором действие произведения рассматривается через призму бракоразводного процесса. В центре сюжета — Анна Каренина, Алексей Каренин и Алексей Вронский. Спектакль размышляет о долге, обязанностях и любви, о поисках идеальных отношений, скрытых мотивах и тайнах души.

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«Самоубийца»

12 и 23 января, МХТ им. Чехова, 18+

© Александра Торгушникова/МХТ им. Чехова

Премьера спектакля состоялась осенью этого года. По сюжету безработный Семен Подсекальников по недоразумению становится центром внимания общества, которое буквально загоняет его в гроб. Однажды теща и жена Семена решают, что он хочет застрелиться из‑за стыда от того, уже много лет не работает и сидит на шее у жены. Однако герой не испытывает никаких неудобств и даже сам попрекает жену куском ливерной колбасы.

В МХТ подчеркивают, что когда в 1931 году Николай Эрдман читал Станиславскому свою пьесу «Самоубийца», Константин Сергеевич хохотал до слез. Утверждается, что он был так впечатлен пьесой, что просил разрешения на постановку у Сталина, называя ее «одним из значительнейших произведений эпохи».

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«Расскажи мне про Гренландию»

17 января, «Практика», 18+

© «Практика»

Спектакль Юрия Квятковского рассказывает о преподавательнице географии, которая приехала в провинциальную школу, чтобы изменить жизнь подростков к лучшему. Учительница старается найти общий язык с классом, но проигрывает в этой схватке. В основу постановки легла пьеса Ляли Петуховой и Сергея Азеева.

Расскажи мне про Гренландию
Спектакль / 17 января
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И еще кое‑что

Пятая конференция сказочников

2–8 января, Дом творчества Переделкино

© Дом творчества Переделкино

Ежегодная конференция для детей и взрослых. Начинающие сочинители до 10 лет смогут проявить свои таланты, пройдя увлекательные вступительные испытания: опыты по перевоплощению, поиск героя в большой норе, игра в имена на неясной поляне букв, сочинение волшебного заклинания и испытание созданной сказки в полевых условиях. Для взрослых же предусмотрены специальные секции, где можно будет создать сказки в формате экспромта.

Не обойдется конференция и без гостей. 3 января на ней выступит ансамбль Force of Music с музыкальной программой по вселенной Миядзаки. 5 января проект «Кот и шпрот» представит «Мистерию ОБЭРИУ» — литературно-музыкальный перформанс на основе произведений Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого, Юрия Владимирова и Николая Олейникова.

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Winter Fest

2–8 января, сад «Эрмитаж»

© Предоставлено пресс-службой

Зимний фестиваль уже идет в шести городах России с декабря, в том числе и в Москве в саду «Эрмитаж». На каникулы, начиная со 2 января, организаторы запланировали мастер-классы по новогоднему декору, поделкам, анимации и даже арт-терапии. 5 января намечается самый яркий на события день фестиваля: он начнется в 11.00 с диджей сета, продолжится мастер-классом по фигурному катанию от Ильи Авербуха и закончится большим ледовым шоу от команды фигуриста с участием олимпийских чемпионов России. Вход на фестиваль бесплатный, а для участия в мастер-классах нужна регистрация.

Подробности и регистрация.

Мастер-класс «Домик-подсвечник»

3 января, «Дом Липы»

© LipaCamp

Трехчасовая успокаивающая лепка керамического подсвечника в виде скандинавского домика. В стоимость входит глазуровка и обжиг.

Подробности и билеты

«Гарри Поттер»

3, 5, 8 января, «Дом Липы»

© Warner Bros.

Уже много лет новогодние праздники миллениалов не обходятся без просмотра фильмов о Гарри Поттере. В «Доме Липы» решили продолжить эту традицию и организовать уютный показ ленты о мальчике, который выжил.

«Зажжем свечи, включим фильм на проекторе. Будем плести чокеры из бисера, есть теплую шарлотку, пить ягодный пунш и наслаждаться снежным январем», — обещают организаторы.

Подробности и билеты

Кулинарные мастер-классы

3–31 января, Novikov Space, 18+

© Novikov Space

Двухчасовой экскурс в элегантную еду на праздничном мастер-классе от Novikov Space и «Мистера Лиса». На нем гости приготовят несколько вкусных блюд под руководством шеф-преподавателя Владислава Гришина, а дополнением к ним станет согревающий глинтвейн на сидре. В конце занятия каждый гость получит приятные подарки.

Подробности и билеты

«Как читать фасады? Архитектурная азбука»

4 января, Брюсов пер., 1

© «Москва глазами инженера»

Экскурсия по столичным улочкам от «Москвы глазами инженера», на которой каждый познакомится с разными архитектурными эпохами. В этот день можно будет увидеть и узнать про дом-матрешку, чьи средневековые стены случайно вскрыли только 30 лет назад, дом эпохи авангарда, который построил архитектор Алексей Щусев, и московский Нотр-Дам. Насыщенная прогулка завершится в баре «Ровесник». Здесь каждый участник получит коктейль «Жолтовский» на роме или чашку чая или кофе. Кроме того, в стоимость экскурсии включены небольшой сувенир и виртуальные карточки-памятки.

Подробности и билеты

Цианотерапия

5 января, «Дом Липы»

© LipaCamp

Цианотипия — это метод печати изображений с использованием светочувствительных растворов, который создает характерные сине-белые отпечатки. На мастер-классе каждый сможет освоить этот уникальный способ печати на бумаге и ткани. В ходе занятия участники создадут несколько оригинальных изделий: открытки и принт на шоппере. Для переноса изображения на бумагу или ткань можно выбрать любой понравившийся принт из предложенных мастером или принести свою фотографию.

Подробности и билеты

Каток от DFF

до 12 февраля, Restaurant by Deep Fried Friends

© Deep Fried Friends

Каток с насыщенной программой в центре Москвы. По средам на нем открыты секции по катанию, в четверг показывают новогодние фильмы, в пятницу и субботу проходят громкие вечеринки, а по воскресеньям на экране крутят мультфильмы. В честь открытия катка бренд-шеф ресторана Антон Ковальков подготовил специальное зимнее меню. В него вошли два вида корн-догов, краб-ролл с камчатским крабом, гигантский бутерброд с красной икрой, картошка фри с кимчи айоли и пряный куриный бульон. В барной карте можно найти согревающие глинтвейны, которые варятся целых 15 часов, рождественский кофе с мандаринами и 1000 и 1 вариацию коктейлей с просекко.

Restaurant by Deep Fried Friends
Ресторан / Яузская, 10/2, стр. 4
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