Чем заняться в Москве в январе: «Альянс», Хаски в Arma, каток DFF и еще 25 идей

Хорошие новости для всех, кто на праздники остается в Москве: городских мероприятий столько, что глаза разбегаются. Экономим вам время и рассказываем, на какие из них обратить внимание, когда ваш праздничный кутеж подойдет к концу.

Концерты

«Альянс» 2 января, «16 тонн», 16+

Камерный акустический концерт легенд постпанка и нью-вейва, песни которых звучат в кино и сериалах. В этот день «Альянс» исполнят как любимые всеми треки, так и песни с релиза «Полно!».

Альянс Концерт Подробнее на Афише

Лолита Кокс 4 января, Powerhouse, 16+

Мультиинструменталист из Подольска устраивает в Powerhouse «ЙОУлку» с беззаботным детским вайбом и психотерапевтическими песнями. Он исполнит полюбившиеся многим в этом году треки с Машей, а затем презентует песню «Что‑то чудес охота, ай» вместе с Варей из «Хадн Дадн». Завершится вечер часовым диджей-сетом.

Найк Борзов 5 января, «Мумий Тролль Music Bar», 18+

© Предоставлено пресс-службой

В 2024 году Найк Борзов выступил, кажется, на всех самых крупных фестивалях России. Новый год он начнет в уютной атмосфере «Мумий Тролль Music Bar».

«Елка залпом 25. Старый новый Хаски» 6 января, Arma, 18+

© Предоставлено пресс-службой

Веселая ночь в компании Хаски и группы «Залпом». Помимо двух выступлений ожидается иммерсивное шоу, маскарады и невесть что! «Наш общедоступный корпоратив — единственное время-место в году, когда дозволяется быть кем угодно, но не собой», — пишут организаторы и предупреждают, что дресс-код строгий: красные колпаки, бороды из ваты, кокошники, чужие лица, собственные маски и другие безумные праздничные атрибуты.

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр 20 и 27 января, Джаз-клуб Игоря Бутмана, 6+

© Игорь Онучин/РИА «Новости»

Легендарный джазовый оркестр под руководством Бутмана открывает новый сезон в стенах джаз-клуба бессменного руководителя. За 20 лет существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира. В его репертуаре много как эксклюзивной авторской музыки, так и всемирно известной.

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр Концерт / январь - февраль Билеты Подробнее на Афише

Вечеринки

Samovar 4 января, Blanc, 18+

Лейбл Samovar не теряет времени и врывается в 2025 год с первой вечеринкой в самый разгар праздников. Лайнап пока в секрете, но зарегистрироваться на бесплатный вход и купить билеты можно уже сейчас.

«Актовый бал» 5 января, ДК «Кристалл», 18+

© Предоставлено пресс-службой

Блестяще-бархатная вечеринка в исторических стенах ДК «Кристалл». В этот вечер будут действовать сразу две сцены, где выступят талантливые артисты: Valdman + Orchestra, Monoplay, Socko, Holy Molly и другие. Также в программе театральная постановка, которая, как заявляют организаторы, словно сон, размывает границы реального. Дресс-код: коктейльный и элегантный.

«Pop-Up Electrica: Электрическая ночь чудес» 6 января, Arma, 18+

Этот вечер откроет академический концерт Ансамбля солистов «Студии новой музыки», выступавший в Берлинской филармонии, венском «Концертхаусе», парижском Cité de la Musique и венецианском театре «Малибран». Концерт начнется ровно в полночь и будет состоять из двух частей. В два часа ночи классическую музыку сменят энергичные сеты Eldar Iksanov, Zots, Roma Ptashenko, Elistratov, Vanya и других.

Quintessence 7 января, RNDM, 18+

© quintessence.moscow

Традиционная рождественская вечеринка Quintessence с яркими декорациями. В атмосфере камерного рейва за музыку будут отвечать Roks, Liida, Errioxa, Mari Ka, Anastasia Zems и Dmitry Gasparov.

«Ствол х Easy Fresh» 18 января, Arma, 18+

Первая вечеринка «Ствола» в этом году в честь дня рождения Easy Fresh — диджея и директора музыкальных проектов Cream Soda, Lovanda, Afelia, Ilya Gadaev. Early birds уже в продаже.

Новое меню в ресторанах

J’pan

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В завтраках появились тост карааге, хашбрауны с беконом/угрем, роти с авокадо и онигирники — сырники с соусом манго. Основное меню пополнилось вонтонами в бульоне, сашими из гребешка, тяханом и тавагадоном, стейками из тунца и котлетками цукуне.

Еще J’Pan обновил бар и добавил в него напитки-стихии, пять видов крафтового чая и спешелти-кофе. Из десертов — новогодняя «Фудзи» с ванильным кранчем, вишневым бисквитом и черничным кули, часть выручки от которой ресторан перечисляет в фонд «Подари жизнь».

J'Pan Ресторан / Трубная, 21 Подробнее

Osteria 345

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Необычная коллаборация с брендом Ushatava, благодаря которой появились не только новые напитки от бар-менеджера Константина Диденко, но и интересная активность. В заведении заработало ателье аналоговой фотографии, где каждый гость сможет сделать памятный снимок в духе первых фотостудий на фоне состаренного изображения зимнего пейзажа.

Подробности @ushatava_live

«Римляне»

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Новогодний спешел от семейного дуэта Анны и Оксаны Мироновых (авторы телеграм-каналов «Вкусный вайб» и PRAvDA), символом которого стали мандарины и шишки. В меню вошли перлотто с грибами и гранатом, пицца с мандаринами и курицей, оливье с мортаделлой и рождественский тирамису с мандаринами.

Подробности @rim_lini

«Скрепка»

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В сентябре в Москве закрылся бар «Сентябрь», а в октябре — бистро «Скрепка». Однако разлука была недолгой — они объединились и создали новое городское кафе. Гостей нового места не оставили без сезонных позиций, среди которых пицца с сырокопченой олениной, вяленой клюквой и крошкой хвои.

Спектакли

«Портрет Дориана Грея» 4 января, Театр имени Гоголя, 16+

© Театр имени Гоголя

Мистическая постановка по роману Оскара Уайльда. Сюжет расскажет о молодом человеке, чьи злодеяния оставляют след на его портрете, но не на внешности. Ключевым вопросом спектакля становится цитата, произнесенная одним из персонажей: «Что пользы человеку обрести весь мир, если он теряет собственную душу?» Дориана играют четыре актера, подчеркивая тем самым многоликость персонажа.

Портрет Дориана Грея Спектакль / январь - февраль Билеты Подробнее на Афише

«Скотный двор» 5, 6, 8 января, «Модерн», 18+

© «Модерн»

Спектакль Юрия Грымова, основанный на знаменитом романе Джорджа Оруэлла, в котором домашние животные поднимают восстание и избавляются от власти людей, становясь независимой коммуной. На примере зверей постановка разбирает качества человека, которые привели ко всем страшным событиям в Англии прошлого века.

Скотный двор Спектакль / январь - март Подробнее на Афише

«Ромео vs Джульетта XX лет спустя» 8 января, Московский театр оперетты, 12+

© Московский театр оперетты

Спектакль в постановке Алексея Франдетти не имеет отношения к оригинальному произведению Шекспира. В нем показана альтернативная версия двух влюбленных из враждующих семей, которые не умерли, а поженились.

Ромео vs Джульетта XX лет спустя Спектакль / февраль Билеты Подробнее на Афише

«Каренина. Процесс» 11–12 января, Театр Наций, 16+

© Театр Наций

Новый взгляд на роман Льва Толстого, в котором действие произведения рассматривается через призму бракоразводного процесса. В центре сюжета — Анна Каренина, Алексей Каренин и Алексей Вронский. Спектакль размышляет о долге, обязанностях и любви, о поисках идеальных отношений, скрытых мотивах и тайнах души.

«Самоубийца» 12 и 23 января, МХТ им. Чехова, 18+

© Александра Торгушникова/МХТ им. Чехова

Премьера спектакля состоялась осенью этого года. По сюжету безработный Семен Подсекальников по недоразумению становится центром внимания общества, которое буквально загоняет его в гроб. Однажды теща и жена Семена решают, что он хочет застрелиться из‑за стыда от того, уже много лет не работает и сидит на шее у жены. Однако герой не испытывает никаких неудобств и даже сам попрекает жену куском ливерной колбасы.

В МХТ подчеркивают, что когда в 1931 году Николай Эрдман читал Станиславскому свою пьесу «Самоубийца», Константин Сергеевич хохотал до слез. Утверждается, что он был так впечатлен пьесой, что просил разрешения на постановку у Сталина, называя ее «одним из значительнейших произведений эпохи».

«Расскажи мне про Гренландию» 17 января, «Практика», 18+

© «Практика»

Спектакль Юрия Квятковского рассказывает о преподавательнице географии, которая приехала в провинциальную школу, чтобы изменить жизнь подростков к лучшему. Учительница старается найти общий язык с классом, но проигрывает в этой схватке. В основу постановки легла пьеса Ляли Петуховой и Сергея Азеева.

Расскажи мне про Гренландию Спектакль / 17 января Билеты Подробнее на Афише

И еще кое‑что

Пятая конференция сказочников 2–8 января, Дом творчества Переделкино

Ежегодная конференция для детей и взрослых. Начинающие сочинители до 10 лет смогут проявить свои таланты, пройдя увлекательные вступительные испытания: опыты по перевоплощению, поиск героя в большой норе, игра в имена на неясной поляне букв, сочинение волшебного заклинания и испытание созданной сказки в полевых условиях. Для взрослых же предусмотрены специальные секции, где можно будет создать сказки в формате экспромта.

Не обойдется конференция и без гостей. 3 января на ней выступит ансамбль Force of Music с музыкальной программой по вселенной Миядзаки. 5 января проект «Кот и шпрот» представит «Мистерию ОБЭРИУ» — литературно-музыкальный перформанс на основе произведений Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого, Юрия Владимирова и Николая Олейникова.

Winter Fest 2–8 января, сад «Эрмитаж»

© Предоставлено пресс-службой

Зимний фестиваль уже идет в шести городах России с декабря, в том числе и в Москве в саду «Эрмитаж». На каникулы, начиная со 2 января, организаторы запланировали мастер-классы по новогоднему декору, поделкам, анимации и даже арт-терапии. 5 января намечается самый яркий на события день фестиваля: он начнется в 11.00 с диджей сета, продолжится мастер-классом по фигурному катанию от Ильи Авербуха и закончится большим ледовым шоу от команды фигуриста с участием олимпийских чемпионов России. Вход на фестиваль бесплатный, а для участия в мастер-классах нужна регистрация.

Мастер-класс «Домик-подсвечник» 3 января, «Дом Липы»

© LipaCamp

Трехчасовая успокаивающая лепка керамического подсвечника в виде скандинавского домика. В стоимость входит глазуровка и обжиг.

«Гарри Поттер» 3, 5, 8 января, «Дом Липы»

© Warner Bros.

Уже много лет новогодние праздники миллениалов не обходятся без просмотра фильмов о Гарри Поттере. В «Доме Липы» решили продолжить эту традицию и организовать уютный показ ленты о мальчике, который выжил.

«Зажжем свечи, включим фильм на проекторе. Будем плести чокеры из бисера, есть теплую шарлотку, пить ягодный пунш и наслаждаться снежным январем», — обещают организаторы.

Кулинарные мастер-классы 3–31 января, Novikov Space, 18+

Двухчасовой экскурс в элегантную еду на праздничном мастер-классе от Novikov Space и «Мистера Лиса». На нем гости приготовят несколько вкусных блюд под руководством шеф-преподавателя Владислава Гришина, а дополнением к ним станет согревающий глинтвейн на сидре. В конце занятия каждый гость получит приятные подарки.

«Как читать фасады? Архитектурная азбука» 4 января, Брюсов пер., 1

Экскурсия по столичным улочкам от «Москвы глазами инженера», на которой каждый познакомится с разными архитектурными эпохами. В этот день можно будет увидеть и узнать про дом-матрешку, чьи средневековые стены случайно вскрыли только 30 лет назад, дом эпохи авангарда, который построил архитектор Алексей Щусев, и московский Нотр-Дам. Насыщенная прогулка завершится в баре «Ровесник». Здесь каждый участник получит коктейль «Жолтовский» на роме или чашку чая или кофе. Кроме того, в стоимость экскурсии включены небольшой сувенир и виртуальные карточки-памятки.

Цианотерапия 5 января, «Дом Липы»

© LipaCamp

Цианотипия — это метод печати изображений с использованием светочувствительных растворов, который создает характерные сине-белые отпечатки. На мастер-классе каждый сможет освоить этот уникальный способ печати на бумаге и ткани. В ходе занятия участники создадут несколько оригинальных изделий: открытки и принт на шоппере. Для переноса изображения на бумагу или ткань можно выбрать любой понравившийся принт из предложенных мастером или принести свою фотографию.

Каток от DFF до 12 февраля, Restaurant by Deep Fried Friends

© Deep Fried Friends

Каток с насыщенной программой в центре Москвы. По средам на нем открыты секции по катанию, в четверг показывают новогодние фильмы, в пятницу и субботу проходят громкие вечеринки, а по воскресеньям на экране крутят мультфильмы. В честь открытия катка бренд-шеф ресторана Антон Ковальков подготовил специальное зимнее меню. В него вошли два вида корн-догов, краб-ролл с камчатским крабом, гигантский бутерброд с красной икрой, картошка фри с кимчи айоли и пряный куриный бульон. В барной карте можно найти согревающие глинтвейны, которые варятся целых 15 часов, рождественский кофе с мандаринами и 1000 и 1 вариацию коктейлей с просекко.