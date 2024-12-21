«За тенью не спрячешься»: как прошел костюмированный бал Afterhalloween в Москве

7 декабря в отеле Marco Polo в Москве прошел костюмированный бал Afterhalloween в стиле произведения «Мастер и Маргарита». Пять этажей камерного иммерсивного театра, электронной музыки и арта перенесли гостей в знаменитый роман. «Афиша Daily» провела ночь на балу Воланда и узнала секреты подготовки у команды проекта.

Кирилл Балдаков Основатель Afterhalloween Петр Иванов Креативный директор Afterhalloween Лера Круглова Генеральный продюсер Afterhalloween

888 билетов и локация, которая сама диктует тему события

— Сразу вопрос: Afterhalloween и в начале декабря?

Кирилл Балдаков: Первоначально мы не планировали Afterhalloween, но Воланд распорядился иначе. Начнем с того, что в этом году разошлись наши пути с Rise EntertainmentПартнеры вышли из проекта летом 2024 года. — моими партнерами, с которыми в 2016 году мы основали Afterhalloween и совместно организовывали его все эти годы. В тот момент команда находилась в переговорах с отелем Marco Polo by Moss Hospitality. Гостиница готовилась к закрытию в январе и была открыта к интересным проектам на конец года.

Мы обсуждали проведение Once Hotel — схожего по формату бала, но более камерного, чем Afterhalloween. Наши гости привыкли, что After — мероприятие масштабное, объединяющее несколько тысяч человек . А здесь у нас в распоряжении оказался очень уютный и вместе с тем атмосферный отель в одной из культовых локаций города — на Патриарших прудах.

© Afterhalloween

— Как появилась концепция?

Кирилл Балдаков: Мы традиционно отталкивались от гостиницы, ее истории, локации. Эти особенности всегда ложатся в основу. Перебирали разные варианты, но пазл никак не собирался. Тогда созвонились с моим давним товарищем Петром Ивановым — сооснователем агентства Departament. Он, ко всему прочему, частый гость наших балов, прекрасно знает и любит проект. Я предложил ему присоединиться к нам в роли креативного директора.

Петр придумал, по нашему мнению, абсолютно гениальное решение — провести бал по мотивам романа «Мастер и Маргарита» . Локация сама продиктовала тему, а всеобщая любовь к великому произведению не оставила никаких сомнений перед утверждением.

Идея состояла в том, что Воланд прибывает в столицу, чтобы провести бал и понаблюдать за тем, чем дышат современные москвичи, как изменились их пороки за эти годы.

На обсуждении было несколько подтем, одна из которых звучала как «Бал Теней». В контексте нашего мероприятия «тени» — людские пороки. Так пришло название: «Мастер и Маргарита. Бал теней». А вместе с ним понимание — все идеально складывается для перезапуска бренда, и проводить в декабре нужно именно Afterhalloween, но в этот раз сделать его камерным, селективным, со строго ограниченным количеством гостей и дорогими билетами. Во главу угла поставили всеобщий комфорт и отсутствие очередей. Несколько раз измерив площадь гостиницы, вывели сакральное количество билетов, которые ушли в продажу, — 888 штук . За три дня до старта бала все места забронировали. Задумка оправдалась на все 100%, получилось очень атмосферно, красиво и комфортно.

© Afterhalloween

Воланд — отражение нас, гости — главное украшение бала

— Есть ли место Воланду в нашем времени?

Петр Иванов: Воланд — зеркало, reflection. Есть в нашей жизни люди, очень близкие, в которых присутствует тень Воланда: они причиняют нам боль, обличают пороки, указывают на слабости и темные стороны. Я их за это ненавижу и одновременно люблю, потому что они делают меня лучше, помогают расти . Любовь и ненависть — самые сильные чувства и безумно яркий коктейль.

В этом году мы приготовили этот коктейль на Afterhalloween. Воланда на балу не было: ни среди актеров, ни в дресс-коде гостей. По сути весь отель превратился в Воланда — гигантское отражение слабостей и страстей. Сто артистов создавали перформанс, в которых многие увидели себя: где‑то страхи, где‑то корысть, где‑то тщеславие. «Бал теней» — тонкий намек и повод задуматься, отрефлексировать — достойно ли я проживаю свою жизнь?

— Новый этаж — новая тема: от глубинных познаний до обнажения грехов на ток-шоу и вседозволенности людских пороков. Булгаковщина под современным соусом: как отбирались темы?

Петр Иванов: Терапия для самих себя. Мы выбирали пороки по резонансу своего внутреннего мира, крикам эго и стуку скелета в шкафу. Через личные тени, травмы, загадки, которые боимся открыть. Я понял, что мне самому важно прожить этот опыт, съесть это «блюдо», чтобы стать немного лучше.

Взяли наши пороки, составили огромный список. Режиссеры подхватили волну и разобрали актуальные проявления внутри себя любимых. Мы строили воздушный замок на одну ночь, чтобы ярче прожить то, что отзывается внутри нас. И в этом была энергия, страсть, надрыв.

В процессе размышлений мне открылось чудное понимание — не так‑то уж я и светел, как многие считают.

© Afterhalloween

— На балу Воланда каждый предстал в том образе, в котором хотел бы быть, или, наоборот, без стеснения раскрыл свое истинное «я»?

Петр Иванов: На этот вопрос отвечу историей. Я пригласил на «Бал теней» своего друга, топ-менеджера больших корпораций, который управлял выручкой в десятки миллиардов. Спросил его: «Ты выбрал себе образ?» Его ответ стал для меня великим вдохновением : «Петр, я сейчас прохожу трансформацию в своей жизни, и мне важно отпустить роль начальника, выйти из этой игры в пирамиду, перестать приказывать и распоряжаться. Мне нужно встретиться с собой и финально попрощаться с этой ролью. Я выбрал Прокуратора». Я понял — мы не зря проводим костюмированные вечеринки.

— Вы объединили разные возраста на одной площадке. В чем задумка смешать молодых тусовщиков и взрослых заядлых рейверов?

Кирилл Балдаков: Следует отметить, что основная часть гостей Afterhalloween — публика достаточно взрослая, средний возраст 35+. Но каждый год к нашему комьюнити присоединяются и более молодые гости — дерзкие и стильные представители своих поколений.

Таков естественный ход развития любого проекта, вы должны потихоньку смешивать аудитории, открывать доступ более молодым, добавлять новую кровь, тогда проект будет успешно развиваться.

Тут главное не переусердствовать с долей новых участников. В нашем случае эта цифра держится на уровне не более 15%. Afterhalloween всегда будет оставаться уникальной площадкой для нетворкинга, где главное украшение бала — его гости .

© Afterhalloween

Как найти потомка Булгакова и организовать пятиэтажный живой театр

— С кем готовили бал?

Кирилл Балакав: В этот раз из‑за камерного формата в реализации проекта приняло участие около 400 человек. Обычно эта цифра ощутимо больше, но габариты гостиницы строго продиктовали ограничения. В этом году наша команда сильно трансформировалась как в области продюсерского состава, так и в креативной ее части.

Генеральным продюсером проекта стала Лера Круглова: она прошла с нами многолетний путь с эльфа, сканирующего билеты на входной группе, до генерального директора компании. Ответственность главного режиссера взяла на себя Юля Гоманюк, объединив талантливых режиссеров: Павла Чукреева, Алесию Некрасову, Анастасию Салтыкову, Анну Небо и Егора Ковалева. Каждый из них взял свой этаж и разработал персональную концепцию и перформансы. Сильно расширился и менеджерский состав на всех уровнях проекта. В буквальном смысле Afterhalloween пересобрали по кирпичикам, объединив в dream team одних из лучших специалистов ивент- и театральной индустрии .

— Вечеринка была действительно масштабной! Пять этажей живого театра в центре Патриков, где каждый гость — такой же актер. Сколько времени и сил ушло на подготовку?

Лера Круглова: Несколько месяцев плодотворной работы, сотни часов зумов и очных встреч с командой и десятки бессонных ночей. Каждый новый отель — это определенного рода вызов. Наши мероприятия совсем не типичны для их рутинной работы, каждый из них живет по своим стандартам и правилам.

© Afterhalloween

Большой блок подготовки — это доскональное изучение здания, планов номеров, всех потайных ходов и помещений, различных нюансов работы . Причем все необходимо сделать так, чтобы не помешать постояльцам. Без этого просто невозможно корректно спланировать логистику и работу всех служб во время мероприятия — тут нам повезло, все сотрудники отеля Marco Polo максимально вовлеклись в наш ивент, за что им огромное спасибо.

Еще один блок — работа с партнерами, без которых мы не могли бы себе позволить такой масштаб. Нам приятно, что многие партнеры болеют мероприятием и готовы не просто построить брендированную зону, а выдумать специальную вовлекающую механику.

Так, например, для флагманского шоу «VK Видео» «Натальная карта» был придуман секретный бар, в котором гости заказывали коктейли на основе сфер, в которых хотели получить предсказания.

Представь, ты просто кладешь специальную подставку на стойку, и буквально из стены возникает рука, предлагающая тебе этот коктейль.

Ну и конечно, нужно «поженить» всю техническую часть реализации с огромным творческим блоком: креатив, режиссура, сценарии, актеры, их образы, декорации. Все это — результат работы большой команды.

— Правда или вымысел, что для организации вечеринки вы разыскали потомка Булгакова, чтобы получить права?

Петр Иванов: Чистая. Нам помогли высшие силы. Многие предостерегали — это невозможно. Не в ваши сроки. Не в ваши бюджеты. Как креативный директор я часто слышу слово «невозможно», создавая концепции. Для меня это ценный сигнал. Значит, важно идти именно сюда . Для большинства это запретная территория. Terra incognita. Место экстраординарных усилий и впечатлений. Мы поверили и решились на амбициозный шаг. Как вмиг чудом через друзей нашелся контакт правообладателя наследника Михаила Афанасьевича.

© Afterhalloween

Невероятно, но факт — ему понравился формат Afterhalloween, и он решил нас поддержать. Согласование заняло всего несколько дней, хотя юристы предвещали, что процесс затянется на несколько месяцев. Благодарны Сергею Сергеевичу за уникальную возможность для всех наших гостей по-новому погрузиться в самое загадочное произведение русской классики.

— Что необходимо, чтобы найти потомка Булгакова или наследника другого знаменитого писателя?

Лера Круглова: Понимать, для чего это нужно, и очень сильно захотеть.

Впечатления и планы на 2025-й

— Вы можете сказать, что это была самая большая тусовка за энное количество времени?

Лера Круглова: Это точно была одна из лучших вечеринок за последнее время. Большой акцент был сделан на то, чтобы исправить недочеты, с которыми раньше сталкивались. Например, мы разделили билеты по временным слотам, что позволило избежать очередей на входе, проблем с гардеробом и больших заторов на переулке с односторонним движением. В этот раз мы заранее строго ограничили количество билетов. Многие это отметили и поблагодарили нас. Отдельно еще хочется выделить всех гостей, которые очень серьезно отнеслись к нашему основном правилу no costume — no entry, отказов на входе по причине несоответствия дресс-коду почти не было!

© Afterhalloween

— Есть наброски новых проектов?

Кирилл Балдаков: Да, у нас большие планы на 2025 год. В них входит как проведение ежегодных мероприятий, среди которых балы в гостиницах, белые баржи — их мы продолжим развивать в более селективном формате и премиальном сегменте, так и развитие более демократичных и массовых форматов, например музыкального фестиваля «Дружба», объединяющего ведущие промокоманды страны.

Весной планируем снова открыть панорамную террасу Zorka на Воробьевых горах. Не обойдется и без запуска совершенно новых проектов и географий . Отдельное внимание планируется уделить развитию сегмента частных и корпоративных мероприятий для наших гостей. Эта область всегда оставалась в тени основных проектов, но ресурсы обновленной команды позволяют ее развивать.