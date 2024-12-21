«За тенью не спрячешься»: как прошел костюмированный бал Afterhalloween в Москве

Основатель Afterhalloween
Креативный директор Afterhalloween
Генеральный продюсер Afterhalloween
888 билетов и локация, которая сама диктует тему события
— Сразу вопрос: Afterhalloween и в начале декабря?
Кирилл Балдаков: Первоначально мы не планировали Afterhalloween, но Воланд распорядился иначе. Начнем с того, что в этом году разошлись наши пути с Rise EntertainmentПартнеры вышли из проекта летом 2024 года. — моими партнерами, с которыми в 2016 году мы основали Afterhalloween и совместно организовывали его все эти годы. В тот момент команда находилась в переговорах с отелем Marco Polo by Moss Hospitality. Гостиница готовилась к закрытию в январе и была открыта к интересным проектам на конец года.
Мы обсуждали проведение Once Hotel — схожего по формату бала, но более камерного, чем Afterhalloween. Наши гости привыкли, что After — мероприятие масштабное, объединяющее несколько тысяч человек. А здесь у нас в распоряжении оказался очень уютный и вместе с тем атмосферный отель в одной из культовых локаций города — на Патриарших прудах.
— Как появилась концепция?
Кирилл Балдаков: Мы традиционно отталкивались от гостиницы, ее истории, локации. Эти особенности всегда ложатся в основу. Перебирали разные варианты, но пазл никак не собирался. Тогда созвонились с моим давним товарищем Петром Ивановым — сооснователем агентства Departament. Он, ко всему прочему, частый гость наших балов, прекрасно знает и любит проект. Я предложил ему присоединиться к нам в роли креативного директора.
Петр придумал, по нашему мнению, абсолютно гениальное решение — провести бал по мотивам романа «Мастер и Маргарита». Локация сама продиктовала тему, а всеобщая любовь к великому произведению не оставила никаких сомнений перед утверждением.
На обсуждении было несколько подтем, одна из которых звучала как «Бал Теней». В контексте нашего мероприятия «тени» — людские пороки. Так пришло название: «Мастер и Маргарита. Бал теней». А вместе с ним понимание — все идеально складывается для перезапуска бренда, и проводить в декабре нужно именно Afterhalloween, но в этот раз сделать его камерным, селективным, со строго ограниченным количеством гостей и дорогими билетами. Во главу угла поставили всеобщий комфорт и отсутствие очередей. Несколько раз измерив площадь гостиницы, вывели сакральное количество билетов, которые ушли в продажу, — 888 штук. За три дня до старта бала все места забронировали. Задумка оправдалась на все 100%, получилось очень атмосферно, красиво и комфортно.
Воланд — отражение нас, гости — главное украшение бала
— Есть ли место Воланду в нашем времени?
Петр Иванов: Воланд — зеркало, reflection. Есть в нашей жизни люди, очень близкие, в которых присутствует тень Воланда: они причиняют нам боль, обличают пороки, указывают на слабости и темные стороны. Я их за это ненавижу и одновременно люблю, потому что они делают меня лучше, помогают расти. Любовь и ненависть — самые сильные чувства и безумно яркий коктейль.
В этом году мы приготовили этот коктейль на Afterhalloween. Воланда на балу не было: ни среди актеров, ни в дресс-коде гостей. По сути весь отель превратился в Воланда — гигантское отражение слабостей и страстей. Сто артистов создавали перформанс, в которых многие увидели себя: где‑то страхи, где‑то корысть, где‑то тщеславие. «Бал теней» — тонкий намек и повод задуматься, отрефлексировать — достойно ли я проживаю свою жизнь?
— Новый этаж — новая тема: от глубинных познаний до обнажения грехов на ток-шоу и вседозволенности людских пороков. Булгаковщина под современным соусом: как отбирались темы?
Петр Иванов: Терапия для самих себя. Мы выбирали пороки по резонансу своего внутреннего мира, крикам эго и стуку скелета в шкафу. Через личные тени, травмы, загадки, которые боимся открыть. Я понял, что мне самому важно прожить этот опыт, съесть это «блюдо», чтобы стать немного лучше.
Взяли наши пороки, составили огромный список. Режиссеры подхватили волну и разобрали актуальные проявления внутри себя любимых. Мы строили воздушный замок на одну ночь, чтобы ярче прожить то, что отзывается внутри нас. И в этом была энергия, страсть, надрыв.
В процессе размышлений мне открылось чудное понимание — не так‑то уж я и светел, как многие считают.
— На балу Воланда каждый предстал в том образе, в котором хотел бы быть, или, наоборот, без стеснения раскрыл свое истинное «я»?
Петр Иванов: На этот вопрос отвечу историей. Я пригласил на «Бал теней» своего друга, топ-менеджера больших корпораций, который управлял выручкой в десятки миллиардов. Спросил его: «Ты выбрал себе образ?» Его ответ стал для меня великим вдохновением: «Петр, я сейчас прохожу трансформацию в своей жизни, и мне важно отпустить роль начальника, выйти из этой игры в пирамиду, перестать приказывать и распоряжаться. Мне нужно встретиться с собой и финально попрощаться с этой ролью. Я выбрал Прокуратора». Я понял — мы не зря проводим костюмированные вечеринки.
— Вы объединили разные возраста на одной площадке. В чем задумка смешать молодых тусовщиков и взрослых заядлых рейверов?
Кирилл Балдаков: Следует отметить, что основная часть гостей Afterhalloween — публика достаточно взрослая, средний возраст 35+. Но каждый год к нашему комьюнити присоединяются и более молодые гости — дерзкие и стильные представители своих поколений.
Тут главное не переусердствовать с долей новых участников. В нашем случае эта цифра держится на уровне не более 15%. Afterhalloween всегда будет оставаться уникальной площадкой для нетворкинга, где главное украшение бала — его гости.
Как найти потомка Булгакова и организовать пятиэтажный живой театр
— С кем готовили бал?
Кирилл Балакав: В этот раз из‑за камерного формата в реализации проекта приняло участие около 400 человек. Обычно эта цифра ощутимо больше, но габариты гостиницы строго продиктовали ограничения. В этом году наша команда сильно трансформировалась как в области продюсерского состава, так и в креативной ее части.
Генеральным продюсером проекта стала Лера Круглова: она прошла с нами многолетний путь с эльфа, сканирующего билеты на входной группе, до генерального директора компании. Ответственность главного режиссера взяла на себя Юля Гоманюк, объединив талантливых режиссеров: Павла Чукреева, Алесию Некрасову, Анастасию Салтыкову, Анну Небо и Егора Ковалева. Каждый из них взял свой этаж и разработал персональную концепцию и перформансы. Сильно расширился и менеджерский состав на всех уровнях проекта. В буквальном смысле Afterhalloween пересобрали по кирпичикам, объединив в dream team одних из лучших специалистов ивент- и театральной индустрии.
— Вечеринка была действительно масштабной! Пять этажей живого театра в центре Патриков, где каждый гость — такой же актер. Сколько времени и сил ушло на подготовку?
Лера Круглова: Несколько месяцев плодотворной работы, сотни часов зумов и очных встреч с командой и десятки бессонных ночей. Каждый новый отель — это определенного рода вызов. Наши мероприятия совсем не типичны для их рутинной работы, каждый из них живет по своим стандартам и правилам.
Большой блок подготовки — это доскональное изучение здания, планов номеров, всех потайных ходов и помещений, различных нюансов работы. Причем все необходимо сделать так, чтобы не помешать постояльцам. Без этого просто невозможно корректно спланировать логистику и работу всех служб во время мероприятия — тут нам повезло, все сотрудники отеля Marco Polo максимально вовлеклись в наш ивент, за что им огромное спасибо.
Еще один блок — работа с партнерами, без которых мы не могли бы себе позволить такой масштаб. Нам приятно, что многие партнеры болеют мероприятием и готовы не просто построить брендированную зону, а выдумать специальную вовлекающую механику.
Так, например, для флагманского шоу «VK Видео» «Натальная карта» был придуман секретный бар, в котором гости заказывали коктейли на основе сфер, в которых хотели получить предсказания.
Ну и конечно, нужно «поженить» всю техническую часть реализации с огромным творческим блоком: креатив, режиссура, сценарии, актеры, их образы, декорации. Все это — результат работы большой команды.
— Правда или вымысел, что для организации вечеринки вы разыскали потомка Булгакова, чтобы получить права?
Петр Иванов: Чистая. Нам помогли высшие силы. Многие предостерегали — это невозможно. Не в ваши сроки. Не в ваши бюджеты. Как креативный директор я часто слышу слово «невозможно», создавая концепции. Для меня это ценный сигнал. Значит, важно идти именно сюда. Для большинства это запретная территория. Terra incognita. Место экстраординарных усилий и впечатлений. Мы поверили и решились на амбициозный шаг. Как вмиг чудом через друзей нашелся контакт правообладателя наследника Михаила Афанасьевича.
Невероятно, но факт — ему понравился формат Afterhalloween, и он решил нас поддержать. Согласование заняло всего несколько дней, хотя юристы предвещали, что процесс затянется на несколько месяцев. Благодарны Сергею Сергеевичу за уникальную возможность для всех наших гостей по-новому погрузиться в самое загадочное произведение русской классики.
— Что необходимо, чтобы найти потомка Булгакова или наследника другого знаменитого писателя?
Лера Круглова: Понимать, для чего это нужно, и очень сильно захотеть.
Впечатления и планы на 2025-й
— Вы можете сказать, что это была самая большая тусовка за энное количество времени?
Лера Круглова: Это точно была одна из лучших вечеринок за последнее время. Большой акцент был сделан на то, чтобы исправить недочеты, с которыми раньше сталкивались. Например, мы разделили билеты по временным слотам, что позволило избежать очередей на входе, проблем с гардеробом и больших заторов на переулке с односторонним движением. В этот раз мы заранее строго ограничили количество билетов. Многие это отметили и поблагодарили нас. Отдельно еще хочется выделить всех гостей, которые очень серьезно отнеслись к нашему основном правилу no costume — no entry, отказов на входе по причине несоответствия дресс-коду почти не было!
— Есть наброски новых проектов?
Кирилл Балдаков: Да, у нас большие планы на 2025 год. В них входит как проведение ежегодных мероприятий, среди которых балы в гостиницах, белые баржи — их мы продолжим развивать в более селективном формате и премиальном сегменте, так и развитие более демократичных и массовых форматов, например музыкального фестиваля «Дружба», объединяющего ведущие промокоманды страны.
Весной планируем снова открыть панорамную террасу Zorka на Воробьевых горах. Не обойдется и без запуска совершенно новых проектов и географий. Отдельное внимание планируется уделить развитию сегмента частных и корпоративных мероприятий для наших гостей. Эта область всегда оставалась в тени основных проектов, но ресурсы обновленной команды позволяют ее развивать.
Будет много интересного, так что следите за нами в социальных сетях и непременно приходите в гости!