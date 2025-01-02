«Кино», Курехин и катки: чем заняться в Петербурге в январе

Фотографии зимнего Ленинграда и места силы андеграунда 1980-х, собрания Брюллова и Васнецова, живописный Васильевский остров и конно-драматическая деревня Лепсари под Петербургом, спектакли по Шукшину и Тарковскому, фортепианная музыка в Эрмитаже и джаз в Оранжерее Таврического сада — рассказываем, чем заняться в Петербурге в январе 2025 года.

Выставки «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» по 13 мая, в Русском музее

© Русский музей

Первая за тридцать лет ретроспектива Виктора Васнецова — мастера исторической фольклорной живописи и основоположника неорусского стиля. В экспозиции — около ста двадцати произведений художника из Русского музея, Третьяковской галереи, Дома-музея Васнецова и других собраний: монументальные полотна Васнецова на религиозные темы, «парижские» произведения и натурные пейзажи, архитектурные проекты и костюмы, портреты зрелого периода и графика, некоторые листы которой выставляются впервые.

Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Подробнее на Афише

«Анималистика. И в шутку, и всерьез» по 9 марта, в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

Нико Пиросмани. Наседка с цыплятами, 1910-е. Московский музей современного искусства © Музей искусства Санкт-Петербурга

Новая выставки МИСПа наполнена портретами зверей, животными на природе, а также произведениями, посвященными дружбе человека и братьев его меньших. В экспозицию вошли более ста пятидесяти работ из собраний тридцати шести музеев России, галерей и частных коллекционеров. Это живопись, графика и скульптуры Кузьмы Петрова-Водкина, Нико Пиросмани, Натана Альтмана, Святослава Рериха, Владимира Яшке, Анатолия Белкина и других — не только мастеров, посвятивших свою жизнь изучению жизни животных, но и тех, кто вовсе не позиционировал себя в качестве анималистов.

Анималистика. И в шутку, и всерьез Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Поп-механика Сергея Курехина» по 13 января, в Мраморном дворце Русского музея

И.И.Савченков. Я сон свой охраняю сам, 1988. Холст, масло © Русский музей

Русский музей и Центр современного искусства имени Сергея Курехина дают возможность побывать на выступлении «Поп-механики» и поближе узнать ее Капитана. Выставка передает атмосферу эпохальных концертов Курехина на грани перформанса, представляет телевизионные интервью композитора и архивы со съемочных площадок, личные вещи и его музыкальные инструменты, а также работы художников, тесно связанных с миром «Поп-механики», — Инала Савченкова, Сергея Африки Бугаева, Ивана Сотникова, Тимура Новикова, Евгения Козлова, Олега Котельникова.

Поп-механика Сергея Курехина Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Подробнее на Афише

«Виктор Цой. Легенда» до 10 марта, в «Севкабель Порту»

© Пресс-материалы

За плечами архитектора Агнии Стерлиговой и продюсера Александра Кармаева из бюро Planet9 — выставки-блокбастеры «Балабанов» и «Панк-культура. Король и Шут». Их главным проектом этого сезона стал байопик о Викторе Цое . Вместе с креативным продюсером выставки, сыном лидера группы «Кино» Александром Цоем, они представили уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы и картины, а также малоизвестные кадры семейной хроники Цоя.

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Скрытое» (16+) до 12 января, в «Третьем месте»

© «Третье место»

Новую большую выставку в «Третьем месте» вдохновил одноименный фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке. Несмотря на свободу интерпретации, он задает вполне определенный круг тем, очень близкий социальной действительности: отношения с другим и страх другого, страх как таковой, моральной выбор или нежелание его совершать, честность с собой и умение признавать собственные ошибки. Об этом же размышляют AES+F, Лиза Бобкова, Андрей Кузькин и другие художники, представившие свою живопись, инсталляции, фотографии и скульптуры на выставке «Скрытое».

Скрытое Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Билеты Подробнее на Афише

«Линия. Штрих. Пятно. Рисунок ХХ века из собрания Русского музея» до 15 февраля, в Михайловском замке Русского музея

© Русский музей

Русский музей показал лучшие образцы графического искусства из своего собрания — а в нем находится более одиннадцати тысяч его единиц. Редкие листы Михаила Врубеля и Валентина Серова, Кузьмы Петрова-Водкина и Казимира Малевича, Павла Филонова и Николая Тырсы ретроспектируют русское искусство ХХ века: они проводят зрителя от символизма и декаданса рубежа веков через экспериментальность и свободу самовыражения авангардистов начала века, лиризм и поэтичность 1960-х к экспрессивности и новаторству 1980-х и 1990-х.

Линия. Штрих. Пятно. Рисунок ХХ века из собрания Русского музея Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Подробнее на Афише

Выставка «Европейская фотография 50–60-х годов» до 12 января, в «Росфото»

Ник Схивен. Странный мир, 1950–1960‑е © РОСФОТО

Снегопады, заледеневшие реки и каналы, заснеженные набережные, а еще прогулки по льду, узоры на окнах и зимние вечера — все эти признаки зимы запечатлены на снимках легендарных петербургских фотографов Владимира Антощенкова, Олега Бахарева, Сергея Свешникова, Бориса Смелова, Александра Китаева. Главный месседж новой выставки в «Росфото» — «Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна»: об этом пел Виктор Цой в песне «Город», об этом же думает каждый петербуржец с наступлением декабря.

Европейская фотография 1950–1960-х годов Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Подробнее на Афише

«Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П.Брюллова» (12+) до 12 мая, в Михайловском дворце Русского музея

© Русский музей

К юбилею Карла Брюллова Русский музей подготовил масштабную выставку, в экспозицию которой вошли около ста шестидесяти полотен кисти художника и сотни акварелей и рисунков из Третьяковки, Эрмитажа, Царского Села и других музеев, а также частных собраний Петербурга и Москвы. Центральным экспонатом стало отреставрированное эпическое полотно «Последний день Помпеи», восстановление которого проходило прямо в корпусе Бенуа — зрители могли наблюдать за процессом через прозрачные двери.

Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Подробнее на Афише

«Театральное Комарово» до 31 января, в музее «Келломяки-Комарово»

© Историко-культурный музейный комплекс в Разливе

В декабре народной артистке СССР Алисе Бруновне Фрейндлих исполнилось девяносто лет. Проект-посвящение актрисе знакомит с ее биографией, рассказывает, какое место поселок Комарово занимает в ее жизни, показывает реквизит из спектаклей 1970-х годов и представляет личные предметы, подаренные Фрейндлих музею. В их числе украшения ручной работы, которые Алиса Бруновна создавала сама для себя: «Я очень люблю руками что‑то делать. В те времена, когда вообще ничего невозможно было купить, я себе для сцены из всяких почти ненужных побрякушек придумывала серьги, ожерелья…»

«Васильевский остров Алексея Карева. К 145-летию со дня рождения» до 14 января, в Русском музее

Алексей Карев. Нева, 1934. Холст, масло © Русский музей

Живописец и график Алексей Карев был одним из основоположников ленинградской пейзажной школы, а наравне с Петровом-Водкиным — еще и представителем плеяды саратовских художников, чье творчество в начале ХХ века оказало значительное влияние на развитие русского искусства. После учебы Карев переехал в Петербург, который стал для него домом. Он преподавал живопись в Академии художеств, а Васильевский остров называл «местом вдохновения». Просторам Невы, широким и светлым улицам, которые напоминали ему родные волжские дали, художник посвятил множество работ, которые представлены на выставке в Корпусе Бенуа.

Васильевский остров Алексея Карева. К 145-летию со дня рождения Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Подробнее на Афише

«КВ-7. Михаил Рогинский» до 15 февраля, в музее «Полторы комнаты»

© Музей «Полторы комнаты»

Музей Иосифа Бродского открыл новое пространство — «Квартиру № 7» с Литейной стороны дома Мурузи. Среди оголенных стен с проступающей кирпичной кладкой и нависающим над ней потолком из профлиста представлены работы одного из «отцов российского поп-арта» Михаила Рогинского. Это первая за двадцать лет персональная выставка художника в Петербурге. Более двухсот вошедших в экспозицию картин долгое время стояли рядами в небольшом помещении в промзоне на окраине Москвы, а уже в феврале будут переданы в частные и музейные собрания.

«Милена Стрелкова. Побег» до 26 января, в MYTH Gallery

© MYTH Gallery

Для новой художницы MYTH Gallery «Побег» — первая персональная выставка: ранее работы Милены Стрелковой участвовали лишь в групповых, а также в ярмарке Cosmoscow 2024. Лирический герой экспозиции рассказывает о «смутном событии», где реальные воспоминания переплетаются с искаженной действительностью. Он существует в пространстве вечной мерзлоты, в котором каждая работа становится застывшим отражением этого мира: витражи с изображениями в негативе, «занавес» и «срезанный сад» из нержавеющей стали, объекты из стеклянной крошки.

Милена Стрелкова. Побег Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Подробнее на Афише

«Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда» до 6 апреля, в Театральном музее

© Театральный музей

Проект к юбилею реформатора театра Всеволода Мейерхольда — это выставка-пазл из трех важных для режиссера тем: «Влечение к строительству», «Ревизор» и «Петербург». Она выполнена в формате спектакля, где сюжет пишет сама жизнь, а художественная реальность пьесы «Ревизор» становится частью судьбы двух гениев — Гоголя и Мейерхольда. В экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов, живопись, фотографии, макеты к спектаклям Мейерхольда, а также впервые — шесть мозаик для неосуществленного проекта нового здания Театра имени Мейерхольда.

Казус Мейерхольда, или «Ревизора» хочется всегда Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Подробнее на Афише

«Ленинград и ленинградцы. Из истории фотоконкурсов „Отечество“» до 15 января, в Галерее Общества поощрения художеств

Владимир Анатольевич Давыдов. Зимнее утро, 1970-е. © Общество поощрения художеств

Выставка представляет возможность увидеть Ленинград 1970–1980-х годов глазами его жителей. Сорок уникальных архивных фотографий города, вошедшие в экспозицию, в разные годы участвовали в фотоконкурсах «Отечество», которые проводились Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Как отмечают кураторы выставки, в то время «возможности для фотографов представить свои работы были крайне ограничены, что сделало этот конкурс особенно востребованным».

Ленинград и ленинградцы. Из истории фотоконкурсов «Отечество» Ленинградского отделения Всероссийского общества охраны памятников Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Подробнее на Афише

«Политехнический музей: создавая настоящее» до 9 февраля, в Манеже

© ЦВЗ «Манеж»

Впервые коллекция Политехнического музей представлена в Петербурге — на выставке, посвященной Сергею Королеву, Игорю Курчатову, Павлу Шиллингу, Владимиру Шухову и другим выдающимся отечественным ученым и инженерам-изобретателям. Архитектура выставки — это восемь тематических разделов: «Ресурсы», «Движение», «Энергия», «Информация», «Окружение», «Полет», «Жизнь» и «Природоподобие». Их дополняют мультимедийные инсталляции — «кабинеты ученых», где можно познакомиться с биографиями тех, кто был первопроходцем во многих научных и технических областях.

Политехнический музей: создавая настоящее Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Билеты Подробнее на Афише

Театр «Щелкунчик» Николая Цискаридзе 2–5 января, в Александринском театре

© Александринский театр

Экс-премьер Большого театра и ректор «Вагановки» Николай Цискаридзе переработал каноническую хореографию Василия Вайнонена. Отходя от мрачной образности сказки Гофмана, все события балета Вайнонен стремился показать глазами Маши: это сон ребенка, отражающий впечатления от новогоднего праздника. Так получилась не просто история борьбы добра и зла, но и яркий рассказ о детстве и взрослении.

Новогодние праздники в конно-драматическом театре «ВелесО» в январе, в деревне Лепсари

Конно-драматический театр, основанный актером Евгением Ткачуком, подготовил праздничную программу на январь. 3 января здесь устроят квартирник на природе «Новогодник», 4, 5 и 8 января покажут спектакль-сказку «для всех-всех-всех» «Елка», 11 января проведут детскую творческую лабораторию «Велесенок», где ребенок сможет «почувствовать себя актером и приобрести незабываемый опыт», 12 января — святочное действо «Застолье», 18 января покажут спектакль-эксперимент «Голубь вылетает из храма» в жанре буто, когда «в едином творческом порыве соединятся театр, музыка и кони», а 20 января проведут открытую читку «Маленького принца».

Спектакль «Калина красная» 18 и 30 января, в театре-фестивале «Балтийский дом»

© «Балтийский дом»

Ученик Марка Захарова Сергей Потапов прочитал повесть Василия Шукшина и ощутил, что она «отвечает всем тем чувствам, которые испытывает современный человек»: в «Калине красной» звучат темы возрождения души, искупления и вечное стремление каждого из нас поменять свою жизнь к лучшему. Получилась притча о блудном сыне, вернувшемся в родные края, но примут ли они его возвращение и чем закончится новый виток судьбы?

Калина красная Спектакль / январь - март Билеты Подробнее на Афише

«Жертвоприношение» 10 и 28 января, 11 февраля, в Театре на Васильевском

Режиссер Галина Зальцман продолжает исследовать территорию театра абсурда, который на этот раз будет притворяться психологическим. Ее новый спектакль «Жертвоприношение» берет за основу одноименный фильм Андрея Тарковского и пытается рассказать эту историю спустя почти сорок лет. В центре сюжета — обыкновенная семья на краю катастрофы. Это современные люди, интеллигентные слушатели Баха и любители порассуждать о религии, которые в действительности ни во что не верят и лишь страдают.

Жертвоприношение Спектакль / январь - февраль Билеты Подробнее на Афише

«Маскарад. Воспоминания будущего» Валерия Фокина (16+) 12 января, в Александринском театре

© Александринский театр

Работая над «Маскарадом», режиссер Валерий Фокин аккумулировал опыт легендарного спектакля Александринского театра, поставленного Всеволодом Мейерхольдом на императорской сцене в феврале 1917 года. Получилось собрать экспедицию в прошлое — в том числе воссоздать оригинальные костюмы и бутафорию мейерхольдовского «Маскарада», выполненные больше века назад живописцем и художником-сценографом Александром Головиным.

Вечная мудрость Древнего Египта Выставка Подробнее на Афише

«Все мы прекрасные люди» 15 января, в Театре им. Ленсовета

Из афиши Театра имени Ленсовета уходит спектакль «Все мы прекрасные люди» — вторая работа Юрия Бутусова на посту главного режиссера театра. Современную адаптацию пьесы «Месяц в деревне» Тургенева с Анной Ковальчук, Никитой Волковым и Сергеем Перегудовым можно будет увидеть еще три раза: 15 января, 15 февраля и 14 марта. Также репертуар покидает спектакль-расследование «Мертвые души» — первая самостоятельная работа ассистента Бутусова и режиссера Романа Кочержевского. Ее покажут 10 января, 5 февраля и 28 марта.

«Гранатовый уксус» 21 января, в Театре им. Комиссаржевской

© Е.В.Семочкина

Московский режиссер и ученик Андрея Могучего Эдгар Закарян поставил сюрреалистический спектакль по мотивам рассказа «Зулали» Наринэ Абгарян. Главная героиня Мамида в исполнении Розы Хайруллиной создала вокруг своей семьи мир, защищенный от бега времени и его страшных изменений. В «оборону» она мастерски внедрила не самую очевидную, но несомненно работающую систему правил игры Dota 2. С ее помощью она воспитывает своих детей Назароса и Зулали — их играют артисты БДТ Дмитрий Каргин и Марьяна Карпова.

Гранатовый уксус Спектакль / январь - февраль Билеты Подробнее на Афише

Музыка Зимний фортепианный фестиваль Pianissimo по 20 января, в Эрмитаже

В этом сезоне фортепианный фестиваль Pianissimo вновь расширил свою географию: теперь он будет проходить и в Калининграде. Но традиционной и главной площадкой по-прежнему остается Эрмитаж. В Большом просвете Зимнего дворца выступят гамбургский вундеркинд Константин Франтц, пианист из Китая Шао Цзыюй, россиянин Филипп Руденко, Вен Ченъян с Тайваня, итальянец Джакомо Менегарди и бразильский пианист Тейлс Мачадо.

Музыка в Оранжерее в январе, в Оранжерее Таврического сада

© Оранжерея Таврического сада

Серия концертов, которые проходят в Оранжерее Таврического сада, призвана вернуть нам воспоминания о лете, потому что над зелеными растениями и тропическими цветами даже петербургская слякоть не властна. В январе будут играть новогоднюю неоклассику, теплый джаз, музыку Средиземноморья, программу, полную любви, а также босанову.

Музыка в Оранжерее Концерт / январь Билеты Подробнее на Афише

В городе Новогодний базар по 8 января, в Новой Голландии

На острове открылся новогодний базар с подарками и едой: здесь можно найти хот-доги, чуррос и имбирное печенье, глинтвейн и какао, посуду и винтажные украшения, книги и игрушки. Пока дети учатся делать марионеток, театр теней и куклы-рукавички в «Мастерских Деда Мороза», взрослые могут отдохнуть на зимней террасе Kuznyahouse — с очагами, пледами, самоваром и глинтвейном. А в «Сообществе» заработала традиционная «Новогодняя почта», куда любой желающий может принести подарки для подопечных восьми благотворительных фондов Петербурга.

Катки под открытым небом до конца сезона, в городе

© «Севкабель Порт»

Самое время кататься на коньках под открытым небом! Уже работают катки в «Севкабель Порту» и «Новой Голландии», любимый многими петербуржцами лесной в «Охта Парке» и лазерный в культурном квартале «Брусницын», а также «Флагшток» — самый большой каток в Петербурге с видом на Финский залив и «Лахта-центр». Открылась также поп-ап-площадка на Конюшенной площади — с восьмиметровой елью, показами «Щелкунчика» на льду и выступлениями фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Рождественский день у моря» 11–12 января в «Севкабель Порту»

© «Севкабель Порт»

В программе рождественского фестиваля десятки творческих мастер-классов — разнообразные поделки из подручных материалов, декорирование пространства, художественная роспись и цирковой грим. Есть и цирковые и уличные мастер-классы — паркур, велосипеды, жонглирование, хождение по канатам и многое другое. А также два спектакля, в которых наряду с профессиональными артистами выступят воспитанники детских домов Петербурга и Ленинградской области.

Лекция «Жизнь ленинградского андерграунда 1980-х: сквоты, танцы, ДК, модные квартиры» (12+) 17 января, в «Невидимом театре»

© «Невидимый театр»

Культурная география Ленинграда 1980-х разнообразна: мест множество, а маршруты извилисты. Коммуналки и дома культуры, заброшенные дома, забегаловки и мастерские — все это складывается в единый пазл, представляющий творческую жизнь города. О том, где именно обитали и проводили время герои андеграунда последнего десятилетия СССР — писатели, музыканты, художники и фотографы, — расскажет журналист, историк, автор телеграм-канала «Здесь был Майк» и исследователь ленинградской культуры второй половины XX века Игорь Кузьмичев.

Жизнь ленинградского андерграунда 1980-х: сквоты, танцы, дк, модные квартиры Выставка в Санкт-Петербурге / до 1 января Билеты Подробнее на Афише

Иммерсивный спектакль «Путь Раскольникова» 8, 11–12 и 19 января, в городе

© Игорь Ларин

Если вы остались недовольны новой экранизацией «Преступления и наказания» Владимира Мирзоева, театр «Монплезир» предлагает свою трактовку. Как и герой Ивана Янковского, Раскольников в спектакле погружен в контекст города, а вместе с ним и зрители. Проведут по основным адресам из произведения Достоевского, расскажут об истории мест и персонажах, а во второй части погрузятся в муки совести после убийства старухи-процентщицы — но уже не на улицах Петербурга, а в пространстве театра.