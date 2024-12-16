Инфраструктура, локация, зеленые зоны: на что обращать внимание при покупке квартиры

Сегодня будущие домовладельцы предъявляют все больше требований к новому жилью — речь идет уже не только о метраже или отделке. На примере проектов застройщика «Донстрой», который в этом году отмечает 30-летие, рассказываем, зачем девелоперы сами строят школы и парки и о каких нюансах не стоит забывать, выбирая будущий дом.

Ценности застройщика

ЖК «Событие» © Предоставлено пресс-службой

Выбирая проект, первым делом изучите историю девелопера. Большинство российских застройщиков появились в 1990-е и именно тогда определили свои ценности и направления для развития. Рынок недвижимости в то время переживал серьезные потрясения: строительство многих объектов, начатое еще в советское время, было заморожено или отменено, а запуск новых проектов осложняли десятки факторов — от нестабильного курса рубля и падения платежеспособности потенциальных покупателей до бандитизма. В таких условиях московские девелоперы (это слово тогда только-только начинало входить в оборот) строили что могли и как могли. Последствия подобного вынужденного подхода можно увидеть на московских улицах и сегодня — это однотипные монолитно-панельные дома.

В то же время российские строительные компании впервые получили свободный доступ к массиву знаний и технологий, накопленному во всем мире к концу XX века. И некоторые воспользовались этой возможностью, чтобы создавать действительно уникальные проекты, не просто отвечающие всем современным требованиям жилой и коммерческой застройки, но и формирующие новую городскую среду — удобную, комфортную и безопасную . Одна из таких компаний — «Донстрой», основанный в 1994 году, — сделала эту задачу своей миссией.

В результате застройщик сегодня считается одним из самых опытных и успешных в столице: это подтверждают десятки отраслевых премий и первые места в профессиональных дайджестах. Так, в 2024 году компания повторно возглавила ежегодный рейтинг уверенности застройщиков Москвы от журнала Forbes в номинации «Жилье бизнес-класса» и получила звание «Девелопер года» на Move Realty Awards — ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости.

Уникальность проекта

ЖК «Событие» © Предоставлено пресс-службой

Не меньшего внимания, чем понравившийся проект, заслуживает портфолио застройщика. Среди ключевых преимуществ, на которые стоит ориентироваться, — большой опыт работы с разноплановыми объектами , использование новейших технологий и материалов, внимание к деталям и потребностям клиентов.

Объем построенного «Донстроем» за 30 лет жилья может сравниться с небольшим городом, площадью свыше 6,1 млн квадратных метров и населением более 95 тыс. человек, причем это и эксклюзивные камерные объекты («Дом XXII», квартал клубных домов «Река»), и более масштабные проекты («Остров», «Символ» и «Событие»), и даже небоскребы, вошедшие в перечень лучших высотных зданий Москвы, — «Дом на Мосфильмовской» и «Триумф-Палас». Главная отличительная черта проектов (их в портфеле застройщика накопилось свыше 50) в том, что к каждому было подобрано уникальное архитектурное решение.

Например, визитной карточкой жилого квартала «Событие» еще до завершения строительства стал четвертый квартал — как за счет футуристической архитектуры трех жилых башен, так и благодаря применению уникальных инженерных решений. На уровне 26–27 этажей корпуса соединяют «парящие мосты», а кровли зданий на высоте более 170 метров объединил «небесный парк». Внутри этих конструкций будут созданы полноценные общественные пространства, где резиденты квартала смогут отдыхать, проводить встречи, заниматься спортом и наслаждаться видами Москвы. «Небесный парк» был официально включен в реестр Международной книги рекордов Interrecord и Реестр рекордов России как самый высокий мостовой переход, установленный в здании.

Выгодная локация

ЖК «Река» © Предоставлено пресс-службой

В последние годы все более привлекательным становится жилье в неочевидных локациях вне исторического центра — там девелоперы могут пользоваться большей свободой и реализовывать самые смелые замыслы.

Сейчас «Донстрой» развивает сразу несколько крупных проектов в Раменках: «Событие», «Река» и «Огни». Этот зеленый район, известный академической средой и объектами культурного наследия (в их числе — ансамбль зданий МГУ им. М. В. Ломоносова, Ботанический сад МГУ, ряд станций Московского метрополитена и другие), в последние годы считается рекордсменом по приросту населения в Западном округе Москвы.

Все объекты «Донстроя» расположены так, чтобы жители имели прямой и быстрый доступ к дорожно-транспортной сети. «Событие» находится в непосредственной близости от станций метро «Аминьевская» и «Мичуринский проспект». А прямо на будущей территории «Острова» в Хорошево-Мневниках в 2021 году открылась станция «Терехово», здесь же, благодаря близости к Москве-реке, создадут инфраструктуру для водного транспорта.

Благоустроенные парки в шаговой доступности

Парк «Зеленая Река» в ЖК «Символ» © Предоставлено пресс-службой

Парки и скверы — любимые места отдыха горожан. Количество посетителей парков Москвы за последние 10 лет выросло в четыре раза, в 2023 году превысив 180 млн человек. Зеленые зоны привлекают любителей тихого отдыха, тренировок, а также лекций и мастер-классов. Набережная или сквер рядом с домом разнообразят и ежедневную рутину : они отлично подойдут для ежедневных прогулок, пробежек и даже работы на свежем воздухе.

Предусмотрев и это, «Донстрой» обустраивает внутри своей новой городской территории в Раменках парк «Событие», площадь в 24 гектара объединяет природную зону вдоль одноименной реки с территориями новых жилых кварталов. По заказу компании бюро Wowhaus, специализирующееся на архитектуре общественных и парковых зон, разработало проект универсального пространства, оборудованного всем необходимым для досуга.



Первая очередь проекта была завершена в 2022 году, и теперь природная долина реки Раменки доступна всем москвичам. Здесь проложены пешие и веломаршруты, есть дорожки для бега, спортивные площадки, в том числе для командных игр. Детей ждут современные площадки с безопасным покрытием и полным набором развлечений вплоть до мини-скалодрома.

В парке «Событие» появилась своя общественная зона, центром которой стали главный бульвар и событийная площадь, где проводят концерты и городские мероприятия. Доброй традицией местных жителей стал летний фестивальный сезон, ежегодно проводимый застройщиком: в этом году прошло девять таких мероприятий, которые посетили более 12 тыс. человек.

Продуманная инфраструктура

ЖК «Событие» © Предоставлено пресс-службой

Конечно, комфортная жизнь в новостройке не обойдется без инфраструктуры — проверьте, откроют ли поблизости школы, детские сады и другие объекты, которые понадобятся вашей семье.

Например, у квартала «Событие» появится собственная коммерческая, образовательная и спортивная инфраструктура . Девелопер возводит в Раменках муниципальный образовательный центр, в состав которого войдут школа и детский сад на 1700 и 350 мест соответственно.

