Шикарная люстра, советский вайб, веселый туалет: мы сходили на вечеринку в ДК «Кристалл»

В дореволюционной России здесь трудились работники угольного цеха, в советские годы пространство превратили в культурный центр для пролетариата, а теперь место стало домом для московских тусовщиков. Как преобразился ДК «Кристалл», кто стал его обитателями и готова ли на самом деле площадка к вечеринкам — выясняла на собственном опыте наша редакция.

В октябре на берегу Яузы, в модном арт-кластере по адресу Самокатная ул., 4с11, открылся обновленный дом культуры «Кристалл». В начале 20 века в его стенах находился угольный цех одноименного ликеро-водочного завода. Большевики в 1928 году превратили здание в культурное пространство для рабочих: там появилась столовая, концертный зал и кабинеты для занятий по шахматам, пению, шитью и не только. Теперь в здании, в котором отдыхали сотрудники завода, располагается танцпол на восемьсот человек, два бара и дорогое звуковое оборудование.

За пустующую территорию в 2023 году взялся создатель Blanc, Radio и Yauza Place Алексей Ольховой, давно интересующийся архитектурой советской эпохи. Он выкупил здание и занялся его реставрацией, а глава лейбла System 108 и команды «Диско-клуба» Евгений Машков стал куратором событийного направления ДК. Под их началом в стенах дореволюционного здания появилось современное искусство и дизайнерская мебель, были восстановлены исторические детали — люстры, карнизы, молдинги, мрамор на стенах, гранит на полу, паркеты, а также также зазвучала электронная музыка.

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Красно-белые полоски и шикарная люстра: каким получился интерьер «Кристалла»

Алексей Ольховой Предприниматель Алексей Ольховой, владелец группы White Studios

«Последний раз ремонт в ДК делили в нулевых. Когда мы приступили к реставрации „Кристалла“, нас встретили черные стены, неухоженные столярные изделия, хаотичное и несовременное освещение, туалеты, облицованное дешевой коричневой плиткой, будто из майнкрафта. Мы же осовременили пространство, сохранив при этом его исторический облик, к примеру, отмыли мраморную лестницу от надписей и вставили в советскую люстру новые лампочки. От всего, что было появилось в нулевые и десятые, мы избавились. Интерьер я полностью доверил человеку, с которым веду практически все ресторанные проекты — декоратору Наташе Обуховой».

Наташа Обухова Художник и декоратор, создательница n.o.bureau

«В «Кристалл» меня привел Леша Ольховой: там было темно и мрачно, висели какие‑то неоновые светильники и длинные провода. Но стало сразу ясно, в основе ДК спрятано невероятной красоты помещение. Его потенциальное преображение напомнило мне типичную мелодраму про дурнушку в старой бабушкиной кофте и брекетами, которая к концу фильма превращается в красавицу. Передо мной поставили задачи: вернуть стенам подходящие цвета, перепридумать туалеты и освежить интерьер, сделав его радостным и не таким серьезным.

На красно-белые полоски в фойе меня вдохновила Италия и тельняшки венецианских гондольеров Hugh Sitton/Getty Images. Полоски стали главной фишкой интерьера и привнесли в него свежесть, дерзкость и задор — отличный эффект! А еще они помогли вписать в роскошный интерьер пластиковые окна, поменять которые не было финансовой возможности. В оформлении пространства я использовала работы современных художниц: коллажи Ани Цой, линогравюры Лены Козловой и акварели и шелкографию Жени Власовой. Также мы купили на «Авито» несколько бра, люстру 50-х годов и два винтажных трюмо. Туалет делали с нуля, поэтому там мы похулиганили и сделали его ярким — полосатый потолок, красные двери, голубая мелкая плитка и винтажные светильники.

Видео @obukhova_natasha

К счастью, самые ценные детали советских времен отлично сохранились: мраморная лестница, дубовые панели на стенах и потрясающие росписи потолка — все это напоминает интерьеры станций метро 50-х годов, сталинских высоток и павильонов ВДНХ. Отдельная тема — огромная советская люстра, высоту которой можно менять с помощью лебедки на чердаке. Когда мы начали ее реставрацию, люстра была покрыта мусором и конфетти.

Первая вечеринка «Диско-клуба» в «Кристалле» состоялась 19 октября. После этого в стенах бывшего завода уже успели пройти несколько мероприятий — например, тусовка «Ужас! Класс!» с приглашенным треш-рэпером YA3. Помимо вечеринок, в «Кристалле» проходят кинопоказы, оркестровые концерты и частные банкеты.

Так выглядела вечеринка-открытие ДК

Очереди, Воскресенский, извинения: как в ДК прошла вечеринка «Застволье»

7 декабря редакторки «Афиши Daily» отправились оценить ДК «Кристалл» и культовую вечеринку от лейбла «Ствол», запись которой традиционно транслируют на Новый год в его соцсетях. Стримы с эпатажных костюмированных тусовок прошлых лет набирали сотни тысяч просмотров, и на долгожданное мероприятие «Застволье» хотели попасть любители электронной музыки со всей страны. Стоимость билетов к дате мероприятия выросла до 10 тысяч рублей.

Добираться до локации на общественном транспорте было не очень удобно (от самой ближайшей станции метро «Площадь Ильича» до ДК идти 21 минуту) , и у ворот скопилось много такси. Нас встретила длинная очередь из гостей, выходившая за территорию арт-кластера. Внутри «Кристалла» собрались красивые гости в смокингах и блестящих платьях — именно такой дресс-код придумали организаторы «Застволья» в этом году. Основное место действия происходило на втором этаже, где находятся гардероб, веселый туалет и просторное лаундж-фойе со стильной мебелью, новогодним декором и баром. Коктейли продавались по привычному для Москвы ценнику — в районе 900 рублей. Двери в конце холла ведут в актовый зал, переделанный под танцпол. Люстра, как и говорила Наташа, действительно бросалась в глаза и переливалась в такт «Лауду».

Однако попасть на вечеринку смогли не все. В один момент охрана перестала пропускать гостей — в клубе просто не хватило места.

Видео «Афиши Daily»

Пока внутри ДК уже вовсю развлекалась толпа, в соцсети «Ствола» и «Диско-клуба» сыпались комментарии от недовольных людей, оставшихся на улице. Среди них оказался Владимир из Санкт-Петербурга, которого «развернул» фейсконтроль. «Дресс-код соблюдали на 100%. Всего лишь 2 часа 20 минут на улице, и можно ехать обратно в отель. СПАСИБО!!! 3 билета в мусорку (не говоря про остальные затраты) », — написал он. Отметим, что об обязательном дресс-коде организаторы заявляли изначально и предупредили: «Наличие билета не отменяет фейсконтроль».

Недовольны остались и некоторые гости, которым удалось попасть внутрь «Кристалла». Вот что о мероприятии написал Артем: «Обидно не за билет за 5500 рублей, а за настроение, которое пропало сразу по приезде в ДК. Очереди на фейс, очереди в гардероб, в котором нет мест: площадка, получается, просто не готова к такому количеству человек. <…> Цены на коктейли, как в ресторане на Арбате».

Дарья Мельникова Редакторка новостей «Афиши Daily»

«Чтобы посмотреть на новый „Кристалл“, мне пришлось отстоять час на холоде и уже отбросить все надежды, что я туда попаду. Но случилось чудо, и вот я уже танцую под сет Cream Soda с курткой в руках, которую так и не удалось сдать в гардероб за 4 часа пребывания на вечеринке.

Несмотря на организационные промахи, которые „Диско-клуб“ обещал устранить, сама площадка произвела только положительные впечатления. Из самых явных плюсов — туалеты. Ни на одной крупной вечеринке я не видела такие светлые, приятные и чистые уборные. А еще вместо музыки там крутят смешную аудиодорожку. „Когда выйдет Biicla?“ — то и дело спрашивает диктор в колонках, пока ты моешь руки вкусным мылом».

Видео «Афиши Daily»

Владислав, 26 лет Айтишник и московский тусовщик, которого мы встретили на «Застволье»

«Я давно хожу на вечеринки от System 108, «Ствола» и «Диско-клуба». В прошлые годы у меня не было возможности попасть на «Застволье», но я слышал восторженные отзывы друзей и восхищался записями выступлений. Мероприятие мне представлялось масштабным, а ожидания были высокими, поэтому в первый же день продаж купил билет за 4 тысячи рублей.

К очередям был готов. Мы с другом приехали вскоре после начала вечеринки и простояли перед входом 40 минут. При этом подруга, которая приехала ближе к полуночи, ожидала на улице уже полтора часа, а внутри узнала, что места в гардеробе закончились. Вторым неприятным сюрпризом оказался выбор дресс-кода — что‑то вроде black tie. Сложно было подобрать нужную одежду, в которой можно было бы и комфортно танцевать всю ночь. Видел, как на входе некоторых ребят разворачивали из‑за неподходящих нарядов, но в палатке рядом с охраной продавались пиджаки или рубашки. В итоге все гости были одеты в одном стиле: хоть это и выглядело целостно, атмосферы Нового года не ощущалось.

Ожидания не оправдались и в плане секретных гостей. На прошлых «Заствольях» во время сетов неожиданно появлялись Игорь Николаев, Бьянка, Шура и «Воровайки».

В этом году «старых» звезд заменили Антоха МС, Воскресенский, Нкей и Thomas Mraz. Думаю, перемены связаны с тем, в организации события не участвовали Саша Гудков и другие ребята из «Чикен Карри». Получилась обычная вечеринка «Ствола», но с очень дорогими билетами. Пробыли на «Застволье» практически до конца: положительное впечатление оставил только сет Саши Errortica.

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А вот «Кристалл» мне понравился — как снаружи, так и внутри. Там шикарная люстра, классная мозаика и лепнина над сценой. Однако помещение явно не было рассчитано на такое количество гостей. Еще вскрылся явный недостаток планировки: туалет и гардероб — места, где образовываются самые длинные очереди — находятся рядом, а между ними — узкий проход, ведущий на улицу. Конечно, он моментально забился людьми».

Команды «Ствола» и «Диско-клуба» извинились перед гостями и объяснили произошедшее техническими моментами: «Площадка новая, и со многими техническими моментами пришлось столкнуться впервые. Мы уже ведем работу над ошибками (в первую очередь над пропускной способностью гардероба) и, разумеется, сделаем все, чтобы подобная ситуация не повторилось в будущем». «Ствол» запустил возврат денег за билеты каждому, кто не смог попасть в «Кристалл» 7 декабря.

Что о новой локации говорят резиденты «Диско-клуба»

Mirele Певица

«В Кристалле есть особый вайб Дворца Культур, интересно, что место историческое, заряженное людьми уже не одного столетия».

Arkadich Диджей и участник объединений «Ствол», Private Persons и «Публика Гольтье»

«Красивейшее место с прекрасным интерьером, центральную роль в котором играет гигантская люстра под потолком. Умеренная помпезность заставляет чувствовать себя здесь по-особенному, — так сказать, держать осанку. Отдельно отмечу отсутствие связи внутри — это помогает не отвлекаться от происходящего праздника».

Wasta Диджей, продюсер и резидент лейбла System 108

«ДК „Кристалл“ — это селекция классической и в меру помпезной, модной истории. Мне просто нравится атмосфера, как все задействовано и сочетается вместе. Конечно, люстра это отвал!».

Елизавета Миняева Модель

«Мне очень понравилась локация, там классно можно пофотографироваться. А еще в ДК классная уборная! Разношерстный контингент тоже порадовал: там были не школьники какие‑то, а симпатичные и стильные взрослые люди».

Errortica Диджей и резидент лейбла System 108

«В ДК шикарный звук, там уютно и ощущается вайб первых „Радуг“. Особенно мне понравилась люстра и тот факт, что она выдержала ночь „Ствола“».

Несмотря на организационные моменты, ночь «Ствола» прошла в лучших традициях вечеринок Машкова: красивые и счастливые люди, уже знакомые музыканты и классный плейлист. Организаторы, кстати, подумали о курильщиках: у выхода заботливо положили пледы. В полночь гости поздравили друг друга с Новым годом, а через пару часов чуть не опрокинули елку.